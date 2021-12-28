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Borsada günün ilk yarısı (2) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (2)

28.12.2021 13:48
Borsada günün ilk yarısı (2)

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)İş Bankası (A)377.147,3085,50İş Bankası (B)47.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
İş Bankası (A)377.147,30

85,50
İş Bankası (B)47.450,00-0,5217,16
İş Bankası (C)7,62-4,3912,18
İş Bankası (Kur.)700.000,00

84,21
İş Fin.Kir.3,12-1,27-19,17
İş Girişim8,14-1,09-57,04
İş GMYO2,871,0612,99
İş Y. Men. Değ.22,18-1,0733,64
İş Yat. Ort.3,04-1,30-9,61
İşbir Holding68,50-1,4427,61
İşbir Sentetik Dokuma12,901,42

Işık Plastik5,17-4,08

Işıklar Enerji Yapı Hol.0,86-2,27-24,56
İttifak Holding1,24-1,59-44,39
İz Hayvancılık Tarım19,69-1,069,39
İzmir Demir Çelik2,33-2,10-29,60
İzmir Fırça6,290,3213,13
Jantsa Jant Sanayi64,60-1,9755,86
Kafein Yazılım19,40-0,51-9,09
Kalekim Kimyevi Maddeler18,752,80

Kaplamin27,147,10-19,70
Kardemir (A)7,85-0,7631,93
Kardemir (B)7,87-0,3849,34
Kardemir (D)9,400,2162,63
Karel Elektronik11,521,0571,32
Karsan Otomotiv3,50-0,857,69
Karsu Tekstil8,04-0,74-5,96
Kartal Yenilenebilir Enerji15,242,63

Kartonsan53,500,94-43,49
Katmerciler Ekipman1,45-1,36-16,30
Kent Gıda174,600,06-50,90
Kerevitaş Gıda4,58-0,22-30,40
Kervan Gıda11,99-0,4217,14
Kervansaray Yat. Holding0,590,00-53,17
Kiler GMYO1,69-1,17-32,67
Kızılbük GYO29,841,50

Klimasan Klima9,92-1,0017,57
Koç Holding28,96-1,6341,60
Konfrut Gıda4,46-0,895,56
Kontrolmatik Teknoloji Enerji66,65-1,62182,42
Konya Çimento1.002,500,19-11,28
Konya Kağıt7,30-0,95

Koray GMYO6,09-1,4636,85
Kordsa Teknik Tekstil30,36-0,3995,24
Koza Altın119,701,5323,78
Koza Madencilik18,060,6716,59
Körfez GMYO7,350,4126,72
Kristal Kola2,297,51-25,04
Kron Telekomünikasyon36,90-0,810,16
Kuştur Kuşadası Turizm220,00-8,7139,86
Kuyas Yatırım4,58-1,7299,13
Kütahya Porselen104,20-0,76106,54
Kütahya Şeker Fabrikası30,507,39

Lider Faktoring4,19-0,7122,87
Link Bilgisayar27,980,58-11,44
Logo Yazılım40,74-0,1530,83
Lokman Hekim Sağlık13,28-3,4988,86
Lüks Kadife52,10-0,7681,44
Makina Takım3,200,63-6,16
Manas Enerji Yönetimi16,00-0,31

Margün Enerji9,20-1,18

Marka Yatırım Holding3,625,23-43,70
Marmaris Altınyunus243,10-2,92118,81
Marshall225,50-0,22-26,48
Martı GMYO0,880,00-65,54
Martı Otel1,811,12-15,02
Matriks Bilgi Dağıtım20,700,10

Mavi Giyim68,601,7032,92
Mazhar Zorlu Holding30,84-0,06-2,03
Meditera Tıbbi Malzeme44,38-3,90

Mega Polietilen6,01-2,91-21,54
Menderes Tekstil2,090,00-32,36
Mercan Kimya9,53-1,04

Merit Turizm27,78-3,21168,16
Merko Gıda4,31-1,15-50,12
Metemtur Yatırım3,98-3,16-50,78
Metro Holding1,35-2,17-27,89
Metro Petrol ve Tesisleri2,320,00-19,72
Metro Yatırım Ortaklığı1,63-1,21-28,49
Mia Teknoloji36,064,10

Migros Ticaret38,24-1,39-10,65
Milpa3,50-0,85-23,91
Mistral GMYO4,090,25-12,53
MLP Sağlık30,78-1,2254,91
MMC San. ve Tic. Yat.3,250,00-29,35
Mobiltel İletişim Hizmetleri1,720,00

Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj7,75-1,27-34,60
Mondi Tire Kutsan9,762,8528,42
Nasmed Egepol7,360,68

Naturel Enerji40,92-0,2015,24
Naturelgaz6,70-2,47

Net Holding5,391,5157,14
Netaş Telekom.17,440,29-37,89
Niğbaş Niğde Beton14,087,07-72,92
Nuh Çimento54,452,8313,37
Nurol GMYO6,220,48-14,68
Odaş Elektrik1,35-0,74-53,82
Orçay Ortaköy Çay Sanayi27,582,15

Orge Enerji Elektrik6,140,1633,12
Orma Orman Mahsulleri35,040,06138,04
Osmanlı Menkul26,38-2,30-14,20
Ostim Endüstriyel Yat1,60-0,62-31,44
Otokar358,10-1,4617,69
Otto Holding33,48-8,57217,95
Oyak Çimento7,665,80-12,76
Oyak Yat. Ort.6,88-1,01-0,32
Oyak Yatırım Menkul51,554,78

Oylum Sınai Yatırımlar5,49-4,0216,56
Özak GMYO5,872,6215,10
Özbal Çelik Boru26,10-2,17298,47
Özderici GMYO1,570,00-29,28
Özerden Plastik7,41-0,67-17,67
Pamel Elektrik85,60-0,81301,50
Panora GMYO9,100,7855,00
Papilon Savunma13,56-0,37-40,36
Park Elek.Madencilik6,28-2,0316,95
Parsan31,720,7630,53
Pasifik GYO15,72-1,44

PC İletişim ve Medya Hizmetleri12,000,00

Pegasus88,050,1718,03
Peker GMYO0,921,10-60,67
Penguen Gıda3,35-1,76-33,66
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım368,90-0,94

Pera GMYO1,190,00-32,07
Pergamon Dış Ticaret24,34-1,0632,80
Petkim7,93-1,0059,24
Petrokent Turizm7.100,00-0,01683,32
Pınar Et ve Un19,82-0,85-9,43
Pınar Su3,44-0,58-15,36
Pınar Süt17,86-0,72-20,80
Plastikkart18,826,0332,12
Polisan Holding2,920,00-24,05
Politeknik Metal528,50-2,4430,26
Prizma Press Matbaacılık3,60-1,10-34,31
QNB Finans Fin. Kir.86,750,46-30,77
QNB Finansbank43,02-0,09-38,85
QUA Granite Hayal Yapı12,20-0,49

Rainbow Polikarbonat12,491,71

Ral Yatırım Holding14,410,07224,55
Ray Sigorta15,312,75-0,91
Reysaş GMYO3,331,522,72
Reysaş Lojistik4,520,00-12,64
Rhea Girişim1,850,00-50,27
Rodrigo Tekstil19,098,4739,24
Royal Halı3,31-7,54-3,78
RTA Laboratuvarları20,880,29-31,04
Sabancı Holding13,27-0,7520,35
Safkar Ege Soğutmacılık7,15-0,42-34,28
Sanel Mühendislik5,753,4268,13
Sanifoam Sünger31,701,02133,09
Sanko Pazarlama9,27-1,590,02
Saray Matbaacılık3,941,03-55,07
Sarkuysan20,301,50133,40
Sasa Polyester51,650,58244,69
Say Yenilenebilir Enerji29,56-2,44247,36
Sekuro Plastik16,65-1,4219,27
Selçuk Ecza Deposu10,87-1,54-19,07
Selçuk Gıda4,29-0,23-13,86
Selva Gıda Sanayi13,78-0,36

Senkron Güvenlik22,962,87-12,57
Serve Film Prodüksiyon12,620,16-21,13
Servet GMYO94,102,2820,03
Seyitler Kimya14,57-4,468,22
Silverline Endüstri4,89-0,81-43,14
Sinpaş GMYO4,270,712,15
Smartiks Yazılım5,864,09-33,86
Sodaş Sodyum Sanayii31,789,9720,67
Söktaş2,36-4,07-27,40
Sönmez Filament38,709,63-27,24
Sönmez Pamuklu9,002,27-39,01
Sumaş Suni Tahta92,30-4,2080,94
Şeker Fin. Kir.5,46-0,55-14,69
Şekerbank1,06-0,93-29,80
Şişe Cam13,882,4493,87
Şok Marketler Ticaret13,22-1,275,93
T. Halk Bankası4,66-0,85-16,19
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası18,32-0,38-26,46
T.S.K.B.1,47-2,65-15,83
T.Tuborg19,620,0010,65
Tat Gıda11,860,852,58
TAV Havalimanları32,560,1852,86
Tek-Art Turizm1,26-0,79-37,62
Tekfen Holding20,64-0,8625,86
Teknosa İç ve Dış Ticaret6,390,95-26,21
Temapol Polimer Plastik14,741,9428,17
Tetamat Gıda Yatırımları359,90-4,5666,39
TGS Dış Ticaret14,620,0715,03
Tofaş Oto. Fab.73,90-0,27139,07
Torunlar GMYO4,070,004,36
Trabzon Liman30,22-2,141,45
Trabzonspor Sportif6,39-4,05161,89
Trend GMYO6,42-0,77-48,93
TSKB GMYO2,82-0,35-41,57
Tuğçelik15,05-5,5286,26
Tukaş7,340,96-24,25
Turcas Petrol4,03-0,74-16,91
Tureks Turizm Taşımacılık10,25-3,30

Turkcell19,251,8529,05
Tümosan Motor ve Traktör19,862,7441,15
Tüpraş154,701,2443,24
Türk Hava Yolları20,980,9662,51
Türk İlaç Serum12,77-4,84

Türk Prysmian Kablo48,929,98305,56
Türk Telekom10,320,2930,64
Türk Traktör206,00-1,4420,91
Türker Proje Gayrimenkul124,40-0,4810,19
Türkiye Sigorta5,130,20-16,96
Ufuk Yatırım18,773,7640,07
Ulaşlar Turizm Yat.3,27-2,10-22,88
Ulusal Faktoring2,61-0,38

Ulusoy Elektrik68,45-0,0733,30
Ulusoy Un Sanayi6,46-0,3126,95
Umpaş Holding1,29

-50,57
Uşak Seramik1,62-0,61-30,77
Utopya Turizm12,99-0,08-66,52
Uzertaş Boya34,30-0,52-39,40
Ülker Bisküvi18,010,00-19,30
Ünlü Yatırım Holding5,38-3,58

Vakıf Fin. Kir.3,195,6356,26
Vakıf GMYO1,640,61-31,63
Vakıf Yat. Ort.5,694,79-22,69
Vakıflar Bankası3,77-1,57-19,96
Vakko Tekstil9,69-1,8254,63
Vanet Gıda4,44-4,72-42,56
VBT Yazılım22,349,94

Verusa Holding48,16-0,666,83
Verusaturk Girisim24,76-0,2489,76
Vestel24,42-1,0547,25
Vestel Beyaz Eşya7,75-0,2674,61
Viking Kağıt6,33-0,47-29,67
Yapı ve Kredi Bank.3,52-3,8317,45
Yaprak Süt ve Besi Çift.29,400,20-18,76
Yataş11,311,34-20,07
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş3,203,23-27,27
Yeni Gimat GMYO21,280,2883,57
Yeo Teknoloji55,654,90

Yeşil GMYO0,79-1,25-42,75
Yeşil Yapı0,95-1,04-48,37
Yeşil Yatırım Holding1,82-1,09-57,44
Yibitaş İnşaat Malzeme15.888,001,851,84
Yonga Mobilya27,10-3,28-9,03
Yükselen Çelik5,32-0,752,40
Yünsa13,060,23-5,99
Ziraat GMYO2,42-0,82

Zorlu Enerji1,690,00-33,18
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

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Borsa İstanbul, İş Bankası, Yatırım, Turizm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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