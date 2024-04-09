Yeniden Refah lideri Erbakan\'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu\'nun eş başkanlığı görevini iade etsin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye'nin İsrail'e 54 üründe ihracat kısıtlaması getirmesiyle ilgili yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Erbakan, "ABD'nin, 'Genişletilmiş Büyük Ortadoğu' projesi kapsamında ortaya koyduğu 'Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı ve 'Ilımlı İslam' kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur." ifadelerini kullandı.
Türkiye, Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı aldı. Kararın ardından Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.
İhracat kısıtlamasının tek başına yeterli olmadığını belirten Erbakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Erbakan şunları söyledi: "7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de yaşanan soykırım karşısında 'Uçak Benzini ve Jet Yakıtı' başta olmak üzere, Türkiye'den İsrail'e sevk edilen 54 maddeye kısıtlama getirilmesi bugüne kadar çocuk katili Siyonist rejim ile yapılan ticaretin boyutunu, olayın vahametini açıkça gözler önüne sermiştir. Aziz milletimizin bu konudaki hassasiyetinde ne kadar haklı olduğu görülmüştür.
Özellikle de Gazze katliamlarında kullanılmış olması kuvvetle muhtemel olan 'Uçak Benzini ve Jet Yakıtı'nın Türkiye'den gönderilmiş olması tam bir felakettir. Diğer taraftan bu karar 35 bin masum insan katledildikten sonra alınmış, son derece geç kalınmış bir karardır. Hükümetin sadece bu ilan edilen 54 madde ile yetinmeyip, diğer tüm ticari alanlarda da İsrail'e yönelik kısıtlama getirmesi, İsrail'i füze saldırılarına karşı korumak için kurulmuş olan Malatya Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması ve İncirlik Üssü üzerinden İsrail'e yönelik muhtemel silah ve mühimmat sevkiyatının da durdurulması konusunda önleyici tedbirleri acilen alması gereklidir.
Ayrıca İsrail'e Türkiye üzerinden sevkiyat yapması muhtemel diğer ülkelere karşı gerekli önlemleri alarak tüm hava sahamız, karayollarımız ve denizlerimiz üzerinden İsrail'le ticarete izin verilmemesi gerekmektedir. Türkiye öncülüğünde D-8 ülkeleriyle acil olağanüstü toplantı yapılarak İsrail'e yönelik kapsamlı önleyici tedbirlerin alınması da sağlanmalıdır.
Bütün bunlarla birlikte, 2004 yılının haziran ayında ABD'nin Georgia eyaletinde yapılan G-8 zirvesinde ABD'nin, 'Genişletilmiş Büyük Ortadoğu' projesi kapsamında ortaya koyduğu 'Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı ve 'Ilımlı İslam' kavramının sözcülüğü görevlerini üstlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'nın bu görevlerini bir an evvel iade etmesi de milletimizin arzusudur."
Türkiye'den İsrail'e ticareti kısıtlanan ürün grupları:
Yeniden Refah Partisi yerel seçim sürecinde İstanbul adayını çekmek için AK Parti'ye 3 şart sunmuş, Genel Başkan Fatih Erbakan İsrail'le ticaretin sonlandırılması, Malatya'daki Kürecik Radar Üssü'nün kapatılması, emekli maaşının ise 20 bin TL'ye çıkarılması durumunda adayını geri çekeceğini söylemişti.
Son Dakika › Ekonomi › Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'İsrail' çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin - Son Dakika
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Türkiye'nin Gazze Şeridi'ne yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verilinceye kadar 54 ürün grubunda İsrail ile ticaretini kısıtlama kararı dünya basınında geniş yer buldu. ABD merkezli Associated Press iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin 'kısasa-kısas'a evrildiğini belirtirken, İsrail'in en yüksek tirajlı gazetelerinden Times of Israel ise, Ankara'nın kararı ve Tel Aviv'den gelen açıklama için, "ticaret savaşları" yorumunda bulundu.
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