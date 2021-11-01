Borsa İstanbul hisse senetleri piyasasında işlem gören hisse senetlerinin, bugünkü kapanış fiyatı ile günlük ve yılbaşına göre değişim oranları şöyle:
|Hisseler
|Kapanış Fiyatı
|Günlük Getiri (%)
|Yıl Başına Göre Getiri (%)
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|5,15
|1,38
|-33,46
|Acıpayam Selüloz
|15,86
|0,19
|-6,86
|Adel Kalemcilik
|25,62
|0,00
|-23,27
|Adese Gayrimenkul
|1,15
|0,00
|-58,93
|Afyon Çimento
|3,55
|0,85
|-30,53
|AGESA Hayat Emeklilik
|19,80
|0,66
|15,55
|Ak Enerji
|1,94
|0,00
|-12,22
|Akbank
|5,95
|1,54
|-11,96
|Akçansa
|15,53
|-0,58
|-3,55
|Akdeniz Yatırım Hold.
|1,89
|-1,05
|-21,35
|Akfen GMYO
|6,09
|-9,91
|133,26
|Akın Tekstil
|32,40
|0,93
|2,02
|Akiş GMYO
|1,83
|0,00
|-34,46
|Akmerkez GMYO
|37,76
|-1,92
|-38,92
|Aksa
|23,60
|0,68
|70,83
|Aksa Enerji
|7,27
|-3,32
|95,43
|Aksigorta
|7,01
|-0,43
|-15,63
|Aksu Enerji
|18,21
|0,72
|141,28
|Alarko Carrıer
|293,40
|-1,34
|-19,29
|Alarko GMYO
|22,94
|1,68
|-9,44
|Alarko Holding
|9,85
|4,68
|15,59
|Albaraka Türk
|1,79
|1,13
|-7,73
|Alcatel Lucent Teletaş
|26,44
|0,53
|-10,86
|Alkim Kağıt
|15,30
|-0,84
|18,20
|Alkim Kimya
|17,15
|0,29
|21,74
|Altınyağ Madencilik ve Enerji
|1,49
|3,47
|1,65
|Altınyunus Çeşme
|53,50
|-2,82
|7,09
|Anadolu Efes
|23,22
|4,59
|8,70
|Anadolu Grubu Holding
|27,18
|-1,02
|4,04
|Anadolu Hayat Emek.
|9,97
|6,86
|24,07
|Anadolu Isuzu
|20,60
|3,26
|14,44
|Anadolu Sigorta
|5,93
|0,17
|-17,87
|Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji
|21,32
|-2,47
|Anel Elektrik
|2,30
|1,75
|-14,30
|Arçelik
|33,86
|0,53
|18,98
|ARD Bilişim Teknolojileri
|48,14
|5,48
|0,12
|Arena Bilgisayar
|9,64
|0,21
|-11,58
|Armada Bilgisayar
|54,70
|-5,03
|11,45
|Arsan Tekstil
|4,86
|4,74
|21,93
|Arzum Ev Aletleri
|17,36
|-0,12
|-28,16
|Aselsan
|16,48
|0,30
|-9,70
|Ata GMYO
|4,00
|-0,74
|-27,40
|Atakule GMYO
|2,73
|2,25
|16,61
|Atlantis Yatırım Holding
|6,10
|-3,63
|9,71
|Atlas Yat. Ort.
|1,33
|-1,48
|-24,00
|ATP Bilgisayar
|47,90
|9,96
|Avrasya GMYO
|1,87
|2,19
|-28,61
|Avrasya Petrol ve Tur.
|2,33
|1,30
|-27,19
|Avrupa Yatırım Holding
|6,25
|0,32
|4,17
|Aydem Enerji
|6,93
|1,17
|Ayen Enerji
|6,26
|0,32
|15,71
|Ayes Çelik Hasır ve Çit
|19,10
|-3,54
|69,33
|Aygaz
|18,13
|-0,93
|27,80
|Bagfaş
|21,14
|0,48
|5,70
|Bak Ambalaj
|19,56
|1,72
|-1,09
|Balatacılar Balatacılık
|7,57
|-7,00
|-8,13
|Bantaş Ambalaj
|3,23
|-1,22
|3,30
|Banvit
|65,35
|0,08
|25,67
|Başkent Doğalgaz GMYO
|38,42
|3,28
|Baştaş Başkent Çimento
|9,38
|-0,21
|-46,00
|Batı Çimento
|15,12
|1,61
|221,02
|Batısöke Çimento
|2,48
|-0,80
|1,64
|Bayrak Taban Sanayi
|7,55
|-2,58
|-28,84
|Bera Holding
|9,54
|-0,83
|-52,96
|Berkosan Yalıtım
|7,75
|-1,52
|-13,12
|Beşiktaş Futbol Yat.
|6,22
|-0,32
|53,96
|Beyaz Filo
|9,04
|0,33
|-10,31
|Bilici Yatırım
|14,65
|1,52
|164,76
|Bim Mağazalar
|64,00
|2,98
|-10,23
|Biotrend Çevre ve Enerji
|24,70
|-6,23
|Birko Mensucat
|1,01
|-1,94
|-9,01
|Birleşim Mühendislik
|10,07
|0,80
|Birlik Mensucat
|2,04
|0,00
|-41,04
|Bizim Mağazaları
|12,65
|1,69
|-15,52
|BMS Çelik Hasır
|8,14
|-0,25
|Boğaziçi Beton Sanayi
|4,65
|3,33
|Borusan Mannesmann
|24,38
|1,58
|-12,30
|Borusan Yat. Paz.
|339,60
|-2,41
|-25,24
|Bosch Fren Sistemleri
|837,00
|0,71
|-31,93
|Bossa
|27,66
|-1,91
|54,96
|Brisa
|23,20
|-0,60
|19,81
|Burçelik
|22,00
|1,10
|4,66
|Burçelik Vana
|21,80
|1,87
|-56,10
|Bursa Çimento
|3,84
|1,59
|-22,85
|Carrefoursa
|39,80
|-1,78
|-44,57
|Casa Emtia Petrol
|119,00
|0,00
|12,26
|Ceo Event Medya
|8,28
|0,12
|28,77
|Coca Cola İçecek
|85,30
|0,24
|34,31
|Cosmos Yat. Holding
|10,66
|-2,65
|32,26
|Credıtwest Faktorıng
|4,90
|4,03
|-16,52
|Çan2 Termik
|14,85
|1,85
|Çelebi
|171,50
|3,94
|-6,04
|Çelik Halat
|6,45
|0,94
|-29,10
|Çemaş Döküm
|1,19
|2,59
|-30,11
|Çemtaş
|15,06
|1,69
|-4,14
|Çimbeton
|212,80
|0,14
|-28,23
|Çimentaş
|26,36
|-0,45
|-27,10
|Çimsa
|30,70
|-1,41
|72,47
|Çuhadaroğlu Metal
|9,21
|6,97
|21,07
|Dagi Giyim
|2,87
|-0,69
|-15,75
|Dagi Yatırım Holding
|11,92
|-1,16
|-7,60
|Dardanel
|2,99
|4,55
|-43,85
|Datagate Bilgisayar
|14,02
|9,53
|-12,97
|Demısaş Döküm
|9,21
|0,22
|42,23
|Denge Holding
|1,38
|-0,72
|-54,57
|Deniz GMYO
|1,70
|6,25
|-7,71
|Derimod
|8,78
|-0,57
|-9,86
|Derlüks Yatırım Holding
|5,01
|2,87
|-43,20
|Desa Deri
|8,10
|2,66
|-16,84
|Despec Bilgisayar
|9,65
|-4,36
|-26,11
|Deva Holding
|23,44
|-0,68
|-2,57
|Dinamik Isı Makina Yalıtım
|11,06
|-1,07
|2,64
|Diriteks Diriliş Tekstil
|3,98
|-9,95
|6,70
|Ditaş Doğan
|17,85
|1,08
|37,25
|DO-CO
|865,30
|-0,27
|37,35
|Doğan Burda
|58,55
|9,95
|160,92
|Doğan Holding
|2,72
|2,26
|-9,28
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|2,27
|3,65
|-2,53
|Doğusan
|4,55
|-5,21
|3,88
|Doğuş GMYO
|9,01
|0,00
|10,28
|Doğuş Otomotiv
|35,30
|-2,81
|36,17
|Döktaş Dökümcülük
|31,50
|8,62
|2,87
|Duran Doğan Basım
|16,07
|1,13
|53,19
|Dyo Boya
|9,79
|-0,20
|-12,96
|Eczacıbaşı İlaç
|6,07
|1,00
|-15,72
|Eczacıbaşı Yatırım
|38,00
|1,17
|41,16
|E-Data Teknoloji
|9,80
|2,30
|Edip Gayrimenkul
|3,86
|2,93
|16,27
|Ege Endüstri
|1.313,00
|1,63
|-21,14
|Ege Gübre
|184,80
|1,76
|28,82
|Ege Profil
|33,78
|5,04
|-10,27
|Ege Seramik
|14,27
|-9,97
|47,68
|Egeplast
|23,22
|-1,19
|-30,27
|Ekiz Kimya
|6,05
|-0,82
|-15,15
|Emek Elektrik
|3,07
|0,66
|7,52
|Eminiş Ambalaj
|18,50
|-3,04
|-49,78
|Emlak Konut GMYO
|2,03
|3,05
|-4,00
|Enerjisa Enerji
|11,82
|0,51
|2,51
|Enka İnşaat
|10,81
|-1,73
|53,51
|Erbosan
|111,70
|-4,53
|175,43
|Ereğli Demir Çelik
|19,70
|0,05
|49,96
|Ersan Alışveriş Hizmetleri
|3,40
|3,03
|Ersu Gıda
|4,81
|2,34
|-2,63
|Escar Turizm Taşımacılık
|22,50
|1,35
|Escort Teknoloji
|5,26
|2,73
|-19,94
|Esenboğa Elektrik
|29,02
|0,69
|52,53
|Etiler Gıda
|4,94
|-1,00
|24,12
|Euro Kapital Yat. Ort.
|4,50
|-1,96
|17,82
|Euro Trend Yat. Ort.
|3,31
|-1,19
|-6,45
|Euro Yat. Ort.
|3,51
|-0,28
|-20,97
|Euro Yatırım Holding
|1,82
|-1,09
|-35,92
|Europap Tezol Kağıt
|13,79
|0,58
|Fade Gıda
|8,04
|1,77
|54,57
|Fenerbahçe Futbol
|30,70
|0,33
|3,86
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|2,36
|0,00
|-19,94
|F-M İzmit Piston
|112,50
|0,00
|-8,24
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|13,00
|1,48
|-0,23
|Ford Otosan
|192,50
|3,72
|57,61
|Formet Metal ve Cam
|1,31
|0,77
|-46,60
|Frigo Pak Gıda
|21,42
|2,00
|2,10
|Galata Wind Enerji
|4,43
|2,55
|Galatasaray Sportif
|3,97
|9,97
|-1,98
|Garanti Bankası
|10,13
|2,84
|-0,21
|Garanti Faktoring
|13,10
|-4,10
|17,70
|Garanti Yat. Ort.
|2,76
|-1,43
|-14,18
|Gedik Y. Men. Değ.
|6,93
|1,46
|16,94
|Gediz Ambalaj
|16,44
|-1,20
|22,69
|Gelecek Varlık Yönetimi
|13,42
|-1,97
|Gen İlaç
|12,66
|-0,31
|Gentaş
|3,23
|0,94
|-28,43
|Gersan Elektrik
|5,99
|6,21
|-2,44
|Girişim Elektrik Sanayi
|22,62
|-1,22
|Global Men. Değ.
|5,96
|1,19
|-0,83
|Global Yat. Holding
|1,84
|-1,08
|-47,63
|Good-Year
|8,06
|0,75
|1,15
|Göltaş Çimento
|39,28
|2,29
|-4,30
|Gözde Girişim
|6,95
|3,89
|-12,91
|GSD Denizcilik
|4,26
|-0,47
|74,94
|GSD Holding
|2,50
|-4,21
|-0,40
|Gübre Fabrik.
|69,90
|1,67
|-18,77
|Güler Yat. Holding
|2,57
|2,39
|-25,78
|Halk GMYO
|2,66
|1,53
|-12,73
|Hatay Tekstil
|17,39
|1,87
|27,54
|Hedef Girişim
|2,84
|2,16
|12,48
|Hedef Holding
|3,43
|9,94
|Hektaş
|9,23
|4,18
|72,77
|HUB Girişim
|9,85
|0,20
|-45,88
|Hürriyet Gzt.
|2,32
|0,43
|10,48
|ICBC Turkey Bank
|5,41
|0,93
|-16,77
|İdeal Finansal Teknolojiler
|42,10
|-1,41
|212,78
|İdealist GMYO
|2,15
|-0,92
|-9,40
|İhlas Ev Aletleri
|0,95
|0,00
|-49,01
|İhlas Gayrimenkul
|0,85
|1,19
|-32,00
|İhlas Gazetecilik
|0,89
|1,14
|-63,87
|İhlas Holding
|0,56
|0,00
|-50,12
|İhlas Yayın Holding
|0,83
|0,00
|-27,19
|İndeks Bilgisayar
|6,71
|1,21
|44,42
|Info Yatırım
|4,68
|3,77
|0,20
|İntema
|35,70
|1,59
|-10,53
|Inveo Yatırım Holding
|29,00
|0,49
|100,38
|İpek Doğal Enerji
|13,39
|-1,98
|2,37
|İskenderun Demir Çelik
|13,75
|1,10
|52,17
(Sürecek)
Kaynak: AA
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