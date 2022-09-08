BTSO Başkanı Burkay: "Yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyasının desteği, kentteki güçlü sinerji ve ortak akılla yaklaşık 10 yılda kent ve ülke ekonomisi tarihine birçok makro projeyi kazandırdıklarını belirterek, "Güçlü bir vizyon, güçlü bir strateji, güçlü bir ekonomi ve güçlü bir nesil hedefiyle projeler geliştirdik. Biliyoruz ki ne yapsak Bursa'mız için az. Ne yaptıysak Bursa'ya değer. Yeni dönemde de sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin başarı hikayesini hep birlikte yazacağız" dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2013 yılından bu yana Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu BTSO'da hayata geçirdikleri projeleri ve yeni döneme ilişkin hedeflerini iş dünyasının yoğun katılım sağladığı toplantıda paylaştı. Programa BTSO Meclis ve Meslek Komitesi ile Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin yanı sıra iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri, OSB başkanları ve SİAD'ların yöneticilerinin yer aldığı bin aşkın iş adamı katıldı. Programda son 10 yılda yaptığı çalışmalar ve gelecek hedeflerine ilişkin detaylı bir sunum yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, "İnsanoğlunun sınırlarını belirleyen hayalleridir. Önce hayal eder, sonra o hayalin peşinden koşarsınız. 25 Mart 2013 tarihinde yine bu salonda bir araya geldiğimiz toplantıda Bursa'mız için kurduğumuz hayalleri paylaşmıştım. İnsanların olduğu gibi kentlerin de hayatında dönüm noktaları vardır. Ne zaman kiminle, hangi adımları attığımız geleceğimizi belirler. Şükürler olsun ki eşine az rastlanır bir ortak akıl ve iradeyle yaklaşık 10 yılda kent ve ülke ekonomisinin tarihine birçok makro projeyi hayata geçirdik. Neyi başardıysak iş dünyamızın desteğiyle başardık. Biliyoruz ki ne yapsak Bursa'mız için az. Ne yaptıysak Bursa'ya değer" diye konuştu.

"BTSO teknoloji ve eğitim adası iş dünyasına ufuk kazandırıyor"

İş dünyası buluşmasında BTSO'nun 2013 yılından bu yana hayata geçirdiği 60'ı aşkın projeye ve gelecek hedeflerine ilişkin detaylı bir projeksiyon sunan Burkay, BTSO öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK destekleriyle hayata geçen Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nin (GUHEM) Avrupa'nın en büyük deneyim merkezlerinden birisi olduğunu kaydetti. Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi'nin Avrupa'da ve dünyada birçok örneği olan iş dünyasının en önemli referans merkezlerinden birisi olarak kurgulandığını dile getiren Burkay, DOSAB'daki BTSO Teknoloji ve Eğitim Adası'nda yer alan BUTGEM, BUTEKOM, Model Fabrika, BTSO Mutfak Akademi, MESYEB ve EVM'nin iş dünyasına önemli hizmetler sunduğunu ifade etti.

"Daha fazla ihracat için çalıştık"

Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri gibi ihracat odaklı hamlelerin Bursa'daki ihracatçı sayısının artmasında önemli rol oynadığını ifade eden Burkay, "Milli katılımlı fuar düzenleme yetkisine sahip KFA Fuarcılık şirketimiz, ev tekstili alanında dünyanın en büyük fuarlarından olan HOMETEX Fuarı'nı başarıyla gerçekleştiriyor. Oda olarak Ticari Safari Projemizle 100 ülkeden 25.000'den fazla alıcıyı kentimize getirdik. Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle düzenlenen UR-GE Projelerimiz üyelerimizin dünya ile rekabetinde önemli bir avantaj sağlıyor. Bu projelerimiz sadece dış ticaretimize değil, turizm ve ticaret hayatına da katkı sağlıyor. Bir diğer projemiz olan Lojistik AŞ ile de Yenişehir Havalimanı'nı hava kargo alanında farklı bir konuma getirmek istiyoruz" dedi.

Yeni nesil fuar atağı

Burkay, BTSO'nun vizyonuyla fuarcılıkta Bursa'yı stratejik bir merkez haline geldiğini ifade ederek, "Şu anda kentimizde uluslararası düzeyde 18 fuar düzenleniyor. Dünyada tek olan blok mermer fuarını Bursa'da gerçekleştiriyoruz. Fuar açılmadan tüm mermerlerin satıldığı bir organizasyon. Bebe ve çocuk konfeksiyon sektöründe senede iki fuar düzenliyoruz. Bursa Textile Show Fuarımızı Merinos AKKM'den fuar merkezimize taşıyacağız. Sadece üretim merkezi olmak yetmez. Ürettiğinizi katma değerli bir şekilde dünyadaki alıcılarla buluşturulması lazım. Yeni nesil fuarcılıkla Bursa'yı farklı bir noktaya getirmek istiyoruz" diye konuştu.

BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi'nin Altıparmak'taki hizmet binasında faaliyet gösterdiğini ifade eden Burkay, merkezden faydalanan bir firmanın New York'ta 15 milyon dolara yakın bir tahkim davasını kazanmayı başardığının da altını çizdi.

"TEKNOSAB'da üretime başlayan fabrika sayısı artıyor"

Burkay, Türkiye'nin yüksek teknolojili ilk OSB'si olan TEKNOSAB Projesi'nde fabrika inşaatlarının sürdüğünü, birçok fabrikada çarkların dönmeye başladığını dile getirdi. Bölgenin otoban ve raylı sistem hatlarıyla entegre olacağının altını çizen Burkay, "Şu anda TEKNOSAB'da çalışan sayısı yaklaşık 2 bin. Bölgede her geçen gün yeni fabrikalar açılıyor. TEKNOSAB tamamlandığında çatılardaki güneş enerjisi 1.2 gw olacak. Yeni düzenleme sonrasında bölgede 3 gw olacak. TEKNOSAB'da ayrıca Türkiye'nin en büyük GES projesi hayata geçecek" şeklinde konuştu.

"Bursa başarı hikayesini yazan bir şehir"

Bursa'nın ihracatının kilogram değerinin 4.51 dolar, hedefinin ise 8 dolar olduğunu belirten Burkay, "Bu hedefe ulaşırsak ülkemizin hedeflerine daha fazla katkı sağlarız. Her büyük ekonominin başarı hikayesini yazan bölgeler var. Türkiye'nin dünyanın 10 büyük ekonomisine girmesini sağlayacak 8-10 şehir var. Bursa da bu şehirlerin başında geliyor. Türkiye'de 10 tane Bursa olsa ülkemizin kronik birçok sorunu ortadan kalkacak" ifadelerini kullandı.

"Kentimizin hedeflerine güç katacak"

İbrahim Burkay, "BEBKA'nın raporuna göre OSB dışında kalan alanlarda sanayi sicil belgesine sahip 8 bini aşkın tesis var. Kent içindeki plansız sanayi alanlarında sıkışmış, büyümekte zorlanan KOBİ'ler için daha yeni ve modern planlı sanayi alanları oluşturulması gerekiyor. Bu noktada 2017 yılında KOBİ OSB projesi için talep topladık. 2 bin 556 üyemiz taşınmak istediğinin taahhüdünü verdi. Bursa'mız akıllı şehircilik modeli ve mekansal planlamayla Türkiye'nin kalkınma hedeflerindeki liderlik rolünü daha da güçlendirebilecektir" açıklamalarında bulundu.

Yeni dönem yeni hedefler

Yeni dönem mottosunu 'Kendine İnan Ülkene Güven' olarak açıklayan Burkay, konuşmasında yeni döneme ilişkin hedeflerini de paylaştı. İbrahim Burkay, tarımda verimliliğin artırılması gerektiğini belirterek, bu konuda Gıda Tarım İhtisas Bölgesi kurulması için girişimlerde bulunacaklarını ifade etti. Burkay, "Lojistik maliyetlerin düşürülmesi için büyük önem taşıyacak Lojistik Merkez için adımlar atacağız. Organize Ticaret ve Organize Konut Bölgeleri için de çalışmalarımız sürüyor. Bu konuda bakanlıklarımızla görüşüyoruz. Bu noktada inşaat komitelerimiz ile birlikte kooperatif modeliyle Türkiye'de örnek bir yapılanmayı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca serbest ticaret bölgeleri kurmak istiyoruz. Bu proje hayata geçtiğinde, kentin ekonomisine her anlamda ciddi katkı sağlayacak. Yeni nesil fuar merkezimizi bu dönemde bulunduğu yerde hayata geçirmeyi planlıyoruz. ULUTEK HIVE projemiz de yüksek teknoloji şirketlerimizin Ar-Ge üretim merkezi haline getireceği bir merkez konumunda. Yüksek teknoloji üniversitesini de bu dönemde kurmak için çalışmalar yürüteceğiz" dedi.

Çarşı ve hanlar bölgesi için e-ticaret adımı

BTSO Akademi Projesi'nin 90 binden fazla çalışan ve yöneticiye farklı alanlarda eğitimler verdiğini kaydeden Burkay, Payitaht Çarşı Projesi çerçevesinde elektronik ticarette bölgede dönüşüm merkezini kurmak için adımlar attıklarını söyledi. Burkay, "Çarşımızı edilgen bir yapıdan çıkaracağız. Çarşının iş hacminin artması için önemli bir program. Bizler ticaret hayatının kalbinin attığı çarşımızı dünyaya açmak istiyoruz. Esnafımız bu model ile dünyanın her tarafına mal satacak konuma gelecek" diye konuştu.

"Türkiye'nin başarı hikayesini hep birlikte yazacağız"

'Başkalarının kurduğu oyunun iyi bir aktörü olma devrini atlattık. Kurala uyan değil, kural koyan bir Bursa olmak istiyoruz' diyen Burkay, şöyle devam etti:

"Bursa'yı en iyi bizler tarif edebiliriz. Dünyadaki yeni değişimi en hızlı okuyacak ve yakalayacak kent Bursa. Bunu ıskalamamamız lazım. İş dünyamızın desteklerini alarak bu projeleri hayata geçirdik. Bizim ihtiyacımız olan Türkiye'nin kalkınması adına yol haritamızı bir bir hayata geçirmek. Bize gelen her projeye sahip çıkıyoruz. 70 komiteden arkadaşlarımız bu bilinçle 1 Ekim'de demokrasi şöleni havasında seçimlerimizi yapacağız. Yeni dönemde sadece Bursa'nın değil, Türkiye'nin başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Çünkü kendimize inanıyor, ülkemize güveniyoruz." - BURSA