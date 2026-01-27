Çelmo Mobilya, İstanbul Mobilya Fuarı 2026\'da ihracat gücü ve yeni koleksiyonlarıyla dikkat çekti

İstanbul Uluslararası Mobilya Fuarı 2026, Türkiye mobilya sektörünün küresel vitrinlerinden biri olurken, fuarın öne çıkan markalarından Çelmo Mobilya yoğun ilgi gördü. İnegöl merkezli üretim gücüyle dünyanın dört bir yanına ihracat yapan firma, modern ve lüks tasarımlarıyla fuarın ilk gününden itibaren ziyaretçilerin odağında yer aldı. Haberler.com olarak fuarda Çelmo Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Güzel Çelik ve Yurtiçi Pazarlama Müdürü Murat Karaca ile özel bir röportaj gerçekleştirdik.

"ÇELMO MOBİLYA DEMEK, DÜNYA MARKASI DEMEK"

Çelmo Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Güzel Çelik, İstanbul Mobilya Fuarı'nın ilk gününde beklenenin üzerinde bir yoğunluk yaşandığını belirterek, hem yurt içinden hem de yurt dışından gelen ziyaretçilerin ilgisinin kendilerini motive ettiğini söyledi. Çelik, Çelmo Mobilya'nın üretim yelpazesine dikkat çekerek; modern, lüks ve klasik mobilyaların yanı sıra genç odası ve koltuk gruplarıyla bir evin tüm mobilya ihtiyacını karşılayan bir marka olduklarını ifade etti.

İhracat konusunda iddialı hedefleri olduğunu vurgulayan Çelik, yaklaşık 85 ülkeye ihracat yaptıklarını, geçen yıl İnegöl'ün en çok ihracat yapan ilk 5 firması arasında yer aldıklarını söyledi. Yeni dönemde hem mevcut pazarlarda büyümeyi hem de yeni bayilikler oluşturarak dünya genelinde Çelmo Mobilya markasını daha görünür hale getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Mobilya sektörünün emek yoğun bir alan olduğuna değinen Çelik, artan maliyetler ve düşen alım gücüne rağmen "az kâr, çok iş" anlayışıyla üretimi sürdürdüklerini, amaçlarının ülkeye döviz kazandırmak ve uzun ömürlü ürünlerle müşteri memnuniyetini artırmak olduğunu dile getirdi.

"İNEGÖL MOBİLYASI TÜRKİYE'DE SEKTÖRÜN YÖNÜNÜ BELİRLİYOR"

Çelmo Mobilya Yurtiçi Pazarlama Müdürü Murat Karaca ise firmanın köklü geçmişine değinerek, 1987 yılında küçük bir üretim alanında başlayan Çelmo Mobilya'nın bugün 70 bin metrekare kapalı alanda, 300 çalışanıyla üretim yapan güçlü bir marka haline geldiğini anlattı. Karaca, firmanın şu an yurt içinde tabelalı bayilikler ve yaklaşık 270 satış noktasıyla geniş bir ağ oluşturduğunu söyledi.

İnegöl'ün mobilya sektöründeki merkezi konumuna dikkat çeken Karaca, tasarım ve Ar-Ge çalışmalarıyla Türkiye'de mobilya trendlerini belirleyen yerin İnegöl olduğunu vurguladı. Fuara özel olarak hazırlanan standın büyük ölçüde yeni koleksiyonlardan oluştuğunu belirten Karaca, ziyaretçilerin modern ve şık tasarımlara yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti.

Önümüzdeki dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında Çelmo Mobilya tabelasını daha fazla noktada görmek istediklerini söyleyen Karaca, sektördeki tüm zorluklara rağmen kalite, güven ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla yollarına devam edeceklerini dile getirdi.