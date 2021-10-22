Son dakika! BEYMEN İstinyePark İzmir, 60 milyon liralık yatırım ile hayata geçti

Lüks perakende sektörünün de öncüleri arasında yer alan BEYMEN, İzmir ve Ege mimarisinden, kültüründen, tarihinden ve doğasından ilhamla tasarladığı yeni amiral mağazası BEYMEN İstinyePark İzmir ile yaratıcı ve ayrıcalıklı bir dünyanın kapılarını aralıyor.

Ödüllü İngiliz mimari ofisi Universal Design Studio tarafından projelendirilen BEYMEN İstinyePark İzmir, 60 Milyon TL'lik yatırımla hayata geçirildi. 4 bin metrekarelik alanda 900'ü aşkın dünya markasını İzmirliler ile buluşturan BEYMEN İstinyePark İzmir, Zorlu Center ve İstinyePark İstanbul'dan sonra BEYMEN'in Türkiye'deki üçüncü büyük mağazası oldu.

AVM'nin lüks markalarının bulunduğu dış avlusuna açılan bin 500 metrekarelik Erkek katı, hazır giyimden ayakkabı ve çantaya tüm erkek kategorilerini içeriyor. AVM'den bağlanan alt kattaki 2 bin 500 metrekareye yayılan Kadın bölümünde ise kadın hazır giyim, ayakkabı ve çanta kategorileri yer alıyor. Özel girişleriyle bağımsız birer butik gibi kurgulanan ve bu yönüyle İzmir'de bir ilk olan Kozmetik ve Home bölümleri de alt katta konumlanıyor.

MODA VE ÇAĞDAŞ SANATIN YOLU KESİŞİYOR

Beymen İstinye İzmir, ilham veren, deneyimleri güçlendirerek bağ kuran, zamanın ruhunu yansıtan mağazacılık anlayışıyla moda ve çağdaş sanatın yaratıcı dünyalarını aynı çatı altında bir araya getiriyor. Ahmet Duru, Ahmet Oran, Aslı Şarman, Belkıs Balpınar, Ebru Döşekçi, Ekin Balcıoğlu, Halil Vurucuoğlu, Hale Tenger, Gülden Ataman, Günnur Özsoy, Kirkor Sahakoğlu, Nahide Büyükkaymakçı, Nihat Kemankaşlı, Osman Dinç, Tarık Töre gibi ağırlıklı olarak Egeli, İzmirli çağdaş sanatçıların resimden heykele, video art'tan enstalasyona çok sayıda eseri, ayrıcalıklı BEYMEN deneyiminin bir parçası olarak BEYMEN İstinyePark İzmir'de sergileniyor.

"YATIRIMLARIMIZA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYORUZ"

BEYMEN İstinyePark İzmir'in BEYMEN'in son dönemde gerçekleştirdiği en önemli yatırımlardan biri olduğunun altını çizen BEYMEN Grup

CEO'su Elif Çapçı, son dönem yatırımları hakkında bilgi verdi. Çapçı, "İstanbul'da büyümesini tamamladığımız Beymen Akasya mağazamızı yeni konseptiyle Eylül ayında açtık. 2022 yılının ilk çeyreğinde, Türkiye'nin en büyük moda mağazası olan Beymen Zorlu Center'ı yaklaşık 2000 metrekare daha büyütüyoruz. Aynı dönemde, ülkemizin katma değerli projelerinden Galataport'ta ikonik Beymen Galataport mağazamızı açacağız" diye konuştu.

"ÜÇÜNCÜ BÜYÜK AMİRAL MAĞAZAMIZ"

Ege bölgesinde lüks alışverişin yeni adresi olan AVM'nin uzun zamandır hem İzmirlilerin hem de kendilerinin heyecanla beklediği, ülkenin katma değerli muazzam projelerinden biri olduğunu söyleyen Çapçı, "BEYMEN İstinyePark İzmir'i 60 Milyon TL'lik bir yatırım ile hayata geçiriyoruz. Türkiye'deki üçüncü büyük amiral mağazamızı bu özel proje dahilinde var etmekten mutluluk duyuyoruz. Bu yatırım ile ayrıcalıklı mağazamızın deneyimini bir üst seviyeye taşımayı amaçlıyoruz. Moda ve sanatın yaratıcı dünyalarını harmanlayan özel konsepti; İzmir'in ve Ege'nin mimarisinden, tarihi ve kültürel değerlerinden ilham alan karakteristik özellikleriyle AVM'nin bölgenin ikonik sembollerinden biri olacağına inanıyorum. Farklı kategorilerdeki geniş ürün seçkisi, exclusive deneyimleri, ev sahipliği yapacağı özel etkinliklerle yerli ve yabancı misafirlerin yeni buluşma noktası olacak" dedi.