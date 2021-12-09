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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

09.12.2021 13:37
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)342.861,2068,64İş Bankası (B)40.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)342.861,20

68,64
İş Bankası (B)40.999,90-0,751,23
İş Bankası (C)8,034,8318,22
İş Bankası (Kur.)550.000,00

44,74
İş Fin.Kir.3,792,16-1,81
İş Girişim9,24-0,54-51,24
İş GMYO2,690,375,91
İş Y. Men. Değ.22,262,1134,12
İş Yat. Ort.3,242,21-3,66
İşbir Holding60,559,9912,80
İşbir Sentetik Dokuma12,37-1,28

Işık Plastik5,540,18

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,991,02-13,16
İttifak Holding1,411,44-36,77
İz Hayvancılık Tarım21,00-0,5716,67
İzmir Demir Çelik2,864,38-13,58
İzmir Fırça7,37-0,6732,55
Jantsa Jant Sanayi72,70-0,2775,40
Kafein Yazılım22,700,806,37
Kalekim Kimyevi Maddeler18,900,75

Kaplamin29,54-0,40-12,60
Kardemir (A)9,908,4366,39
Kardemir (B)9,828,7586,34
Kardemir (D)10,789,1186,51
Karel Elektronik12,42-1,4384,70
Karsan Otomotiv4,472,5237,54
Karsu Tekstil9,12-0,556,67
Kartal Yenilenebilir Enerji15,961,14

Kartonsan65,700,15-30,60
Katmerciler Ekipman1,59-0,63-8,21
Kent Gıda200,001,99-43,76
Kerevitaş Gıda5,160,98-21,58
Kervan Gıda13,691,9433,75
Kervansaray Yat. Holding0,640,00-49,21
Kiler GMYO2,220,45-11,55
Kızılbük GYO28,605,30

Klimasan Klima11,37-0,1834,75
Koç Holding33,600,6064,28
Konfrut Gıda4,653,3310,06
Kontrolmatik Teknoloji Enerji73,05-0,14209,53
Konya Çimento1.125,500,72-0,40
Konya Kağıt7,930,25

Koray GMYO7,313,2564,27
Kordsa Teknik Tekstil37,78-0,05142,96
Koza Altın139,901,0144,67
Koza Madencilik21,900,9241,38
Körfez GMYO6,720,3015,86
Kristal Kola1,741,16-43,04
Kron Telekomünikasyon42,322,5214,88
Kuştur Kuşadası Turizm246,903,3956,96
Kuyas Yatırım4,611,77100,43
Kütahya Porselen131,008,09159,66
Kütahya Şeker Fabrikası31,64-0,13

Lider Faktoring4,140,4921,41
Link Bilgisayar32,400,372,54
Logo Yazılım49,621,2759,34
Lokman Hekim Sağlık13,82-0,2296,54
Lüks Kadife59,600,76107,56
Makina Takım3,68-0,277,92
Manas Enerji Yönetimi17,131,00

Margün Enerji10,151,00

Marka Yatırım Holding4,04-0,49-37,17
Marmaris Altınyunus274,806,51147,34
Marshall268,500,00-12,46
Martı GMYO1,01-0,98-60,45
Martı Otel1,790,00-15,96
Matriks Bilgi Dağıtım24,080,00

Mavi Giyim80,300,2555,59
Mazhar Zorlu Holding36,50-5,8315,95
Meditera Tıbbi Malzeme41,281,43

Mega Polietilen7,015,10-8,49
Menderes Tekstil2,572,39-16,83
Mercan Kimya11,07-1,16

Merit Turizm27,78-1,28168,16
Merko Gıda5,901,03-31,71
Metemtur Yatırım4,547,08-43,85
Metro Holding1,162,65-38,04
Metro Petrol ve Tesisleri2,480,40-14,19
Metro Yatırım Ortaklığı1,77-0,56-22,35
Mia Teknoloji30,40-3,06

Migros Ticaret42,66-0,51-0,33
Milpa4,251,67-7,61
Mistral GMYO4,640,43-0,77
MLP Sağlık34,280,4172,52
MMC San. ve Tic. Yat.4,85-9,855,43
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,761,73

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj8,302,98-29,96
Mondi Tire Kutsan11,486,2051,05
Nasmed Egepol9,853,36

Naturel Enerji40,660,8914,51
Naturelgaz8,24-0,60

Net Holding5,941,3773,18
Netaş Telekom.20,84-0,86-25,78
Niğbaş Niğde Beton11,4410,00-78,00
Nuh Çimento47,00-3,01-2,14
Nurol GMYO7,020,14-3,70
Odaş Elektrik1,63-0,61-44,24
Orçay Ortaköy Çay Sanayi19,194,92

Orge Enerji Elektrik7,150,5655,01
Orma Orman Mahsulleri34,103,46131,66
Osmanlı Menkul31,448,792,26
Ostim Endüstriyel Yat1,851,09-20,73
Otokar429,100,7341,02
Otto Holding28,002,87165,91
Oyak Çimento8,540,83-2,73
Oyak Yat. Ort.7,80-0,8913,01
Oyak Yatırım Menkul40,161,31

Oylum Sınai Yatırımlar8,38-0,5977,92
Özak GMYO6,832,2533,92
Özbal Çelik Boru22,921,69249,92
Özderici GMYO1,800,56-18,92
Özerden Plastik8,35-1,07-7,22
Pamel Elektrik70,65-0,28231,38
Panora GMYO8,712,7148,36
Papilon Savunma15,070,27-33,72
Park Elek.Madencilik6,64-1,3423,65
Parsan36,960,1152,10
PC İletişim ve Medya Hizmetleri15,12-9,95

Pegasus102,001,8036,73
Peker GMYO1,08-5,26-53,83
Penguen Gıda4,43-2,64-12,28
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım380,002,70

Pera GMYO1,400,72-20,08
Pergamon Dış Ticaret27,580,0750,47
Petkim8,822,3277,11
Petrokent Turizm5.143,20-1,07467,43
Pınar Et ve Un22,644,523,46
Pınar Su3,952,07-2,81
Pınar Süt20,323,04-9,89
Plastikkart19,460,0036,62
Polisan Holding3,262,84-15,21
Politeknik Metal495,509,9922,13
Prizma Press Matbaacılık4,020,50-26,64
QNB Finans Fin. Kir.85,50-9,95-31,76
QNB Finansbank47,04-9,97-33,13
QUA Granite Hayal Yapı14,71-2,06

Rainbow Polikarbonat14,479,95

Ral Yatırım Holding15,309,99244,59
Ray Sigorta15,49-0,960,26
Reysaş GMYO4,080,4925,85
Reysaş Lojistik6,15-1,6018,86
Rhea Girişim2,09-1,42-43,82
Rodrigo Tekstil15,357,7911,96
Royal Halı3,490,581,45
RTA Laboratuvarları22,320,81-26,29
Sabancı Holding14,711,8733,41
Safkar Ege Soğutmacılık8,20-0,12-24,63
Sanel Mühendislik5,18-0,7751,46
Sanifoam Sünger34,200,65151,47
Sanko Pazarlama10,93-2,3217,93
Saray Matbaacılık4,38-3,52-50,06
Sarkuysan20,964,07140,99
Sasa Polyester48,743,97225,27
Say Yenilenebilir Enerji29,800,88250,18
Sekuro Plastik20,92-7,8449,86
Selçuk Ecza Deposu12,070,58-10,14
Selçuk Gıda5,17-1,713,82
Selva Gıda Sanayi9,50-9,70

Senkron Güvenlik23,100,00-12,03
Serve Film Prodüksiyon13,77-0,22-13,94
Servet GMYO98,65-2,9025,83
Seyitler Kimya15,610,3915,94
Silverline Endüstri5,781,40-32,79
Sinpaş GMYO4,140,98-0,96
Smartiks Yazılım5,511,29-37,81
Sodaş Sodyum Sanayii28,200,007,08
Söktaş2,96-1,00-8,94
Sönmez Filament39,70-0,80-25,36
Sönmez Pamuklu9,89-0,50-32,98
Sumaş Suni Tahta86,301,5369,18
Şeker Fin. Kir.5,410,19-15,47
Şekerbank1,230,82-18,54
Şişe Cam15,896,72121,94
Şok Marketler Ticaret15,19-0,3321,71
T. Halk Bankası5,423,63-2,52
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası24,969,96-19,64
T.S.K.B.1,661,22-4,95
T.Tuborg23,00-3,6929,72
Tat Gıda12,51-0,408,20
TAV Havalimanları38,760,6881,97
Tek-Art Turizm1,440,00-28,71
Tekfen Holding23,527,0143,42
Teknosa İç ve Dış Ticaret7,741,71-10,62
Temapol Polimer Plastik17,49-0,1752,09
Tetamat Gıda Yatırımları243,90-2,3612,76
TGS Dış Ticaret17,020,1233,91
Tofaş Oto. Fab.92,951,70200,70
Torunlar GMYO4,700,0020,51
Trabzon Liman41,881,4030,39
Trabzonspor Sportif7,10-0,98190,98
Trend GMYO6,93-0,72-44,87
TSKB GMYO3,061,32-36,60
Tuğçelik19,111,22136,51
Tukaş8,540,95-11,87
Turcas Petrol4,493,70-7,42
Tureks Turizm Taşımacılık15,62-5,68

Turkcell20,640,1938,37
Tümosan Motor ve Traktör21,101,9349,96
Tüpraş163,900,1251,76
Türk Hava Yolları20,862,3661,58
Türk İlaç Serum12,54-0,63

Türk Prysmian Kablo74,009,47513,48
Türk Telekom10,971,8638,87
Türk Traktör233,202,0636,88
Türker Proje Gayrimenkul141,400,7125,24
Türkiye Sigorta5,981,36-3,21
Ufuk Yatırım20,882,4555,82
Ulaşlar Turizm Yat.3,640,00-14,15
Ulusal Faktoring2,450,82

Ulusoy Elektrik61,805,8220,35
Ulusoy Un Sanayi7,083,5139,14
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,902,15-18,80
Utopya Turizm13,77-10,00-64,51
Uzertaş Boya37,14-5,93-34,38
Ülker Bisküvi21,780,83-2,41
Ünlü Yatırım Holding6,22-0,80

Vakıf Fin. Kir.5,81-1,6970,48
Vakıf GMYO1,933,21-19,54
Vakıf Yat. Ort.6,241,30-15,22
Vakıflar Bankası4,151,97-11,89
Vakko Tekstil10,920,1874,26
Vanet Gıda6,44-0,77-16,69
VBT Yazılım23,401,21

Verusa Holding56,200,7224,67
Verusaturk Girisim25,28-0,1693,74
Vestel29,182,7575,95
Vestel Beyaz Eşya7,911,2878,21
Viking Kağıt7,262,83-19,33
Yapı ve Kredi Bank.3,681,3822,78
Yaprak Süt ve Besi Çift.32,880,49-9,15
Yataş13,591,12-3,96
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,291,23-25,23
Yeni Gimat GMYO18,911,3963,13
Yeo Teknoloji60,95-2,09

Yeşil GMYO0,952,15-31,16
Yeşil Yapı1,101,85-40,22
Yeşil Yatırım Holding2,091,46-51,13
Yibitaş İnşaat Malzeme14.125,003,47-9,46
Yonga Mobilya28,86-0,14-3,12
Yükselen Çelik6,662,4628,19
Yünsa13,88-0,72-0,08
Ziraat GMYO2,71-0,37

Zorlu Enerji1,861,64-26,45
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika Ekonomi


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