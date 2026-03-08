Emtia Piyasalarında Dalgalı Seyir - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Emtia Piyasalarında Dalgalı Seyir

08.03.2026 11:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'daki çatışmalar ve Fed'in faiz belirsizlikleri, emtia fiyatlamalarını etkiledi.

Emtia piyasalarında tamamlanan haftada fiyatlamalar, Orta Doğu'da tırmanan çatışmaların enerji arzı ve deniz taşımacılığı üzerinde yarattığı risklerin yanı sıra ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz patikasına ilişkin belirsizliklerin etkisiyle dalgalı seyir izledi.

Petrol ve doğal gaz başta olmak üzere enerji emtialarında jeopolitik risk primi öne çıkarken bu gelişmenin etkisi ve enflasyon beklentileri üzerinden Fed'in faiz indirim ihtimallerinin azalması, değerli metaller ve baz metallerin fiyatlamalarına olumsuz yansıdı.

Hafta boyunca küresel risk algısı, büyük ölçüde Hürmüz Boğazı'nın çevresindeki sevkiyat akışına ilişkin endişelerle şekillendi. Orta Doğu'dan Asya'ya ham petrol ve LNG akışında yaşanan aksama, yalnızca doğrudan arz riskini değil aynı zamanda sigorta, navlun ve teslim süreleri üzerinden maliyet baskısını artırdı.

Buna ek olarak, ABD'de enerji fiyatlarındaki sıçramanın enflasyonist etkilerine ilişkin kaygılar, piyasalarda faiz indirimlerinin zamanlamasına dair beklentilerin daha temkinli fiyatlanmasına yol açtı.

Analistler, artan jeopolitik risklerin etkisiyle değer kazanması beklenen değerli metallerin, faiz indirimi ihtimalinin zayıflamasıyla bu yükseliş potansiyelinin sınırlanarak değer kaybettiğini belirtti.

Makroekonomik veriler, faiz beklentilerini yeniden şekillendirdi

Makroekonomik veri akışı da bu hafta emtia piyasalarındaki fiyatlamaların üzerinde etkili olmayı sürdürdü.

ABD'de şubat ayına ilişkin veriler, ekonomide ivme kaybına işaret ederken enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyon görünümünü bozabileceğine yönelik endişeler, yatırımcıların temkinli kalmasına neden oldu.

Bu dönemde ABD'de tarım dışı istihdam 92 bin kişi azalırken işsizlik oranı yüzde 4,4'e yükseldi. Ortalama saatlik kazançlar ise aylık bazda yüzde 0,4 arttı.

Bu veriler ışığında istihdam piyasasına yönelik artan endişeler, Fed'in daha güvercin tutum benimseyebileceği beklentisini güçlendirdi ve başta değerli metaller olmak üzere emtia piyasalarındaki fiyatlamaları yukarı yönlü destekledi.

ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi de şubatta 56,1 ile son 3,5 yılın en yüksek seviyesine çıkarak ekonomik aktivitede karışık görünüm ortaya koydu.

Avrupa tarafında da enerji şokunun enflasyon görünümüne etkisi öne çıktı. Avrupa Merkez Bankası yetkilileri, Orta Doğu'daki gerilimin enerji fiyatları üzerinden kısa vadeli enflasyon risklerini artırabileceğine işaret ederken para politikasında veri odaklı yaklaşımın korunacağını vurguladı.

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, şubatta 50,8'e yükselerek yaklaşık 4 yılın en yüksek seviyesini gördü ancak aynı dönemde girdi maliyetlerinde son 38 ayın en hızlı artışı ve satış fiyatlarında Mart 2023'ten bu yana en sert yükseliş kaydedildi.

Çin'de ise ekonomik aktiviteye ilişkin veriler, karışık sinyaller verdi. Resmi imalat sanayi PMI verisi, şubatta 49 ile daralmaya işaret ederken özel sektör imalat PMI verisi 52,1 ile genişlemenin sürdüğünü gösterdi.

Ayrıca Çin Merkez Bankası, döviz vadeli işlemlerinde uygulanan yüzde 20 risk rezerv oranını 2 Mart itibarıyla sıfıra indirerek finansal koşulların daha esnek olacağına dair mesaj verdi.

Bu gelişmelerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi haftayı yüzde 4,14 seviyesinde tamamlarken dolar endeksi yüzde 1,4 artışla 99 seviyesine yükseldi.

Değerli metallerde güvenli liman talebi dolar baskısıyla dengelendi

Değerli metaller, hafta genelinde dalgalı görünüm sergileyerek haftayı düşüşle tamamladı.

Hafta başında değerli metaller, enerji fiyatlarındaki sert yükselişin küresel enflasyonu yeniden hızlandırabileceğine yönelik endişeler ve doların güçlenmesiyle satış baskısı gördü.

Hafta sonuna doğru Orta Doğu'da çatışmaların genişlemesinin güvenli liman talebini desteklemesi ve ABD'de açıklanan zayıf istihdam verilerinin Fed'in faiz indirimlerine yönelebileceği beklentilerini güçlendirmesi, satış baskısını bir miktar sınırlasa da değerli metaller, haftalık bazda negatif seyrini korudu.

Analistler, değerli metallerde fiyatlamanın yalnızca jeopolitik risklerle değil bu gelişmelerin tahvil faizleri ve dolar endeksi üzerindeki etkileriyle de şekillendiğini belirterek, güvenli liman talebinin bazı seanslarda doların güçlenmesiyle baskılandığını, bazı seanslarda ise yeniden alımları desteklediğini kaydetti.

Bu gelişmelerle değerli metallerde ons bazında fiyatlar gümüşte yüzde 10, platinde yüzde 9,4, altında yüzde 1,8 ve paladyumda yüzde 1 azaldı.

Alüminyum, arz endişeleriyle pozitif ayrıştı

Baz metallerde alüminyum hariç negatif seyir izlendi.

Alüminyum fiyatları, Körfez hattındaki sevkiyat sorunları, Bahreyn kaynaklı mücbir sebep açıklamaları ve Katar'da üretim kesintisi ihtimalinin arz endişelerini artırmasıyla haftalık bazda 2023 başından bu yana en güçlü yükselişini kaydetti.

Bölgenin küresel alüminyum arzında yaklaşık yüzde 8 paya sahip olması ve Hürmüz Boğazı üzerinden yılda 5 milyon tonun üzerinde sevkiyat yapılması da fiyatlardaki yükselişi destekledi.

Bank of America'nın 2026 yılı için küresel alüminyum açığı tahminini 1,5 milyon tona yükseltmesi ve Londra Metal Borsası (LME) stoklarının 456 bin 875 tona gerileyerek Temmuz 2025'ten bu yana en düşük seviyeyi görmesi de yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Bakır fiyatları ise Çin'den gelen düşük imalat sanayi PMI verileri ve yüksek stok seviyelerinin etkisiyle baskı altında kaldı.

LME bakır stokları, 284 bin 325 tonla Ekim 2024'ten bu yana en yüksek seviyeye çıkarken ABD'nin 2025 boyunca 1,4 milyon ton rafine bakır ithal etmesi ve yıllık artışın yaklaşık 730 bin tona ulaşması, tarife beklentileriyle bağlantılı stoklama eğiliminin sürdüğüne işaret etti.

Nikel ve çinko tarafında ise arz yönlü riskler öne çıkmasına rağmen fiyatlar, haftayı negatif seyirle tamamladı.

Analistler, Endonezya'daki nikel üreticilerinin kritik girdi olan sülfürün yaklaşık yüzde 75'ini Orta Doğu'dan karşıladığını, lojistikte yaşanan bozulmaların rafinaj maliyetleri ve üretim sürekliliği açısından risk oluşturduğunu belirtti.

Baz metallerde tezgah üstü piyasada bu hafta libre bazında fiyatlar alüminyumda yüzde 8,8 artarken bakırda yüzde 3,5, nikelde yüzde 1,2, çinkoda yüzde 0,5 ve kurşunda yüzde 0,8 düşüş kaydetti.

Petrol ve doğal gazda sevkiyat riski fiyatlara yansıdı

Enerji emtialarında haftanın ana belirleyicisi, Hürmüz Boğazı'nın çevresindeki sevkiyat riski ve Orta Doğu kaynaklı ham petrol arzına ilişkin endişeler oldu.

Brent petrol, arz kesintisi ihtimalinin fiyatlanması ve Orta Doğu'daki çatışmaların genişlemesinin etkisiyle 90,8 dolara yükselerek Ekim 2023'ten bu yana en yüksek haftalık kapanışını gerçekleştirdi.

Dubai ham petrolünün nakit primi 19,63 dolarla 2018'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Brent petrolün Dubai petrolüne göre fiyat farkını gösteren EFS primi de hafta içinde 10,42 dolar kadar yükseldi. Bu durum, Asya'daki rafineriler açısından Dubai'ye kıyasla Brent bağlantılı ve diğer Atlantik havzası menşeli alternatif ham petrol türlerinin maliyetini artırdı.

Doğal gaz tarafında da hem ABD iç verileri hem küresel LNG riski birlikte izlendi.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı haftalık bazda yüzde 24,4 artarken New York Ticaret Borsasında işlem gören doğal gazın İngiliz Termal Birimi (MMBtu) cinsinden fiyatı da yüzde 9 yükseldi.

Tarım emtialarında lojistik ve gübre maliyetleri öne çıktı

Tarım emtialarında tamamlanan haftada fiyatlamalar, jeopolitik ve lojistik risklerin etkisiyle şekillenirken özellikle Karadeniz hattındaki güvenlik endişeleri ile Orta Doğu'daki çatışmaların navlun, sigorta, enerji ve gübre maliyetleri üzerinden yarattığı baskı yatırımcıların odağına yerleşti.

Buğday ve mısırda risk primi güç kazanırken soya kompleksinde biyoyakıt ve soya yağına yönelik beklentiler, destekleyici unsur olarak izlendi.

Öte yandan, ABD Tarım Bakanlığının haftalık ihracat satışları verileri mısırda güçlü, buğday, soya fasulyesi ve pirinçte ise daha zayıf dış talep görünümüne işaret etti.

Buğday tarafında, ABD Plains bölgesindeki kuraklık ve yağış belirsizliği, Avrupa'da ise yağış kaynaklı kalite kaygıları fiyatlamalarda etkili oldu. Karadeniz hattındaki riskler ve Ukrayna limanlarının çevresindeki gelişmeler de buğdayda arz ve lojistik endişelerini canlı tuttu.

Bununla birlikte, Orta Doğu kaynaklı gübre arzı riskinin ekim maliyetleri üzerindeki etkisine ilişkin haber akışı yatırımcıların odağına yerleşti.

Bu gelişmelerle Chicago Ticaret Borsasında kilo başına fiyatlar buğdayda yüzde 4,5, soya fasulyesinde yüzde 2,7, pirinçte yüzde 4,9 ve mısırda yüzde 2,73 yükseldi.

Kakao tarafında ise devlet alım politikaları ve arz akışına ilişkin gelişmeler öne çıktı.

Fildişi Sahili'nde fazla kakao stoklarının belirli bir fiyat üzerinden alınmasına yönelik programın süreceği mesajı verilirken piyasada bu adımın arz akışı ve iç piyasa dengesi üzerindeki etkileri izlendi.

ABD'de Intercontinental Exchange'te libre bazında fiyatlar, şekerde yüzde 1,4 ve kahvede yüzde 4,8 artarken pamukta yüzde 2,1 azaldı. Kakaonun ton başına fiyatı da haftayı yüzde 11,8 yükselişle tamamladı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Ekonomi, Enerji, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Emtia Piyasalarında Dalgalı Seyir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu
Çinli profesörden bomba yorum: Trump’ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak Çinli profesörden bomba yorum: Trump'ın kazandığı savaş yok, bu da öyle olacak
Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur’an-ı Kerim okudu Bakan Çiftçi teravihten sonra böyle Kur'an-ı Kerim okudu
El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı El konulan zırhlı araçlardan milyonlarca euro, dolar ve altın çıktı
ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır ABD Savaş Bakanı: Şu anda endişelenmesi gereken tek kişiler, hayatta kalacaklarını sanan İranlılardır
Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu Bakan Tekin ve Bakan Çiftçi, cinayete kurban giden Fatma Nur öğretmenin ailesine taziyede bulundu
Türkiye’den savaşa ve afete hazırlık MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı Türkiye'den savaşa ve afete hazırlık! MSB dışındaki tüm bakanlıklara atama yapıldı
İran, ABD’nin can damarını kesti ANTPY-2 radarı hurdaya çıktı İran, ABD'nin can damarını kesti! AN/TPY-2 radarı hurdaya çıktı
Çeşme Limanı’nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı Çeşme Limanı'nda 7 bin 550 tarihi eser yakalandı
Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım Liseliler parkı boks ringine çevirdi: Seni mermi manyağı yapacağım
Merve Dizdar’dan samimi itiraflar Herkesin dikkatini tek bir şey çekti Merve Dizdar'dan samimi itiraflar! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti
Bahçeli’den Orta Doğu’nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin Bahçeli'den Orta Doğu'nun haritasını değiştirecek çalışma: İki ülke birleşsin
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde... Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor

11:12
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
Kadın ninjalar, İsrail askerlerini bekliyor
11:11
Saldırılar sabahı Tahran Petrol resmen yağmur olup yağdı
Saldırılar sabahı Tahran! Petrol resmen yağmur olup yağdı
10:57
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre’nin kaşesi
İstediği para tartışma yarattı: İşte Celal Karatüre'nin kaşesi
10:47
Trump’ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir Hedefte Harg Adası var
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var
10:30
Orta Doğu’daki savaş tarlayı vurdu Küresel gıda krizi kapıda
Orta Doğu'daki savaş tarlayı vurdu! Küresel gıda krizi kapıda
10:01
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül’den özür dileyip teklifte bulundu
Acun Ilıcalı, Yılmaz Morgül'den özür dileyip teklifte bulundu
10:00
Savaş devam ederken İran’dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
Savaş devam ederken İran'dan çok kritik açıklama: 24 saat içinde...
09:03
İran “ABD askerlerini esir aldık“ dedi, CENTCOM’dan jet yanıt geldi
İran "ABD askerlerini esir aldık" dedi, CENTCOM'dan jet yanıt geldi
08:39
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı Çin bu kez topa sert girdi
Savaşın seyrini değiştirecek çağrı! Çin bu kez topa sert girdi
08:07
Trump’tan dev Avrupa ülkesine tehdit “Bunu unutmayız“ deyip rest çekti
Trump'tan dev Avrupa ülkesine tehdit! "Bunu unutmayız" deyip rest çekti
07:51
Savaşı fırsat bildiler Yunanistan’dan Türkiye’yi ayağa kaldıracak adım
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım
07:40
ABD’nin kabusu olacak Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
ABD'nin kabusu olacak! Hepsiyle savaşmak zorunda kalabilirler
07:06
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv’de kaydedildi Resmen kabusu yaşadılar
Görüntü bu gece yarısı Tel Aviv'de kaydedildi! Resmen kabusu yaşadılar
06:29
Savaşta 9. gün İran “ABD’li askerleri esir aldık“ dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
Savaşta 9. gün! İran "ABD'li askerleri esir aldık" dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu
05:21
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
Kanlı savaş kıta değiştirdi, başkentte gece yarısı büyük patlama
04:59
EGM kaosa el attı 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
EGM kaosa el attı! 280 bin TL ödememek için bu 3 adımı yapmanız lazım
04:54
İsrail’in Beyrut’ta bir oteli vurdu 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı
04:52
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti
04:26
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
Petrol deposu vuruldu, sızan yakıt otoyol boyunca alev alev yandı
01:11
Trump’tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
Trump'tan ters köşe açıklama: Savaşa katılmalarını istemiyorum
00:20
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
İran: Birçok Amerikalı asker esir alındı
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 11:59:11. #7.13#
SON DAKİKA: Emtia Piyasalarında Dalgalı Seyir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.