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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

24.12.2021 13:27
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)46.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Son FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)46.999,800,0216,05
İş Bankası (C)7,750,1314,09
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,080,98-20,21
İş Girişim8,09-0,25-57,31
İş GMYO2,621,163,15
İş Y. Men. Değ.22,64-1,1436,41
İş Yat. Ort.3,06-0,97-9,01
İşbir Holding61,55-3,8314,66
İşbir Sentetik Dokuma12,751,43

Işık Plastik4,909,87

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,871,16-23,68
İttifak Holding1,270,79-43,05
İz Hayvancılık Tarım19,74-1,259,67
İzmir Demir Çelik2,400,00-27,48
İzmir Fırça6,32-0,3213,67
Jantsa Jant Sanayi63,550,6353,32
Kafein Yazılım19,040,47-10,78
Kalekim Kimyevi Maddeler17,320,70

Kaplamin25,041,38-25,92
Kardemir (A)7,560,6727,06
Kardemir (B)7,581,3443,83
Kardemir (D)9,152,6958,30
Karel Elektronik11,323,8568,34
Karsan Otomotiv3,432,395,54
Karsu Tekstil7,991,65-6,55
Kartal Yenilenebilir Enerji13,310,53

Kartonsan52,601,54-44,44
Katmerciler Ekipman1,483,50-14,56
Kent Gıda177,200,17-50,17
Kerevitaş Gıda4,460,22-32,22
Kervan Gıda12,10-1,6318,22
Kervansaray Yat. Holding0,601,69-52,38
Kiler GMYO1,701,19-32,27
Kızılbük GYO29,60-1,07

Klimasan Klima9,890,4117,21
Koç Holding28,463,3439,15
Konfrut Gıda4,462,295,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji65,502,10177,54
Konya Çimento981,001,41-13,19
Konya Kağıt7,260,00

Koray GMYO6,05-0,4935,96
Kordsa Teknik Tekstil28,780,9885,08
Koza Altın111,701,5515,51
Koza Madencilik17,132,0910,59
Körfez GMYO7,20-2,4424,14
Kristal Kola1,972,60-35,51
Kron Telekomünikasyon36,480,66-0,98
Kuştur Kuşadası Turizm251,902,2360,14
Kuyas Yatırım4,805,73108,70
Kütahya Porselen104,10-2,25106,34
Kütahya Şeker Fabrikası28,000,57

Lider Faktoring4,11-9,8720,53
Link Bilgisayar27,060,22-14,36
Logo Yazılım40,220,5529,16
Lokman Hekim Sağlık13,43-2,4090,99
Lüks Kadife50,651,2076,39
Makina Takım3,12-0,64-8,50
Manas Enerji Yönetimi15,871,41

Margün Enerji9,130,55

Marka Yatırım Holding3,410,29-46,97
Marmaris Altınyunus254,60-1,32129,16
Marshall226,50-0,22-26,15
Martı GMYO0,881,15-65,54
Martı Otel1,78-0,56-16,43
Matriks Bilgi Dağıtım20,360,79

Mavi Giyim64,303,2924,59
Mazhar Zorlu Holding30,50-2,49-3,11
Meditera Tıbbi Malzeme43,641,16

Mega Polietilen6,186,55-19,32
Menderes Tekstil2,080,48-32,69
Mercan Kimya9,610,52

Merit Turizm29,76-0,47187,28
Merko Gıda4,420,68-48,84
Metemtur Yatırım4,24-2,08-47,56
Metro Holding1,51-4,43-19,35
Metro Petrol ve Tesisleri2,33-1,69-19,38
Metro Yatırım Ortaklığı1,66-0,60-27,17
Mia Teknoloji30,44-0,59

Migros Ticaret38,681,95-9,63
Milpa3,550,28-22,83
Mistral GMYO4,160,73-11,03
MLP Sağlık31,72-2,4059,64
MMC San. ve Tic. Yat.3,14-4,56-31,74
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,730,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,840,13-33,84
Mondi Tire Kutsan9,060,7819,21
Nasmed Egepol7,36-1,21

Naturel Enerji39,540,0511,35
Naturelgaz6,840,74

Net Holding5,622,7463,85
Netaş Telekom.17,063,39-39,25
Niğbaş Niğde Beton11,969,93-77,00
Nuh Çimento51,004,426,19
Nurol GMYO7,08-2,75-2,88
Odaş Elektrik1,380,73-52,80
Orçay Ortaköy Çay Sanayi25,281,20

Orge Enerji Elektrik6,030,6730,73
Orma Orman Mahsulleri36,987,56151,22
Osmanlı Menkul26,941,97-12,38
Ostim Endüstriyel Yat1,64-2,96-29,73
Otokar356,500,3917,16
Otto Holding32,025,68204,08
Oyak Çimento6,740,45-23,23
Oyak Yat. Ort.6,832,09-1,04
Oyak Yatırım Menkul49,583,25

Oylum Sınai Yatırımlar5,978,3526,75
Özak GMYO5,631,9910,39
Özbal Çelik Boru25,422,25288,09
Özderici GMYO1,500,67-32,43
Özerden Plastik7,69-4,59-14,56
Pamel Elektrik87,95-0,62312,52
Panora GMYO8,401,0843,08
Papilon Savunma13,23-0,68-41,82
Park Elek.Madencilik6,52-1,2121,42
Parsan30,802,4626,75
Pasifik GYO15,201,88

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,53-1,26

Pegasus86,604,8416,09
Peker GMYO0,920,00-60,67
Penguen Gıda3,420,59-32,28
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım372,903,67

Pera GMYO1,230,82-29,78
Pergamon Dış Ticaret24,500,4133,67
Petkim7,831,1657,23
Petrokent Turizm7.200,00-0,99694,35
Pınar Et ve Un19,381,25-11,44
Pınar Su3,44-0,29-15,36
Pınar Süt17,50-0,74-22,39
Plastikkart17,881,1325,52
Polisan Holding2,870,35-25,35
Politeknik Metal550,00-4,0535,56
Prizma Press Matbaacılık3,610,56-34,12
QNB Finans Fin. Kir.80,000,06-36,15
QNB Finansbank39,200,00-44,28
QUA Granite Hayal Yapı11,840,42

Rainbow Polikarbonat12,91-1,07

Ral Yatırım Holding13,70-3,25208,56
Ray Sigorta12,763,57-17,41
Reysaş GMYO3,060,00-5,61
Reysaş Lojistik4,451,14-13,99
Rhea Girişim1,871,08-49,73
Rodrigo Tekstil19,66-6,8243,40
Royal Halı3,507,691,74
RTA Laboratuvarları20,760,00-31,44
Sabancı Holding13,111,6318,90
Safkar Ege Soğutmacılık7,170,84-34,10
Sanel Mühendislik5,14-0,1950,29
Sanifoam Sünger34,20-0,75151,47
Sanko Pazarlama9,100,00-1,81
Saray Matbaacılık3,84-0,78-56,21
Sarkuysan19,901,79128,80
Sasa Polyester44,723,33198,44
Say Yenilenebilir Enerji30,80-2,72261,93
Sekuro Plastik16,95-0,4721,42
Selçuk Ecza Deposu11,26-0,62-16,17
Selçuk Gıda4,260,95-14,46
Selva Gıda Sanayi14,402,13

Senkron Güvenlik22,500,00-14,32
Serve Film Prodüksiyon13,000,00-18,75
Servet GMYO84,95-2,808,35
Seyitler Kimya15,300,7913,64
Silverline Endüstri4,880,62-43,26
Sinpaş GMYO4,28-0,232,39
Smartiks Yazılım5,050,40-43,00
Sodaş Sodyum Sanayii28,300,007,46
Söktaş2,293,62-29,55
Sönmez Filament34,66-2,59-34,83
Sönmez Pamuklu9,032,61-38,81
Sumaş Suni Tahta100,901,4197,80
Şeker Fin. Kir.5,150,59-19,53
Şekerbank1,070,94-29,14
Şişe Cam13,333,4186,19
Şok Marketler Ticaret12,324,05-1,28
T. Halk Bankası4,720,43-15,11
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,302,12-26,54
T.S.K.B.1,470,00-15,83
T.Tuborg19,260,948,62
Tat Gıda11,68-0,171,03
TAV Havalimanları31,702,5948,83
Tek-Art Turizm1,230,82-39,11
Tekfen Holding20,083,7722,44
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,290,16-27,37
Temapol Polimer Plastik14,321,2724,52
Tetamat Gıda Yatırımları410,208,1889,64
TGS Dış Ticaret14,380,3513,14
Tofaş Oto. Fab.70,157,84126,94
Torunlar GMYO4,030,503,33
Trabzon Liman30,280,731,65
Trabzonspor Sportif6,870,59181,56
Trend GMYO6,60-3,08-47,49
TSKB GMYO2,870,00-40,54
Tuğçelik14,170,5775,37
Tukaş7,100,14-26,73
Turcas Petrol4,04-0,74-16,70
Tureks Turizm Taşımacılık10,570,00

Turkcell18,931,6626,91
Tümosan Motor ve Traktör17,111,6021,61
Tüpraş147,703,3636,76
Türk Hava Yolları20,104,6355,69
Türk İlaç Serum14,14-3,74

Türk Prysmian Kablo40,44-9,97235,26
Türk Telekom10,24-1,3529,63
Türk Traktör194,001,7313,87
Türker Proje Gayrimenkul124,000,579,83
Türkiye Sigorta5,12-1,35-17,13
Ufuk Yatırım19,30-1,2844,03
Ulaşlar Turizm Yat.3,360,00-20,75
Ulusal Faktoring2,755,77

Ulusoy Elektrik66,50-0,6029,50
Ulusoy Un Sanayi6,640,6130,49
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,601,27-31,62
Utopya Turizm12,802,40-67,01
Uzertaş Boya32,50-0,91-42,58
Ülker Bisküvi17,760,34-20,42
Ünlü Yatırım Holding5,54-1,42

Vakıf Fin. Kir.3,00-0,6646,96
Vakıf GMYO1,621,89-32,47
Vakıf Yat. Ort.5,430,37-26,22
Vakıflar Bankası3,83-0,52-18,68
Vakko Tekstil9,450,6450,80
Vanet Gıda4,59-4,37-40,62
VBT Yazılım20,040,10

Verusa Holding45,04-0,27-0,09
Verusaturk Girisim23,700,0081,63
Vestel23,881,3643,99
Vestel Beyaz Eşya7,610,1371,45
Viking Kağıt6,391,27-29,00
Yapı ve Kredi Bank.3,54-1,1218,11
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,760,34-17,77
Yataş11,060,09-21,84
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,11-0,32-29,32
Yeni Gimat GMYO19,940,1072,01
Yeo Teknoloji49,920,04

Yeşil GMYO0,792,60-42,75
Yeşil Yapı0,961,05-47,83
Yeşil Yatırım Holding1,861,09-56,50
Yibitaş İnşaat Malzeme16.672,207,916,87
Yonga Mobilya29,000,07-2,65
Yükselen Çelik5,240,960,86
Yünsa12,151,17-12,54
Ziraat GMYO2,44-0,81

Zorlu Enerji1,690,60-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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