Üye Girişi
Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika

Borsada günlük işlemler (1)

28.10.2021 13:53
Borsada günlük işlemler (1)

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle: HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yıl başına göre değişim oranları şöyle:

HisselerKapanış FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,080,20-34,37
Acıpayam Selüloz15,83-0,44-7,04
Adel Kalemcilik25,62-0,62-23,27
Adese Gayrimenkul1,15-2,54-58,93
Afyon Çimento3,520,57-31,12
AGESA Hayat Emeklilik19,67-0,2514,79
Ak Enerji1,941,57-12,22
Akbank5,861,38-13,29
Akçansa15,62-0,06-3,00
Akdeniz Yatırım Hold.1,910,53-20,52
Akfen GMYO6,769,92158,92
Akın Tekstil32,101,331,07
Akiş GMYO1,830,55-34,46
Akmerkez GMYO38,500,00-37,72
Aksa23,44-0,5969,68
Aksa Enerji7,520,80102,15
Aksigorta7,04-0,14-15,27
Aksu Enerji18,083,31139,56
Alarko Carrıer297,40-3,63-18,19
Alarko GMYO22,560,00-10,94
Alarko Holding9,410,5310,43
Albaraka Türk1,77-1,12-8,76
Alcatel Lucent Teletaş26,302,10-11,33
Alkim Kağıt15,430,9219,21
Alkim Kimya17,10-0,2321,39
Altınyağ Madencilik ve Enerji1,440,00-1,76
Altınyunus Çeşme55,052,5110,19
Anadolu Efes22,20-0,803,93
Anadolu Grubu Holding27,460,225,11
Anadolu Hayat Emek.9,330,5416,11
Anadolu Isuzu19,950,5510,83
Anadolu Sigorta5,92-1,99-18,01
Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji21,861,39

Anel Elektrik2,671,14-15,77
Arçelik33,680,7218,35
ARD Bilişim Teknolojileri45,64-0,04-5,07
Arena Bilgisayar9,62-0,72-11,76
Armada Bilgisayar57,60-0,3517,36
Arsan Tekstil4,641,0916,41
Arzum Ev Aletleri17,380,64-28,08
Aselsan16,43-0,30-9,97
Ata GMYO4,03-2,89-26,86
Atakule GMYO2,670,3814,05
Atlantis Yatırım Holding6,335,5013,85
Atlas Yat. Ort.1,353,05-22,86
ATP Bilgisayar43,5610,00

Avrasya GMYO1,83-1,08-30,14
Avrasya Petrol ve Tur.2,30-0,43-28,13
Avrupa Yatırım Holding6,23-0,803,83
Aydem Enerji6,85-0,44

Ayen Enerji6,249,8615,34
Ayes Çelik Hasır ve Çit19,802,0675,54
Aygaz18,30-0,6029,00
Bagfaş21,040,295,20
Bak Ambalaj19,23-0,21-2,76
Balatacılar Balatacılık8,140,12-1,21
Bantaş Ambalaj3,27-0,304,58
Banvit65,300,4625,58
Başkent Doğalgaz GMYO37,202,20

Baştaş Başkent Çimento9,400,00-45,88
Batı Çimento14,880,47215,92
Batısöke Çimento2,50-0,792,46
Bayrak Taban Sanayi7,750,13-26,96
Bera Holding9,62-1,03-52,56
Berkosan Yalıtım7,870,25-11,77
Beşiktaş Futbol Yat.6,240,0054,46
Beyaz Filo9,010,33-10,61
Bilici Yatırım14,430,28160,78
Bim Mağazalar62,15-1,51-12,83
Biotrend Çevre ve Enerji26,345,36

Birko Mensucat1,03-0,96-7,21
Birleşim Mühendislik9,99-0,30

Birlik Mensucat2,040,49-41,04
Bizim Mağazaları12,440,89-16,92
BMS Çelik Hasır8,160,49

Boğaziçi Beton Sanayi4,50-1,32

Borusan Mannesmann24,00-1,32-13,67
Borusan Yat. Paz.348,00-2,00-23,39
Bosch Fren Sistemleri831,10-2,19-32,41
Bossa28,201,6657,98
Brisa23,34-2,1020,54
Burçelik21,76-0,823,52
Burçelik Vana21,400,19-56,91
Bursa Çimento3,78-1,05-24,06
Carrefoursa40,52-1,07-43,57
Casa Emtia Petrol119,00-2,2212,26
Ceo Event Medya8,27-0,7228,62
Coca Cola İçecek85,101,7334,00
Cosmos Yat. Holding10,95-0,4535,86
Credıtwest Faktorıng4,710,86-19,76
Çan2 Termik14,580,21

Çelebi165,00-0,60-9,60
Çelik Halat6,390,95-29,76
Çemaş Döküm1,160,00-31,87
Çemtaş14,810,20-5,74
Çimbeton212,50-2,07-28,33
Çimentaş26,48-0,08-26,77
Çimsa31,14-1,5874,94
Çuhadaroğlu Metal8,610,2313,18
Dagi Giyim2,89-1,70-15,16
Dagi Yatırım Holding12,06-0,58-6,51
Dardanel2,861,06-46,29
Datagate Bilgisayar12,801,83-20,55
Demısaş Döküm9,19-1,1841,92
Denge Holding1,39-0,71-54,24
Deniz GMYO1,60-0,62-13,14
Derimod8,830,00-9,34
Derlüks Yatırım Holding4,870,00-44,78
Desa Deri7,89-0,25-18,99
Despec Bilgisayar10,099,91-22,74
Deva Holding23,60-0,76-1,91
Dinamik Isı Makina Yalıtım11,180,543,76
Diriteks Diriliş Tekstil4,425,2418,50
Ditaş Doğan17,66-1,3435,78
DO-CO867,601,3637,71
Doğan Burda53,259,93137,30
Doğan Holding2,660,00-11,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,190,92-5,97
Doğusan4,806,909,59
Doğuş GMYO9,010,3310,28
Doğuş Otomotiv36,324,0140,10
Döktaş Dökümcülük29,000,00-5,29
Duran Doğan Basım15,890,8951,48
Dyo Boya9,81-3,82-12,78
Eczacıbaşı İlaç6,010,00-16,55
Eczacıbaşı Yatırım37,560,3739,53
E-Data Teknoloji9,581,16

Edip Gayrimenkul3,750,2712,95
Ege Endüstri1.291,90-0,35-22,40
Ege Gübre181,60-0,9826,59
Ege Profil32,166,63-14,57
Ege Seramik15,856,5964,04
Egeplast23,501,29-29,43
Ekiz Kimya6,10-1,13-14,45
Emek Elektrik3,05-0,656,82
Eminiş Ambalaj19,084,09-48,21
Emlak Konut GMYO1,970,00-6,84
Enerjisa Enerji11,760,431,99
Enka İnşaat11,001,4856,21
Erbosan117,00-2,58188,50
Ereğli Demir Çelik19,69-0,4049,89
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,30-0,30

Ersu Gıda4,70-1,05-4,86
Escar Turizm Taşımacılık22,201,09

Escort Teknoloji5,120,20-22,07
Esenboğa Elektrik28,82-1,0351,48
Etiler Gıda4,990,2025,38
Euro Kapital Yat. Ort.4,591,1020,17
Euro Trend Yat. Ort.3,350,00-5,32
Euro Yat. Ort.3,520,00-20,75
Euro Yatırım Holding1,840,00-35,21
Europap Tezol Kağıt13,71-0,36

Fade Gıda7,901,2851,87
Fenerbahçe Futbol30,601,323,52
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,36-0,42-19,94
F-M İzmit Piston112,50-0,88-8,24
Fonet Bilgi Teknolojileri12,811,99-1,69
Ford Otosan185,60-1,3851,96
Formet Metal ve Cam1,300,00-47,01
Frigo Pak Gıda21,00-8,300,10
Galata Wind Enerji4,32-2,04

Galatasaray Sportif3,613,14-10,86
Garanti Bankası9,853,03-2,96
Garanti Faktoring13,66-1,3022,73
Garanti Yat. Ort.2,802,19-12,93
Gedik Y. Men. Değ.6,830,7415,25
Gediz Ambalaj16,64-0,9524,18
Gelecek Varlık Yönetimi13,692,39

Gen İlaç12,70-0,24

Gentaş3,20-0,62-29,10
Gersan Elektrik5,641,44-8,14
Girişim Elektrik Sanayi22,900,44

Global Men. Değ.5,89-0,67-2,00
Global Yat. Holding1,86-0,53-47,06
Good-Year8,00-6,320,40
Göltaş Çimento38,40-1,13-6,44
Gözde Girişim6,699,85-16,17
GSD Denizcilik4,280,7175,76
GSD Holding2,61-0,763,98
Gübre Fabrik.68,750,36-20,10
Güler Yat. Holding2,510,00-27,51
Halk GMYO2,620,00-14,04
Hatay Tekstil17,070,5925,19
Hedef Girişim2,782,5810,11
Hedef Holding3,129,86

Hektaş8,86-0,4565,85
HUB Girişim9,83-0,71-45,99
Hürriyet Gzt.2,310,0010,00
ICBC Turkey Bank5,36-0,74-17,54
İdeal Finansal Teknolojiler42,70-0,93217,24
İdealist GMYO2,170,46-8,56
İhlas Ev Aletleri0,951,06-49,01
İhlas Gayrimenkul0,840,00-32,80
İhlas Gazetecilik0,880,00-64,28
İhlas Holding0,560,00-50,12
İhlas Yayın Holding0,830,00-27,19
İndeks Bilgisayar6,63-1,3442,70
Info Yatırım4,51-0,66-3,44
İntema35,14-0,96-11,93
Inveo Yatırım Holding28,86-1,3799,42
İpek Doğal Enerji13,661,794,43
İskenderun Demir Çelik13,600,3750,51
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak 13:25 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar 13:11 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu 12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? 12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek? Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor 12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum 11:16 Şebnem Şirin'i boğazını keserek öldüren katil zanlısının ilk ifadesi ortaya çıktı: Ne olduysa sabah oldu, hiçbir şey hatırlamıyorum
Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti 11:12 Son Dakika: Merkez Bankası 2021 ve 2022 yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü 10:21 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe emniyet müdürlüğüne götürdü

Son Dakika Haberleri
13:25 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor
13:24 Yeni MHK göreve çarpıcı atamalarla giriş yaptı! 3 önemli hakem bu hafta düdük çalamayacak
13:23 Son dakika ekonomi haberleri! Güncel ekonomi gelişmeleri
13:10 Son Dakika: Devlet Bahçeli'den CHP'ye tezkere tepkisi: Türkiye düşmanları ile aynı hizadalar
13:01 Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor
12:46 Otoyolda intihar girişimi! Araçların önüne atladı ama sürücülerin dikkati sayesinde kurtuldu
12:31 Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi
12:30 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'na soruldu: Merkez Bankası önümüzdeki aylarda nasıl bir faiz politikası yürütecek?
12:28 Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme
12:19 Sebebini duyanlar şaşırıyor! Erzurumlu Zeynel, köye adım atamıyor
15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor 15 yaşındaki genç kızı dövüp çıplak görüntülerini paylaştı! 36 yıl hapsi isteniyor         
13:26
"Muz yeme" paylaşımlarıyla ilgili 11 Suriye uyruklu şüpheli gözaltına alındı         
13:11
Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor Barcelona taraftarının rüyalarını süslüyordu! O futbolcu, hoca olarak takıma geliyor         
13:01
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem'in annesi yürek parçaladı: Bebeğimdi o benim, meleğimdi         
12:31
Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme Farklı e-ticaret markalarının reklam yüzleri olan Cem Yılmaz'dan Tarkan'a güldüren gönderme         
12:29
"Şeytan çıkaracağım" diyerek 13 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 16 yıl hapis         
11:59
Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu Hande Erçel, Amerika'daki pozlarıyla beğeni yağmuruna tutuldu         
11:12
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz         
10:01
Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?         
09:45
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek         
07:36
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 13:57:24. #1.13#
SON DAKİKA: Borsada günlük işlemler (1) - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement