Finansal Piyasalarda İlk Çeyrek Dalgalı Seyir

Ekonomi

Finansal piyasalarda yılın ilk çeyreğinde, dünya genelinde önemli merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında izlediği "şahin" politikaların ne zaman sonlanacağına ilişkin belirsizlik ve makroekonomik verilerden alınan resesyon sinyalleriyle dalgalı bir seyir öne çıktı.

Rusya- Ukrayna savaşının gıdaya ulaşımı engellediği dönemde, Orta Doğu'da İsrail'in, başta Filistin olmak üzere bölge ülkelerle yaşadığı gerginlikler risk iştahını törpüledi.

Orta Doğu'da çıkan çatışmalar, özellikle petrol arzını tehdit ederken yatırımcıların altın başta olmak üzere güvenli varlıklara yönelik talebini destekledi.

Bu gelişmelerle yılın ilk çeyreği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi, jeopolitik risklerin varlığını koruması ve artan enflasyonun etkisiyle finansal piyasalarda oynaklığın arttığı bir dönem oldu.

Dünya genelinde enflasyonun uzun dönem ortalamalarının ve merkez bankalarının hedeflerinin üzerinde seyrettiği yılın ilk çeyreğinde, ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında bıraktı.

Avro Bölgesi'nde para politikasında gevşemenin başlaması için enflasyonda düşüşün süreklilik kazanması beklendi. Şubat ayında Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, Avro Bölgesi'nin Kovid-19 salgını sonrası toparlanmanın ardından enflasyonu çok yükseklere çıkaran bir dizi şok nedeniyle ciddi olumsuzluklarla karşı karşıya kaldığını anımsattı.

Lagarde, Ekim 2022'de yüzde 10,6 ile zirve yapan enflasyonun son dönemde enerji şoklarının ve arz yönlü çeşitli aksaklıkların hafiflemesinin yanı sıra kararlı politika adımları sayesinde önemli ölçüde gerilediğini ifade etti.

Mart ayında İsviçre Merkez Bankası (SNB), gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu. SNB, politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

Uluslararası Para Fonu (IMF), ABD ve bazı büyük gelişmekte olan ekonomilerin beklenenden fazla dayanıklılık göstermesi ve Çin'deki mali desteğin etkisiyle küresel ekonomik büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2,9'dan yüzde 3,1'e yükseltti.

Emtia fiyatları 2023 yılı sonuna doğru yatay bir seyir izlese de jeopolitik riskler, finansal koşullar ve arz yönlü faktörler petrol fiyatlarında oynaklığın sürmesine neden oldu. Söz konusu gelişmelerle, geçen yılın sonunda 77,9 dolar olan Brent petrolün varil fiyatı, bu yılın ilk çeyreğinde 87 dolara kadar çıktı. Brent petrolün varil fiyatı, 2024'ün ilk çeyreğini, önceki yılın kapanış seviyesine göre yüzde 11,6 artışla 86,8 dolardan tamamladı.

2023 yılını 2 bin 75 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı ise 2024'ün ilk çeyreğinde yüzde 7,6 artışla 2 bin 234 dolara kadar çıkarak rekor kırdı. Aynı dönemde ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 30 baz puan yükselerek yüzde 4,20'ye çıkarken, yılın başında 102,3 seviyesinde bulunan dolar endeksi de ilk çeyrek sonunda yüzde 2,2 artışla 104,5 seviyesine ulaştı.

Türkiye'nin ekonomi programına güven arttı

Yurt içinde finansal piyasalarda yerel yönetimlerin belirleneceği seçim atmosferinde karışık bir seyir izlenirken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) para politikasında atacağı adımlar yakından takip edildi.

2024'ün ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.

İlk çeyrekte izlenen ekonomi politikaları sonucunda Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadelerinin uzamasını sağladı. Bu durum uygulanan ekonomi programına güveni artırdı ve yatırımcı ilgisinin oluşmasına katkı sağladı ve Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) 300 baz puana kadar geriledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listesinden çıkışı sürecinde son aşamaya gelindiğini belirterek, "FATF ekibi tarafından Türkiye'ye yapılacak ziyaret akabinde hazırlanacak değerlendirme raporu haziran ayındaki genel kurul toplantısında ele alınacak ve bu toplantıda ülkemize yönelik gri liste kararının kaldırılması bekleniyor." dedi.

Öte yandan, bu dönemde kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede çalışmalar sürdü.

Şimşek, kripto varlıklara ilişkin yasal düzenlemede son aşamaya geldiklerini belirterek, "Kripto varlık düzenlemesiyle temel hedefimiz bu alanı daha güvenli hale getirmek ve ortaya çıkabilecek riskleri bertaraf etmek." dedi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), yatırım fonlarına ilişkin esaslarda değişikliğe gitti. Buna göre, serbest fonlar, portföy ve işlem sınırlamalarına tabi olmaksızın fonun Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) sayfasında yer alan yatırım stratejileri ve limitler dahilinde yatırım yoluna gidebilmesi sağlandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), "Mevduat ve Katılım Fonunun Kabulüne, Çekilmesine ve Zamanaşımına Uğrayan Mevduat, Katılım Fonu, Emanet ve Alacaklara İlişkin Usul ve Esaslar Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti.

Buna göre, katılma hesapları için sözleşme türüne göre ayrı havuz oluşturma imkanı sağlanmasına onay verilirken, "Mevduat ve Katılım Fonu" ile ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak günlük birim değerler hesaplama tablosu kaldırıldı.

Bu dönemde Türkiye, ekonomi politikalarında izlenen yol haritasının olumlu sonuçlarını almaya devam etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

Bu gelişmelerle, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yılın ilk çeyreğinde, 7.412,29 ile 9.336,27 puan arasında dalgalı bir seyir izlerken, 2024'ün birinci çeyreğini yüzde 19,8 artışla 9.142,40 puandan tamamladı.

Yılın ilk çeyreğinde finansal piyasalarda öne çıkan gelişmeler şöyle:

3 OCAK

Türkiye'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Aralık 2023'te aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu.

Almanya Federal İş Ajansı (BA), işsizlik rakamlarına ilişkin geçen yılın aralık ayı verilerini açıkladı. Buna göre, ülkede mevsimsellikten arındırılmış işsiz sayısı, Aralık 2023'te kasım ayına kıyasla 5 bin artarak 2 milyon 703 bin oldu.

4 OCAK

Fed Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2023 yılının son toplantısının tutanaklarında, banka yetkililerinin politika faizinin zirvede veya zirveye yakın olduğunu ve 2024'te faiz indirimlerine başlanılacağını düşündüğünü ancak enflasyon açıkça düşene kadar para politikasının bir süre daha kısıtlayıcı kalmasının uygun olacağı görüşünde olduğunu ortaya koydu.

ABD'de tarım dışı istihdam aralık ayında öngörülerin üzerinde 165 bin kişi oldu.

Almanya'da TÜFE beklentilere paralel olarak aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,7 arttı.

5 OCAK

ABD'de aralık ayında ortalama saatlik kazançlar yüzde 0,4 yükseldi.

Avro Bölgesinde aralık ayı TÜFE aylık yüzde 0,2, yıllıkta beklentilerin altında yüzde 2,9 olarak gerçekleşti.

6 OCAK

ABD Çalışma Bakanlığı, Aralık 2023'e ilişkin istihdam raporunu açıkladı. Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam geçen yıl aralıkta 216 bin kişi arttı.

8 OCAK

Hazine nakit dengesi Aralık'ta 197 milyar lira açık verdi. 2023 nakit açığı 625,5 milyar lira olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası verilerine göre, 2023 yılı en yüksek altın ithalatı yapılan yıl oldu. Geçen yıl altın ithalatı 318 bin 918 kg olarak gerçekleşti.

Çin'in borç krizindeki inşaat ve emlak şirketi Evergrande'nin iştiraki elektrikli araç üreticisi Evergrande NEV'in Başkan Yardımcısı Liu Yongcuo gözaltına alındı.

Fitch, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'da, finansal sektörlerin görünümünün çoğunlukla "nötr" olduğunu açıkladı.

9 OCAK

Dünya Bankası, Türkiye büyümesi tahminlerini 2023 yılı için yüzde 4,2, 2024 için yüzde 3,1, 2025 için ise yüzde 3,9 olarak açıkladı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi 33.763 puana ulaşarak 34 yılın rekorunu kırdı.

10 OCAK

Şimşek, kripto varlık alım satım platformlarına SPK tarafından lisans verileceğini duyurdu.

Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2023'te bir önceki aya göre 0,4 puan artışla yüzde 9'a çıktı.

11 OCAK

Şimşek, Türkiye'nin 2023 yılını 8,8 milyar dolarlık dış finansmanla kapattığını açıkladı.

ABD TÜFE aralıkta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 arttı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) spot Bitcoin Borsa Yatırım Fonlarına (ETF) onay verdi.

12 OCAK

Türkiye'nin cari işlemler hesabında kasımda 2 milyar 722 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 2 milyar 153 milyon dolarlık fazla oluştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TCMB'nin bankalara verdikleri kredilerin kullanım alanları ve toplumsal faydasına göre not vereceklerini söyledi.

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, JPMorgan Chase genel merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı sunumda, enflasyonu düşürmek konusunda kararlılıklarını dile getirdi.

Erkan, para politikasında sıkılaşma sürecinin mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu "B3" olarak teyit ederken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), geçen yılın aralık ayında aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 1 artışla beklentilerin altında gerçekleşti.

Brent petrol, Husilere hava saldırısı düzenlenmesinin ardından 80 doları aştı.

15 OCAK

Japonya Araştırma Şirketi Teikoku Databank, ülkede iflas eden şirket sayısının 2023 yılı aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 36,1 artarak 806 olduğunu belirtti.

16 OCAK

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), Aralık 2023 ve geçen yıla ilişkin fiyat artışlarına ilişkin öncü verilerini teyit etti. Ülkede TÜFE Aralık 2023'te önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,7 yükselirken, aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

17 OCAK

İngiltere'de TÜFE Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 4 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

Avro Bölgesinde kasımda yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon aralıkta yüzde 2,9'a ulaştı. TÜFE, aralıkta aylık bazda yüzde 0,2 arttı.

19 OCAK

TCMB Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi yüzde 42,04 oldu. Cari yıl için gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) artış beklentisi 4,2'den yüzde 3,4'e gerilerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 3,3'ten yüzde 3,9'a yükseldi.

Japonya'da 2023'te yıllık çekirdek TÜFE, önceki yıla kıyasla yüzde 3,1 yükseldi. Buna göre "son 41 yılın en hızlısı" olarak gösterilen söz konusu yıllık TÜFE artış hızı, 1982 yılında kaydedilen artış hızı ile eş değer oldu.

23 OCAK

Tüketici güven endeksi, aralık ayında 77,4 iken ocak ayında yüzde 3,9 oranında artarak 80,4 oldu.

25 OCAK

TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.

ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi.

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ocakta bir önceki aya göre 1,1 puan azalarak yüzde 77,6 seviyesine geriledi.

Reel Kesim Güven Endeksi, ocakta geçen aya göre 1,8 puan artarak 100,9'a yükseldi.

ABD 2023 yılı 4. Çeyrek GSYH'si yüzde 3,3 ile beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi.

26 OCAK

-ABD'de kişisel gelirler aralıkta bir önceki aya göre öngörülere paralel olarak yüzde 0,3 artış gösterdi.

30 OCAK

Türkiye'de ekonomik güven endeksi ocak ayında yüzde 3,1 oranında artarak 99,4 oldu.

Japonya'da 2023 yılının son ayında işsizlik oranı yüzde 2,4'e geriledi.

ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, ocakta aylık 1,9 puan azalışla 107,1'e düştü.

31 OCAK

Fed ocak ayı toplantısında politika faizini beklentiye paralel olarak değiştirmeyerek yüzde 5,25-5,50 aralığında tuttu.

Türkiye'nin ihracatı, 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 0,6 artarak 255 milyar 777 milyon dolara çıkarken, ithalatı yüzde 0,5 azalarak 361 milyar 774 milyon dolar oldu.

Almanya'da yıllık enflasyon ocak ayında yüzde 2,9 oldu.

1 ŞUBAT

TCMB ile İspanya Merkez Bankası arasında, merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere mutabakat zaptı imzalandı.

TCMB PPK Toplantı Özeti'nde, yıl sonu itibarıyla çekirdek göstergelerin eğiliminin son Enflasyon Raporu'nda tahmin edilenden daha olumlu bir enflasyon eğilimine işaret ettiği vurgulandı.

6 Şubat depremlerinin birinci yılında Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) faizsiz ve 22 ay geri ödemesiz kredisi depremzede işletmelere katkı sağladı

Avro Bölgesi'nde TÜFE ocak ayında yıllık bazda yüzde 2,8'e düştü.

İngiltere Merkez Bankası da (BoE) faizleri sabit tutarak 5,25 seviyesinde bıraktı.

2 ŞUBAT

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, görevinden affını istedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), fiyat istatistikleri yöntem ve hesaplamaları konusunda ulusal ihtiyaçlar ve uluslararası gelişmelerin istişare edilmesi amacıyla Fiyat İstatistikleri Danışma Kurulu'nun oluşturulduğunu bildirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam, ocak ayında 353 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 3,7 oldu.

3 ŞUBAT

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Fatih Karahan, TCMB Başkanlığı'na atandı.

Yıllık enflasyon ocakta tüketici fiyatlarında yüzde 14,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 26,16 oldu.

5 ŞUBAT

TCMB, parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi, Türk lirası mevduat payının artırılması ve Kur Korumalı Mevduat'tan (KKM) TL mevduata geçişin desteklenmesi amacıyla TL zorunlu karşılıklara faiz uygulayacak.

Merkez Bankası, FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) Ödeme İste Katman Servisini devreye aldı.

Döviz dönüşümlü KKM'de tarih uzatıldı.

7 ŞUBAT

Hazine nakit dengesi ocak ayında 206,8 milyar lira açık verdi.

Almanya'nın sanayi üretimi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,6 ile beklentilerden fazla azaldı.

8 ŞUBAT

Çin'de tüketici fiyatları 2009'dan bu yana en hızlı düşüşü kaydetti. Ocakta ÜFE, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5, TÜFE yüzde 0,8 düştü.

10 ŞUBAT

-Türkiye'de işsizlik oranı, Kasım 2020'de 2019'un aynı ayına göre 0,9 puanlık azalışla yüzde 12,9'a geriledi.

11 ŞUBAT

Almanya'da yıllık enflasyon, KDV indirimlerinin baz etkisinin sona ermesinin etkisiyle ocakta yüzde 4,9'a geriledi.

12 ŞUBAT

Türkiye'nin 5 yıllık CDS 300 baz puana geriledi.

Türkiye'de işsizlik oranı, Aralık 2023'te bir önceki aya göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,8 oldu. Bu dönemde işsiz sayısı 3 milyon 98 bin kişi olarak belirlendi.

13 ŞUBAT

TCMB tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Aralık 2023'te cari işlemler hesabı 2 milyar 91 milyon dolar açık verdi.

ABD'de TÜFE, ocakta aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artışla piyasa tahminlerinin üzerinde gerçekleşti.

15 ŞUBAT

İngiltere'de TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 0,6 ile beklenenden daha fazla azalırken, yıllık bazda ise yüzde 4 ile tahminlere paralel artış gösterdi.

Japonya'da GSYH, 4'üncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

19 ŞUBAT

Türkiye'nin ihracatı 2023 yılında küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen 255,8 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Çin'de cari işlemler dengesi 2023 yılında 264,2 milyar dolar fazla verdi.

20 ŞUBAT

Türkiye'de işsizlik oranı 2023 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 8,8 ile son 42 çeyreğin en düşük seviyesine geriledi.

21 ŞUBAT

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın sermayesinin 35 milyar 700 milyon liraya çıkarıldığını açıkladı.

Fed son toplantısına ait tutanaklar, banka yetkililerinin politika duruşunu gevşetmek için çok hızlı hareket etmenin risklerine dikkati çektiğini ortaya koydu.

22 ŞUBAT

TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 45'te sabit tuttu.

ECB, geçen yıl için, enflasyona karşı faiz artışları nedeniyle 2004'ten beri ilk kez zarar açıkladı.

IMF Sözcüsü Julie Kozack, enflasyonun düşmesine rağmen henüz hedefe yeterince yakın olmadığını belirterek, merkez bankalarını, para politikasında erken gevşemeye karşı tedbirli olmaya çağırdı.

23 ŞUBAT

Bakan Şimşek, Türkiye'nin FATF'ın gri listesinden çıkması için son aşamaya geldiğini bildirdi.

Almanya ekonomisi, 2023'ün son çeyreğinde, yüksek enflasyonun hane halkının satın alma gücünü azaltmasının etkisiyle bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 küçüldü.

26 ŞUBAT

TCMB, ticari gayrimenkul piyasasındaki fiyat gelişmelerinin izlenmesi amacıyla üretilen Ticari Gayrimenkul Fiyat Endeksi'ni (TGFE) yayımlamaya başladı. TGFE, 2023'ün son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 12,5, yıllık bazda nominal yüzde 98,2 ve reel olarak yüzde 21,8 arttı.

AB ülkeleri, avro para transferlerinin saniyeler içinde gerçekleşmesini sağlayacak düzenlemeyi onayladı.

ECB Başkanı Christine Lagarde, enflasyonda düşüş sürecinin devam etmesini beklediklerini söyledi.

27 ŞUBAT

Almanya'da tüketici güveni hafif yükselirken tasarruf eğilimi 16 yılın en üst seviyesine çıktı, ülkede gelecek aya yönelik Tüketici Güven Endeksi, 0,6 puan artarak eksi 29 oldu.

28 ŞUBAT

Türkiye'nin ihracatı ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalatı yüzde 22 azalışla 26 milyar 218 milyon dolar oldu.

ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,2 ile beklentilerin altında büyüdü.

Menkul satış sözleşmelerinde ödemelerin Türk lirasıyla yapılması zorunluluğuna istisna getirildi.

29 ŞUBAT

Türkiye ekonomisi 2023 yılında yüzde 4,5 büyüdü.

Şimşek, G20 Bakanlar ve Merkez Bankası Başkanları toplantısına katıldı

Fed'in enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ocakta yıllık yüzde 2,8 ile Mart 2021'den bu yana en düşük artışını kaydetti.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen G20 toplantıları kapsamında, Şimşek ve Karahan ile bir araya geldi.

OECD Başekonomisti Clare Lombardelli, BoE para politikasından sorumlu başkan yardımcısı olarak atandı.

Almanya'da yıllık enflasyon şubat ayında yüzde 2,5 seviyesinde belirlendi.

6 Mart

TCMB'den ilave sıkılaşma adımları kapsamında, TL ticari krediler için yüzde 2,5 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye indirilmesine, ihtiyaç kredilerinde yüzde 3 olan aylık büyüme sınırının yüzde 2'ye düşürülmesine, taşıt kredilerinde ise yüzde 2 sınırının korunmasına karar verildi.

7 Mart

ECB, yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu. ECB'den para politikası kararına ilişkin yapılan açıklamada, Bankanın refinansman faizini yüzde 4,50, mevduat faizini yüzde 4 ve marjinal fonlama faizini yüzde 4,75'te sabit bıraktığı belirtildi. Böylece para politikasına yönelik yılın ikinci toplantısında, art arda dördüncü kez 3 temel politika faizi sabit tutulurken faiz oranları avro tarihindeki en yüksek seviyede kalmaya devam etti.

9 Mart

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fithc Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B"den "B+"ya yükseltirken, not görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çıkardı.

11 Mart

ABD'de tarım dışı istihdam şubatta 275 bin kişi arttı. İşsizlik oranı yüzde 3,7'den yüzde 3,9'a çıkarak 2 yılın en yüksek seviyesini kaydetti.

Japonya ekonomisi teknik resesyondan "kıl payı" kurtuldu.

Japonya ekonomisi, 2023'ün 4. çeyreğinde önceki çeyreğe göre yüzde 0,1, yıllık bazda ise yüzde 0,4 büyüme kaydederek teknik resesyonun önüne geçti. Japonya'da revize edilen veriler, ekonominin geçen yıl ekim-aralık döneminde güçlü sermaye harcamalarının da desteğiyle büyümeye döndüğünü ve bu sayede teknik bir resesyondan kıl payı kurtulduğunu ortaya koydu.

12 Mart

ABD'de TÜFE, şubatta aylık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,4 arttı, yıllık bazda ise yüzde 3,2 artışla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

14 Mart

ABD'de ÜFE, şubatta aylık bazda yüzde 0,6 ve yıllık bazda yüzde 1,6 artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı.

15 Mart

Çin Merkez Bankası, politika faizini sabit tutarken piyasadan net nakit geri çekti

Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ile piyasaya aktarılan para, vadesi dolan kredilerinden çekilen miktarın altında kaldı. Çin Merkez Bankası (PBoC), 1 yıl vadeli borçlanma faizi oranını (politika faizi) sabit tutarken, Orta Vadeli Kredi Aracı (MLF) ve ters repo işlemleriyle piyasaya aktardığından daha fazla nakit varlığı geri aldı.

18 Mart

Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyon şubatta yüzde 2,6 oldu

20 Mart

Fed, politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Fed'den yapılan açıklamada, faiz oranının sabit tutulması kararının oy birliğiyle alındığı belirtildi.

21 Mart

TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye yükseltti. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 45'ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar verdiği belirtildi.

TCMB faiz kararının ardından dolar/TL geriledi.

Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318'e geriledi. TCMB PPK, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 500 baz puan artırarak yüzde 50'ye çıkarmasının ardından piyasalarda oynaklık arttı.

SNB, gelişmiş ekonomilerde faiz oranlarını ilk düşüren merkez bankası oldu.

Faizin 1,75'te sabit bırakılması beklenirken SNB'nin dokuz yılda yaptığı ilk faiz indirimi dikkati çekti. SNB, politika faizini beklenmedik şekilde 25 baz puan düşürerek, gelişmiş ülkelerde faiz oranlarını düşüren ilk merkez bankası oldu.

BoE politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu.

PPK, geçen sonbahardan beri, enflasyonun yüzde 2 hedefinin üzerinde yerleşik hale gelme riski ortadan kalkana kadar, para politikasının uzun bir süre boyunca kısıtlayıcı olması gerektiği kanısına vardı.

28 Mart

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,4 büyüdü

ABD ekonomisi, 2023'ün dördüncü çeyreğinde yüzde 3,4 ile beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim-Aralık 2023 dönemine ilişkin GSYH nihai verilerini açıkladı.