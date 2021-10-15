Avrupa'nın en büyük gipe iplik fabrikası Tokat'ta açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Tokat'ta 50 milyon liralık yatırımla hayata geçen fabrikada yıllık 4 bin ton gipe iplik üretileceğini belirterek "Fabrika ilk etapta 10 milyon dolarlık ihracat hedefiyle ülkemizin tekstil sektöründeki ihracatçı pozisyonunun geliştirilmesinde önemli rol oynayacak." dedi.

Bakan Varank, Erbaa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) OmaFil İplik Fabrikasının ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) Projelerinin Toplu Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, bu gibi yatırımların bulundukları yerlerde üretimin ve istihdamın kaynağı birer dinamo konumunda olduğuna dikkati çekti.

Açılışı yapılan fabrikanın Avrupa'nın en büyük gipe iplik fabrikası olduğuna işaret eden Varank, bu yatırımı Tokat'a kazandıran Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın'ı tebrik etti.

Bakan Varank fabrikanın yatırım, üretim, istihdam ve ihracata katkısı dışında bir önemi daha olduğunu ifade ederek "Kalkınmayı ve refahı birkaç ilin omuzuna yükleyerek değil, bu yükü ülkemizin tüm sathına yayarak gerçekleştirmek istiyoruz. ASKON da bu konudaki çalışmalarda önemli paydaşlarımızdan biri. 6 binden fazla üyesi bulunan ASKON, sanayinin Anadolu'ya yayılmasına kıymetli katkılar sunmaya devam ediyor. Bu yatırım, Marmara koridorunda yoğunlaşan yatırımların Anadolu'ya yönlendirilmesinin halkalarından birini oluşturuyor." diye konuştu.

Fabrikanın 7 ay önce temelinin atıldığının bilgisini veren Varank, "Yaklaşık 50 milyon liralık yatırımla hayata geçen bu tesislerde, yıllık 4 bin ton gipe iplik üretilecek. Ülkemiz dünya tekstil ihracatından aldığı yüzde 3,6'lık payla 5'inci büyük ihracatçı konumunda. Bu fabrika ilk etapta 10 milyon dolarlık ihracat hedefiyle ülkemizin tekstil sektöründeki ihracatçı pozisyonunun geliştirilmesinde önemli rol oynayacak. Ayrıca cari dengemize de katkı sağlayacak. Tesiste 400 kişiyle başlayacak istihdam, tüm etapların tamamlanmasıyla ciddi bir rakama ulaşacak." ifadelerini kullandı.

Varank, projede yatırım, üretim, istihdam ve ihracatın olduğuna değinerek tesisin inovasyonu da göz ardı etmediğini büyük bir Ar-Ge merkeziyle vizyoner bir projeye imza atacağını da bildirdi.

"Uluslararası kuruluşlar büyüme tahminlerini güncelledi"

Türkiye'de "babayiğit" girişimcilerin dünyada yatırımların durduğu bu dönemde bile yatırımlarını sürdürdüğünü anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Bu gayrette devlet olarak aldığımız önlemlerin etkisi büyük. Atılan kararlı ve titiz adımlar, salgına rağmen ülkemizde çarkların dönmesini sağlıyor. Sanayi üretimi, ağustosta da tam gaz yoluna devam etti, yıllık bazda yüzde 13,8 arttı. Burada esas sevindirici olansa yüksek ve orta-yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere üretimin bütün alt başlıklarda yaşanan artışlar. Türkiye üreterek büyümeye devam ediyor, Türk sanayisi adeta tarih yazıyor. Ülkemiz 2021 ikinci çeyreğinde yüzde 21,7'lik rekor büyüme gerçekleştirdi. Uluslararası kuruluşlar Türk ekonomisine yönelik büyüme tahminlerini güncellemekten adeta yorgun düştü. Son olarak IMF, Türkiye'nin 2021 büyüme tahminini yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti. Bu durum 2008 krizini sıyrıklarla atlatan ülkemizin, pandemi koşullarından da güçlenerek çıkacağının göstergesidir. 2008'de Cumhurbaşkanımız 'Kriz bizi teğet geçecek.' demişti. Şu anda bir takım partiler kurup siyaset arenasında boy göstermeye çalışanlar bile o ifadeye inanmamışlardı. Ama bugün geldiğimiz nokta bütün rakamlar ortada. Ülkemiz o krizi başarıyla atlatmıştı."

"Hizmet siyasetiyle yolumuza devam ediyoruz"

Varank, muhalefetin her gün "Yandık, bittik" demeye, siyasi çıkarları uğruna karalama siyaseti gütmeye devam ettiğini belirterek "Ama biz eserlerle, hizmet siyasetiyle yolumuza devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, 'Milli Teknoloji Hamlesi' ışığında üretim ekosistemini tahkim etmeyi sürdürüyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri de OmaFil iplik fabrikasının 7 aylık bir sürede tamamlanan tesissin açılışını gerçekleştirmemiz." dedi.

Siyasette en önemli önceliğin dürüstlük olması gerektiğinin altını çizen Varank, "Dürüst olmadığınızda ne yaparsanız yapın yaptığınız işleri doğru bir sonuca ulaşması mümkün değil. Onun için buradan muhalefete seslenmek istiyoruz: Biz ülkemizi üretim, yatırım, istihdam ve ihracatla kalkındırmaya çalışıyoruz. 'Türkiye'de fabrika açılmıyor.' diyorsanız gelin burayı ziyaret edin, Türkiye'de fabrika açılıyor mu gelip kendi gözlerinizle görebilirsiniz." diye konuştu.

Mustafa Varank, Türkiye'de OSB sayısının 325'i bulduğunu ve ülkede OSB'si olmayan il kalmadığını belirterek endüstri bölgesi sayısının da 23'e ulaştığını kaydetti.

İnovasyon ekosistemini de ihmal etmediklerini vurgulayan Varank, son 19 yıldaki yatırımlarla inovasyon ekosistemini adeta sıfırdan inşa ettiklerini vurguladı.

Varank, bu yatırımlardan Tokat'ın da payını almasını istediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetleri döneminde şehrimize yaklaşık 25 milyar lira yatırım yaptık. Tokat sanayisinin kalkınması için ilde bulunan OSB'lere 143 milyon lira kredi kullandırdık. Sanayi sitelerinin sayısını 8'e çıkararak buralara 17 milyon liranın üzerinde kredi desteği sağladık. Tokat'ta yer alan sanayicilerimiz için 482 teşvik belgesi düzenledik. Bu teşvik belgeleri kapsamında 3,5 milyar liralık sabit yatırım ve yaklaşık 23 bin istihdamın önünü açtık."

"Sanayicilerin taleplerini dikkate alıyoruz"

Tokatlı sanayicilere devlet destekli Ar-Ge merkezleri kurmaları için çağrıda bulunan Varank, yaklaşık 13 milyon lira destekle kurdukları teknoparka yönelik ilginin daha üst seviyelerde olması gerektiğini söyledi.

Varank, sanayicilerin taleplerini dikkate alarak hizmete devam ettiklerini belirterek Tokat Merkez OSB'nin 3'üncü etap genişleme alanın yatırım programına alınması noktasında paylarına düşeni yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Tokat Sanayi Sitelerinin dönüşümü konusunda da Bakanlığın incelemesinin tamamlandığını söyleyen Varank, projenin ihalesini kasım ayda yapacaklarını, eski havalimanın olduğu yere Tokat Tarım ve Gıda Üssü kurulması noktasında fizibilite çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti.

Toplam 8,6 milyon liralık 2 proje

Varank, Erbaa için değerli iki projenin açılışını yaptıklarına işaret ederek yaklaşık 4,2 milyon liralık bütçeyle inşa edilen Soğuk Hava Deposu'nun 2 bin 400 ton kapasiteye sahip olduğunu anlattı.

Bu depo sayesinde bitkisel ürünlerin üretiminin artırılacağını ve sezon içinde yaşanan fiyat dengesizliklerinin giderileceğini dile getiren Varank, diğer bir projenin de 4,4 milyon lira bütçeli mezbaha yapımı olduğunu belirtti.

Varank, projeyle Erbaalıların 50 büyükbaş ve 100 küçükbaş kapasiteli toplamda 2 bin 400 metrekarelik modern bir tesise kavuşacağına işaret ederek "Sanayiden kültüre, gıdadan tarıma her alanda verdiğimiz desteklerle Tokat'ı da Erbaa'yı da el üstünde tutmaya devam ediyoruz. Tokat'ın ülkemizin parlayan yıldızlarından birisi olması için çalışıyoruz." dedi.

"2053 hedeflerine kararlı adımlarla yürüyoruz"

Vizyoner sanayiciler ve parlak gençlerle Türkiye'yi 2053 hedeflerine kararlı adımlarla götürdüklerini vurgulayan Varank, "Devlet olarak müteşebbislerimizin ve gençlerimizin önünü açmak üzere reform gündemimize kesintisiz devam ediyoruz. Nitelikli eleman yetiştirmeye yönelik Cumhurbaşkanımızın bir müjdesi oldu. Mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin ücretlerindeki işveren yükü kaldırıldı. Ayrıca mesleki eğitim merkezlerinde son sınıflarında kalfa olan öğrencilerin ücretleri asgari ücretin yarısına kadar artırıldı." diye konuştu.

Varank, yatırım teşvik sistemine de değinerek teşvik bölgeleri belirlenirken sosyoekonomik gelişmişlik endeksine göre sıralama yapıldığını anımsattı.

Törende Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ile ASKON Genel Başkanı ve OmaFil Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da birer konuşma yaptı. Daha sonra Bakan Varank ve beraberindekiler, kurdele keserek projelerin açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, İl Genel Meclis Başkanı Erol Duyum ve AK Parti Tokat İl Başkanı Cüneyt Aldemir, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de törene katıldı. Açılış töreninin ardından Bakan Varank, fabrikayı inceleyerek çalışanlarla sohbet etti.