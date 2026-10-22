ABD ve İsrail\'in saldırı iddiası piyasaları sarstı! Petrol 111 doları aştı

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, Orta Doğu'da artan askeri gerilim ve enerji tesislerine yönelik saldırıların etkisiyle 111,48 dolara yükseldi. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yeni saldırılar planladığına ilişkin haberler, Suudi Arabistan'daki petrol tesislerinin hedef alınması ve Basra Körfezi'nde 4 geminin vurulması, küresel petrol arzına ilişkin endişeleri artırdı.

BRENT PETROLDE YÜZDE 2,4'LÜK YÜKSELİŞ

Dün 111,32 dolara kadar çıkan Brent petrolün aralık vadeli varil fiyatı, günü 108,82 dolardan tamamladı. Bugün saat 09.14 itibarıyla ise önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,4 değer kazanarak 111,48 dolara ulaştı.

Aynı saatlerde Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün aralık vadeli varil fiyatı 99,23 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki yükselişte Orta Doğu'da tırmanan gerilimin yanı sıra ABD'den gelen stok ve üretim verileri de etkili oldu.

ABD VE İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI HAZIRLIĞI

ABD ve İsrail'in, 3 Kasım'da yapılacak ABD Kongre ara seçimlerinin ardından İran'a yönelik yeni askeri operasyonlar düzenlemeyi değerlendirdiği öne sürüldü.

ABD basınında yer alan ve ismi açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlere göre, iki ülkenin orduları olası saldırılar için somut hazırlıklar yürütüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu ay içerisinde askeri harekat kararı alabileceği belirtilirken, Washington yönetiminin İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek amacıyla farklı seçenekleri değerlendirdiği aktarıldı.

Bazı yetkililerin, petrol fiyatlarında daha sert yükselişlerin önüne geçmek için olası saldırılarda rafinerilerin ve enerji altyapısının hedef alınmamasını savunduğu ifade edildi.

Ancak askeri müdahale ihtimali bile piyasalarda arz güvenliğine ilişkin kaygıları artırdı.

SUUDİ ARABİSTAN'DA PETROL TESİSİNE SALDIRI: 2 ÖLÜ

Suudi Arabistan'ın güneydoğusunda bulunan ve ulusal petrol şirketi Aramco tarafından işletilen Şeybe Petrol Sahası da insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının hedefi oldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, tesise yönelen İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini, ancak tesisin dışındaki bir araçta yangın çıktığını bildirdi.

Petrol üretimi ve tesis faaliyetlerinde aksama yaşanmadığı belirtilmesine rağmen saldırı, bölgedeki enerji tesislerinin güvenliğine ilişkin endişeleri artırdı.

BASRA KÖRFEZİ'NDE 4 PETROL GEMİSİ VURULDU

Petrol piyasalarını etkileyen bir diğer gelişme ise Basra Körfezi'nde yaşandı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, körfezin kuzeyinde gemiden gemiye petrol transferi gerçekleştiren 4 geminin eş zamanlı olarak hedef alındığını duyurdu.

Açıklamada, izin verilmeyen güzergahları kullandıkları belirtilen gemilerin vurulduğu ve yangınların devam ettiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları, ABD'yi gemileri mayın döşenmiş güzergahlara yönlendirmekle suçlayarak bu durumun sürmesi halinde bölgedeki ABD üslerinin de hedef alınabileceği uyarısında bulundu.

Gemilere yönelik saldırılar, Basra Körfezi üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatının kesintiye uğrayabileceği endişesini güçlendirdi.

ABD'DE PETROL STOKLARI BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE AZALDI

Orta Doğu'daki gelişmelerin yanı sıra ABD'de açıklanan petrol verileri de fiyatların yükselmesine katkı sağladı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 100 bin varil azalarak 412 milyon 500 bin varile geriledi.

Piyasalarda stokların yalnızca 100 bin varil azalması bekleniyordu.

ABD'nin stratejik petrol rezervleri de 300 bin varil düşüşle 282 milyon 700 bin varile inerken, günlük ham petrol üretimi 410 bin varil azalarak 13 milyon 269 bin varil oldu.

PETROL FİYATLARINDA KRİTİK SEVİYELER

Petrol piyasasında gözler, Orta Doğu'daki askeri gelişmelere ve enerji sevkiyatının güvenliğine çevrildi.

Teknik analizlerde Brent petrol için 112,91 dolar direnç, 103,58 dolar ise destek seviyesi olarak takip ediliyor.

Bölgedeki gerilimin devam etmesi halinde petrol fiyatlarında dalgalanmanın sürmesi bekleniyor.