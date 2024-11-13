Ekim'de Konut Satışları Yüzde 76.1 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Ekim'de Konut Satışları Yüzde 76.1 Arttı

Ekim\'de Konut Satışları Yüzde 76.1 Arttı

TÜİK verilerine göre, Türkiye'de Ekim 2024 konut satışları 165 bin 138 ile yüzde 76,1 arttı.

13.11.2024 11:01
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TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayında konut satışlarının bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 olduğunu açıkladı.

TÜİK, Ekim 2024 dönemine ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 oranında artarak 165 bin 138 oldu. Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 812 ile İstanbul, 15 bin 257 ile Ankara ve 8 bin 658 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 76 ile Hakkari, 97 ile Bayburt ve 112 ile Ardahan olarak gerçekleşti. Konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,9 oranında artarak 1 milyon 112 bin 374 olarak gerçekleşti.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 278,2 ARTTI

İpotekli konut satışları, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 278,2 oranında artarak 21 bin 95 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12,8 olarak gerçekleşti. Ocak-ekim döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,9 oranında azalarak 113 bin 405 oldu. Ekim ayında 5 bin 167; ocak-ekim döneminde ise 26 bin 869 ipotekli konut satışı, ilk el olarak gerçekleşti.

İLK EL KONUT SATIŞI YÜZDE 97,3 ARTTI

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 97,3 oranında artarak 57 bin 679 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 34,9 oldu. İlk el konut satışları ocak-ekim döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20,4 oranında artarak 358 bin 558 olarak gerçekleşti. 2'nci el konut satış sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 66,5 oranında artarak 107 bin 459 oldu. Toplam konut satışları içinde 2'nci el konut satışının payı yüzde 65,1 oldu. 2'nci el konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 oranında artarak 753 bin 816 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA KONUT SATIŞI AZALDI

Yabancılara yapılan konut satışları ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,3 oranında azalarak 2 bin 122 oldu. Ekim ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 750 ile Antalya, 724 ile İstanbul ve 148 ile Mersin oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ocak-ekim döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37,2 oranında azalarak 19 bin 212 oldu. Ekim ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 373 ile Rusya Federasyonu, 172 ile İran ve 136 ile Ukrayna vatandaşlarına yapıldı.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Türkiye, Finans, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ekim'de Konut Satışları Yüzde 76.1 Arttı - Son Dakika

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