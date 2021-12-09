Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Son Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|İş Bankası (A)
|342.861,20
|68,64
|İş Bankası (B)
|40.999,90
|-0,75
|1,23
|İş Bankası (C)
|8,03
|4,83
|18,22
|İş Bankası (Kur.)
|550.000,00
|44,74
|İş Fin.Kir.
|3,79
|2,16
|-1,81
|İş Girişim
|9,24
|-0,54
|-51,24
|İş GMYO
|2,69
|0,37
|5,91
|İş Y. Men. Değ.
|22,26
|2,11
|34,12
|İş Yat. Ort.
|3,24
|2,21
|-3,66
|İşbir Holding
|60,55
|9,99
|12,80
|İşbir Sentetik Dokuma
|12,37
|-1,28
|Işık Plastik
|5,54
|0,18
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,99
|1,02
|-13,16
|İttifak Holding
|1,41
|1,44
|-36,77
|İz Hayvancılık Tarım
|21,00
|-0,57
|16,67
|İzmir Demir Çelik
|2,86
|4,38
|-13,58
|İzmir Fırça
|7,37
|-0,67
|32,55
|Jantsa Jant Sanayi
|72,70
|-0,27
|75,40
|Kafein Yazılım
|22,70
|0,80
|6,37
|Kalekim Kimyevi Maddeler
|18,90
|0,75
|Kaplamin
|29,54
|-0,40
|-12,60
|Kardemir (A)
|9,90
|8,43
|66,39
|Kardemir (B)
|9,82
|8,75
|86,34
|Kardemir (D)
|10,78
|9,11
|86,51
|Karel Elektronik
|12,42
|-1,43
|84,70
|Karsan Otomotiv
|4,47
|2,52
|37,54
|Karsu Tekstil
|9,12
|-0,55
|6,67
|Kartal Yenilenebilir Enerji
|15,96
|1,14
|Kartonsan
|65,70
|0,15
|-30,60
|Katmerciler Ekipman
|1,59
|-0,63
|-8,21
|Kent Gıda
|200,00
|1,99
|-43,76
|Kerevitaş Gıda
|5,16
|0,98
|-21,58
|Kervan Gıda
|13,69
|1,94
|33,75
|Kervansaray Yat. Holding
|0,64
|0,00
|-49,21
|Kiler GMYO
|2,22
|0,45
|-11,55
|Kızılbük GYO
|28,60
|5,30
|Klimasan Klima
|11,37
|-0,18
|34,75
|Koç Holding
|33,60
|0,60
|64,28
|Konfrut Gıda
|4,65
|3,33
|10,06
|Kontrolmatik Teknoloji Enerji
|73,05
|-0,14
|209,53
|Konya Çimento
|1.125,50
|0,72
|-0,40
|Konya Kağıt
|7,93
|0,25
|Koray GMYO
|7,31
|3,25
|64,27
|Kordsa Teknik Tekstil
|37,78
|-0,05
|142,96
|Koza Altın
|139,90
|1,01
|44,67
|Koza Madencilik
|21,90
|0,92
|41,38
|Körfez GMYO
|6,72
|0,30
|15,86
|Kristal Kola
|1,74
|1,16
|-43,04
|Kron Telekomünikasyon
|42,32
|2,52
|14,88
|Kuştur Kuşadası Turizm
|246,90
|3,39
|56,96
|Kuyas Yatırım
|4,61
|1,77
|100,43
|Kütahya Porselen
|131,00
|8,09
|159,66
|Kütahya Şeker Fabrikası
|31,64
|-0,13
|Lider Faktoring
|4,14
|0,49
|21,41
|Link Bilgisayar
|32,40
|0,37
|2,54
|Logo Yazılım
|49,62
|1,27
|59,34
|Lokman Hekim Sağlık
|13,82
|-0,22
|96,54
|Lüks Kadife
|59,60
|0,76
|107,56
|Makina Takım
|3,68
|-0,27
|7,92
|Manas Enerji Yönetimi
|17,13
|1,00
|Margün Enerji
|10,15
|1,00
|Marka Yatırım Holding
|4,04
|-0,49
|-37,17
|Marmaris Altınyunus
|274,80
|6,51
|147,34
|Marshall
|268,50
|0,00
|-12,46
|Martı GMYO
|1,01
|-0,98
|-60,45
|Martı Otel
|1,79
|0,00
|-15,96
|Matriks Bilgi Dağıtım
|24,08
|0,00
|Mavi Giyim
|80,30
|0,25
|55,59
|Mazhar Zorlu Holding
|36,50
|-5,83
|15,95
|Meditera Tıbbi Malzeme
|41,28
|1,43
|Mega Polietilen
|7,01
|5,10
|-8,49
|Menderes Tekstil
|2,57
|2,39
|-16,83
|Mercan Kimya
|11,07
|-1,16
|Merit Turizm
|27,78
|-1,28
|168,16
|Merko Gıda
|5,90
|1,03
|-31,71
|Metemtur Yatırım
|4,54
|7,08
|-43,85
|Metro Holding
|1,16
|2,65
|-38,04
|Metro Petrol ve Tesisleri
|2,48
|0,40
|-14,19
|Metro Yatırım Ortaklığı
|1,77
|-0,56
|-22,35
|Mia Teknoloji
|30,40
|-3,06
|Migros Ticaret
|42,66
|-0,51
|-0,33
|Milpa
|4,25
|1,67
|-7,61
|Mistral GMYO
|4,64
|0,43
|-0,77
|MLP Sağlık
|34,28
|0,41
|72,52
|MMC San. ve Tic. Yat.
|4,85
|-9,85
|5,43
|Mobiltel İletişim Hizmetleri
|1,76
|1,73
|Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj
|8,30
|2,98
|-29,96
|Mondi Tire Kutsan
|11,48
|6,20
|51,05
|Nasmed Egepol
|9,85
|3,36
|Naturel Enerji
|40,66
|0,89
|14,51
|Naturelgaz
|8,24
|-0,60
|Net Holding
|5,94
|1,37
|73,18
|Netaş Telekom.
|20,84
|-0,86
|-25,78
|Niğbaş Niğde Beton
|11,44
|10,00
|-78,00
|Nuh Çimento
|47,00
|-3,01
|-2,14
|Nurol GMYO
|7,02
|0,14
|-3,70
|Odaş Elektrik
|1,63
|-0,61
|-44,24
|Orçay Ortaköy Çay Sanayi
|19,19
|4,92
|Orge Enerji Elektrik
|7,15
|0,56
|55,01
|Orma Orman Mahsulleri
|34,10
|3,46
|131,66
|Osmanlı Menkul
|31,44
|8,79
|2,26
|Ostim Endüstriyel Yat
|1,85
|1,09
|-20,73
|Otokar
|429,10
|0,73
|41,02
|Otto Holding
|28,00
|2,87
|165,91
|Oyak Çimento
|8,54
|0,83
|-2,73
|Oyak Yat. Ort.
|7,80
|-0,89
|13,01
|Oyak Yatırım Menkul
|40,16
|1,31
|Oylum Sınai Yatırımlar
|8,38
|-0,59
|77,92
|Özak GMYO
|6,83
|2,25
|33,92
|Özbal Çelik Boru
|22,92
|1,69
|249,92
|Özderici GMYO
|1,80
|0,56
|-18,92
|Özerden Plastik
|8,35
|-1,07
|-7,22
|Pamel Elektrik
|70,65
|-0,28
|231,38
|Panora GMYO
|8,71
|2,71
|48,36
|Papilon Savunma
|15,07
|0,27
|-33,72
|Park Elek.Madencilik
|6,64
|-1,34
|23,65
|Parsan
|36,96
|0,11
|52,10
|PC İletişim ve Medya Hizmetleri
|15,12
|-9,95
|Pegasus
|102,00
|1,80
|36,73
|Peker GMYO
|1,08
|-5,26
|-53,83
|Penguen Gıda
|4,43
|-2,64
|-12,28
|Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım
|380,00
|2,70
|Pera GMYO
|1,40
|0,72
|-20,08
|Pergamon Dış Ticaret
|27,58
|0,07
|50,47
|Petkim
|8,82
|2,32
|77,11
|Petrokent Turizm
|5.143,20
|-1,07
|467,43
|Pınar Et ve Un
|22,64
|4,52
|3,46
|Pınar Su
|3,95
|2,07
|-2,81
|Pınar Süt
|20,32
|3,04
|-9,89
|Plastikkart
|19,46
|0,00
|36,62
|Polisan Holding
|3,26
|2,84
|-15,21
|Politeknik Metal
|495,50
|9,99
|22,13
|Prizma Press Matbaacılık
|4,02
|0,50
|-26,64
|QNB Finans Fin. Kir.
|85,50
|-9,95
|-31,76
|QNB Finansbank
|47,04
|-9,97
|-33,13
|QUA Granite Hayal Yapı
|14,71
|-2,06
|Rainbow Polikarbonat
|14,47
|9,95
|Ral Yatırım Holding
|15,30
|9,99
|244,59
|Ray Sigorta
|15,49
|-0,96
|0,26
|Reysaş GMYO
|4,08
|0,49
|25,85
|Reysaş Lojistik
|6,15
|-1,60
|18,86
|Rhea Girişim
|2,09
|-1,42
|-43,82
|Rodrigo Tekstil
|15,35
|7,79
|11,96
|Royal Halı
|3,49
|0,58
|1,45
|RTA Laboratuvarları
|22,32
|0,81
|-26,29
|Sabancı Holding
|14,71
|1,87
|33,41
|Safkar Ege Soğutmacılık
|8,20
|-0,12
|-24,63
|Sanel Mühendislik
|5,18
|-0,77
|51,46
|Sanifoam Sünger
|34,20
|0,65
|151,47
|Sanko Pazarlama
|10,93
|-2,32
|17,93
|Saray Matbaacılık
|4,38
|-3,52
|-50,06
|Sarkuysan
|20,96
|4,07
|140,99
|Sasa Polyester
|48,74
|3,97
|225,27
|Say Yenilenebilir Enerji
|29,80
|0,88
|250,18
|Sekuro Plastik
|20,92
|-7,84
|49,86
|Selçuk Ecza Deposu
|12,07
|0,58
|-10,14
|Selçuk Gıda
|5,17
|-1,71
|3,82
|Selva Gıda Sanayi
|9,50
|-9,70
|Senkron Güvenlik
|23,10
|0,00
|-12,03
|Serve Film Prodüksiyon
|13,77
|-0,22
|-13,94
|Servet GMYO
|98,65
|-2,90
|25,83
|Seyitler Kimya
|15,61
|0,39
|15,94
|Silverline Endüstri
|5,78
|1,40
|-32,79
|Sinpaş GMYO
|4,14
|0,98
|-0,96
|Smartiks Yazılım
|5,51
|1,29
|-37,81
|Sodaş Sodyum Sanayii
|28,20
|0,00
|7,08
|Söktaş
|2,96
|-1,00
|-8,94
|Sönmez Filament
|39,70
|-0,80
|-25,36
|Sönmez Pamuklu
|9,89
|-0,50
|-32,98
|Sumaş Suni Tahta
|86,30
|1,53
|69,18
|Şeker Fin. Kir.
|5,41
|0,19
|-15,47
|Şekerbank
|1,23
|0,82
|-18,54
|Şişe Cam
|15,89
|6,72
|121,94
|Şok Marketler Ticaret
|15,19
|-0,33
|21,71
|T. Halk Bankası
|5,42
|3,63
|-2,52
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|24,96
|9,96
|-19,64
|T.S.K.B.
|1,66
|1,22
|-4,95
|T.Tuborg
|23,00
|-3,69
|29,72
|Tat Gıda
|12,51
|-0,40
|8,20
|TAV Havalimanları
|38,76
|0,68
|81,97
|Tek-Art Turizm
|1,44
|0,00
|-28,71
|Tekfen Holding
|23,52
|7,01
|43,42
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|7,74
|1,71
|-10,62
|Temapol Polimer Plastik
|17,49
|-0,17
|52,09
|Tetamat Gıda Yatırımları
|243,90
|-2,36
|12,76
|TGS Dış Ticaret
|17,02
|0,12
|33,91
|Tofaş Oto. Fab.
|92,95
|1,70
|200,70
|Torunlar GMYO
|4,70
|0,00
|20,51
|Trabzon Liman
|41,88
|1,40
|30,39
|Trabzonspor Sportif
|7,10
|-0,98
|190,98
|Trend GMYO
|6,93
|-0,72
|-44,87
|TSKB GMYO
|3,06
|1,32
|-36,60
|Tuğçelik
|19,11
|1,22
|136,51
|Tukaş
|8,54
|0,95
|-11,87
|Turcas Petrol
|4,49
|3,70
|-7,42
|Tureks Turizm Taşımacılık
|15,62
|-5,68
|Turkcell
|20,64
|0,19
|38,37
|Tümosan Motor ve Traktör
|21,10
|1,93
|49,96
|Tüpraş
|163,90
|0,12
|51,76
|Türk Hava Yolları
|20,86
|2,36
|61,58
|Türk İlaç Serum
|12,54
|-0,63
|Türk Prysmian Kablo
|74,00
|9,47
|513,48
|Türk Telekom
|10,97
|1,86
|38,87
|Türk Traktör
|233,20
|2,06
|36,88
|Türker Proje Gayrimenkul
|141,40
|0,71
|25,24
|Türkiye Sigorta
|5,98
|1,36
|-3,21
|Ufuk Yatırım
|20,88
|2,45
|55,82
|Ulaşlar Turizm Yat.
|3,64
|0,00
|-14,15
|Ulusal Faktoring
|2,45
|0,82
|Ulusoy Elektrik
|61,80
|5,82
|20,35
|Ulusoy Un Sanayi
|7,08
|3,51
|39,14
|Umpaş Holding
|1,29
|-50,57
|Uşak Seramik
|1,90
|2,15
|-18,80
|Utopya Turizm
|13,77
|-10,00
|-64,51
|Uzertaş Boya
|37,14
|-5,93
|-34,38
|Ülker Bisküvi
|21,78
|0,83
|-2,41
|Ünlü Yatırım Holding
|6,22
|-0,80
|Vakıf Fin. Kir.
|5,81
|-1,69
|70,48
|Vakıf GMYO
|1,93
|3,21
|-19,54
|Vakıf Yat. Ort.
|6,24
|1,30
|-15,22
|Vakıflar Bankası
|4,15
|1,97
|-11,89
|Vakko Tekstil
|10,92
|0,18
|74,26
|Vanet Gıda
|6,44
|-0,77
|-16,69
|VBT Yazılım
|23,40
|1,21
|Verusa Holding
|56,20
|0,72
|24,67
|Verusaturk Girisim
|25,28
|-0,16
|93,74
|Vestel
|29,18
|2,75
|75,95
|Vestel Beyaz Eşya
|7,91
|1,28
|78,21
|Viking Kağıt
|7,26
|2,83
|-19,33
|Yapı ve Kredi Bank.
|3,68
|1,38
|22,78
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|32,88
|0,49
|-9,15
|Yataş
|13,59
|1,12
|-3,96
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|3,29
|1,23
|-25,23
|Yeni Gimat GMYO
|18,91
|1,39
|63,13
|Yeo Teknoloji
|60,95
|-2,09
|Yeşil GMYO
|0,95
|2,15
|-31,16
|Yeşil Yapı
|1,10
|1,85
|-40,22
|Yeşil Yatırım Holding
|2,09
|1,46
|-51,13
|Yibitaş İnşaat Malzeme
|14.125,00
|3,47
|-9,46
|Yonga Mobilya
|28,86
|-0,14
|-3,12
|Yükselen Çelik
|6,66
|2,46
|28,19
|Yünsa
|13,88
|-0,72
|-0,08
|Ziraat GMYO
|2,71
|-0,37
|Zorlu Enerji
|1,86
|1,64
|-26,45
(Son)
Kaynak: AA
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