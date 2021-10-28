Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,08 0,20 -34,37 Acıpayam Selüloz 15,83 -0,44 -7,04 Adel Kalemcilik 25,62 -0,62 -23,27 Adese Gayrimenkul 1,15 -2,54 -58,93 Afyon Çimento 3,52 0,57 -31,12 AGESA Hayat Emeklilik 19,67 -0,25 14,79 Ak Enerji 1,94 1,57 -12,22 Akbank 5,86 1,38 -13,29 Akçansa 15,62 -0,06 -3,00 Akdeniz Yatırım Hold. 1,91 0,53 -20,52 Akfen GMYO 6,76 9,92 158,92 Akın Tekstil 32,10 1,33 1,07 Akiş GMYO 1,83 0,55 -34,46 Akmerkez GMYO 38,50 0,00 -37,72 Aksa 23,44 -0,59 69,68 Aksa Enerji 7,52 0,80 102,15 Aksigorta 7,04 -0,14 -15,27 Aksu Enerji 18,08 3,31 139,56 Alarko Carrıer 297,40 -3,63 -18,19 Alarko GMYO 22,56 0,00 -10,94 Alarko Holding 9,41 0,53 10,43 Albaraka Türk 1,77 -1,12 -8,76 Alcatel Lucent Teletaş 26,30 2,10 -11,33 Alkim Kağıt 15,43 0,92 19,21 Alkim Kimya 17,10 -0,23 21,39 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,44 0,00 -1,76 Altınyunus Çeşme 55,05 2,51 10,19 Anadolu Efes 22,20 -0,80 3,93 Anadolu Grubu Holding 27,46 0,22 5,11 Anadolu Hayat Emek. 9,33 0,54 16,11 Anadolu Isuzu 19,95 0,55 10,83 Anadolu Sigorta 5,92 -1,99 -18,01 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,86 1,39 Anel Elektrik 2,67 1,14 -15,77 Arçelik 33,68 0,72 18,35 ARD Bilişim Teknolojileri 45,64 -0,04 -5,07 Arena Bilgisayar 9,62 -0,72 -11,76 Armada Bilgisayar 57,60 -0,35 17,36 Arsan Tekstil 4,64 1,09 16,41 Arzum Ev Aletleri 17,38 0,64 -28,08 Aselsan 16,43 -0,30 -9,97 Ata GMYO 4,03 -2,89 -26,86 Atakule GMYO 2,67 0,38 14,05 Atlantis Yatırım Holding 6,33 5,50 13,85 Atlas Yat. Ort. 1,35 3,05 -22,86 ATP Bilgisayar 43,56 10,00 Avrasya GMYO 1,83 -1,08 -30,14 Avrasya Petrol ve Tur. 2,30 -0,43 -28,13 Avrupa Yatırım Holding 6,23 -0,80 3,83 Aydem Enerji 6,85 -0,44 Ayen Enerji 6,24 9,86 15,34 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,80 2,06 75,54 Aygaz 18,30 -0,60 29,00 Bagfaş 21,04 0,29 5,20 Bak Ambalaj 19,23 -0,21 -2,76 Balatacılar Balatacılık 8,14 0,12 -1,21 Bantaş Ambalaj 3,27 -0,30 4,58 Banvit 65,30 0,46 25,58 Başkent Doğalgaz GMYO 37,20 2,20 Baştaş Başkent Çimento 9,40 0,00 -45,88 Batı Çimento 14,88 0,47 215,92 Batısöke Çimento 2,50 -0,79 2,46 Bayrak Taban Sanayi 7,75 0,13 -26,96 Bera Holding 9,62 -1,03 -52,56 Berkosan Yalıtım 7,87 0,25 -11,77 Beşiktaş Futbol Yat. 6,24 0,00 54,46 Beyaz Filo 9,01 0,33 -10,61 Bilici Yatırım 14,43 0,28 160,78 Bim Mağazalar 62,15 -1,51 -12,83 Biotrend Çevre ve Enerji 26,34 5,36 Birko Mensucat 1,03 -0,96 -7,21 Birleşim Mühendislik 9,99 -0,30 Birlik Mensucat 2,04 0,49 -41,04 Bizim Mağazaları 12,44 0,89 -16,92 BMS Çelik Hasır 8,16 0,49 Boğaziçi Beton Sanayi 4,50 -1,32 Borusan Mannesmann 24,00 -1,32 -13,67 Borusan Yat. Paz. 348,00 -2,00 -23,39 Bosch Fren Sistemleri 831,10 -2,19 -32,41 Bossa 28,20 1,66 57,98 Brisa 23,34 -2,10 20,54 Burçelik 21,76 -0,82 3,52 Burçelik Vana 21,40 0,19 -56,91 Bursa Çimento 3,78 -1,05 -24,06 Carrefoursa 40,52 -1,07 -43,57 Casa Emtia Petrol 119,00 -2,22 12,26 Ceo Event Medya 8,27 -0,72 28,62 Coca Cola İçecek 85,10 1,73 34,00 Cosmos Yat. Holding 10,95 -0,45 35,86 Credıtwest Faktorıng 4,71 0,86 -19,76 Çan2 Termik 14,58 0,21 Çelebi 165,00 -0,60 -9,60 Çelik Halat 6,39 0,95 -29,76 Çemaş Döküm 1,16 0,00 -31,87 Çemtaş 14,81 0,20 -5,74 Çimbeton 212,50 -2,07 -28,33 Çimentaş 26,48 -0,08 -26,77 Çimsa 31,14 -1,58 74,94 Çuhadaroğlu Metal 8,61 0,23 13,18 Dagi Giyim 2,89 -1,70 -15,16 Dagi Yatırım Holding 12,06 -0,58 -6,51 Dardanel 2,86 1,06 -46,29 Datagate Bilgisayar 12,80 1,83 -20,55 Demısaş Döküm 9,19 -1,18 41,92 Denge Holding 1,39 -0,71 -54,24 Deniz GMYO 1,60 -0,62 -13,14 Derimod 8,83 0,00 -9,34 Derlüks Yatırım Holding 4,87 0,00 -44,78 Desa Deri 7,89 -0,25 -18,99 Despec Bilgisayar 10,09 9,91 -22,74 Deva Holding 23,60 -0,76 -1,91 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,18 0,54 3,76 Diriteks Diriliş Tekstil 4,42 5,24 18,50 Ditaş Doğan 17,66 -1,34 35,78 DO-CO 867,60 1,36 37,71 Doğan Burda 53,25 9,93 137,30 Doğan Holding 2,66 0,00 -11,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,19 0,92 -5,97 Doğusan 4,80 6,90 9,59 Doğuş GMYO 9,01 0,33 10,28 Doğuş Otomotiv 36,32 4,01 40,10 Döktaş Dökümcülük 29,00 0,00 -5,29 Duran Doğan Basım 15,89 0,89 51,48 Dyo Boya 9,81 -3,82 -12,78 Eczacıbaşı İlaç 6,01 0,00 -16,55 Eczacıbaşı Yatırım 37,56 0,37 39,53 E-Data Teknoloji 9,58 1,16 Edip Gayrimenkul 3,75 0,27 12,95 Ege Endüstri 1.291,90 -0,35 -22,40 Ege Gübre 181,60 -0,98 26,59 Ege Profil 32,16 6,63 -14,57 Ege Seramik 15,85 6,59 64,04 Egeplast 23,50 1,29 -29,43 Ekiz Kimya 6,10 -1,13 -14,45 Emek Elektrik 3,05 -0,65 6,82 Eminiş Ambalaj 19,08 4,09 -48,21 Emlak Konut GMYO 1,97 0,00 -6,84 Enerjisa Enerji 11,76 0,43 1,99 Enka İnşaat 11,00 1,48 56,21 Erbosan 117,00 -2,58 188,50 Ereğli Demir Çelik 19,69 -0,40 49,89 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,30 -0,30 Ersu Gıda 4,70 -1,05 -4,86 Escar Turizm Taşımacılık 22,20 1,09 Escort Teknoloji 5,12 0,20 -22,07 Esenboğa Elektrik 28,82 -1,03 51,48 Etiler Gıda 4,99 0,20 25,38 Euro Kapital Yat. Ort. 4,59 1,10 20,17 Euro Trend Yat. Ort. 3,35 0,00 -5,32 Euro Yat. Ort. 3,52 0,00 -20,75 Euro Yatırım Holding 1,84 0,00 -35,21 Europap Tezol Kağıt 13,71 -0,36 Fade Gıda 7,90 1,28 51,87 Fenerbahçe Futbol 30,60 1,32 3,52 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 -0,42 -19,94 F-M İzmit Piston 112,50 -0,88 -8,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 12,81 1,99 -1,69 Ford Otosan 185,60 -1,38 51,96 Formet Metal ve Cam 1,30 0,00 -47,01 Frigo Pak Gıda 21,00 -8,30 0,10 Galata Wind Enerji 4,32 -2,04 Galatasaray Sportif 3,61 3,14 -10,86 Garanti Bankası 9,85 3,03 -2,96 Garanti Faktoring 13,66 -1,30 22,73 Garanti Yat. Ort. 2,80 2,19 -12,93 Gedik Y. Men. Değ. 6,83 0,74 15,25 Gediz Ambalaj 16,64 -0,95 24,18 Gelecek Varlık Yönetimi 13,69 2,39 Gen İlaç 12,70 -0,24 Gentaş 3,20 -0,62 -29,10 Gersan Elektrik 5,64 1,44 -8,14 Girişim Elektrik Sanayi 22,90 0,44 Global Men. Değ. 5,89 -0,67 -2,00 Global Yat. Holding 1,86 -0,53 -47,06 Good-Year 8,00 -6,32 0,40 Göltaş Çimento 38,40 -1,13 -6,44 Gözde Girişim 6,69 9,85 -16,17 GSD Denizcilik 4,28 0,71 75,76 GSD Holding 2,61 -0,76 3,98 Gübre Fabrik. 68,75 0,36 -20,10 Güler Yat. Holding 2,51 0,00 -27,51 Halk GMYO 2,62 0,00 -14,04 Hatay Tekstil 17,07 0,59 25,19 Hedef Girişim 2,78 2,58 10,11 Hedef Holding 3,12 9,86 Hektaş 8,86 -0,45 65,85 HUB Girişim 9,83 -0,71 -45,99 Hürriyet Gzt. 2,31 0,00 10,00 ICBC Turkey Bank 5,36 -0,74 -17,54 İdeal Finansal Teknolojiler 42,70 -0,93 217,24 İdealist GMYO 2,17 0,46 -8,56 İhlas Ev Aletleri 0,95 1,06 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,84 0,00 -32,80 İhlas Gazetecilik 0,88 0,00 -64,28 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,63 -1,34 42,70 Info Yatırım 4,51 -0,66 -3,44 İntema 35,14 -0,96 -11,93 Inveo Yatırım Holding 28,86 -1,37 99,42 İpek Doğal Enerji 13,66 1,79 4,43 İskenderun Demir Çelik 13,60 0,37 50,51 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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