Dijital Benim İşim Projesi 11 İlde Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Dijital Benim İşim Projesi 11 İlde Başladı

Dijital Benim İşim Projesi 11 İlde Başladı

Vodafone Vakfı ve MEB işbirliğiyle deprem bölgesinde 11 dijital sınıf açıldı, 15 bin kadına ulaşılacak.

24.10.2024 11:51
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Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ve Vodafone Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen "Dijital Benim İşim" projesinin yeni döneminde deprem bölgesindeki 11 ilde 11 dijital sınıf açılışı gerçekleştirildi.

Projenin yeni dönem hedefleri Adıyaman Halk Eğitimi Merkezi'nde düzenlenen toplantıda paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete ve Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel'in katılımıyla düzenlenen toplantıda, 11 ilde eş zamanlı dijital sınıf açılışı gerçekleştirildi.

Toplumun dijitalleşmesine katkıda bulunmak, kadınların gelişimini desteklemek ve iş gücüne katılımını artırmak amacıyla hayata geçirilen projede bugüne kadar 21 ilde bulunan 155 halk eğitimi merkezinde 300'ü aşkın eğitimciyle yaklaşık 35 bin kadın kursiyere Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verildi.

Eğitimlerini tamamlayıp mezun olan 86 kadın kursiyer Vodafone Türkiye Müşteri Hizmetleri'nde istihdam edilirken proje kapsamında düzenlenen Dijital Pazarlama Kampanya Yarışmaları'nda dereceye giren 9 kadın kursiyere 80 bin lira sermaye sağlandı.

Sunulan eğitimlerle 43 milyon lirayı aşkın sosyal değerin elde edildiği projenin yeni döneminde, deprem bölgesindeki 11 ilde 11 dijital sınıf hizmete açıldı. Bu illerde toplam 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor.

"On binlerce kadının dijital alanda farkındalığının artmasının mutluluğunu yaşıyoruz"

Açılışta konuşma yapan Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Cengiz Mete, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü olarak "Hayata mutlu bireyler hazırlamak için her zaman, her yerde, herkese eğitim" anlayışıyla çalıştıklarını söyledi.

Mete, Türkiye genelinde faaliyet gösteren 1000 halk eğitim merkezi ve 32 olgunlaşma enstitüsünde 3 bin 740 yaygın eğitim kurs programıyla örgün eğitimin içinde veya dışında kalan bireylere yönelik genel, mesleki ve teknik alanlarda kurslar açtıklarını ve diğer faaliyetlerle hayat boyu öğrenme çalışmaları gerçekleştirdiklerinin bilgisini paylaştı.

Kursiyerlerin mesleki, sosyal, kültürel olarak geliştirilmesi amacıyla paydaşlarıyla çeşitli projeler yürüttüklerine değinen Mete, sözlerine şöyle devam etti:

"Vodafone Vakfı ile hayata geçirdiğimiz Dijital Benim İşim Projesi de dijital dünyanın gücünü kadınların potansiyeliyle buluşturmak üzere kamu ve özel sektör birlikteliğinin başarılı örneklerinden. Proje kapsamında eğitim verdiğimiz on binlerce kadının dijital alanda farkındalığının, bilgi ve becerilerinin artmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Bugün açılışını yaptığımız dijital sınıflar, daha fazla kişinin dijital alanda yetkinlik kazanmasına önemli bir katkı sağlayacaktır."

"Vodafone Vakfı olarak, kadınların yanında durmaya devam edeceğiz"

Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel de amaç odaklı bir şirket olarak, dijital geleceğin toplumdaki her kesimi kapsaması için çalıştıklarını dile getirdi.

"Dijital Benim İşim" programının bu vizyonla Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüyle hayata geçirdikleri bir proje olduğuna değinen Süel, Vodafone Vakfı olarak, kadınların yanında durmaya devam edeceklerinin altını çizdi.

Temel amaçlarının, kadınları dijital dünyayla tanıştırarak onlara dijital okuryazarlık becerileri kazandırmak, kadınların sosyal hayatta güçlenmelerini sağlamak ve onları potansiyel dijital iş olanaklarıyla buluşturmak olduğuna işaret eden Süel, şunları kaydetti:

"Bu projeyle bugüne kadar 21 ilde 35 bine yakın kadına Dijital Okuryazarlık ve Dijital Pazarlama eğitimleri verdik. Projemizin etkisini de düzenli olarak ölçümlüyoruz. Buna göre, projemiz kadınların yalnızca dijital bilgi ve becerilerini artırmıyor, aynı zamanda özgüven ve motivasyonlarının artmasında, dijital dünyanın önemine dair farkındalık kazanmalarında ve destekleyici ilişkiler geliştirmelerinde önemli rol oynuyor. Geçtiğimiz dönem projeye yaptığımız her 1 liralık yatırımın 14 liranın üzerinde sosyal değer oluşturduğunu gördük. Tüm veriler, proje hedeflerine uygun ve yüksek etkili sonuçlar elde edildiğini gösteriyor."

Süel, halihazırda deprem bölgesindeki 3 ilde eğitim konteynerlerinin konumlandırıldığı Dijital Benim İşim projesinin, yeni dönemde Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa olmak üzere 11 deprem ilde uygulanacağını söyledi.

"Proje kapsamında sunulan Dijital Okuryazarlık, Dijital Pazarlama ve Dijital Dünyaya Giriş eğitimleriyle bölgede 15 bin kadına ulaşılması hedefleniyor." diyen Süel, "Proje kapsamında yapılacak çalışmalarla kadınların ekonomiye katılımı ve istihdamı desteklenecek. Projenin yeni döneminde Erişim Yarışması ve Dijital Pazarlama Kampanya Yarışması olmak üzere 2 farklı yarışma düzenlenecek. Ayrıca, açılan 11 dijital sınıfta eğitim alacak kursiyerlerin bilişim teknolojileri ve dijital alanlarda beceri ve yetkinlik kazanmalarına katkı sağlanacak." diye konuştu.

"Deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da eğitim konteynerleri kuruldu"

Süel, projeyle kadınların dijitalleşme potansiyelinin farklı eğitim programlarıyla ortaya çıkarılmasının hedeflendiğini, proje kapsamında kadın kursiyerlere 30 saatlik "Dijital Okuryazarlık" ve 44 saatlik "Dijital Pazarlama" eğitimlerinin verildiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu eğitimlerin bir kısmı Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitimi merkezlerinde sınıf içinde yüz yüze verilirken, bir kısmı da Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü Uzaktan Eğitim Platformu üzerinden uzaktan eğitim yoluyla gerçekleşiyor. Proje kapsamında ayrıca, deprem bölgesindeki kadınları desteklemek amacıyla Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman'da eğitim konteynerleri kuruldu."

Kaynak: AA

Milli Eğitim Bakanlığı, Teknoloji, Vodafone, Ekonomi, Deprem, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dijital Benim İşim Projesi 11 İlde Başladı - Son Dakika

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