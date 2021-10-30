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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak

30.10.2021 11:52

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirliler, emekliler, EYT'liler, çiftçi ve memurlara ciddi zam çalışma yapılması talimatı verdi. Düzenlemelerin hayat geçirilmesi ile en düşük emekli aylığının 2 bin liraya, asgari ücretin 3.500 liraya çıkarılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, pandemi sonrasında toplumun çeşitli kesimlerinde yaşanan sıkıntıların giderilmesi için gerekli adımları atacaklarını açıklamıştı. Bu konular kabine ve AK Parti MYK toplantıları da başta olmak üzere son dönemde çeşitli platformlarda masaya yatırıldı. Emekli aylıkları ve asgari ücrette beklenenin üstünde zamdan sosyal yardımların artırılmasına, 3600 gösterge ve emeklilik için yaşı bekleyenlerden çiftçilerin girdi fiyatlarının düşürülmesine kadar son derece önemli uygulamalar masada.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dar gelirli ve dezavantajlı kesimleri rahatlatacak çalışmaların yapılması talimatını verdi. Bu kapsamda ilgili bakanlıklarda hazırlıklar başladı. Sabah'ta yer alan habere göre, hazırlıklar tamamlandıktan sonra bir bölümü önümüzdeki aylarda, bir bölümü ise önümüzdeki yıl hayata geçirilecek.

MİLLETVEKİLLERİ PARTİYE RAPOR SUNDU

AK Partili milletvekilleri geçen yaz ayları boyunca seçim çevrelerinde vatandaşlar ile bir araya gelip sorunlarını dinledi. İstek ve talepler rapor haline getirilerek parti genel merkezine sundu. Yapılan çalışmaların çerçevesinin belirlenmesinde bu öncelikli beklentiler de dikkate alındı.

Dar gelirliyi rahatlatmak için atılması planlanan, üzerinde çalışılan konular şöyle:

YAŞA TAKILANA ÇALIŞMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, sigorta prim gün sayısını doldurup emekli olmak için yaşı bekleyenlere dönük bir çalışma yapıyor. Bu konuda ne yapılabileceğine, maliyetlere bakılacak. Hazırlanan öneri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Son kararı Erdoğan verecek.

EMEKLİ AYLIKLARINA ZAM

Emeklilerin durumlarının düzeltilmesi için de iki konu üzerinde duruluyor. Öncelikli olarak aylıklarına rutinin dışında bir zam yapılması gündemde. Böylece geniş bir kitlenin alım gücü ile ilgili ciddi bir rahatlama sağlanmış olacak. Tartışılan bir başka düzenleme ise 2 bin liranın altında (bu rakam daha aşağı çekilebilir) emekli maaşı alanlara seyyanen zam yapılarak bunların yukarı çekilmesi. Eğer bu konuda karar verilirse 2 bin TL'nin altında emekli maaşı kalmayacak.

ASGARİ ÜCRET ARTACAK

Asgari ücret konusunda da hesaplamalar yapılıyor. Bu yıl da enflasyonun üstüne çıkılarak yüzde 30'lar civarında zam yapılabileceği konuşuluyor. Böylece asgari ücret 3 bin 500 lira civarına yükselmiş olacak.

ÇİFTÇİNİN GİRDİ MALİYETLERİ DÜŞÜRÜLECEK

Gıda fiyatlarının düşürülmesi öncelikli hedeflerden biri olacak. Bir taraftan spekülatif fiyat artışları önlenirken diğer taraftan çiftçinin mazot, gübre ve tohum gibi girdi maliyetlerinin düşürülmesi için çalışmalar yapılıyor.

SOSYAL YARDIMLARA ÇEKİDÜZEN

Erdoğan'ın önemli üzerinde durduğu konulardan birinin de yoksul kesimlere yönelik sosyal yardımlar olduğu bildirildi. Bu konuda da geniş kapsamlı bir çalışma yapılacak.

3600 GÖSTERGE

Öğretmen, sağlık çalışanları, polis başta olmak üzere belli gruplar için 3600 gösterge verilmesi konusu da yine gündemde. Önümüzdeki ay ilk kez bunun çalışmalarını yürütecek bir komisyon oluşturulacak.

FAHİŞ FİYAT HAMLESİ

Gıda başta olmak üzere tüm sektörlerde fahiş fiyat artışlarının önüne geçilmesi için de gereken yasal düzenlemeler yapılacak. Büyük marketlere kesilen cezalar gibi birçok alanda adımlar atılacak. Fırsatçılara göz açtırılmayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak

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Son Dakika Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak - Son Dakika
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