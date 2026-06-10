E-ticaret ve perakende sektörlerinin liderleri aynı masada buluştu

VIP Connect, WORLDEF’in kuruluşunun 10. yılı kapsamında özel bir networking etkinliği olarak tasarlandı. 9 Haziran’da Mandarin Oriental Bosphorus’da düzenlenen etkinlik; e-ticaret, perakende, teknoloji, yapay zekâ, lojistik, ödeme sistemleri ve dijital ticaret sektörlerinden önde gelen markaları, yatırımcıları, girişimcileri ve karar vericileri bir araya getirdi. Katılımcılara benzersiz bir iş ağı geliştirme ortamı sunan etkinlikte planlı görüşmeler gerçekleştirildi. Bu sayede katılımcılar, belirlenen süreler içerisinde farklı sektörlerden şirket temsilcileriyle birebir tanışma ve iş görüşmeleri yapma fırsatı buldu.

Ömer Nart: On yıldır bunun için çalışıyoruz

WORLDEF CEO’su Ömer Nart, programda yaptığı konuşmada, “Buradan herkes ama herkes yeni bir bağlantı kurarak, yeni bir fırsat bularak ve değerli bir görüşme yaparak hatta değerli görüşmeler yaparak ayrılacak. Bu akşam, doğru insanların doğru masalarda doğru fırsatlarla buluştuğu bir akşam. WORLDEF olarak 10 yıldır bunun için çalışıyoruz ve insanları, markaları, fırsatları bir araya getiriyoruz.” dedi.

Abdulrahman Shahin: Bu bir iş birliği kutlamasıdır

VIP Connect’e, WORLDEF’in “Ana Stratejik Ortağı” Dubai CommerCity’den de üst düzey katılım oldu. Dubai CommerCity; Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Güney Asya (MEASA) bölgesinde yalnızca dijital ticaret ve e-ticaret sektörüne adanmış ilk ve lider serbest bölgedir.

Programa katılan Dubai CommerCity Operasyonlardan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Abdulrahman Shahin, yaptığı konuşmada, “Kültür ile ticaret arasında uzun ve tarihi bir köprü olan İstanbul'da bulunmak bir ayrıcalık. E-ticaret ve dijital ticaret liderlerinden oluşan böylesine dinamik bir küresel topluluğun parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu, bir iş birliği kutlamasıdır. Dubai ve İstanbul arasındaki artan enerjiyi yansıtmaktadır.” dedi.

Dubai Commerce City’nin, küresel ve bölgesel dijital ticaret oyuncularını güçlendirmek için altyapıyı, inovasyonu ve entegre hizmetleri bir araya getiren, dijital ticarete adanmış bir ekosistem olarak kurulduğunu vurgulayan Shahin, “WORLDEF, bu yolculukta değerli bir ortak olmuştur. Birlikte, diyaloğu teşvik etme, fırsatlar yaratma ve endüstriyel büyümeyi hızlandırma konusunda bu platformun gücü olduk. Ocak 2027'de Dubai CommerceCity'de üçüncü WORLDEF etkinliğini yapmaktan ve bu iş birliğini sürdürmekten mutluluk duyuyoruz. Sizleri Dubai'de ağırlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz.”

Potansiyel iş birlikleri ve ticari fırsatlar üzerine doğrudan görüşmeler yapıldı

Özel olarak tasarlanan networking formatı sayesinde katılımcılar kısa sürede çok sayıda yeni bağlantı kurarken, potansiyel iş birlikleri ve ticari fırsatlar üzerine doğrudan görüşmeler gerçekleştirdi. Farklı sektörlerden profesyonellerin aynı platformda buluşması, yeni iş modelleri ve stratejik ortaklıklar açısından önemli fırsatlar yarattı. VIP Connect, yalnızca mevcut iş ilişkilerini güçlendirmekle kalmayıp aynı zamanda farklı sektörlerden şirketler arasında yeni iş birliklerinin temelinin atılmasına da katkı sağladı. Katılımcılar, etkinlik boyunca e-ticaret ve dijital ticaret ekosistemindeki güncel gelişmeleri değerlendirme ve sektörün geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunma imkânı elde etti.

WORLDEF ISTANBUL öncesi iş birlikleri pekiştirildi

11-13 Haziran’da Yenikapı Etkinlik Alanından gerçekleştirilecek WORLDEF ISTANBUL 2026’nın açılışı öncesinde düzenlenen VIP Connect, oluşturduğu yüksek etkileşim ve verimli görüşme ortamıyla etkinliğin en dikkat çeken buluşmalarından biri oldu. Katılımcılar tarafından yoğun ilgi gören organizasyon, üç gün boyunca devam edecek WORLDEF ISTANBUL için güçlü bir başlangıç niteliği taşıdı. WORLDEF ISTANBUL 2026, dünyanın dört bir yanından e-ticaret, perakende ve teknoloji profesyonellerini bir araya getirecek.