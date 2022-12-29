EYT ile ilgili merak edilenleri Bakan Vedat Bilgin anlattı! İlk maaş ne zaman verilecek? - Son Dakika
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EYT ile ilgili merak edilenleri Bakan Vedat Bilgin anlattı! İlk maaş ne zaman verilecek?

29.12.2022 21:27

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili merak edilenleri anlatan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sürecin nasıl işleyeceği ve ilk maaşın ne zaman verileceği gibi detayları da açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam milyonların heyecanla beklediği EYT düzenlemesini açıkladı. Düzenlemede yaş şartının olmayacağı müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır." ifadelerini kullandı. EYT'de tartışmalara nokta konulurken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TRT Haber canlı yayınında sürece ilişkin merak edilenleri anlattı.

Bakan Bilgin'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Hazırlıklar son aşamada, bitti. Meclis süreci kaldı geriye. Daha sonra ise yasalaşma süreci olacak. Yürürlüğe gireceği tarih Meclis süreçlerinden sonra belli olacak. Biz teknik hazırlıkları yaptıktan sonrasına karışmayız.

EYT'DE SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Bizim hazırlıklarımızın son aşamasındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklaması sonrası dosyaların birleştirilerek değerlendirilmesi ve son hali Meclis sürecine intikal ettirmek. Sorunuzun cevabını Meclis verecek. Biz teknik hazırlıklarımızı milletvekilleri grupla yaptıktan sonrasına karışmayız. Biz Ocak ayı içerisinde Meclis'e intikal edeceğiz. Bizim görev alanımız belli.

"EYT'LİLERİN YAŞ ORTALAMASI 49,9"

Şu anda EYT'lilerin yaş ortalaması 49,9 yani neredeyse 50. Yani artık 38 yaşında 42 yaşında kimseyi emekli yapmıyoruz. Bunların içinde hemen emekli olacakların ağırtlıklı ortalaması 50 yaşın üzerinde. Dolayısıyla Türkiye'nin bunu yapması doğru bir zaman.

"SGK'NIN BORCU YOK, AÇIKLARI VAR"

SGK'nın borcu yok. Açıklar var ama onlar prim desteğiyle ilgili kısımlar. Bunların bir kısmını Maliye veriyor bir kısmını da biz karşılıyoruz. Sağlık harcamalarını her ay biz finanse ediyoruz. Kapsam altına alınan ilaçlar da bile biz insanlarımızın sağlığı için bunları karşılıyoruz. Türkiye'nin SGK'sı borçlu değil, gelir-gider oranı ise yüzde 97. Yaş şartı olmamasına rağmen 1 hafta önce EYT kararı verilmişti, dün son bir değerlendirme yaptık.

"SGK KUYRUĞUNA GEREK YOK"

Yurttaşlarımız sevinçlerini gösterdiler. Telefonum kitlendi, arızalandı. Ben de insanlarımıza teşekkür ediyorum. Bu bizim sorumluluğumuz, sayın cumhurbaşkanımız bu görevi bana verdi. Kuyrukların oluşmasına ihtiyaç yok henüz. Yasalaştıktan sonra başvurular kabul edilecek. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvuru süreci başlayacak. e-Devlet üzerinden gerekli tüm hazırlıklar yapıldı zaten başvurular için.

"BAŞVURULAR E-DEVLET ÜZERİNDEN"

Yurttaşlarımız sevinçlerini gösterdi, telefonum kilitlendi. Gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyorum. Şu anda müraacatların kabul edileceği bir durum yok. Yasal süreç tamamlandıktan sonra müraacatlarını yapacaklar. Başvurular e-devlet üzerinden çok kolay yapılabilecek.

EYT'LİLER İLK MAAŞI NE ZAMAN ALACAK?

Çeşitli uzmanlar bazı açıklamalar yapıyorlar. Almanya modeli, Hollanda modeli gibi şeyler. Bunlar söz konusu değil. Burada kimsenin maaşında hiçbir kısıntı olmayacak. Herkes hak ettiği maaşı alacak. Nasıl hesaplanıyorsa öyle. Ne zaman başlayacak. İlk maaşlar ne zaman alınacak? Meclis'in kararı ile belli olacak. Yaptığımız asgari ücret düzenlemesi tarihi oranda bir düzenleme. Üstelik böyle bir ortamda yaptık. Mayıs'ta enflasyonun 30-35 arasında olması bekleniyor. Düşme eğilimi devam ediyor. Üretim artmaya devam ediyor.

KIDEM TAZMİNATI

EYT başlangıcın hesaplama yaparken kendi maaliyetlerimize baktık. SGK'ya, Maliye'ye getireceği yüke baktık. Uygulamaya geçince birçok kurum ve kuruluştan kıdem tazminatı ne olacak sorusu geldi. İşverenler biz bu yükü nasıl kaldıracağız diye sordular. Kurumsal şirketler bu konuyu çözmüşler. Küçük ve orta ölçekli şirketlerde bu sorun yaşanabiliyor. Talepleri değerlendirdik, konuyu Maliye Bakanımızla da görüştüm. Kredi garanti fonundan bir destek istedik. Doğrudan işçiye verilmesi yönünde bir görüşümüz vardı.

SOSYAL GÜVENLİK PRİM DESTEĞİ

EYT'den dolayı ayrılan, işine devam etmek isteyen işçiye 5 puanlık prim desteği verilecek. Tecrübeli işçinin devam etmesi ve işverenin mağduriyet yaşamaması için önemlibir konu bu. Teknik işçiliklerini kaybetmek istemiyor işverenler.

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SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler SGK önünde oluşan EYT kuyruğuna bakanlıktan müdahale geldi! Başvuru için e-Devlet'i önerdiler Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var Akşener, EYT düzenlemesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bize böyle gel, sırada emekli maaşlarını asgari ücret düzeyine çıkarmak var EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler EYT'den faydalanacaklar dikkat! İşte emekli olmanız için E-devlet'te yapmanız gerekenler

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Son Dakika Ekonomi EYT ile ilgili merak edilenleri Bakan Vedat Bilgin anlattı! İlk maaş ne zaman verilecek? - Son Dakika


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SON DAKİKA: EYT ile ilgili merak edilenleri Bakan Vedat Bilgin anlattı! İlk maaş ne zaman verilecek? - Son Dakika
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