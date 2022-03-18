Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede - Son Dakika
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Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede

18.03.2022 16:41

Çanakkale 1915 Köprüsü bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle hizmete açılıyor. Dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olması ve Gelibolu'dan Çanakkale'ye ulaşımı 6 dakikaya indirecek köprü 4 bin 608 metre uzunluğunda.

Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan simgelerin köprüsü Çanakkale 1915 bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor. 2023 metre ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan Çanakkale 1915 Köprüsü ile Gelibolu'dan Çanakkale'ye 6 dakikada ulaşım sağlayacak. Bu dev eser ile birlikte Asya ile Avrupa denizin üstünden dördüncü kez kavuşacak.

BİNLERCE PERSONEL ÇALIŞTI

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

ENLERİN PROJESİ

Enlerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor. Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.

AÇILIŞA YOĞUN İLGİ

Dev proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle açılıyor. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği törende, alan hıncahınç dolmuş durumda.

Ayrıntılar geliyor...

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Son Dakika Ekonomi Çanakkale 1915 Köprüsü açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede - Son Dakika


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