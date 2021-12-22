Finansal piyasalarda 2021 böyle geçti: Ekim-Kasım-Aralık

Küresel finansal piyasalarda yılın son çeyreğinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantına ilişkin endişeler ve enflasyondaki yükselişin uzun bir süre devam edeceği beklentileri merkez bankalarının para politikalarında farklılaşmasını beraberinde getirirken, yurt içinde yüksek büyüme ve düşük cari açığın önceliklendirildiği, yatırım ve istihdamın desteklenmesi amacıyla faiz indirim sürecine girildiği yeni ekonomi modeline geçildi.

Salgında 5. dalga endişelerinin Omicron varyantı ile yükseldiği yılın son çeyreğinde Asya ve Avrupa'da artan vakalar karşısında birçok ülke kısıtlayıcı tedbirlere yeniden başvurdu. Yeni varyanta karşı aşıların etkinliğinin sorgulandığı bu süreçte, ekonomik belirsizliklerin artması ile merkez bankalarının bir müddet daha destekleyici duruşu sürdüreceği beklentileri gündeme geldi. Buna karşın enflasyondaki yükselişin beklenenden daha uzun süreceğine ilişkin görüşlerin ağırlık kazanmasıyla bazı merkez bankalarının sıkı para politikalarına dönüş sürecini hızlandırdığı, birçok ülkede faizlerin artırıldığı görüldü.

Bu süreçte ABD Merkez Bankası (Fed) Mart 2020'de devreye aldığı varlık alım programını azaltma (tapering) sürecini başlatırken, kasımda 15 milyar dolar olarak açıkladığı azaltım hızını aralıkta 30 milyar dolara yükseltti. Banka ayrıca, gelecek yıl en az 3 faiz artırımına gidileceği sinyalini verdi. Fed'in ardından İngiltere Merkez Bankası (BoE) da artan Omicron vakaları ve sıkılaştırılan salgın tedbirlerine rağmen enflasyondaki yükseliş karşısında Ağustos 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına gitti ve politika faizini sürpriz bir şekilde 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.

Bu dönemde Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, Pandemi Acil Varlık Alım Programı'nın (PEPP) Mart 2022'de sona ereceğini teyit etti. Fed ve BoE'nin şahin tutumunun aksine güvercin bir duruş sergileyen ECB'nin karar metninde, Kovid-19 salgınıyla ilgili olumsuz şoklara karşı gerekirse PEPP kapsamında net varlık alımlarına yeniden başlanacağı mesajı verildi.

ECB'nin yanı sıra Japonya Merkez Bankası (BoJ) da gevşek para politikasına devam ederek salgın döneminde devreye aldığı küçük ve orta ölçekli firmalara finansman desteğinin süresini 6 ay uzattı. Çin Merkez Bankası (PBoC) da Nisan 2020'den bu yana ilk kez faiz indirimine giderek, politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını 5 baz puan azalttı ve yüzde 3,80'e çekti. Banka bu süreçte, piyasaya zorunlu karşılık adımı ile 1,2 trilyon Çin yuanı likidite enjekte etti. Çin'de son çeyrekte emlak şirketleri Evergrande ve Kaisa vadesi gelen borçlarını ödeyemeyerek temerrüde düşerken, çeşitli sektörlerde borç çevirme endişeleri pay piyasalarını baskıladı.

Yurt içinde ise yılın son çeyreğinde yüksek büyüme ve düşük cari açığın önceliklendirildiği yeni ekonomi modeline geçirilirken, yatırım ve istihdamın desteklenmesi amacıyla faiz indirim sürecine girildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylüldeki 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından son çeyrekte politika faizini toplamda 400 baz puan daha düşürdü. Banka, son toplantısında arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlandığını, alınan kararların yansımalarının 2022'nin ilk çeyreğinde takip edileceğini bildirdi. TCMB ayrıca, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 2014'ten sonra ilk kez piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti ve sonraki günlerde bu yönteme 4 kez daha başvurdu.

Kasım ayında yükselişi yüzde 42,6'yı bulan dolar/TL'nin aralık ayında da yukarı yönlü hareketine devam ederek 18,3674 ile zirvesini görmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin teşvik ve yeni araçları duyurması ile kurda sert düşüş yaşandı. "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürünü detaylarının belli olmasıyla dolar/TL 11,1234 seviyelerine kadar gerilerken, böylece saatler içinde yüzde 40'a yakın düşüş kaydetti.

Kurdaki hareket karşısında, aralıksız 14 gün boyunca yükselen ve haftalık bazda 10 haftayı kazançla kapatan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinde de oynaklık arttı. Bu kapsamda ekimde yüzde 8,22 ve kasımda yüzde 18,9 yükselen BIST 100 endeksi, aralıkta 2.406,89 puanla rekor seviyeyi görmesinin ardından sert düşüşe geçti ve 3 işlem gününde toplamda yüzde 21,7 değer kaybetti. Borsadaki sert düşüş karşısında BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta "yukarı adım kuralı" uygulanırken, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) döviz kontratlarında fiyat limiti değişikliğine gidildi.

Son çeyrekte yatırımcı sayısının her geçen gün kripto para piyasalarında da arttığı görülürken, kasım ayında 69 bin doların üzerine çıkarak yılın zirvesini gören Bitcoin'in fiyatı aralıkta 43 bin doların altına indi.

ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri son çeyreğe yükselişle başlamasına karşın aralıkta yüzde 1,34 seviyelerine kadar gerilerken, bu dönemde Türkiye'de uzun vadeli tahvil faizleri yüzde 24 sınırına kadar yükseldi. Altının ons fiyatı ise ekim başından 21 Aralık'a kadar geçen sürede yüzde 1,8 değer kaybederek 1.788 dolara geriledi. Yurt içinde gram altının fiyatı son çeyrekte tarihi zirvesini 1.059 liraya taşırken, toplamda yüzde 44,7'lik değer kazancı ile 21 Aralık itibarıyla 726,9 lira oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, yılın üçüncü çeyreğindeki önemli gelişmeler şöyle:

1 EKİM:

BoJ Başkanı Kuroda Haruhiko, Kişida Fumio hükümetinde bankanın agresif para politikalarını koruyacağını belirterek, "Direktiflerimiz bu yönde ve değişmesi muhtemel değil." dedi.

S&P, Fransa'nın uzun vadeli kredi notunu "AA" ve not görünümünü "durağan" olarak teyit etti.

4 EKİM:

IMF, Kovid-19 salgınının başlangıcından bu yana 86 ülkeye 110 milyar doların üzerinde finansal destek sağladığını duyurdu.

6 EKİM:

IMF, yüksek enflasyonun gelecek aylarda devam etmesinin muhtemel olduğunu, 2022 ortasına kadar Kovid-19 salgını öncesi seviyelere dönmesinin beklendiğini duyurdu.

Dünya Bankası, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini 2021 için yüzde 5'ten yüzde 8,5'e, 2022 için yüzde 4,5'ten yüzde 3'e ve 2023 için yüzde 4,5'ten yüzde 4'e revize etti.

SPK, borsada çalışanlar ve ailelerine yönelik işlem sınırlamalarını yönetmelik ile hüküm altına aldı.

9 EKİM:

BoE Başkanı Andrew Bailey, ülkede enflasyonun bankanın yüzde 2 hedef seviyesinin üzerinde seyretmesinin son derece endişe verici olduğunu belirtti.

11 EKİM:

Cari işlemler hesabı ağustosta 528 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 23 milyar 33 milyon dolar oldu.

Dünya Bankası, düşük gelirli ülkelerin borç yükünün Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'de yüzde 12 artarak 860 milyar dolarla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.

12 EKİM:

IMF İcra Kurulu, yapılan incelemelerin IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Dünya Bankası Üst Yöneticisi olduğu dönemde 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda uygunsuz bir rol oynadığını kesin olarak göstermediğini bildirdi. Kurul, Georgieva'nın liderliğine olan güvenin bir kez daha teyit edildiğini vurguladı.

IMF, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini 2021 için yüzde 5,8'den yüzde 9'a yükseltti, 2022 için ise değiştirmeyerek yüzde 3,3'te bıraktı.

13 EKİM:

Fed'in 21-22 Eylül'deki toplantısına ait tutanaklar, varlık alımlarını azaltma sürecinin kasım veya aralık ortasında başlayabileceğini ortaya koydu.

14 EKİM:

Çin'de ÜFE yüzde 13,5 ile son 26 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

15 EKİM:

IMF, Japonya'ya yönelik büyüme beklentisini 2021 için yüzde 2,8'den yüzde 2,4'e düşürdü.

18 EKİM:

BoE Başkanı Andrew Bailey, "Para politikası arz yönlü sorunları çözemez ancak Banka, özellikle orta vadeli enflasyon ve orta vadeli enflasyon beklentilerine ilişkin bir risk görürse harekete geçmek zorundadır ve geçmelidir." açıklamasını yaparak faiz artırım sinyali verdi.

20 EKİM:

PBoC, politika faizi olarak baz alınan kredi faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 3,85 düzeyinde tuttu.

21 EKİM:

TCMB, politika faizini 200 baz puan azaltarak yüzde 16'ya indirdi. Kurul, arz yönlü arızi unsurlardan kaynaklı politika faizinde yapılan aşağı yönlü düzeltme için yıl sonuna kadar sınırlı bir alan kaldığını bildirdi.

Dünya Bankası, enerji fiyatlarının bu yıl ortalama yüzde 80'in üzerinde artmasının beklendiğini belirterek, yüksek enerji fiyatları nedeniyle gelişmekte olan ülkelerin enflasyon riskiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulundu.

21 EKİM:

Fed, para politikası yapıcılarının ve üst düzey personelinin bireysel hisse senedi alımlarını yasaklayarak yatırım faaliyetlerine kısıtlama getirileceğini bildirdi.

22 EKİM:

Fed Başkanı Jerome Powell, bankanın varlık alımlarını azaltmaya başlama yolunda olduğunu, yüksek enflasyonun ise gelecek yıla kadar sürebileceğini ifade etti.

23 EKİM:

S&P, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunu "B+/B" olarak teyit ederken, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 8,6, 2022'de yüzde 3,3, 2023 ile 2024'te yüzde 3,1 büyüyeceği öngörüsünde bulundu.

25 EKİM:

BoJ ile Çin Merkez Bankası, karşılıklı yerel para swap anlaşmasını 25 Ekim 2024'e kadar uzattı.

28 EKİM:

TCMB'nin yılın dördüncü Enflasyon Raporu'nda, "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2021 sonunda orta noktası yüzde 18,4 olmak üzere, yüzde 17,3 ile yüzde 19,5 aralığında; 2022 sonunda orta noktası yüzde 11,8 olmak üzere yüzde 9,6 ile yüzde 14,0 aralığında, 2023 sonunda ise orta noktası yüzde 7,0 olmak üzere yüzde 4,6 ile yüzde 9,4 aralığında gerçekleşeceği tahmin edilmektedir." denildi.

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu, rapora ilişkin düzenlenen toplantıda, cari açığın kapanması noktasında önemli bir fırsatın Türkiye'nin önüne geldiğini belirterek, "Şuna inanıyoruz, cari fazla verdiğimizde finansal istikrar ve fiyat istikrarını sağlamış olacağız. Enflasyonla ilgili hedeflerimizden vazgeçmiş değiliz. Temel hedefimiz, fiyat istikrarını sağlamak ve enflasyonu düşürmektir." dedi.

BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, 2021 mali yılına ilişkin enflasyon orta noktası tahminini yüzde 0,6'dan sıfıra, büyüme beklentisini yüzde 3,8'den yüzde 3,4'e düşürdü.

Almanya'da yıllık enflasyon, enerji fiyatları, tedarik sıkıntıları ve salgının etkisiyle ekimde 1993'ten bu yana ilk kez yüzde 4,5'e yükseldi.

29 EKİM:

Avro Bölgesi'nde, ekim ayında yıllık enflasyon yüzde 4,1'le son 13 yılın en yüksek seviyesine çıktı.

2 KASIM:

BoJ'un ekim ayı toplantısına ilişkin tutanaklar, üyelerin salgın sürecinde devreye alınan destek programlarının geleceğini tartıştığını ortaya koydu.

3 KASIM:

Fed, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bırakırken, aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programında kasım sonu itibarıyla 15 milyar dolarlık azalışa gidileceğini duyurdu. Fed Başkanı Jerome Powell, karar sonrası yaptığı açıklamada, faiz oranlarının artırılmasında sabırlı olabileceklerini ancak enflasyondaki gelişmelere bir yanıt verilmesi gerekirse tereddüt etmeyeceklerini söyledi.

Türkiye'de TÜFE ekimde yıllık yüzde 19,89 ve aylık yüzde 2,39 arttı.

4 KASIM:

BoE, politika faizinin değiştirmeyerek yüzde 0,1 seviyesinde bırakırken, tahvil alım programında da değişikliğe gitmedi.

Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini 2021 için yüzde 6'dan yüzde 9,2'ye, 2022 için yüzde 3,6'dan yüzde 4,8'e çıkardı. Kuruluş söz konusu tahminini 2023 için ise yüzde 5 olarak belirledi.

5 KASIM:

Fitch Ratings Kıdemli Direkörü Erich Arispe Morales, Türkiye'nin 2021'de yüzde 9,2, 2022'de yüzde 3,5 ve 2023'te yüzde 4,5 büyümesinin beklendiğini bildirdi.

9 KASIM:

TCMB, Türk lirası zorunlu karşılıkların standart altın cinsinden tesis edilmesi imkanı azami oranını yüzde 15'ten yüzde 10'a düşürürken, yabancı para mevduat ve katılım fonuna uygulanan zorunlu karşılık oranlarını tüm vade dilimlerinde 200 baz puan artırdı.

10 KASIM:

Moody's, Türkiye'deki mali disiplinin, kamu finansmanının dayanıklılığını sürdürmesini sağlayacağını bildirdi. Kuruluş ayrıca, Türkiye'nin gelecek yıl yüzde 4,8 seviyesinde büyüyeceğini öngördü.

11 KASIM:

Cari işlemler hesabı eylülde 1 milyar 652 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 18 milyar 444 milyon dolar oldu.

14 KASIM:

ABD Başkanı Joe Biden, Fed Başkanlığına Jerome Powell'ı ve Başkan Yardımcılığına Lael Brainard'ı aday gösterdi.

15 KASIM:

BBVA Yönetim Kurulu, Garanti BBVA'nın halihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan yüzde 50,15 paylarının tamamı için gönüllü pay alım teklifi yapılmasına karar verdiğini duyurdu.

18 KASIM:

TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 15'e düşürdü. Banka söz konusu karara ilişkin, "Arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki faktörler kaynaklı geçici etkilerin 2022'nin ilk yarısı boyunca etkisini sürdürmesi beklenmektedir. Kurul, bu etkilerin ima ettiği sınırlı alanın kullanımını aralık ayında tamamlamayı değerlendirecektir." açıklamasında bulundu.

OECD bölgesinde büyüme 3. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,9 düzeyinde gerçekleşerek Kovid-19 öncesi seviyesinin üzerine çıktı.

IMF Sözcüsü Gerry Rice, tedarik zinciri aksamalarının devam etmesi veya enflasyon beklentilerinin kısa dönemli fiyat hareketleriyle bozulması durumunda dünyanın bazı bölgelerinde enflasyonun daha kalıcı hale gelebileceğini belirtti.

19 KASIM:

Kamu bankaları, kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Avro bölgesinde enflasyon dinamiklerinin orta vadede azalacağını belirterek, "Enflasyon baskısının azalması beklenirken, politikayı sıkılaştırarak tepki vermek mantıklı değil." dedi.

20 KASIM:

BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, tasfiye halindeki 21 şirketten 6 şirketin sözleşmelerinin Katılım Evim ve İmece Evim'e devredileceğini bildirdi.

23 KASIM:

ABD Başkanı Joe Biden, 32 milyon varili kademeli olmak üzere stratejik petrol rezervinden toplam 50 milyon varillik ham petrolü piyasaya sunacaklarını bildirdi.

TCMB tarafından, döviz piyasalarında gerçekçi olmayan ve iktisadi temellerden uzak, sağlıksız fiyat oluşumları gözlendiği belirtilerek, şirketleri ve vatandaşları işlemlerde olası kayıplara karşı uyardı.

24 KASIM:

TCMB ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Fed'in son toplantısına ait tutanaklar, bazı banka yetkililerinin, enflasyonun yüksek seyretmeye devam etmesi halinde varlık alımlarının azaltılmasını hızlandırmaya ve faiz oranlarını beklenenden daha erken yükseltmeye hazır olunması gerektiğini savunduğuna işaret etti.

27 KASIM:

TCMB ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

29 KASIM:

Fitch Ratings, Kovid-19 salgınında Omicron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını artırdığını bildirdi.

30 KASIM:

-Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 büyüdü.

Fed Başkanı Jerome Powell, yüksek enflasyon riskinin arttığını belirterek, aralık toplantısında tahvil alımlarının azaltılmasını hızlandırmayı tartışacaklarını söyledi.

Powell ayrıca, Kovid-19 vakalarındaki son artışın ve Omicron varyantının ortaya çıkmasının, istihdam ve ekonomik faaliyet üzerinde aşağı yönlü riskler oluşturduğuna, enflasyona ilişkin belirsizliği artırdığına dair Kongreyi uyardı.

BDDK katılım, kalkınma ve yatırım bankalarının müşterileri ve kamuoyunu faizsiz bankacılık ilke ve standartları kapsamında bilgilendirmelerine ilişkin usul ve esaslar belirledi.

1 ARALIK:

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle 2014'ten bu yana ilk kez piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti. Banka ayrıca, Borsa İstanbul AŞ Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde de işlem yapmaya başlandığını duyurdu.

3 ARALIK:

Türkiye'de TÜFE kasımda yıllık yüzde 21,31 ve aylık yüzde 3,51 arttı.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.

6 ARALIK:

ECB, yaklaşık 20 yıldır tedavülde olan avro banknotlarını yeniden tasarlamayı planladığını bildirdi.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, Avro Bölgesi'nde son dönemde hızla artan enflasyonun gelecek yıl düşmesini beklediklerini söyledi.

9 ARALIK:

Çinli emlak devi Evergrande ve Kaisa borçlarını ödeyememesinin ardından temerrüde düştü

10 ARALIK:

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.

13 ARALIK:

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.

15 ARALIK:

Fed, politika faizini değiştirmezken, varlık alımlarını azaltma hızını, aylık 15 milyar dolardan 30 milyar dolara çıkarma kararı aldı. Enflasyonun "geçici" olacağı değerlendirmesini karar metninden çıkaran ve enflasyon tahminlerini yükselten Fed, 2022 ve 2023'te 3'er kez faiz artışı öngördü.

16 ARALIK:

TCMB, politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Banka söz konusu karara ilişkin, "Kurul, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar vermiştir. Alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022'nin ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir." açıklamasında bulundu.

BoE, politika faizini 15 baz puan artırarak yüzde 0,25'e çıkardı.

ECB, faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, PEPP'in gelecek yılın mart ayında sona ereceğini teyit etti. ECB Başkanı Christine Lagarde, karar sonrası yaptığı açıklamada, enflasyon görünümüne yönelik yukarı yönlü risk olduğunu ve salgında yeni varyantların belirsizlik oluşturduğunu belirterek, gerekirse PEPP kapsamında net varlık alımlarına yeniden başlanacağı mesajını verdi.

17 ARALIK:

BoJ, faizlerde ve para politikasında değişikliğe gitmezken, salgın döneminde devreye aldığı küçük ve orta ölçekli firmalara finansman desteği süresini 6 ay uzattı.

TCMB, döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale etti.

BIST 100 endeksi, 2.406,87 puanla rekor kırdı.

ECB, Kovid-19 krizi sırasında bankalara verilen likidite yönetimindeki gevşeme tedbirinin yıl sonunda uzatılmayacağını bildirdi.

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ülkeye ilişkin 2021 ve 2022 büyüme görünümünü aşağı yönlü revize etti.

20 ARALIK:

Gram altının fiyatı, 1059 lira ile dolar/TL de 18,3674 ile tarihi zirvesini gördü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı durdurarak nispi bir istikrar sağlamak için yeni araçların devreye alınacağını açıkladı.

21 ARALIK:

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat" ürününün detaylarını açıkladı. Buna göre, üründe, gerçek kişilerin TL vadeli hesapları üzerinde işleyecek faiz ile hesap açılış ve vade tarihlerindeki kur değişim oranı kıyaslanacak, yüksek olan oran üzerinden hesap nemalandırılacak. Bu mevduat ürününe stopaj uygulanmayacak.

TCMB, döviz tevdiat hesaplarının ve döviz cinsinden katılım fonlarının hesap sahibinin talebi üzerine TL vadeli hesaplara dönüşmesi halinde mevduat ve katılım fonu sahiplerine destek sağlanacağını bildirdi. Banka ayrıca, ihracatçı ve ithalatçı firmalara kur riskini yönetebilmeleri amacıyla, ihale yoluyla ve VİOP TL uzlaşmalı vadeli döviz satışı gerçekleştirileceğini duyurdu.