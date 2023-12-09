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Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var - Son Dakika
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Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

Dünyanın en zengin ailelerinin sıralamasında listenin zirvesinde Birleşik Arap Emirliği Kraliyet Ailesi yer aldı. Nahyan Ailesi 305 milyar dolarlık servetiyle rakiplerine açık ara fark attı. İşte dünyanın en zengin aileleri...

Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var
09.12.2023 - 15:24,  Güncelleme: 15:31
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Dünyanın en zengin aileleri belli oldu. Bloomberg'in yıllık zenginler sıralamasında dikkat çeken isimler yer aldı. Listenin ilk sırasında Türkiye'nin de yakından tanıdığı bir aile yer aldı. Birleşik Arap Emirliği'ni yöneten Kraliyet ailesi 305 milyar dolarlık servetiyle listenin zirvesinde yer aldı.

İşte dünyanın en zengin 10 ailesi:

10. REUTERS AİLESİ

  • Şirket: Thomson Reuters
  • Sektör: Medya
  • Ülke: Kanada
  • Varlık: 71,1 milyar dolar
  • Nesil: 3
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

9. WERTHEİMER AİLESİ

  • Şirket: Chanel
  • Sektör: Lüks marka
  • Ülke: Fransa
  • Varlık: 89,6 milyar dolar
  • Nesil: 3
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

8. AMBANİ AİLESİ

  • Şirket: Reliance
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: Hindistan
  • Varlık: 89,9 milyar dolar
  • Nesil: 3
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

7. SUUD AİLESİ

  • Şirket: Kraliyet ailesi
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: Suudi Arabistan
  • Varlık: 112 milyar dolar
  • Nesil: 3
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

6. KOCH AİLESİ

  • Şirket: Koch
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: ABD
  • Varlık: 127,3 milyar dolar
  • Nesil: 3
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

5. EL SANİ AİLESİ

  • Şirket: Kraliyet ailesi
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: Katar
  • Varlık: 133 milyar dolar
  • Nesil: 8
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

4. MARS AİLESİ

  • Şirket: Mars
  • Sektör: Şekerleme
  • Ülke: ABD
  • Varlık: 141,9 milyar dolar
  • Nesil: 5
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

3. HERMES AİLESİ

  • Şirket: Hermes
  • Sektör: Lüks marka
  • Ülke: Fransa
  • Varlık: 150,9 milyar dolar
  • Nesil:6
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

2. WALTON AİLESİ

  • Şirket: Walmart
  • Sektör: Perakende
  • Ülke: ABD
  • Varlık: 259,7 milyar dolar
  • Nesil: 3
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var

1. NAHYAN AİLESİ

  • Şirket: Kraliyet Ailesi
  • Sektör: Sanayi
  • Ülke: Birleşik Arap Emirliği
  • Varlık: 305 milyar dolar
  • Nesil: 3
Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var
YORUMLAR (2)
  • Bulent Cebeci: Alayı cehennemin 7.katına inşAllah Yanıtla 1 0
  • Ahmet eren Kacmaz: BUNLAR GÖRÜNEN GÖRÜNMEYEN HAYELET AİLELER VAR BUNLAR DEVEDE KULAK KALIR. MEKDANIS BRUKİNG DİYE Yanıtla 11 1

Suudi Arabistan, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dünyanın en zengin aileleri sıralandı! Zirvede Nahyanlar var - Son Dakika
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