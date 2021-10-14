Üye Girişi
Büyükşehir'den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği - Son Dakika

Büyükşehir'den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği

14.10.2021 10:43
Büyükşehir'den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonbahar döneminde il genelinde yaklaşık 2 bin 700 çiftçiye 1000 ton sertifikalı tohum desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sonbahar döneminde il genelinde yaklaşık 2 bin 700 çiftçiye 1000 ton sertifikalı tohum desteği sağlayacak.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği "Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi" kapsamında, yüzde 50 hibe destekli yem bitkisi tohumu desteğinden sonbahar döneminde 2 bin 700 çiftçi yararlanacak. Muhtarlar ve çiftçiler, destekten dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın'a ve belediye yetkililerine teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, il genelinde yürütülen proje çerçevesinde çiftçilere bugüne kadar dane mısır, slajlık mısır, yonca, buğday, arpa, yem bezelyesi, korunga, tritikale, sudan otu, yulaf, ayçiçeği süt otu ve çayır mera karışımları olmak üzere 16 milyon 500 bin lira değerinde 6 bin 400 ton yem bitkisi tohumu desteği verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce verilen yem bitkisi tohumunun kalitesinden ve elde edilen verimden memnun kalan çiftçilere, talepleri üzerine bu yıl da sonbaharda üretim sezonunda ekilmek üzere arpa, tritikale, Macar fiğ, yem bezelyesi, süt otu ve yulaf olmak üzere, toplam 1000 ton sertifikalı tohum desteği sağlanıyor. Üreticilerin taleplerini alan Büyükşehir Belediyesi, yapılacak değerlendirmeler sonucunda, Kocaeli genelinde yaklaşık 2 bin 700 çiftçinin yararlanacağı tohumların dağıtımına, önümüzdeki günlerde başlayacak.

Tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerle çiftçilerin yüzünü güldüren Büyükşehir Belediyesi, 2014'den bu yana, özellikle kırsalda daha verimli, çimlenme kabiliyeti yüksek tohumları çiftçilerle buluşturarak, üretimine katkı sağlıyor. Yerli olarak üretilen, verimi yüksek sertifikalı tohumlar, il genelinde yaklaşık 87 bin 600 dekar araziye ekilecek.

Çiftçilere, bölgenin koşullarına uygun, adaptasyon sağlamış verimli ve sertifikalı tohum desteği veriliyor, ekim alanları yerinde kontrol ediliyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen tohumlar sertifikalı ve ilaçlanmış olarak üreticilere sunuluyor. Sertifikalı tohum kullanımı, daha sonradan hastalık ve zararlılarla mücadelede etkin rol oynuyor. Kayıt altına alınan, tarımsal, teknolojik ve morfolojik özellikleri tanımlanarak çeşitlendirilen tohumlar, her aşaması yetkili kuruluşlar tarafından tarlada ve laboratuvarlarda kontrol ediliyor. Sertifikalı tohumların içerisinde yabancı tohum ve madde olmadığı için hangi tohum ekilirse o ürün alınıyor ve ürün kuvvetli gelişim gösteriyor.

Çimlenme kabiliyeti yüksek olan ve her dekara atılan tohum miktarında yüzde 25 tasarruf sağlanıyor, bu da maliyeti düşüyor. Toprak nemi ve bitki besin elementlerinden daha iyi faydalanan sertifikalı tohumlar, bitkilerin gelişmesi ve hasat olgunluğuna erişmesi aynı zamanlarda gerçekleşiyor. Böylece kalite ve verim artışı sağlanarak, pazar payı yüksek ürün elde ediliyor. Hibe desteği ile verilen tohumların kaliteli, sertifikalı, yerli ve milli olması, ekim alanlarının artmasında ve hasat sonunda verim artışında etkili oluyor. - KOCAELİ

Büyükşehir'den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği
Büyükşehir'den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği
Büyükşehir'den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Büyükşehir'den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor 11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi 11:40 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi 11:29 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor 11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek 10:41 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor 10:18 Son Dakika! Taliban heyeti bugün Bakan Çavuşoğlu'nun davetiyle Türkiye'ye geliyor
Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi 10:05 Son seçim anketinde dikkat çeken sonuç! AK Parti ile CHP arasındaki fark 2 puana kadar indi Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı 09:20 Son dakika! Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alınınca, dolar 9,18'le rekor kırdı

Son Dakika Haberleri
11:47 İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor
11:42 Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor
11:41 Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor
11:39 Galatasaray'ın yeni transferi Victor Nelsson İstanbul trafiğinden şikayetçi
11:36 Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar
11:28 Evinde, nesli tükenmekte olan beyaz şahin besleyen vatandaşa 19 bin lira ceza kesildi
11:22 Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı
11:16 İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor
11:09 Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor
10:50 Eski G. Saraylı Mario Lemina'nın evine hırsız girdi! Soyguncular eşini iple bağladı
İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor İngiliz gazetesinden ilginç yorum: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları Biden'ı sıkıştırıyor         
11:47
Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya Tüyler ürperten şehir efsanesi! Türkiye'de kışın ortaya çıkıp, sorduğu soruya "kara"yla cevap vermeyeni tarakla öldürüyor         
11:42
Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar Son dakika gündem haberleri! Son 24 saatte yaşanan güncel olaylar         
11:37
Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının Fulya ile Umudun Olsun programında şaşkınlık yaratan olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve aldığı adamlar sevgilileri çıktı         
11:22
Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor Fransız devinden önemli hamle! Avrupalı takım, 68 yaşındaki Fatih Terim'i istiyor         
11:10
Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti Gece baskını anbean kamerada! Ağıla giren kurt, koyun sürüsünü telef etti         
10:30
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış İşte Kadıköy'deki 20 yıllık töre cinayetinin gerçek hikayesi: Annesi, babasını askerdeyken aldatıp yasak aşkıyla kaçmış         
09:37
ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde yapılan çalışmaya göre virüse karşı en çok antikor üreten aşı Moderna olarak belirlendi         
09:11
Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede Erdoğan'ın harekat sinyali PKK terör örgütünü paniğe soktu! Korkunç plan devrede         
08:17
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı Son Dakika: Merkez Bankası'nda çalışan 3 üst düzey isim görevden alındı         
07:31
Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak kimdir? İşte merak edilenler         
07:19
Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor Haaland çocukluğundan beri tuttuğu takıma imza atıyor         
18:37
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 11:56:05. #1.13#
SON DAKİKA: Büyükşehir'den 2 bin 700 çiftçiye tohum desteği - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement