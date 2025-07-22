Enerjisa'dan Afet Yönetimi Konferansı - Son Dakika
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Ekonomi

Enerjisa'dan Afet Yönetimi Konferansı

Enerjisa\'dan Afet Yönetimi Konferansı
22.07.2025 12:38
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Enerjisa Üretim, afet yönetimi için iş birliği ve dayanıklılığı artırmak amacıyla konferans düzenledi.

Enerjisa Üretim, afetlere karşı kurumsal ve toplumsal dayanıklılığı artırmak amacıyla Afet Yönetimi Konferansı düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerjisa Üretim, İstanbul Ataşehir'deki Genel Merkez Ofisi'nde düzenlediği Afet Yönetimi Konferansı ile afet yönetimi alanında kapsayıcı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Konferans, şirketin organizasyonel hazırlığını güçlendirmenin yanı sıra, Türkiye'de afetlere karşı ortak akıl ve koordinasyonun geliştirilmesine zemin oluşturma hedefiyle düzenlendi.

Etkinlikte, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Bahçeşehir ve Kocaeli üniversiteleri, AKUT ve Afet Psikolojisi Platformu gibi kurum ve kuruluşların temsilcileri yer aldı.

Akademisyenler, kamu temsilcileri, özel sektör liderleri ve sivil toplum paydaşlarının geniş katılımıyla düzenlenen konferans, Türkiye'nin afet yönetimi kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çok paydaşlı diyaloğa zemin hazırladı.

Açıklamaya göre, konferansın ardından oluşturulacak yol haritası, Enerjisa Üretim'in afetlere karşı kurumsal dayanıklılığını güçlendirmenin yanı sıra, paydaşlarla uzun vadeli iş birliklerinin temelini atacak ve ortak akla dayalı bir yaklaşımla, düzenli bilgi paylaşımı ve kapsamlı eğitim programları eşliğinde sürdürülebilir bir afet yönetimi ekosistemi inşa edilecek.

Risklere karşı proaktif adımlar, yangın ve deprem önlemleri

Konferans kapsamında, Türkiye'nin güncel afet gündemlerinden biri olan orman yangınlarının öncelikli başlıklardan biri olduğu, orman yangınlarıyla mücadelede etki alanında yer alan bölgelerde aktif rol üstlenen Enerjisa Üretim'in, santral sahaları ve etki alanındaki yerleşimlere destek vererek yerel müdahale kapasitesini artırdığı ifade edildi.

İş makineleriyle yangınlara doğrudan müdahale ettiği ve gönüllü ekipleriyle sahada aktif destek sağlayan şirket, bu saha uygulamalarına ek olarak, Muğla'da Orman Bölge Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilecek Yangın Koordinasyon Merkezi sayesinde yangınla mücadelede kurumsal iş birliklerini daha da güçlendirecek.

Enerjisa Üretim, 2020'den bu yana yaklaşık 1,5 milyon fidan dikerek yangınlara karşı hem sahada hem de uzun vadeli önleme çalışmalarında aktif sorumluluk üstlenirken, deprem riski kapsamında ise olası İstanbul depremine karşı Tufanbeyli ve Bandırma santrallerini coğrafi yedeklilik planına dahil ederek enerji üretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilirliği için stratejik hazırlıklarını tamamladı.

Şirket, ayrıca, 6 Şubat depremlerinin ardından ilk 24-48 saat içinde bölgeye ulaşarak arama-kurtarma, lojistik destek ve sıcak yemek dağıtımını içeren çok yönlü yardım çalışmalarını gönüllü ekiplerle sahada hayata geçirdi. Bu süreçte insani ihtiyaçların karşılanmasından, koordinasyonun sağlanmasına kadar pek çok alanda aktif rol üstlendi.

"Afetlere karşı en büyük gücümüz, güvene dayalı dayanışma kültürümüz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Enerjisa Üretim Üst Yöneticisi (CEO) İhsan Erbil Bayçöl, afet yönetiminde birlikte hareket etmenin önemini vurgulayarak, "Geçmişte ve yakın zamanda yaşadığımız tüm afetler, bu mücadelenin ancak kurumlar arası iş birliği ve ortak hareketle başarıya ulaşabileceğini gösterdi. Afetlere karşı en büyük gücümüz, güvene dayalı dayanışma kültürümüz. Bu anlayışla İstanbul Ataşehir ofisimizde kapsamlı bir buluşma gerçekleştirdik. Attığımız adımları değerlendirmek ve geleceğe yönelik yol haritasını ortak akılla şekillendirmek amacıyla kamu, akademi, sivil toplum ve özel sektörün paydaşlarıyla bir araya geldik." ifadelerini kullandı.

Bayçöl, tüm afet risklerine karşı proaktif adımlar atmanın, enerji üretimindeki sürdürülebilirliğin ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sahadaki etkin müdahalemizi, geliştirdiğimiz iş birlikleri, gönüllü ekiplerimiz ve uzun vadeli projelerimizle daha da güçlendiriyor, kurumsal olduğu kadar toplumsal dayanıklılığı da birlikte inşa ediyoruz. Afetleri henüz yaşanmadan önce konuşmanın ve gerekli önlemleri almanın en kritik adım olduğuna inanıyoruz. Bu yaklaşımla, son üç yıldır toplumsal farkındalık çalışmalarına öncülük ediyor; akademisyenler ve uzmanlarla birlikte, orman yangınlarını önlemeye yönelik projeleri hayata geçiriyoruz. Orman alanlarının artması için yangınlarla mücadele etmenin yanı sıra ağaçlandırma faaliyetleri ile ilgili de çalışmalar yürütüyoruz. Her yıl yaşımızın 10 bin katı kadar fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bu yılki hedefimiz en az 290 bin fidan; 2026'da ise 30. yılımızda 300 bin fidana ulaşmayı planlıyoruz. Her bir fidanın büyümesini, ormana dönüşmesini titizlikle takip ediyor; bugün 1,5 milyonu aşan bu sayıyı kararlılıkla 3 milyona, ardından 10 milyona ulaştırmayı hedefliyoruz."

Afetlere yönelik hazırlıklarının yalnızca orman yangınlarıyla sınırlı olmadığını belirten Bayçöl, olası İstanbul depremi gibi büyük ölçekli senaryolar için de kritik rol üstlendiklerini aktardı.

Bayçöl, afetlere karşı enerji sürekliliğini sağlamanın her zaman öncelikleri arasında olduğuna işaret ederek, "Bu kapsamda, İstanbul'da yaşanabilecek büyük bir depreme karşı tüm senaryoları değerlendiriyor, enerji üretimimizin kesintisiz sürdürülebilmesi adına Bandırma ve Tufanbeyli Enerji Üslerimize anlık devretme kabiliyetimizi hazır tutuyoruz. 6 Şubat depremlerinden edindiğimiz deneyimleri sistematik hale getiriyor, afetin öncesi, anı ve sonrasında nasıl daha etkin hareket edebileceğimizi birlikte ele alıyoruz. Daha dirençli, daha bilinçli ve daha hazırlıklı bir gelecek için tüm paydaşlarımızla birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Enerjisa'dan Afet Yönetimi Konferansı - Son Dakika

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