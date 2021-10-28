Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,08
|0,20
|-34,37
|Acıpayam Selüloz
|15,83
|-0,44
|-7,04
|Adel Kalemcilik
|25,62
|-0,62
|-23,27
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|-2,54
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,52
|0,57
|-31,12
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,67
|-0,25
|14,79
|Ak Enerji
|1,94
|1,57
|-12,22
|Akbank
|5,86
|1,38
|-13,29
|Akçansa
|15,62
|-0,06
|-3,00
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,91
|0,53
|-20,52
|Akfen GMYO
|6,76
|9,92
|158,92
|Akın Tekstil
|32,10
|1,33
|1,07
|Akiş GMYO
|1,83
|0,55
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|38,50
|0,00
|-37,72
|Aksa
|23,44
|-0,59
|69,68
|Aksa Enerji
|7,52
|0,80
|102,15
|Aksigorta
|7,04
|-0,14
|-15,27
|Aksu Enerji
|18,08
|3,31
|139,56
|Alarko Carrıer
|297,40
|-3,63
|-18,19
|Alarko GMYO
|22,56
|0,00
|-10,94
|Alarko Holding
|9,41
|0,53
|10,43
|Albaraka Türk
|1,77
|-1,12
|-8,76
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,30
|2,10
|-11,33
|Alkim Kağıt
|15,43
|0,92
|19,21
|Alkim Kimya
|17,10
|-0,23
|21,39
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,44
|0,00
|-1,76
|Altınyunus Çeşme
|55,05
|2,51
|10,19
|Anadolu Efes
|22,20
|-0,80
|3,93
|Anadolu Grubu Holding
|27,46
|0,22
|5,11
|Anadolu Hayat Emek.
|9,33
|0,54
|16,11
|Anadolu Isuzu
|19,95
|0,55
|10,83
|Anadolu Sigorta
|5,92
|-1,99
|-18,01
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,86
|1,39
|Anel Elektrik
|2,67
|1,14
|-15,77
|Arçelik
|33,68
|0,72
|18,35
|ARD Bilişim Teknolojileri
|45,64
|-0,04
|-5,07
|Arena Bilgisayar
|9,62
|-0,72
|-11,76
|Armada Bilgisayar
|57,60
|-0,35
|17,36
|Arsan Tekstil
|4,64
|1,09
|16,41
|Arzum Ev Aletleri
|17,38
|0,64
|-28,08
|Aselsan
|16,43
|-0,30
|-9,97
|Ata GMYO
|4,03
|-2,89
|-26,86
|Atakule GMYO
|2,67
|0,38
|14,05
|Atlantis Yatırım Holding
|6,33
|5,50
|13,85
|Atlas Yat. Ort.
|1,35
|3,05
|-22,86
|ATP Bilgisayar
|43,56
|10,00
|Avrasya GMYO
|1,83
|-1,08
|-30,14
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,30
|-0,43
|-28,13
|Avrupa Yatırım Holding
|6,23
|-0,80
|3,83
|Aydem Enerji
|6,85
|-0,44
|Ayen Enerji
|6,24
|9,86
|15,34
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,80
|2,06
|75,54
|Aygaz
|18,30
|-0,60
|29,00
|Bagfaş
|21,04
|0,29
|5,20
|Bak Ambalaj
|19,23
|-0,21
|-2,76
|Balatacılar Balatacılık
|8,14
|0,12
|-1,21
|Bantaş Ambalaj
|3,27
|-0,30
|4,58
|Banvit
|65,30
|0,46
|25,58
|Başkent Doğalgaz GMYO
|37,20
|2,20
|Baştaş Başkent Çimento
|9,40
|0,00
|-45,88
|Batı Çimento
|14,88
|0,47
|215,92
|Batısöke Çimento
|2,50
|-0,79
|2,46
|Bayrak Taban Sanayi
|7,75
|0,13
|-26,96
|Bera Holding
|9,62
|-1,03
|-52,56
|Berkosan Yalıtım
|7,87
|0,25
|-11,77
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,24
|0,00
|54,46
|Beyaz Filo
|9,01
|0,33
|-10,61
|Bilici Yatırım
|14,43
|0,28
|160,78
|Bim Mağazalar
|62,15
|-1,51
|-12,83
|Biotrend Çevre ve Enerji
|26,34
|5,36
|Birko Mensucat
|1,03
|-0,96
|-7,21
|Birleşim Mühendislik
|9,99
|-0,30
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,49
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,44
|0,89
|-16,92
|BMS Çelik Hasır
|8,16
|0,49
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,50
|-1,32
|Borusan Mannesmann
|24,00
|-1,32
|-13,67
|Borusan Yat. Paz.
|348,00
|-2,00
|-23,39
|Bosch Fren Sistemleri
|831,10
|-2,19
|-32,41
|Bossa
|28,20
|1,66
|57,98
|Brisa
|23,34
|-2,10
|20,54
|Burçelik
|21,76
|-0,82
|3,52
|Burçelik Vana
|21,40
|0,19
|-56,91
|Bursa Çimento
|3,78
|-1,05
|-24,06
|Carrefoursa
|40,52
|-1,07
|-43,57
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|-2,22
|12,26
|Ceo Event Medya
|8,27
|-0,72
|28,62
|Coca Cola İçecek
|85,10
|1,73
|34,00
|Cosmos Yat. Holding
|10,95
|-0,45
|35,86
|Credıtwest Faktorıng
|4,71
|0,86
|-19,76
|Çan2 Termik
|14,58
|0,21
|Çelebi
|165,00
|-0,60
|-9,60
|Çelik Halat
|6,39
|0,95
|-29,76
|Çemaş Döküm
|1,16
|0,00
|-31,87
|Çemtaş
|14,81
|0,20
|-5,74
|Çimbeton
|212,50
|-2,07
|-28,33
|Çimentaş
|26,48
|-0,08
|-26,77
|Çimsa
|31,14
|-1,58
|74,94
|Çuhadaroğlu Metal
|8,61
|0,23
|13,18
|Dagi Giyim
|2,89
|-1,70
|-15,16
|Dagi Yatırım Holding
|12,06
|-0,58
|-6,51
|Dardanel
|2,86
|1,06
|-46,29
|Datagate Bilgisayar
|12,80
|1,83
|-20,55
|Demısaş Döküm
|9,19
|-1,18
|41,92
|Denge Holding
|1,39
|-0,71
|-54,24
|Deniz GMYO
|1,60
|-0,62
|-13,14
|Derimod
|8,83
|0,00
|-9,34
|Derlüks Yatırım Holding
|4,87
|0,00
|-44,78
|Desa Deri
|7,89
|-0,25
|-18,99
|Despec Bilgisayar
|10,09
|9,91
|-22,74
|Deva Holding
|23,60
|-0,76
|-1,91
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,18
|0,54
|3,76
|Diriteks Diriliş Tekstil
|4,42
|5,24
|18,50
|Ditaş Doğan
|17,66
|-1,34
|35,78
|DO-CO
|867,60
|1,36
|37,71
|Doğan Burda
|53,25
|9,93
|137,30
|Doğan Holding
|2,66
|0,00
|-11,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,19
|0,92
|-5,97
|Doğusan
|4,80
|6,90
|9,59
|Doğuş GMYO
|9,01
|0,33
|10,28
|Doğuş Otomotiv
|36,32
|4,01
|40,10
|Döktaş Dökümcülük
|29,00
|0,00
|-5,29
|Duran Doğan Basım
|15,89
|0,89
|51,48
|Dyo Boya
|9,81
|-3,82
|-12,78
|Eczacıbaşı İlaç
|6,01
|0,00
|-16,55
|Eczacıbaşı Yatırım
|37,56
|0,37
|39,53
|E-Data Teknoloji
|9,58
|1,16
|Edip Gayrimenkul
|3,75
|0,27
|12,95
|Ege Endüstri
|1.291,90
|-0,35
|-22,40
|Ege Gübre
|181,60
|-0,98
|26,59
|Ege Profil
|32,16
|6,63
|-14,57
|Ege Seramik
|15,85
|6,59
|64,04
|Egeplast
|23,50
|1,29
|-29,43
|Ekiz Kimya
|6,10
|-1,13
|-14,45
|Emek Elektrik
|3,05
|-0,65
|6,82
|Eminiş Ambalaj
|19,08
|4,09
|-48,21
|Emlak Konut GMYO
|1,97
|0,00
|-6,84
|Enerjisa Enerji
|11,76
|0,43
|1,99
|Enka İnşaat
|11,00
|1,48
|56,21
|Erbosan
|117,00
|-2,58
|188,50
|Ereğli Demir Çelik
|19,69
|-0,40
|49,89
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,30
|-0,30
|Ersu Gıda
|4,70
|-1,05
|-4,86
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,20
|1,09
|Escort Teknoloji
|5,12
|0,20
|-22,07
|Esenboğa Elektrik
|28,82
|-1,03
|51,48
|Etiler Gıda
|4,99
|0,20
|25,38
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,59
|1,10
|20,17
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,35
|0,00
|-5,32
|Euro Yat. Ort.
|3,52
|0,00
|-20,75
|Euro Yatırım Holding
|1,84
|0,00
|-35,21
|Europap Tezol Kağıt
|13,71
|-0,36
|Fade Gıda
|7,90
|1,28
|51,87
|Fenerbahçe Futbol
|30,60
|1,32
|3,52
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|-0,42
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|112,50
|-0,88
|-8,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|12,81
|1,99
|-1,69
|Ford Otosan
|185,60
|-1,38
|51,96
|Formet Metal ve Cam
|1,30
|0,00
|-47,01
|Frigo Pak Gıda
|21,00
|-8,30
|0,10
|Galata Wind Enerji
|4,32
|-2,04
|Galatasaray Sportif
|3,61
|3,14
|-10,86
|Garanti Bankası
|9,85
|3,03
|-2,96
|Garanti Faktoring
|13,66
|-1,30
|22,73
|Garanti Yat. Ort.
|2,80
|2,19
|-12,93
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,83
|0,74
|15,25
|Gediz Ambalaj
|16,64
|-0,95
|24,18
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,69
|2,39
|Gen İlaç
|12,70
|-0,24
|Gentaş
|3,20
|-0,62
|-29,10
|Gersan Elektrik
|5,64
|1,44
|-8,14
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,90
|0,44
|Global Men. Değ.
|5,89
|-0,67
|-2,00
|Global Yat. Holding
|1,86
|-0,53
|-47,06
|Good-Year
|8,00
|-6,32
|0,40
|Göltaş Çimento
|38,40
|-1,13
|-6,44
|Gözde Girişim
|6,69
|9,85
|-16,17
|GSD Denizcilik
|4,28
|0,71
|75,76
|GSD Holding
|2,61
|-0,76
|3,98
|Gübre Fabrik.
|68,75
|0,36
|-20,10
|Güler Yat. Holding
|2,51
|0,00
|-27,51
|Halk GMYO
|2,62
|0,00
|-14,04
|Hatay Tekstil
|17,07
|0,59
|25,19
|Hedef Girişim
|2,78
|2,58
|10,11
|Hedef Holding
|3,12
|9,86
|Hektaş
|8,86
|-0,45
|65,85
|HUB Girişim
|9,83
|-0,71
|-45,99
|Hürriyet Gzt.
|2,31
|0,00
|10,00
|ICBC Turkey Bank
|5,36
|-0,74
|-17,54
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,70
|-0,93
|217,24
|İdealist GMYO
|2,17
|0,46
|-8,56
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|1,06
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,84
|0,00
|-32,80
|İhlas Gazetecilik
|0,88
|0,00
|-64,28
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,63
|-1,34
|42,70
|Info Yatırım
|4,51
|-0,66
|-3,44
|İntema
|35,14
|-0,96
|-11,93
|Inveo Yatırım Holding
|28,86
|-1,37
|99,42
|İpek Doğal Enerji
|13,66
|1,79
|4,43
|İskenderun Demir Çelik
|13,60
|0,37
|50,51
(Sürecek)
Kaynak: AA
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