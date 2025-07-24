Bursalı Firmalar IDEF 2025'te yerli ve milli güçle sahnedeydi - Son Dakika
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Ekonomi

Bursalı Firmalar IDEF 2025'te yerli ve milli güçle sahnedeydi

Bursalı Firmalar IDEF 2025\'te yerli ve milli güçle sahnedeydi
24.07.2025 15:21
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Dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 Türk savunma sanayinin ve dünyanın en güçlü sektör oyuncularını İstanbul'da buluştururken, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren BASDEC kümelenmesi üyeleri de...

Dünyanın en büyük savunma sanayi fuarlarından birisi olan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025 Türk savunma sanayinin ve dünyanın en güçlü sektör oyuncularını İstanbul'da buluştururken, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası çatısı altında faaliyet gösteren BASDEC kümelenmesi üyeleri de fuardaki yerini aldı. Savunma sanayiinin kalbinin attığı etkinlikte yerli ve milli savunma sanayinin en güçlü aktörlerinden Bursalı firmalar, dünyanın en prestijli savunma sanayii buluşmalarından biri olan IDEF 2025'te stratejik kabiliyetlerini sergiledi.

Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı destekleriyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda ve BTSO'nun fuarcılık şirketi KFA Fuarcılık AŞ organizatörlüğünde düzenlenen IDEF 2025 fuarı İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle kapılarını açan fuar, bu yıl çok daha geniş bir vizyonla gerçekleştirildi. Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nin yanı sıra Atatürk Havalimanı, Ataköy Marina ve WOW Kongre Merkezi olmak üzere 4 lokasyonda etkinliklere ev sahipliği yapan IDEF 2025'e bu yıl 33 ülkeden bakan ve 120'nin üzerinde bakan yardımcısı, genelkurmay başkanı, kuvvet komutanları da katıldı. 44 ülkeden gelen firmaların stant açtığı IDEF 2025'te 400'ün üzerinde uluslararası firma da ürünlerini sergiliyor. Yeni konseptli yerleşim planı fuara olan ilgiyi zirveye taşırken, bu başarılı yapı IDEF'i dünyanın en fazla ziyaret edilen savunma sanayi fuarları arasına taşıdı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde kurulan ve Türkiye'nin en etkin kümelenmelerinden biri haline gelen Bursa Uzay, Havacılık ve Savunma Kümelenmesi BASDEC çatısı altında faaliyet gösteren firmalar da IDEF 2025'te stant açarak projelerini tanıtma imkanı buldu. Fuar kapsamında BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur da organizasyonda Bursa'yı temsil eden firmaları ziyaret etti.

"Savunma Sanayiinde İlk 5 Hedefine Emin Adımlarla Yürüyoruz"

BTSO ve KFA Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Türkiye'nin savunma sanayiinde elde ettiği başarının ardında güçlü irade, vizyoner projeler ve özel sektörün dinamizmi olduğunu vurguladı. İbrahim Burkay, "IDEF fuarı bu yıl 4 ayrı lokasyonda gerçekleşiyor. Dünyadan da önemli bir katılım oluştu. Bin 450 firma fuara katıldı. Bu yoğun katılım fuar tarihinde bir ilk. Dünyadaki en yoğun ziyaretçi sayısına sahip fuarlardan birisi haline geldi. Türk savunma sanayii, 11 milyar doları aşan ihracatla dünya sıralamasında ilk 11'e girdi. Bu hedeflere ve sektörün gelişimine baktığımızda hedef bu başarıyı ilk 5'e taşımaktır. Türkiye bu alandaki hedefine hızlı adımlarla ilerlemekte. Biz de Bursa olarak sahip olduğumuz üretim gücümüzü stratejik alanlara adapte etmeyi istiyoruz" dedi.

"KFA Fuarcılık Üretimi Dünyaya Açan Bir Platforma Dönüştü"

Fuarda yer alan firmaların birçok yeni sözleşme ve iş birliğine imza attığını belirten Burkay, BTSO'nun stratejik sektörlere dönük kümelenme modeliyle birlikte fuarcılık alanında da güçlü bir kurumsal yapı oluşturduğunu dile getirdi. Başkan Burkay, KFA Fuarcılık'ın bu vizyonun önemli bir parçası olduğunun altını çizdi. "Bir şeyi üretmek kadar, onu doğru anlatmak ve doğru platformlarda sunmak da önemli." diyen Başkan Burkay, "KFA'yı bu vizyonla kurduk. Türkiye'nin gerçek üreticilerini dünya piyasalarında öne çıkaracak güçlü adımlar atıyoruz." dedi.

"Bursa, Stratejik Dönüşümde Merkez Şehirlerden Biri"

BTSO öncülüğünde kurulan BASDEC'in savunma sanayii projelerinde aktif rol aldığını belirten Burkay, "2013 yılında BTSO'da göreve geldiğimizde Bursa'nın sadece mevcut sanayi gücünü değil, geleceğin stratejik sektörlerindeki yerini de planlamaya başladık. Uzay, havacılık ve savunma bu alanların başında geliyordu. Bu vizyonla BASDEC'i kurduk. Bugün geldiğimiz noktada Bursa, bu dönüşümde merkez şehirlerden biri haline geldi" dedi. Başkan Burkay, savunma sanayiine sağladıkları katkılar dolayısıyla Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu'ya da teşekkür etti.

"BTSO, BASDEC ile Bursa'da Farkındalık Oluşturdu"

Fuarda stant açan Bursalı firmalar da organizasyonu değerlendirdi. BASDEC Üyesi Ons Havacılık Genel Müdürü Selçuk Sünnetçioğlu, sektörde 32 yıldır faaliyette olduklarını ifade etti. Havacılık ve uzay alanında yerli ve milli projeler geliştirme peşinde olduklarını dile getiren Sünnetçioğlu, "Vatana millete faydamız ne kadar dokunursa bizim için o kadar anlamlı. Bizim amacımız gelecek nesillere bu tecrübeyi iletmek. 2013 yılında BTSO öncülüğünde BASDEC'in kurulması Bursa'da farkındalığın oluşmasına öncülük etti. BTSO'nun bu konudaki katkısı çok önemli. Son yıllarda Bursa'da farkındalığın arttığını görüyoruz. Artık Bursa savunma ve havacılık alanında kabuğunu kırdı" şeklinde konuştu.

"Stratejik Sektörlerde Bursa Güçlü Bir Konuma Yükseldi"

BTSO 10. Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Fatih Atış, Türkiye'nin yükselen yıldızı savunma sanayisinde BASDEC ile birlikte önemli etkinlikler gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Ülkemizde savunma sanayi çok önemli bir noktada. Bizler mutlaka savunma sanayide güçlü olmak zorundayız. Bursalı firmalarla güzel bir fuar organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Bursa'nın yetişmiş insan gücü ile stratejik sektörlerde Bursa önemli bir konuma geldi. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'ın vizyonu bizim için önemli. Onun enerjisi ve azmi bizi motive ediyor. İbrahim Burkay başkan dediğimiz zaman benim aklıma başarı geliyor. Firmalara katkılarından dolayı başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

BASDEC Başkanı Mustafa Hatipoğlu, IDEF Fuarı'na dünyanın farklı coğrafyalarından büyük ilginin olduğunu ifade ederek, "Bursa olarak BTSO çatısı altında faaliyet gösteriyoruz. Son yıllarda kümelenmemiz önemli aşamalar kat etti. BTSO öncülüğünde firmalarımızın stratejik sektörlerde varlığını güçlendirmek istiyoruz. Bu noktada İbrahim Burkay başkanımızın desteği bize güç veriyor. Fuarda ilgi oldukça yüksek. Bursa'mızın sektördeki potansiyelini güçlendirmek için BASDEC olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bursalı Firmalar IDEF 2025'te yerli ve milli güçle sahnedeydi - Son Dakika

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