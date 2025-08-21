Fındık Tazminatı 2,3 Milyar Lira

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye genelinde fındıktaki zirai don hadisesinden kaynaklı zararın karşılığı, ödenecek olan tazminat yaklaşık 2,3 milyar lira olacak. Bunun şu ana kadar yaklaşık 300 milyon lirası ödendi, ödenmeye de devam edecek." dedi.

Konuralp Bölgesi'ndeki Beçi Yörükler köyünde düzenlenen "Fındık Hasadı Şenliği"nde konuşan Yumaklı, Bakanlık olarak tarımın, ormanın, suyun ve gıdanın olduğu her yerde olduklarını söyledi.

Yumaklı, "Türkiye Yüzyılı" hedeflerinin büyük olduğunu belirterek, hedeflerinin hangi ürün olursa olsun verimli, kaliteli, sürdürülebilir, kayıtlı, sektörün yatırım aldığı üretim sistematiğini güçlendirerek devam ettirmek olduğunu, buna "üretimin ve üreticinin yüzyılı" dediklerini kaydetti.

Bunu sağlamak adına gece gündüz çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Yumaklı, Türkiye'nin güçlü olduğu her noktayı maalesef çok farklı şeyler ortaya koyarak perdelemek isteyen, anlam veremedikleri bir anlayışın da bulunduğunu dile getirdi.

Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada da ilk 7 ülke arasında olduğunu aktararak, bunun mimarının üreticiler olduğunu ifade etti.

Su konusunun, bütün ülkelerin önem itibarıyla, hayatın devamlılığı itibarıyla birinci sıraya koyduğu bir husus olduğuna işaret eden Yumaklı, "İşte biz de tam bu noktada, suyu merkeze alan üretim planlamasını gündeme getirdik ve 2024 yılından itibaren uygulamaya başladık. Sadece üretimi planlıyoruz demedik. Bütün destek sistemlerimizi, bütün kredi sistemlerimizi, bütün hibe sistemlerimizi, dönemsellik itibarıyla önem arz eden bütün hususları buna hasrettik ve ilk defa tarımsal destekler üretimin sonrasında değil, 3 yıl öncesinden açıklandı." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, Düzce'nin üretim gücü itibarıyla önemli bir şehir olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Düzce'ye de yatırımlar yapıldı. Son 23 yılda tarım, orman ve su sektörlerinde Düzce'ye yapılan yatırımın toplam tutarı bugünün fiyatlarıyla 27 milyar lira. 47 su ve sulama eseri hizmete alındı. Bugün de merkez içme suyu arıtma tesisinin temelini atmış olacağız ve Allah nasip ederse önümüzdeki yıl bitmeden devreye almış olacağız. Düzce yeşil bir şehir ancak biz onu yeterli görmüyoruz. Daha da yeşil yapmak için çok güçlü ormanlarına güç katma adına bugüne kadar 60 milyon fidan ve tohumu Düzce'de toprakla buluşturmuş olduk."

Tarım toprağının önemli olduğunu vurgulayan Yumaklı, 271 bin dekarlık Düzce Ovası'nı koruma altına aldıklarını söyledi.

Yumaklı, fındığın stratejik ürün olduğundan bahsederek, "Ekonomik değeri itibarıyla son derece önemli. Aile işletmeleri için kıymetli gelir kapısı. 42 ilde 744 bin dekarlık alanda 700 bin çiftçimiz, üreticimiz dünya üretiminin yüzde 70'ini Türkiye'de gerçekleştiriyor. Bu son derece önemli bir güç. Türkiye dünyada bu konuda birinci. Bunu hepimiz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tescilli 23 fındık çeşidi var"

Yumaklı, Türkiye'de kişi başı fındık tüketiminin yıllık 1 kilo 300 gram olduğunu, bunun artırılması için çalışmaları gerektiğini belirterek, "(Fındık) Yıllık 2 milyar dolarlık memleketin ekonomisine katkıda bulunan son derece önemli büyüklüğe sahip. Yaklaşık yüzde 80'nine yakını Avrupa Birliği ülkelerine ihraç ediyoruz. Bütün fındık üreticilerimize ve tarımsal üretime emek vermiş, gayret sarf eden bütün çiftçilerimize teşekkür ediyorum. Onların o emeği, o alın teri bizim başımızın tacı." dedi.

Şubat ve nisandaki zirai don olayının birçok ürünü etkilediğine dikkati çeken Yumaklı, "Fındık da bundan maalesef nasibini aldı. Türkiye genelinde fındıktaki zirai don hadisesinden kaynaklı zararın karşılığı, ödenecek olan tazminat yaklaşık 2,3 milyar lira olacak. Bunun şu ana kadar yaklaşık 300 milyon lirası ödendi, ödenmeye de devam edecek." ifadesini kullandı.

Yumaklı, üretimin kaliteli ve verimli şekilde yapılması gerektiğini, dolayısıyla AR-GE çalışmalarının önemli olduğunu anlatarak, "Bakanlığımızın TAGEM (Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü) diye birimi var. Türkiye'de tescilli 23 çeşit fındık var, 17'si TAGEM'in yapmış olduğu çalışmalardan tescil edilen ürünler. Fındık yan kaynaklarımızın da koruma altında olduğunu buradan ifade etmek istiyorum." diye konuştu.

Kahverengi kokarcaya karşı etkin mücadele yürüttüklerinden bahseden Yumaklı, bunun önemli olduğunu belirterek, bütün üreticileri Tarım ve Orman İl müdürlüklerinin çalışmalarına destek vermeye davet etti.

"16 noktada Toprak Mahsulleri Ofisi alım noktasını açmış olacak"

Yumaklı, her sene Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık alım fiyatlarının açıklanmasının beklendiğini dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunun altını özellikle çizmek istiyorum, devlet, hükümet olarak Toprak Mahsulleri Ofisinin ticaret yapma gibi bir görevi de yok, kendilerine bu şekilde verilmiş talimat da yok. Yapmamız gereken veya üzerimize görev olarak verilen husus piyasayı regüle etmektir, ticaretin içinde olmak değil. Dolayısıyla açıklanan fiyatlar da bu anlamda baz fiyattır. Şunu söylüyor Toprak Mahsulleri Ofisi; 'Bu fiyatın altına gelirse ben piyasayı regüle edeceğim, üreticiyi koruyacağım ama tüketicimi de kollayacağım. Dolayısıyla makul fiyatı söylüyorum.' Bunun üzerinde olursa helali hoş olsun, satılsın. Nitekim bu sene de aynısı olacak, bunu biliyoruz, piyasayı da takip ediyoruz, görüyoruz. Buradaki üreticilerimizin tecrübesi neredeyse bizim yaşımız kadar. Onlar bunu en iyi biliyorlar bütün gelişimini. Bugün itibarıyla fındık 5 doların üzerine çıktıysa bu AK Parti hükümetlerinin, Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki bizatihi takibi ve talimatlarıyla olmuştur. 25 Ağustos'tan itibaren 16 noktada inşallah Toprak Mahsulleri Ofisi alım noktasını açmış olacak. Buradan bütün çiftçilerimize, üreticilerimize, özellikle bu anlamda bereketli sezon diliyorum. Biliyorum rekoltede çok ciddi düşüş oldu ama inşallah bu seneyi de olması gereken en iyi şekilde geçeceğiz."

Teşvikleri ve sektörün de gayretiyle markalaşma konusunu Türkiye'de fındık anlamında belli noktaya gelinmesinin önemine değinen Yumaklı, "Bu ürünün bütün zorluklarını yaşıyorsanız ama katma değerli satabilir bir avantajı kaçırıyorsanız, burada çok büyük problem var demektir. Gerek sanayi gerek ticaret bakanımızla katma değerli ürün oluşturma konusunda kafa kafaya vermiş durumdayız. Sizlerin de destekleri ve gayretleriyle inşallah bunu halletmiş olacağız." dedi.

Yumaklı, yarından itibaren yine aşırı sıcak hava dalgası, anormal hava hareketleriyle ilgili uyarı olduğunu aktararak, açık alanlarda yapılacak herhangi bir faaliyetin yangına dönüşmemesi için hassasiyet gösterilmesini istedi.

Bakan Yumaklı, konuşmasının ardından fındık topladı, alandaki yöresel ürün stantlarını gezdi.

Etkinliğe, Düzce Valisi Selçuk Aslan, AK Parti Düzce milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, Tarım ve Orman İl Müdürü Esra Uzun, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, DSİ Düzce İl Müdürü Deniz Yıldız, Düzce Orman İşletme Müdürü Murat Yıldız, Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürü Mevlüt Şanlı Şimşek ve AK Parti Düzce İl Başkanı Hasan Şengüloğlu katıldı.