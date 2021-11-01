Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:

Hisseler Kapanış Fiyatı Günlük Getiri (%) Yıl Başına Göre Getiri (%) A.V.O.D Gıda ve Tarım 5,15 1,38 -33,46 Acıpayam Selüloz 15,86 0,19 -6,86 Adel Kalemcilik 25,62 0,00 -23,27 Adese Gayrimenkul 1,15 0,00 -58,93 Afyon Çimento 3,55 0,85 -30,53 AGESA Hayat Emeklilik 19,80 0,66 15,55 Ak Enerji 1,94 0,00 -12,22 Akbank 5,95 1,54 -11,96 Akçansa 15,53 -0,58 -3,55 Akdeniz Yatırım Hold. 1,89 -1,05 -21,35 Akfen GMYO 6,09 -9,91 133,26 Akın Tekstil 32,40 0,93 2,02 Akiş GMYO 1,83 0,00 -34,46 Akmerkez GMYO 37,76 -1,92 -38,92 Aksa 23,60 0,68 70,83 Aksa Enerji 7,27 -3,32 95,43 Aksigorta 7,01 -0,43 -15,63 Aksu Enerji 18,21 0,72 141,28 Alarko Carrıer 293,40 -1,34 -19,29 Alarko GMYO 22,94 1,68 -9,44 Alarko Holding 9,85 4,68 15,59 Albaraka Türk 1,79 1,13 -7,73 Alcatel Lucent Teletaş 26,44 0,53 -10,86 Alkim Kağıt 15,30 -0,84 18,20 Alkim Kimya 17,15 0,29 21,74 Altınyağ Madencilik ve Enerji 1,49 3,47 1,65 Altınyunus Çeşme 53,50 -2,82 7,09 Anadolu Efes 23,22 4,59 8,70 Anadolu Grubu Holding 27,18 -1,02 4,04 Anadolu Hayat Emek. 9,97 6,86 24,07 Anadolu Isuzu 20,60 3,26 14,44 Anadolu Sigorta 5,93 0,17 -17,87 Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji 21,32 -2,47 Anel Elektrik 2,30 1,75 -14,30 Arçelik 33,86 0,53 18,98 ARD Bilişim Teknolojileri 48,14 5,48 0,12 Arena Bilgisayar 9,64 0,21 -11,58 Armada Bilgisayar 54,70 -5,03 11,45 Arsan Tekstil 4,86 4,74 21,93 Arzum Ev Aletleri 17,36 -0,12 -28,16 Aselsan 16,48 0,30 -9,70 Ata GMYO 4,00 -0,74 -27,40 Atakule GMYO 2,73 2,25 16,61 Atlantis Yatırım Holding 6,10 -3,63 9,71 Atlas Yat. Ort. 1,33 -1,48 -24,00 ATP Bilgisayar 47,90 9,96 Avrasya GMYO 1,87 2,19 -28,61 Avrasya Petrol ve Tur. 2,33 1,30 -27,19 Avrupa Yatırım Holding 6,25 0,32 4,17 Aydem Enerji 6,93 1,17 Ayen Enerji 6,26 0,32 15,71 Ayes Çelik Hasır ve Çit 19,10 -3,54 69,33 Aygaz 18,13 -0,93 27,80 Bagfaş 21,14 0,48 5,70 Bak Ambalaj 19,56 1,72 -1,09 Balatacılar Balatacılık 7,57 -7,00 -8,13 Bantaş Ambalaj 3,23 -1,22 3,30 Banvit 65,35 0,08 25,67 Başkent Doğalgaz GMYO 38,42 3,28 Baştaş Başkent Çimento 9,38 -0,21 -46,00 Batı Çimento 15,12 1,61 221,02 Batısöke Çimento 2,48 -0,80 1,64 Bayrak Taban Sanayi 7,55 -2,58 -28,84 Bera Holding 9,54 -0,83 -52,96 Berkosan Yalıtım 7,75 -1,52 -13,12 Beşiktaş Futbol Yat. 6,22 -0,32 53,96 Beyaz Filo 9,04 0,33 -10,31 Bilici Yatırım 14,65 1,52 164,76 Bim Mağazalar 64,00 2,98 -10,23 Biotrend Çevre ve Enerji 24,70 -6,23 Birko Mensucat 1,01 -1,94 -9,01 Birleşim Mühendislik 10,07 0,80 Birlik Mensucat 2,04 0,00 -41,04 Bizim Mağazaları 12,65 1,69 -15,52 BMS Çelik Hasır 8,14 -0,25 Boğaziçi Beton Sanayi 4,65 3,33 Borusan Mannesmann 24,38 1,58 -12,30 Borusan Yat. Paz. 339,60 -2,41 -25,24 Bosch Fren Sistemleri 837,00 0,71 -31,93 Bossa 27,66 -1,91 54,96 Brisa 23,20 -0,60 19,81 Burçelik 22,00 1,10 4,66 Burçelik Vana 21,80 1,87 -56,10 Bursa Çimento 3,84 1,59 -22,85 Carrefoursa 39,80 -1,78 -44,57 Casa Emtia Petrol 119,00 0,00 12,26 Ceo Event Medya 8,28 0,12 28,77 Coca Cola İçecek 85,30 0,24 34,31 Cosmos Yat. Holding 10,66 -2,65 32,26 Credıtwest Faktorıng 4,90 4,03 -16,52 Çan2 Termik 14,85 1,85 Çelebi 171,50 3,94 -6,04 Çelik Halat 6,45 0,94 -29,10 Çemaş Döküm 1,19 2,59 -30,11 Çemtaş 15,06 1,69 -4,14 Çimbeton 212,80 0,14 -28,23 Çimentaş 26,36 -0,45 -27,10 Çimsa 30,70 -1,41 72,47 Çuhadaroğlu Metal 9,21 6,97 21,07 Dagi Giyim 2,87 -0,69 -15,75 Dagi Yatırım Holding 11,92 -1,16 -7,60 Dardanel 2,99 4,55 -43,85 Datagate Bilgisayar 14,02 9,53 -12,97 Demısaş Döküm 9,21 0,22 42,23 Denge Holding 1,38 -0,72 -54,57 Deniz GMYO 1,70 6,25 -7,71 Derimod 8,78 -0,57 -9,86 Derlüks Yatırım Holding 5,01 2,87 -43,20 Desa Deri 8,10 2,66 -16,84 Despec Bilgisayar 9,65 -4,36 -26,11 Deva Holding 23,44 -0,68 -2,57 Dinamik Isı Makina Yalıtım 11,06 -1,07 2,64 Diriteks Diriliş Tekstil 3,98 -9,95 6,70 Ditaş Doğan 17,85 1,08 37,25 DO-CO 865,30 -0,27 37,35 Doğan Burda 58,55 9,95 160,92 Doğan Holding 2,72 2,26 -9,28 Doğtaş Kelebek Mobilya 2,27 3,65 -2,53 Doğusan 4,55 -5,21 3,88 Doğuş GMYO 9,01 0,00 10,28 Doğuş Otomotiv 35,30 -2,81 36,17 Döktaş Dökümcülük 31,50 8,62 2,87 Duran Doğan Basım 16,07 1,13 53,19 Dyo Boya 9,79 -0,20 -12,96 Eczacıbaşı İlaç 6,07 1,00 -15,72 Eczacıbaşı Yatırım 38,00 1,17 41,16 E-Data Teknoloji 9,80 2,30 Edip Gayrimenkul 3,86 2,93 16,27 Ege Endüstri 1.313,00 1,63 -21,14 Ege Gübre 184,80 1,76 28,82 Ege Profil 33,78 5,04 -10,27 Ege Seramik 14,27 -9,97 47,68 Egeplast 23,22 -1,19 -30,27 Ekiz Kimya 6,05 -0,82 -15,15 Emek Elektrik 3,07 0,66 7,52 Eminiş Ambalaj 18,50 -3,04 -49,78 Emlak Konut GMYO 2,03 3,05 -4,00 Enerjisa Enerji 11,82 0,51 2,51 Enka İnşaat 10,81 -1,73 53,51 Erbosan 111,70 -4,53 175,43 Ereğli Demir Çelik 19,70 0,05 49,96 Ersan Alışveriş Hizmetleri 3,40 3,03 Ersu Gıda 4,81 2,34 -2,63 Escar Turizm Taşımacılık 22,50 1,35 Escort Teknoloji 5,26 2,73 -19,94 Esenboğa Elektrik 29,02 0,69 52,53 Etiler Gıda 4,94 -1,00 24,12 Euro Kapital Yat. Ort. 4,50 -1,96 17,82 Euro Trend Yat. Ort. 3,31 -1,19 -6,45 Euro Yat. Ort. 3,51 -0,28 -20,97 Euro Yatırım Holding 1,82 -1,09 -35,92 Europap Tezol Kağıt 13,79 0,58 Fade Gıda 8,04 1,77 54,57 Fenerbahçe Futbol 30,70 0,33 3,86 Flap Kongre Toplantı Hiz. 2,36 0,00 -19,94 F-M İzmit Piston 112,50 0,00 -8,24 Fonet Bilgi Teknolojileri 13,00 1,48 -0,23 Ford Otosan 192,50 3,72 57,61 Formet Metal ve Cam 1,31 0,77 -46,60 Frigo Pak Gıda 21,42 2,00 2,10 Galata Wind Enerji 4,43 2,55 Galatasaray Sportif 3,97 9,97 -1,98 Garanti Bankası 10,13 2,84 -0,21 Garanti Faktoring 13,10 -4,10 17,70 Garanti Yat. Ort. 2,76 -1,43 -14,18 Gedik Y. Men. Değ. 6,93 1,46 16,94 Gediz Ambalaj 16,44 -1,20 22,69 Gelecek Varlık Yönetimi 13,42 -1,97 Gen İlaç 12,66 -0,31 Gentaş 3,23 0,94 -28,43 Gersan Elektrik 5,99 6,21 -2,44 Girişim Elektrik Sanayi 22,62 -1,22 Global Men. Değ. 5,96 1,19 -0,83 Global Yat. Holding 1,84 -1,08 -47,63 Good-Year 8,06 0,75 1,15 Göltaş Çimento 39,28 2,29 -4,30 Gözde Girişim 6,95 3,89 -12,91 GSD Denizcilik 4,26 -0,47 74,94 GSD Holding 2,50 -4,21 -0,40 Gübre Fabrik. 69,90 1,67 -18,77 Güler Yat. Holding 2,57 2,39 -25,78 Halk GMYO 2,66 1,53 -12,73 Hatay Tekstil 17,39 1,87 27,54 Hedef Girişim 2,84 2,16 12,48 Hedef Holding 3,43 9,94 Hektaş 9,23 4,18 72,77 HUB Girişim 9,85 0,20 -45,88 Hürriyet Gzt. 2,32 0,43 10,48 ICBC Turkey Bank 5,41 0,93 -16,77 İdeal Finansal Teknolojiler 42,10 -1,41 212,78 İdealist GMYO 2,15 -0,92 -9,40 İhlas Ev Aletleri 0,95 0,00 -49,01 İhlas Gayrimenkul 0,85 1,19 -32,00 İhlas Gazetecilik 0,89 1,14 -63,87 İhlas Holding 0,56 0,00 -50,12 İhlas Yayın Holding 0,83 0,00 -27,19 İndeks Bilgisayar 6,71 1,21 44,42 Info Yatırım 4,68 3,77 0,20 İntema 35,70 1,59 -10,53 Inveo Yatırım Holding 29,00 0,49 100,38 İpek Doğal Enerji 13,39 -1,98 2,37 İskenderun Demir Çelik 13,75 1,10 52,17 (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.) (Sürecek)

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