EGİAD Bahar Festivali Gelirleri EGİAD Ortaokulu Spor Salonu\'na Aktarılacak

Ekonomi

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD), düzenlediği ve renkli görüntülere sahne olan Bahar Festivali'nin gelirleri, EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na aktarılacak.

Ege Genç İş İnsanları Derneği'nin (EGİAD), sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliri, EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na aktarılmak üzere düzenlenen Bahar Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Son yerel seçimlerde Konak Belediye Başkanı seçilen Nilüfer Çınarlı Mutlu'nun da ziyaret ettiği, Türk tasarımcıların ürünlerinin satışa sunulduğu organizasyonda 60 stant yer aldı. Girişin herkese açık ve ücretsiz olduğu etkinlikte, oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci de sevenleriyle özel söyleşide bir araya geldi.

3 Nisan Çarşamba günü 11.00'de stantların açılması ile başlayan EGİAD Bahar Festivali'nde ilk olarak "Rinoplastik" başlığıyla Kulak Burun Boğaz Uzmanı Dr. Ahmet Berber katılımcılarla bir araya geldi. Daha sonra "Gülüş Tasarımı" ile Diş Hekimi Ecren Çolak, Milli Yüzücü Bengisu Avcı ve SIDREX ile söyleşiler devam etti.

EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı'nın teşekkür konuşması ile devam eden etkinlikte, tüm katılımcılara destekleri için teşekkür edildi. EGİAD Başkan Vekili Kaan Özhelvacı, etkinlik ile doğanın uyanışını, yenilenmeyi ve bereketi kutladıklarını belirterek, "Baharın gelişiyle birlikte doğanın canlanışını, umudun yeşermesini ve yeni başlangıçların müjdesini taşıyan bir festivali için buradayız. Bahar, yenilenme ve büyüme ile dolu bir mevsimdir. Yeni başlangıçlar ve umut dolu bir gelecek sunar. Bu festival bizler için hem baharı hem de birlikte olmanın, paylaşmanın ve önemini temsil ediyor" dedi. Özhelvacı, ekonomik ve sosyal yaşamın tüm alanlarında sürdürülebilir ve üstün değer oluşturan lider sivil toplum kuruluşu olmak vizyonu ile hareket eden EGİAD'ın, sosyal sorumluluk bilinci ve paydaşların katkıları ile Türkiye'nin toplumsal rekabet gücünü arttırmak için çaba gösterdiğini hatırlatarak, EGİAD olarak 2004 yılında yapılarak Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan okula Derneğin hala destek olduğunu belirtti. Kodlama Eğitimleri, 3D (3 boyutlu tasarım) Modelleme, Cep Telefonu Yazılım Eğitim, Tübitak 4006 Proje Çalışmaları ile bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla adından söz ettiren okulun her zaman arkasında olduklarını kaydeden Özhelvacı, "EGİAD Ortaokulu Voleybol Takımı, son yıllarda müsabakalarda, spor salonu olmamasına rağmen elde ettikleri başarı ve özverili çalışmalarıyla göğsümüzü kabarttı. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında bu gençlerimize destek olmak istedik." dedi. Spora ve sporcuya desteklerinin her daim olduğunu vurgulayan Özhelvacı, "Okulumuzun voleybol takımı iki senedir derecelerle bizleri onurlandırmaktalar. Bir gün bu takımımızda yetişen gençlerimizin uluslararası büyük başarılarıyla gururlanacağımıza inanıyoruz. Yüce Atamızın söylediği gibi "Açık ve kesin olarak söyleyeyim ki sporda başarılı olmak için bedensel dayanıklılık kazanmak kadar, halkın sporun içeriğini ve değerini anlamış olması, içtenlikle sevmesi ve ulusal bir görev olarak görmesi gerekmektedir." Sporu içtenlikle sevmeli ve desteklemeliyiz" diye konuştu. Çocuklarımız için bir bahar gününde şenlik havasında bir EGİAD Bahar Festivali düzenleyerek hem moral vermek istedik hem de bir fayda oluşturmayı amaçladık diyen Özhelvacı, konuşmasının sonunda sponsorluk destekleri, stant katılımcılığı, konuşmacı olarak katkıda bulunanlara, festival komisyonuna ve desteğini esirgemeyen Swiss Otel Büyük Efes İzmir'e teşekkür etti.

Özhelvacı, "EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'nu 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'mıza yetiştirmek istiyoruz. Bu spor salonunun tamamlanması için, bu EGİAD Bahar Festivali'nden elde ettiğimizin gelirin tamamının bu salonun yapımına ayıracağız. EGİAD Bahar Festivali'ne katılanlara teşekkür ediyoruz. Çok önemli bir projeye katkı vermiş oldular" dedi. Özhelvacı'nın konuşmasının ardından oyuncu ve sunucu Ceyda Düvenci'ye teşekkür çiçeği takdim etti. Bir buçuk saat sahnede kalan Oyuncu ve Sunucu Ceyda Düvenci katılımcıların sorularını yanıtladı. Düvenci konuşmasına, "Yapacağınız bağışlar çocuklarımızın daha zinde, daha güçlü daha çok Atatürkçü olmalarını sağlayacak. O yüzden çok kıymetli bir etkinlik. İzmir'e sessiz bir düşkünlüğüm var. İzmir başka bir aşk, vizyonuyla insanların ışıl ışıl olmasıyla enerjisi yüksek bir şehir" dedi. Düvenci konuşması sonrası tek tek stantları gezdi.

Daha sonra sırasıyla Monolife Otel, Diyetisyen Berna Çoban "Healt Design Office", Esra Büyükköşker "Prohelpers Özel Sağlık ve Danışmanlık" başlıklarıyla söyleşide bulundular. Ardından, Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Göztepe A Takım, Göztepe Voleybol Takımı, Karşıyaka Basketbol, Altay, Trabzon kulüplerinin imzalı formalar satışa sunuldu. Karşıyaka Kadın Voleybol Takımı ile Söyleşi ile devam eden etkinlik, EGİAD Bahar Buluşması kokteyli ile son buldu. DJ. Faruk Balkan'ın da yer aldığı etkinliğin sunuculuğunu ise, Mehmet Necati Şentürk gerçekleştirdi. - İZMİR