Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) İş Bankası (A) 342.861,20 68,64 İş Bankası (B) 40.999,90 -0,75 1,23 İş Bankası (C) 8,03 4,83 18,22 İş Bankası (Kur.) 550.000,00 44,74 İş Fin.Kir. 3,79 2,16 -1,81 İş Girişim 9,24 -0,54 -51,24 İş GMYO 2,69 0,37 5,91 İş Y. Men. Değ. 22,26 2,11 34,12 İş Yat. Ort. 3,24 2,21 -3,66 İşbir Holding 60,55 9,99 12,80 İşbir Sentetik Dokuma 12,37 -1,28 Işık Plastik 5,54 0,18 Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,99 1,02 -13,16 İttifak Holding 1,41 1,44 -36,77 İz Hayvancılık Tarım 21,00 -0,57 16,67 İzmir Demir Çelik 2,86 4,38 -13,58 İzmir Fırça 7,37 -0,67 32,55 Jantsa Jant Sanayi 72,70 -0,27 75,40 Kafein Yazılım 22,70 0,80 6,37 Kalekim Kimyevi Maddeler 18,90 0,75 Kaplamin 29,54 -0,40 -12,60 Kardemir (A) 9,90 8,43 66,39 Kardemir (B) 9,82 8,75 86,34 Kardemir (D) 10,78 9,11 86,51 Karel Elektronik 12,42 -1,43 84,70 Karsan Otomotiv 4,47 2,52 37,54 Karsu Tekstil 9,12 -0,55 6,67 Kartal Yenilenebilir Enerji 15,96 1,14 Kartonsan 65,70 0,15 -30,60 Katmerciler Ekipman 1,59 -0,63 -8,21 Kent Gıda 200,00 1,99 -43,76 Kerevitaş Gıda 5,16 0,98 -21,58 Kervan Gıda 13,69 1,94 33,75 Kervansaray Yat. Holding 0,64 0,00 -49,21 Kiler GMYO 2,22 0,45 -11,55 Kızılbük GYO 28,60 5,30 Klimasan Klima 11,37 -0,18 34,75 Koç Holding 33,60 0,60 64,28 Konfrut Gıda 4,65 3,33 10,06 Kontrolmatik Teknoloji Enerji 73,05 -0,14 209,53 Konya Çimento 1.125,50 0,72 -0,40 Konya Kağıt 7,93 0,25 Koray GMYO 7,31 3,25 64,27 Kordsa Teknik Tekstil 37,78 -0,05 142,96 Koza Altın 139,90 1,01 44,67 Koza Madencilik 21,90 0,92 41,38 Körfez GMYO 6,72 0,30 15,86 Kristal Kola 1,74 1,16 -43,04 Kron Telekomünikasyon 42,32 2,52 14,88 Kuştur Kuşadası Turizm 246,90 3,39 56,96 Kuyas Yatırım 4,61 1,77 100,43 Kütahya Porselen 131,00 8,09 159,66 Kütahya Şeker Fabrikası 31,64 -0,13 Lider Faktoring 4,14 0,49 21,41 Link Bilgisayar 32,40 0,37 2,54 Logo Yazılım 49,62 1,27 59,34 Lokman Hekim Sağlık 13,82 -0,22 96,54 Lüks Kadife 59,60 0,76 107,56 Makina Takım 3,68 -0,27 7,92 Manas Enerji Yönetimi 17,13 1,00 Margün Enerji 10,15 1,00 Marka Yatırım Holding 4,04 -0,49 -37,17 Marmaris Altınyunus 274,80 6,51 147,34 Marshall 268,50 0,00 -12,46 Martı GMYO 1,01 -0,98 -60,45 Martı Otel 1,79 0,00 -15,96 Matriks Bilgi Dağıtım 24,08 0,00 Mavi Giyim 80,30 0,25 55,59 Mazhar Zorlu Holding 36,50 -5,83 15,95 Meditera Tıbbi Malzeme 41,28 1,43 Mega Polietilen 7,01 5,10 -8,49 Menderes Tekstil 2,57 2,39 -16,83 Mercan Kimya 11,07 -1,16 Merit Turizm 27,78 -1,28 168,16 Merko Gıda 5,90 1,03 -31,71 Metemtur Yatırım 4,54 7,08 -43,85 Metro Holding 1,16 2,65 -38,04 Metro Petrol ve Tesisleri 2,48 0,40 -14,19 Metro Yatırım Ortaklığı 1,77 -0,56 -22,35 Mia Teknoloji 30,40 -3,06 Migros Ticaret 42,66 -0,51 -0,33 Milpa 4,25 1,67 -7,61 Mistral GMYO 4,64 0,43 -0,77 MLP Sağlık 34,28 0,41 72,52 MMC San. ve Tic. Yat. 4,85 -9,85 5,43 Mobiltel İletişim Hizmetleri 1,76 1,73 Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj 8,30 2,98 -29,96 Mondi Tire Kutsan 11,48 6,20 51,05 Nasmed Egepol 9,85 3,36 Naturel Enerji 40,66 0,89 14,51 Naturelgaz 8,24 -0,60 Net Holding 5,94 1,37 73,18 Netaş Telekom. 20,84 -0,86 -25,78 Niğbaş Niğde Beton 11,44 10,00 -78,00 Nuh Çimento 47,00 -3,01 -2,14 Nurol GMYO 7,02 0,14 -3,70 Odaş Elektrik 1,63 -0,61 -44,24 Orçay Ortaköy Çay Sanayi 19,19 4,92 Orge Enerji Elektrik 7,15 0,56 55,01 Orma Orman Mahsulleri 34,10 3,46 131,66 Osmanlı Menkul 31,44 8,79 2,26 Ostim Endüstriyel Yat 1,85 1,09 -20,73 Otokar 429,10 0,73 41,02 Otto Holding 28,00 2,87 165,91 Oyak Çimento 8,54 0,83 -2,73 Oyak Yat. Ort. 7,80 -0,89 13,01 Oyak Yatırım Menkul 40,16 1,31 Oylum Sınai Yatırımlar 8,38 -0,59 77,92 Özak GMYO 6,83 2,25 33,92 Özbal Çelik Boru 22,92 1,69 249,92 Özderici GMYO 1,80 0,56 -18,92 Özerden Plastik 8,35 -1,07 -7,22 Pamel Elektrik 70,65 -0,28 231,38 Panora GMYO 8,71 2,71 48,36 Papilon Savunma 15,07 0,27 -33,72 Park Elek.Madencilik 6,64 -1,34 23,65 Parsan 36,96 0,11 52,10 PC İletişim ve Medya Hizmetleri 15,12 -9,95 Pegasus 102,00 1,80 36,73 Peker GMYO 1,08 -5,26 -53,83 Penguen Gıda 4,43 -2,64 -12,28 Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım 380,00 2,70 Pera GMYO 1,40 0,72 -20,08 Pergamon Dış Ticaret 27,58 0,07 50,47 Petkim 8,82 2,32 77,11 Petrokent Turizm 5.143,20 -1,07 467,43 Pınar Et ve Un 22,64 4,52 3,46 Pınar Su 3,95 2,07 -2,81 Pınar Süt 20,32 3,04 -9,89 Plastikkart 19,46 0,00 36,62 Polisan Holding 3,26 2,84 -15,21 Politeknik Metal 495,50 9,99 22,13 Prizma Press Matbaacılık 4,02 0,50 -26,64 QNB Finans Fin. Kir. 85,50 -9,95 -31,76 QNB Finansbank 47,04 -9,97 -33,13 QUA Granite Hayal Yapı 14,71 -2,06 Rainbow Polikarbonat 14,47 9,95 Ral Yatırım Holding 15,30 9,99 244,59 Ray Sigorta 15,49 -0,96 0,26 Reysaş GMYO 4,08 0,49 25,85 Reysaş Lojistik 6,15 -1,60 18,86 Rhea Girişim 2,09 -1,42 -43,82 Rodrigo Tekstil 15,35 7,79 11,96 Royal Halı 3,49 0,58 1,45 RTA Laboratuvarları 22,32 0,81 -26,29 Sabancı Holding 14,71 1,87 33,41 Safkar Ege Soğutmacılık 8,20 -0,12 -24,63 Sanel Mühendislik 5,18 -0,77 51,46 Sanifoam Sünger 34,20 0,65 151,47 Sanko Pazarlama 10,93 -2,32 17,93 Saray Matbaacılık 4,38 -3,52 -50,06 Sarkuysan 20,96 4,07 140,99 Sasa Polyester 48,74 3,97 225,27 Say Yenilenebilir Enerji 29,80 0,88 250,18 Sekuro Plastik 20,92 -7,84 49,86 Selçuk Ecza Deposu 12,07 0,58 -10,14 Selçuk Gıda 5,17 -1,71 3,82 Selva Gıda Sanayi 9,50 -9,70 Senkron Güvenlik 23,10 0,00 -12,03 Serve Film Prodüksiyon 13,77 -0,22 -13,94 Servet GMYO 98,65 -2,90 25,83 Seyitler Kimya 15,61 0,39 15,94 Silverline Endüstri 5,78 1,40 -32,79 Sinpaş GMYO 4,14 0,98 -0,96 Smartiks Yazılım 5,51 1,29 -37,81 Sodaş Sodyum Sanayii 28,20 0,00 7,08 Söktaş 2,96 -1,00 -8,94 Sönmez Filament 39,70 -0,80 -25,36 Sönmez Pamuklu 9,89 -0,50 -32,98 Sumaş Suni Tahta 86,30 1,53 69,18 Şeker Fin. Kir. 5,41 0,19 -15,47 Şekerbank 1,23 0,82 -18,54 Şişe Cam 15,89 6,72 121,94 Şok Marketler Ticaret 15,19 -0,33 21,71 T. Halk Bankası 5,42 3,63 -2,52 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 24,96 9,96 -19,64 T.S.K.B. 1,66 1,22 -4,95 T.Tuborg 23,00 -3,69 29,72 Tat Gıda 12,51 -0,40 8,20 TAV Havalimanları 38,76 0,68 81,97 Tek-Art Turizm 1,44 0,00 -28,71 Tekfen Holding 23,52 7,01 43,42 Teknosa İç ve Dış Ticaret 7,74 1,71 -10,62 Temapol Polimer Plastik 17,49 -0,17 52,09 Tetamat Gıda Yatırımları 243,90 -2,36 12,76 TGS Dış Ticaret 17,02 0,12 33,91 Tofaş Oto. Fab. 92,95 1,70 200,70 Torunlar GMYO 4,70 0,00 20,51 Trabzon Liman 41,88 1,40 30,39 Trabzonspor Sportif 7,10 -0,98 190,98 Trend GMYO 6,93 -0,72 -44,87 TSKB GMYO 3,06 1,32 -36,60 Tuğçelik 19,11 1,22 136,51 Tukaş 8,54 0,95 -11,87 Turcas Petrol 4,49 3,70 -7,42 Tureks Turizm Taşımacılık 15,62 -5,68 Turkcell 20,64 0,19 38,37 Tümosan Motor ve Traktör 21,10 1,93 49,96 Tüpraş 163,90 0,12 51,76 Türk Hava Yolları 20,86 2,36 61,58 Türk İlaç Serum 12,54 -0,63 Türk Prysmian Kablo 74,00 9,47 513,48 Türk Telekom 10,97 1,86 38,87 Türk Traktör 233,20 2,06 36,88 Türker Proje Gayrimenkul 141,40 0,71 25,24 Türkiye Sigorta 5,98 1,36 -3,21 Ufuk Yatırım 20,88 2,45 55,82 Ulaşlar Turizm Yat. 3,64 0,00 -14,15 Ulusal Faktoring 2,45 0,82 Ulusoy Elektrik 61,80 5,82 20,35 Ulusoy Un Sanayi 7,08 3,51 39,14 Umpaş Holding 1,29 -50,57 Uşak Seramik 1,90 2,15 -18,80 Utopya Turizm 13,77 -10,00 -64,51 Uzertaş Boya 37,14 -5,93 -34,38 Ülker Bisküvi 21,78 0,83 -2,41 Ünlü Yatırım Holding 6,22 -0,80 Vakıf Fin. Kir. 5,81 -1,69 70,48 Vakıf GMYO 1,93 3,21 -19,54 Vakıf Yat. Ort. 6,24 1,30 -15,22 Vakıflar Bankası 4,15 1,97 -11,89 Vakko Tekstil 10,92 0,18 74,26 Vanet Gıda 6,44 -0,77 -16,69 VBT Yazılım 23,40 1,21 Verusa Holding 56,20 0,72 24,67 Verusaturk Girisim 25,28 -0,16 93,74 Vestel 29,18 2,75 75,95 Vestel Beyaz Eşya 7,91 1,28 78,21 Viking Kağıt 7,26 2,83 -19,33 Yapı ve Kredi Bank. 3,68 1,38 22,78 Yaprak Süt ve Besi Çift. 32,88 0,49 -9,15 Yataş 13,59 1,12 -3,96 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 3,29 1,23 -25,23 Yeni Gimat GMYO 18,91 1,39 63,13 Yeo Teknoloji 60,95 -2,09 Yeşil GMYO 0,95 2,15 -31,16 Yeşil Yapı 1,10 1,85 -40,22 Yeşil Yatırım Holding 2,09 1,46 -51,13 Yibitaş İnşaat Malzeme 14.125,00 3,47 -9,46 Yonga Mobilya 28,86 -0,14 -3,12 Yükselen Çelik 6,66 2,46 28,19 Yünsa 13,88 -0,72 -0,08 Ziraat GMYO 2,71 -0,37 Zorlu Enerji 1,86 1,64 -26,45 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Son)

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