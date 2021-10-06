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Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika

Borsada günün ilk yarısı (1)

06.10.2021 13:48
Borsada günün ilk yarısı (1), System.String[]

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle: HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)A.V.O.

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda günün ilk yarısında işlem gören hisse senetlerinin saat 13.00 itibarıyla son fiyatı ile günlük ve önceki yıl kapanışına göre değişim oranları şöyle:

HisselerSon FiyatıGünlük Getiri (%)Yıl Başına Göre Getiri (%)
A.V.O.D Gıda ve Tarım5,17-1,15-33,20
Acıpayam Selüloz15,28-3,72-10,27
Adel Kalemcilik25,46-2,82-23,75
Adese Gayrimenkul1,20-2,44-57,14
Afyon Çimento3,31-2,07-35,23
AGESA Hayat Emeklilik18,54-0,328,19
Ak Enerji1,851,09-16,29
Akbank5,20-1,33-23,05
Akçansa14,65-1,61-9,02
Akdeniz Yatırım Hold.1,97-2,48-18,02
Akfen GMYO5,014,3791,89
Akın Tekstil29,82-2,04-6,11
Akiş GMYO1,70-1,16-39,12
Akmerkez GMYO36,36-1,30-41,19
Aksa19,77-0,1543,11
Aksa Enerji12,87-2,3572,98
Aksigorta6,91-1,14-16,84
Aksu Enerji11,34-0,0950,25
Alarko Carrıer281,60-2,86-22,53
Alarko GMYO21,16-1,95-16,46
Alarko Holding8,24-3,74-3,30
Albaraka Türk1,79-1,10-7,73
Alcatel Lucent Teletaş23,56-2,89-20,57
Alkim Kağıt13,99-2,788,08
Alkim Kimya15,82-3,1812,30
Altınyağ Madencilik ve Enerji2,160,00-1,37
Altınyunus Çeşme50,40-1,180,88
Anadolu Efes21,34-0,74-0,10
Anadolu Grubu Holding23,640,00-9,51
Anadolu Hayat Emek.10,080,8025,44
Anadolu Isuzu17,24-3,04-4,22
Anadolu Sigorta6,12-0,81-15,24
Anel Elektrik2,36-4,07-25,55
Arçelik31,96-1,6012,30
ARD Bilişim Teknolojileri42,82-2,68-10,94
Arena Bilgisayar9,39-2,19-13,87
Armada Bilgisayar47,74-2,45-2,73
Arsan Tekstil4,16-3,264,37
Arzum Ev Aletleri17,82-1,76-26,26
Aselsan14,80-1,79-18,90
Ata GMYO3,78-3,08-31,40
Atakule GMYO2,86-4,6722,16
Atlantis Yatırım Holding5,130,00-7,73
Atlas Yat. Ort.1,36-2,86-22,29
ATP Bilgisayar34,60-2,32

Avrasya GMYO1,83-3,68-30,14
Avrasya Petrol ve Tur.2,36-2,88-26,25
Avrupa Yatırım Holding6,813,0313,50
Aydem Enerji6,89-2,27

Ayen Enerji4,88-0,20-9,80
Ayes Çelik Hasır ve Çit18,20-1,0961,35
Aygaz16,400,1215,60
Bagfaş22,00-1,3510,00
Bak Ambalaj19,09-1,90-3,47
Balatacılar Balatacılık9,070,0010,07
Bantaş Ambalaj3,22-2,722,99
Banvit64,90-0,6924,81
Başkent Doğalgaz GMYO29,221,39

Baştaş Başkent Çimento9,28-0,22-46,57
Batı Çimento14,32-0,69204,03
Batısöke Çimento2,55-3,414,51
Bayrak Taban Sanayi9,830,31-7,35
Bera Holding9,99-1,48-50,74
Berkosan Yalıtım7,41-4,26-16,93
Beşiktaş Futbol Yat.5,75-1,3742,33
Beyaz Filo9,212,22-8,62
Bilici Yatırım15,73-2,30184,28
Bim Mağazalar61,65-0,72-13,53
Biotrend Çevre ve Enerji24,661,48

Birko Mensucat1,071,90-3,60
Birleşim Mühendislik9,28-2,01

Birlik Mensucat2,20-2,65-36,42
Bizim Mağazaları12,65-1,79-17,64
BMS Çelik Hasır7,90-1,74

Boğaziçi Beton Sanayi4,47-2,19

Borusan Mannesmann22,24-2,03-20,00
Borusan Yat. Paz.314,30-2,42-30,81
Bosch Fren Sistemleri780,00-2,50-36,57
Bossa27,52-2,6254,17
Brisa21,22-2,849,59
Burçelik21,62-1,992,85
Burçelik Vana21,20-1,76-57,31
Bursa Çimento3,55-1,66-28,68
Carrefoursa42,50-3,45-40,81
Casa Emtia Petrol127,90-1,8420,66
Ceo Event Medya8,480,0031,88
Coca Cola İçecek83,30-1,1931,16
Cosmos Yat. Holding10,29-0,1027,67
Credıtwest Faktorıng4,74-0,42-19,25
Çan2 Termik14,161,07

Çelebi152,30-2,43-16,56
Çelik Halat6,473,35-28,88
Çemaş Döküm1,12-1,75-34,22
Çemtaş12,06-2,35-23,24
Çimbeton197,30-2,08-33,46
Çimentaş26,86-0,30-25,72
Çimsa29,56-0,1466,07
Çuhadaroğlu Metal7,830,512,93
Dagi Giyim3,25-1,81-4,59
Dagi Yatırım Holding11,98-1,48-7,13
Dardanel2,52-3,08-52,68
Datagate Bilgisayar13,18-2,15-18,19
Demısaş Döküm6,48-1,970,07
Denge Holding1,45-3,33-52,26
Deniz GMYO1,89-3,572,60
Derimod9,60-1,03-1,44
Derlüks Yatırım Holding4,80-3,23-45,58
Desa Deri8,06-2,66-17,25
Despec Bilgisayar9,04-2,48-30,78
Deva Holding21,82-2,50-9,30
Dinamik Isı Makina Yalıtım10,60-2,84-1,62
Diriteks Diriliş Tekstil4,60-7,2623,32
Ditaş Doğan16,23-2,2924,79
DO-CO758,601,1520,41
Doğan Burda25,907,9215,42
Doğan Holding2,60-0,38-13,28
Doğtaş Kelebek Mobilya2,15-1,38-7,68
Doğusan4,60-3,365,02
Doğuş GMYO9,640,2117,99
Doğuş Otomotiv31,542,3421,67
Döktaş Dökümcülük31,00-3,131,24
Duran Doğan Basım13,58-1,0929,46
Dyo Boya9,78-1,71-13,05
Eczacıbaşı İlaç5,71-1,72-20,72
Eczacıbaşı Yatırım35,74-2,7232,77
E-Data Teknoloji10,21-3,13

Edip Gayrimenkul3,25-1,52-2,11
Ege Endüstri1.106,90-2,42-33,51
Ege Gübre164,30-1,7314,53
Ege Profil25,98-2,62-32,06
Ege Seramik13,89-1,0743,75
Egeplast24,00-3,46-27,93
Ekiz Kimya6,180,16-13,32
Emek Elektrik2,682,29-6,14
Eminiş Ambalaj22,949,76-37,73
Emlak Konut GMYO1,76-1,12-16,77
Enerjisa Enerji10,22-1,16-11,36
Enka İnşaat9,98-0,8941,73
Erbosan92,90-2,11129,07
Ereğli Demir Çelik16,502,1725,60
Ersan Alışveriş Hizmetleri3,25-1,22

Ersu Gıda4,52-2,38-8,50
Escar Turizm Taşımacılık22,802,24

Escort Teknoloji5,27-0,75-19,79
Esenboğa Elektrik28,98-2,6252,32
Etiler Gıda5,020,4026,13
Euro Kapital Yat. Ort.5,42-1,6341,90
Euro Trend Yat. Ort.3,400,00-3,91
Euro Yat. Ort.3,17-1,25-28,63
Euro Yatırım Holding1,90-2,56-33,10
Europap Tezol Kağıt14,42-2,37

Fade Gıda8,21-2,4957,83
Fenerbahçe Futbol30,84-1,724,33
Flap Kongre Toplantı Hiz.2,30-1,71-21,98
F-M İzmit Piston98,75-2,52-19,45
Fonet Bilgi Teknolojileri11,82-1,58-9,29
Ford Otosan153,30-1,2225,51
Formet Metal ve Cam1,28-3,03-47,82
Frigo Pak Gıda21,84-3,964,10
Galata Wind Enerji4,051,76

Galatasaray Sportif3,24-2,11-20,00
Garanti Bankası9,17-1,19-9,66
Garanti Faktoring13,93-8,3625,16
Garanti Yat. Ort.2,16-0,46-32,83
Gedik Y. Men. Değ.6,78-1,3114,41
Gediz Ambalaj15,38-2,9014,78
Gen İlaç13,69-1,51

Gentaş2,92-2,34-35,30
Gersan Elektrik5,26-0,38-14,33
Girişim Elektrik Sanayi24,44-1,29

Global Men. Değ.5,85-2,17-2,66
Global Yat. Holding1,92-4,00-45,35
Good-Year7,51-1,57-5,75
Göltaş Çimento36,24-1,89-11,71
Gözde Girişim5,61-3,11-29,70
GSD Denizcilik3,933,9761,39
GSD Holding2,600,783,59
Gübre Fabrik.48,28-2,07-43,89
Güler Yat. Holding2,48-1,59-28,38
Halk GMYO2,35-1,26-22,90
Hatay Tekstil15,25-2,3111,84
Hedef Girişim2,57-2,651,79
Hektaş8,43-1,9857,80
HUB Girişim9,68-2,32-46,81
Hürriyet Gzt.2,03-9,78-3,33
ICBC Turkey Bank5,70-2,06-12,31
İdeal Finansal Teknolojiler52,75-1,95291,90
İdealist GMYO2,04-3,77-14,03
İhlas Ev Aletleri0,92-3,16-50,62
İhlas Gayrimenkul0,83-1,19-33,60
İhlas Gazetecilik0,88-2,22-64,28
İhlas Holding0,55-1,79-51,01
İhlas Yayın Holding0,77-1,28-32,46
İndeks Bilgisayar6,30-1,4135,60
Info Yatırım3,79-2,32-18,85
İntema33,640,12-15,69
Inveo Yatırım Holding97,65-2,30120,83
İpek Doğal Enerji11,57-0,86-11,54
İskenderun Demir Çelik11,200,6323,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Münir Karaloğlu, Borsa İstanbul, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Borsada günün ilk yarısı (1) - Son Dakika Ekonomi


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