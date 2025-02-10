DTO Şubat Toplantısında İhracat ve E-Ticaret Vurgusu

Ekonomi

Denizli Ticaret Odası (DTO) Şubat ayı olağan meclis toplantısında DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, meclis üyelerini, geride kalan aydaki faaliyetleri, sosyoekonomik gelişmeler ve sektörel verilerle ilgili ayrıntılı bilgilendirdi. Yeni bir yıla göreve geldikleri ilk günkü azim, aynı ruh, yeni bir heyecan ve daha büyük bir hizmet aşkıyla başladıklarını belirten Başkan Erdoğan, "Aldığımız kararlar, hayırlara vesile olsun. Biz, Denizli Ticaret Odası ailesi olarak sizlerle daha güçlüyüz; şehrimizin ve üyelerimizin her daim hizmetindeyiz" diye seslendi.

DTO'nun meclis salonunda Meclis Başkanı Salih Sarıkaya'nın idaresinde gerçekleştirilen Şubat ayı oturumunda DTO Başkanı Erdoğan, sözlerine 6 Şubat 2023'te 11 ilde yaşanan büyük depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Başkan Erdoğan, "Depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın acısı hala yüreğimizde. Cennet, ebedi mekanları olsun. Yakınlarını yitiren vatandaşlarımız ile aziz milletimize ise başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım, çok büyüktü. Tüm Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuştu ve asrın felaketi karşısında asrın birlikteliğini ortaya koymuştu. Rabbim, ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın. Büyük geçmiş olsun" dedi.

DTO'da, E-Ticarete Başlıyorum eğitimi var

2024 yılına ait e-ticaret verileri açıklandığını ve Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılı e-ihracat hedefini 8 milyar dolar olarak belirlediğini söyleyen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, Türkiye'de 20 binden fazla e-ticaret sitesine altyapı sağlayan Ticimax'ın raporuna göre, sektörün genelinde dikkate değer bir büyüme kaydedildiğini, ortalama sepet tutarının bin 929 TL'ye ulaştığını vurguladı. Ayrıca tekstil, ayakkabı ve gıda sektörleri, en yüksek ciroyu elde eden kategoriler olduğunu ifade etti. Bu arada 12 Şubat Çarşamba günü Denizli Ticaret Odası'nda 09.00-17.00 saatleri Ticimax'ın iş birliği ile e-ticarete başlıyorum eğitimi vereceklerini duyurdu. Üyeleri ile vatandaşları, katılımın ücretsiz olacağı, çekilişle bir kişiye de e-ticaret paketi hediye edilecek etkinlikliğe davet etti. İhracatçılara da bir müjde veren Başkan Erdoğa, "Ticaret Bakanlığı'mız, ihracatın geliştirilmesi ve hedeflerin yakalanması için hazırladığı yeni eylem planını açıkladı. 77 maddelik plan ile, ihracatçılarımıza önemli bir finansman desteği sağlanacak. Ayrıca, ihracatın geliştirilmesi odaklı faaliyetlerin etkisinin izlenebilmesi ve ilave destek uygulanması amacıyla bu yıl 55 ülke ihracatta hedef ülke olarak belirlendi. Bakanlığımız, ihracatçılarımızın talepleri doğrultusunda, bu 55 ülkeye ilave destek uygulanacağını duyurdu. Bu eylem planı kapsamında, bu yıl 8 bin 500 yeni yeşil pasaport verilmesi de planlanıyor; hizmet ihracatçılarına yönelik olarak da hususi damgalı pasaport geliştirmek üzere çalışma başlatıldı. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Denizlili ihracatçıların yükselişi sürüyor

Denizli'nin yılın ilk ayındaki ihracatıyla, iller arasında 8'inci sıraya yükseldiğini de belirterek ihracatçıları başarılarından dolayı tebrik eden Başkan Erdoğan, "Geçen ay Türkiye İhracatçılar Meclisimizin verilerine göre 382 milyon 780 bin dolarlık ihracat yaptık. Geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,14'lük bir artış yakaladık. Son 12 aylık ihracat tutarımız, 4 milyar 432 milyon 793 bin dolara çıktı. Bir önceki döneme göre yüzde 5,27'lik bir artış oldu. İhracatımızda ilk 5 ülke ise sırasıyla İngiltere, ABD, İtalya, Almanya ve Hollanda oldu. Bir önceki yılın aynı ayıyla kıyasladığımızda, yurt dışında ilk 10'da yer alan alıcılarımızdan Yunanistan'a olan ihracatımız, yüzde 174,73'lük artışla dikkat çekti. Bu sıralamada yer alan ülkelerin hepsine geçen yılın ocak ayına göre ihracatımız arttı. Ayrıca Cezayir, Fas, İsveç ve Tunus'a ihracatımız da 2 kattan fazla arttı. İhracatımız, aylık bazda öne çıkan sektörlerin tamamında da arttı. En yüksek artış ise yüzde 25,17 ile elektrik ve elektronikte oldu. Tekstil ve ham maddelerindeki artış yüzde 3,09; hazır giyim ve konfeksiyondaki artış da yüzde 8,34'e ulaştı. İhracatçılarımızı, üyelerimizi kutluyor başarılarının artarak devamını diliyorum" diye konuştu.

"Sanayimizde çarklar dönüyor; bu da bizi sevindiriyor"

İş dünyasının gidişatının sahadaki önemli göstergelerinden biri olarak nitelendirdiği ibrazında ödenen çek sayısının, Denizli'de geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 122,22 arttığına dikkat çeken Başkan Erdoğan, "Bu güzel bir gelişme. Bir önceki yılın Aralık ayına göre de yüzde 90,99 oranında önemli bir artış oldu. Tutar olarak ise artış oranı aylık bazda yüzde 94,16; yıllık bazda da yüzde 116,62 oldu. Yine iş hayatımızdaki genel gidişatın öncü göstergelerinden olan Denizli'mizdeki ticarethanelerde tüketilen elektrik miktarı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 13,61 arttı. Ayrıca Denizli OSB'de yılın son ayında bir önceki aya göre kullanılan doğal gaz miktarı yüzde 0,63; elektrik miktarı da yüzde 1,58 yükseldi. Sanayimizde çarklar dönüyor; bu da bizi sevindiriyor. El birliği ile ve var gücümüzle, durmadan yorulmadan çalışmaya devam" dedi.

DTO, üye sayısını son 1 yılda yaklaşık yüzde 5 artırdı

Ocak ayının sonu itibarıyla, Denizli Ticaret Odası'nın üye sayısının 22 bin 536'ya yükseldiğini de ifade eden Başkan Erdoğan, "Son 1 yılda, bin 13 üye kazandık; toplam üye sayımızı yüzde 4,71 artırdık. Şehrimizdeki yabancı sermayeli firma da geçen yıl 405'e yükseldi. Yabancı sermaye tutarı ise yüzde 58,36 oranla 420 milyon 640 bin 230 TL oldu. Geçen ay odamıza gelen 569 evrak karşılığında 3.181 evrak düzenleyip verdik. Yine odamızın resmi kayıtlarına göre yılın ilk ayında en çok firma kaydı yaptığımız faaliyet alanı ikamet amaçlı binaların inşaatı oldu. Onu da radyo, televizyon, posta yoluyla veya internet üzerinden yapılan perakende e-ticaret ve gayrimenkul faaliyetleri için aracılık hizmeti faaliyetleri izledi" şeklinde konuştu.

Müjdeler üst üste geldi

Başkan Erdoğan, üyelerine sağlanan finansal desteklerin üst sınırının 3 milyondan 10 milyon TL'ye çıkarıldığını da müjdeledi. Ayrıca, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) alınan yazıda; 26.12.2024 tarihli ve 2024/35 sayılı İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti ile İştigal Eden İşletmeler İçin Kısa Süreli Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Sözleşmesi Düzenlenmesine İlişkin Genelge uyarınca ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgesine haiz işletmelerin işleten sıfatıyla taraf olacakları ve ticari amaçla alınacak araçlar için zorunlu trafik sigortası sözleşmelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren en azaltmış gün olarak düzenlenebileceğinin bildirildiğini açıkladı; "Bu yetki belgesine sahip olanlar, 1 yıllık yerine en az 60 günlük poliçe yaptırabilecekler" dedi. - DENİZLİ