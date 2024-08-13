Ekonomi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tarlada kalan ürünlerin durumunu görüşmek üzere ziraat odası başkanları ile toplantı yaptı. Oda başkanlarının önerilerini dinleyen Başkan Zeyrek, "Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl üreticiye vermeyi düşündüğümüz destek yaklaşık 40 milyon TL'yi buluyor. Bu 40 milyon TL'yi kime ne şekilde dağıtacağımıza da sizlerle birlikte karar vereceğiz" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin yönetimi konusunda paydaşlarla istişaresini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek başkanlığında, üreticileri temsil eden ilçelerin ziraat odaları başkanları ile toplantı yapıldı. Tarlada kalan ürünlerin konuşulduğu toplantıda Başkan Zeyrek, sorunların farkında olduklarını ve bunları birlikte çözmek istediklerini söyledi.

Toplantıda, Ziraat Odası başkanlarına seslenen Başkan Zeyrek, "Manisa ile ilgili bütün sorunları, Manisa'daki paydaşlarla çözmeyi hedefledik. Üreticilerimizin çok sorunu var. Ürünler tarlada kalıyor. Bunların bilincindeyiz. Bununla ilgili neler yapabileceğimiz konusunu da sizlerle çözmenin doğru olduğunu düşünüyoruz. Çünkü bu masanın bir ayağı boş kaldığı zaman hedefe ulaşılamıyor ve sorunlar çözülemiyor. İki kelter, iki sepet, iki çuval gübre, yem desteği vererek üreticiye destek olunmuyor. Tabi ki tohum desteğini, gübre desteğini vereceğiz ama bunların haricinde bizim de yapmamız gerekenler var. Ege Üniversitesi'nden Profesör Yusuf Kurucu hocamız var. Kendisi tarım konusunda çok yetkin birisidir. Benim de tarım danışmanlığımı yapmaktadır. Yusuf hocamın da tek derdi, Gediz Ovası'ndaki ürünlerin daha verimli daha katma değerli bir şekilde yeni pazarlara ulaşmasıdır. Kendisiyle yaklaşık 4 aydır çalışmaktayız" dedi.

"Manisa'da tarım konusunda birçok şey eksik kalmış"

Manisa'da bugüne kadar birçok verinin eksik kaldığını ifade eden Başkan Zeyrek, "Manisa'da bugüne kadar ürün deseni haritası yapılmamış. Toprak analizi hiçbir zaman yapılmamış. Ona göre gübre desteği verilmemiş. Yeraltı su kaynaklarının haritaları yapılmamış. Biz öncelikle bilimsel ortamda akademisyen bir ekip ile bu haritaları çıkartmaya başladık. Ürün deseni haritasını çıkarttığımız zaman, nerelere hangi ürün desteği vermemiz gerektiğini, yeraltı suları haritasını çıkarttığımız zaman, hangi yerde hangi ürünlerin yetişmesi gerektiğini önceden tahmin edebileceğiz. Bizim bir hedefimiz var, bunun için de bir yıl gibi bir süre öngörüyoruz. Bir yıl sonra biz rekolte tahmininde bulunabileceğiz. Ürün çiçek halindeyken yeni pazarlara ulaşabiliyor olacağız. Yeni yapacağımız çalışmalar ile yaklaşık ne kadar üzüm, zeytin, pamuk olacak bunları tespit etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl domatese, kavuna, karpuza neler olduğunu biliyorsunuz. Bunun bir nedeni vardı. Çünkü geçen yıl domates para etti diye bu yıl herkes domates ekti. Biz bu ürün deseni haritasını yaptığımız zaman o bölgeye şunu diyebileceğiz; 'Sen domates ekme biz sana destek verelim, sen buraya başka ürün ek. Ektiğin ürünün de rekoltesini tahmin ederek başka pazarlara satış ağını biz kendimiz kuralım' çalışması içindeyiz. Bu çalışmayı yaparken, sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Şunları hedefliyoruz, ürün çiçekteyken yine bu masalarda oturacağız. Yaptığımız programların sonuçlarını verileriyle birlikte sonuçlarını size yansıtacağız" diye konuştu.

"Bütün destekleri kooperatifler aracılığı ile vereceğiz"

Kooperatifleşmeye dikkat çeken Başkan Zeyrek, "Kooperatifleşmeyi çok önemsiyoruz. Kooperatifleşme deyince herkesin aklına, hırsızlık, soygun gibi şeyler geliyor. Çünkü yanlış örneklere bakıyoruz. Bunların doğru örnekleri de var. Akhisar'da salatalık kooperatifi, Kula'da domates kooperatifi var. Biz kooperatifleşmeyi, kooperatifleşme hakkında bilgileri, konusunda yetkin akademisyenler tarafından üreticilerle yapılacak toplantılar ile anlatmak istiyoruz. Nasıl oluşumlar sağlanabileceği konusundaki bilgileri sizler ile üreticilere aktarmak istiyoruz. Biz bütün destekleri kooperatifler aracılığı ile vereceğiz. Çünkü bireysele döndüğümüz zaman birin hakkını savunurken diğerinin hak kaybı olabilir. Kooperatif aracılığıyla herkese eşit hizmet götürebiliriz. Alacağımız bir makine veya yapacağımız bir üretim tesisi, kooperatifler ile herkese eşit hizmet verebilir. Kooperatifleşmeye çok önem veriyoruz. Yusuf hocam bu konuda sizleri bilgilendirecek. Bu konuda sizlerden destek bekliyoruz. Yapılanmayı doğru yapalım, kooperatifleşmeyi doğru yapalım. Biz de Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak destek verelim" ifadelerini kullandı.

"Üreticiye bu yıl 40 milyon TL destek verilecek"

"Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl üreticiye vermeyi düşündüğümüz destek yaklaşık 40 milyon TL'yi buluyor." diyen Başkan Zeyrek, "Belki bina yapmayacağız ama çiftçimizin mahsulünü tarlada bırakmayacağız. Bizim böyle hedeflerimiz var. Bu 40 milyon TL'yi kime ne şekilde dağıtacağımıza da sizlerle birlikte karar vereceğiz." dedi.

Kendisine yapılan desteği almak için gelen üreticinin cebinden para çıktığını ifade eden Başkan Zeyrek şunları söyledi: "Üreticimiz, yapılan 300 liralık kelter yardımı için 500 liralık mazot yakıyor. Cumhuriyet Meydanı'na gübreleri, makinaları koyalım, gelsin oradan herkes alsın. Bu devir bitti. Bu devir doğru olsaydı bugün tarlada domates olmazdı, kavun kalmazdı. Demek ki bu yanlış. Biz artık aynı yanlışları yapmayacağız. Bugün konu tarımsa, tarımın liderleri, başkanları sizlersiniz. Bu işin bir ayağı Manisa Büyükşehir Belediyesi diğer ayağı ise sizlersiniz."

"Hedeflerimize paydaş olmanızı istiyorum"

Toplantıdaki konuşmasına devam eden Başkan Zeyrek, hedefleri olduğunu bu hedeflere ulaşmak için de kendisine paydaş olunması konusunda çağrıda bulundu. Manisa'nın sembol ürünlerinden olan üzümün çuvalda para etmediğine dikkat çeken Zeyrek, "Bu üzümü işletip 25 gramlık, 40 gramlık paketlere koyup İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere büyükşehirlere sattığımız zaman üretici para kazanıyor. Bizim hayalimiz ve hedefimiz var. Kooperatiflerimize bu üretim tesislerini bir şey beklemeden biz yapalım. Kooperatifler bunun sahibi olsun, kendi üzümlerini buraya döksünler, işletsinler. Biz pazarlar bulalım, 1 liralık malı 10 liraya satsınlar ki cepleri dolsun. Bizim bu hedeflerimize paydaş olmanızı istiyoruz. Eksiklerimiz illa ki olacaktır, bunlar paylaştıkça giderilir. Konu sokak hayvanları olduğu zaman masanın diğer tarafında hayvan severler, veterinerler oluyor. Bugün konu tarımsa, masanın diğer tarafında sizler olacaksınız. Şeffaflığımızla herkese, her şeyi anlatacağız. Bu yıl için öngördüğümüz 40 milyon TL'lik destek paketi var. Daha fazla destek öngörüldüğü zaman bizim bütçemiz bu kadarına elveriyor. Gelin bu parayı birlikte doğru kullanalım. Bu bütçeyi şeffaf ve eşit bir şekilde doğru kullanmak istiyoruz" diye konuştu.

Talepler ve öneriler dinlendi

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in konuşmasının ardından toplantıya katılan ilçe ziraat odaları başkanları özellikle tarlada kalan ürünler ile ilgili olarak Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ile karşılıklı olarak fikir alışverişinde bulunuldu. Ziraat odası başkanlarının talepleri Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından değerlendirilmek üzere not alındı. - MANİSA