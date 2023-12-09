Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

Dünyanın en zengin aileleri belli oldu. Bloomberg'in yıllık zenginler sıralamasında dikkat çeken isimler yer aldı. Listenin ilk sırasında Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir aile yer aldı. Birleşik Arap Emirliği'ni yöneten Kraliyet ailesi 305 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer aldı.

İşte dünyanın en zengin 10 ailesi:

10. REUTERS AİLESİ

Şirket: Thomson Reuters

Sektör: Medya

Ülke: Kanada

Varlık: 71,1 milyar dolar

Nesil: 3

9. WERTHEİMER AİLESİ

Şirket: Chanel

Sektör: Lüks marka

Ülke: Fransa

Varlık: 89,6 milyar dolar

Nesil: 3

8. AMBANİ AİLESİ

Şirket: Reliance

Sektör: Sanayi

Ülke: Hindistan

Varlık: 89,9 milyar dolar

Nesil: 3

7. SUUD AİLESİ

Şirket: Kraliyet ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Suudi Arabistan

Varlık: 112 milyar dolar

Nesil: 3

6. KOCH AİLESİ

Şirket: Koch

Sektör: Sanayi

Ülke: ABD

Varlık: 127,3 milyar dolar

Nesil: 3

5. EL SANİ AİLESİ

Şirket: Kraliyet ailesi

Sektör: Sanayi

Ülke: Katar

Varlık: 133 milyar dolar

Nesil: 8

4. MARS AİLESİ

Şirket: Mars

Sektör: Şekerleme

Ülke: ABD

Varlık: 141,9 milyar dolar

Nesil: 5

3. HERMES AİLESİ

Şirket: Hermes

Sektör: Lüks marka

Ülke: Fransa

Varlık: 150,9 milyar dolar

Nesil:6

2. WALTON AİLESİ

Şirket: Walmart

Sektör: Perakende

Ülke: ABD

Varlık: 259,7 milyar dolar

Nesil: 3

1. NAHYAN AİLESİ