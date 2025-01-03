Denizli\'nin 2024 İhracatı 4,4 Milyar Dolar

Ekonomi

Denizli'nin 2024 yılı ihracatı yüzde 4,7 oranında artışla 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2024'ün 9 ayını ihracat artışıyla tamamlayan Denizli'nin 2025 hedefi 4,7 milyar dolar

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2024 yılı ihracat rakamları açıklandı. Denizli'nin 2024 yılı ihracatı yüzde 4,7 oranında artışla 4,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylelikle Denizli, ülkemiz ihracatında 9. sıradaki yerini bu yıl da korudu. 2024 yılının toplam 9 ayında Denizli ihracatı arttı.

2024 yılı ihracatına ilişkin değerlendirmelerini paylaşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "Ülkemiz ihracatı 2024 yılında yüzde 2,5 artışla 262 milyar dolar oldu. TİM tarafından açıklanan Denizli ihracatı yüzde 4,7 yükselişle 4,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Denizli İhracatçılar Birliği'nce kayda alınan ihracat ise geçtiğimiz seneye göre yüzde 9,7 artışla 3,5 milyar dolar oldu. Denizli ihracatında önde gelen sektörlerimizin 2024 yılı performansını değerlendirirsek tekstil-konfeksiyon ihracatının geçtiğimiz yıla yüzde 0,3 artışla 1,4 milyar dolar, kablo grubunun içinde bulunduğu elektrik-elektronik ihracatının yüzde 8,2 artışla 879 milyon dolar, bakır tel grubunun içinde bulunduğu demir-demir dışı metaller ihracatının yüzde 10,9 artışla 630 milyon dolar, tarım ihracatının yüzde 4,7 artışla 349 milyon dolar, doğal taş grubunun içinde bulunduğu madencilik ihracatının yüzde 4 artışla 262 milyon dolar olduğunu belirtebiliriz. Denizli'nin toplam ihracatından ise; tekstil-konfeksiyon yüzde 32, elektrik-elektronik yüzde 20, demir ve demir dışı metaller yüzde 14, tarım yüzde 8 ve madencilik sektörü yüzde 6 oranında pay aldı. Tarım alt sektörlerinde; hububat, bakliyat, yağlı tohumlar sektöründe yaşanan yüzde 36, kuru meyve ve mamullerinde yaşanan yüzde 28, meyve sebze mamullerinde yaşanan yüzde 27, fındık ve mamullerinde yaşanan yüzde 45'lik artışlar 2024 yılında dikkat çekti. Sanayi sektörlerinde ise taşıt araçları ve yan sanayi sektörü ihracatında yüzde 26 oranında artış görüldü. 2024 yılında gece gündüz çalışan, dünyanın birçok bölgesinde fuarlara katılan, müşteri ziyaretleri gerçekleştiren, Denizli'nin ihracat bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandıran ve yılı artışla tamamlamamızı sağlayan tüm ihracatçılarımıza teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Lider ülke İngiltere

2024 yılı ihracat verilerini ülke bazında değerlendiren DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "İlimiz ihracatında lider konumda olan İngiltere'ye ihracatımız yüzde 11,4 oranında artışla 578 milyon dolar olarak kaydedildi. Böylelikle İngiltere zirvedeki yerini korudu. Ardından gelen ABD'ye ihracatımız yüzde 2,1 artışla 408 milyon dolar, Almanya'ya ihracatımız yüzde 3 azalışla 383 milyon dolar, İtalya'ya ihracatımız yüzde 17 artışla 327 milyon dolar, Hollanda'ya ihracatımız yüzde 15 artışla 239 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2024'te İngiltere toplam ihracatımızdan yüzde 13,2, ABD yüzde 9,3, Almanya yüzde 8,7, İtalya yüzde 7,5 ve Hollanda yüzde 5,4 oranında pay aldı. 2024 yılında İsveç'e ihracatımız ise yüzde 116, Portekiz'e ihracatımız yüzde 103, Yunanistan'a ihracatımız yüzde 85, Fas'a ihracatımız yüzde 42, İspanya'ya ihracatımız yüzde 25, Mısır'a ihracatımız yüzde 20 oranında artış gösterdi. 2024 yılında Denizli'den toplam 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildi" dedi.

Denizli sektör çeşitliliğiyle olduğu kadar ülke çapında lider ürün gruplarıyla da dikkat çekiyor

Denizli'den 25 sektörde ve yaklaşık 3000 ürün grubunda 180 ülkeye ihracat gerçekleştirildiğini belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu "Birçok ürün grubunda da ülke çapında zirvedeyiz. Havlu, nevresim, bornoz, işlenmiş doğal taş il bazlı sıralamalarda Denizli ilk sırada yer alıyor. 2025 yılında da sektör çeşitliliğimiz ve bizi ülke çapında üst sıralara taşıyan katma değerli ihracatımızla ülkemizin gözde ihracat merkezlerinden biri olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

2024'te ihracatçılar rekabet noktasında zorluk yaşadı

Enerji ve hammadde fiyatlarının yüksek olması nedeniyle fiyat tutturma noktasında ihracatçıların sıkıntı yaşadığını belirten Hüseyin Memişoğlu, şunları söyledi:

"Yılın ikinci yarısından itibaren enerji fiyatlarında bir miktar ivme kaybı olsa da 2024 yılında müşteri kaybetmemek adına ihracatçılarımız maliyetine ya da çok düşük karlarla satış yapmak zorunda kaldı. Özellikle lokomotif sektörümüz olan tekstil-konfeksiyonda Hindistan, Pakistan, Mısır ve Bangladeş gibi rekabet ettiğimiz ülkelerin bizden ucuz olması da rekabet gücümüzü doğrudan etkiledi. Yılın ilk yarısında küresel talepteki cansızlık ihracatımızı etkileyen önemli faktörlerden biri oldu. Avrupa Birliği ülkeleri ilimizin toplam ihracatından yüzde 45'in üzerinde pay alıyor. Bu bölgede yaşanan talep gerilemesi ilimizin ihracat rakamlarına doğrudan yansıdı. Avrupa'da özellikle de en büyük 3. pazarımız olan Almanya'da yaşanan siyasi istikrarsızlık ve ekonomik durgunluk ihracatımızı etkiledi. Öte yandan, sadece Almanya'da değil; Avrupa'nın diğer ülkelerinde de yaşanan siyasi gelişmeler, bu ülkelerdeki ticaret ekosistemini doğrudan etkiliyor."

2025 yılında Denizli 4,7 milyar dolar ihracat hedefliyor

2025 yılında 4,7 milyar dolar ihracat hedefi koyduklarını belirten DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "2024 yılında ihracatımızı olumsuz etkileyen faktörlerin 2025 yılının ilk yarısında da yansımalarını bir miktar göreceğimizi düşünüyorum. Ancak 2025 yılının ikinci yarısına iyimser senaryo ile yaklaşıyoruz. 2025'in düşük enflasyonla geçen, daha az kısıtlayıcı para politikalarının uygulanacağı ve böylelikle küresel talebin destekleneceği, jeopolitik çatışmaların erken çözülmesi ile tedarik zinciri krizlerinin ortadan kalkacağı, lojistik ve hammadde fiyatlarının gerileyeceği, finansmana erişimin kolaylaşması ile yatırım ortamının canlanacağı bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi.

2024 yılında ihracatımızı 2023 yılından beri süregelen faktörler etkiledi

Dünyada ve ülkemizdeki makroekonomik şartlara ilişkin görüşlerini paylaşan DENİB Başkanı Hüseyin Memişoğlu, "2023 yılının süregelen etkilerine 2024 yılının özellikle ilk yarısında da şahit olduk. Bu dönemde ihracatımızı birçok faktör olumsuz etkiledi. Bunların başında ise kurların rekabetçi seviyelerde olmaması geldi. 2024 yılının başından itibaren Dolar/TL kuru artış oranı yüzde 20 seviyesinde olmasına rağmen yıllık enflasyon 44,38 olarak gerçekleşti. Diğer yandan, küresel enflasyon da ihracatımızı olumsuz etkileyen temel başlıklardan biri oldu. IMF verilerinde, küresel manşet enflasyonun 2023'teki 6,7'den 2024'te yüzde 5,8'e ve 2025'te yüzde 4,3'e düşmesi öngörülüyor. 2024'ün ikinci yarısından itibaren de özellikle gelişmiş ülkeler hedefine yaklaştı. İngiltere, ABD, Avustralya ve Euro Bölgesi'nde enflasyon zirve seviyelerden hedef seviyelerin altına geriledi. Bu da ihracatımızın yılın ikinci yarısından itibaren toparlanma sürecine girmesine zemin hazırladı. Altını çizmekte fayda gördüğüm bir diğer başlık ise 2024 yılında gelişmiş ülkelerin Merkez Bankalarının özellikle yılın ilk yarısında uyguladıkları sıkı para politikaları. Bildiğiniz üzere, FED 2024 yılına faiz oranlarını sabit tutarak başladı. 2024 yılının ilk toplantısında yüzde 5,25-5,50 aralığında olan politika faizi, eylül ayına kadar sabit tutulmuştu. Her ne kadar eylül ayından itibaren faiz indirimleri başlamış ve bu yıl toplamda 100 baz puan indirimle yüzde 4,25-4,50 aralığına gerilemişse de yılın ilk 3 çeyreğindeki sıkı para politikası tüketici taleplerini doğrudan etkiledi. Tabii ki, yüksek faiz ortamında finansmana erişim de bir o kadar zor oluyor. Ülkemiz için de 2024 yılı yüksek faiz ortamında geçti. TCMB mart ayından bu yana politika faizini yüzde 50'de sabit tutmuştu. Ancak geçen hafta 250 baz puanla faizleri yüzde 47,5'e indirdi. Böylelikle 2023 yılı şubat ayından bu yana ilk kez faiz indirimine gidildi. 2025 yılına faiz indirimiyle girmemizi güzel bir motivasyon aracı olarak nitelendiriyoruz. Çünkü, yüksek faiz ortamında firmaların yatırım yapması imkansızlaşıyor. Ancak bizim en büyük ticaret ortağımız olan Avrupa'da yaşanan yeşil ve dijital dönüşümlere ayak uydurmamız için yeni yatırımlar yapmamız zorunluluk arz ediyor" değerlendirmelerinde bulundu.

Dünyada yaşanan güncel gelişmelere ve jeopolitik risklere dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Hüseyin Memişoğlu, " Donald Trump'ın ekonomik vaatleri arasında ABD' de yabancı mallara uygulanan gümrük vergilerinin yükseltilmesi var. Bu durumun küresel büyümeyi ve ticareti etkileyeceğini ifade edebiliriz. Trump ekonomiyi canlandırma hedefi noktasında bir politika izlerse, ABD ekonomisinin bütçe açığı artabilir, enflasyon yükselebilir, bu da FED' in faizleri düşürme politikasını sekteye uğratabilir. Trump'ın özellikle Avrupa'ya karşı yeni bir ticaret savaşı başlatması, Avrupa'nın büyümesini olumsuz etkileyebilir ve bu durumun da Avrupa'nın en büyük ihracat pazarımız olması nedeniyle doğrudan bizi etkilemesi söz konusu olabilir. Öte yandan, Rusya- Ukrayna ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin de ihracat rakamlarımıza yansımalarını gördük. Jeopolitik riskler tüm tedarik zincirini etkiliyor. Suriye'nin yeniden inşası konusu bölgemiz için önem taşıyor. Önümüzdeki yıllarda Türkiye ile Suriye arasındaki ticarette özellikle tarım, inşaat ve enerji gibi konularda önemli iş birliklerinin ön plana çıkabileceğini söyleyebiliriz" görüşlerini aktardı. - DENİZLİ