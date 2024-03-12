GEKA\'nın 84 milyon 258 bin TL destek verdiği 32 projeyi Bakan Kacır törenle açtı

Ekonomi

Denizli'de GEKA'nın destekleriyle tamamlanan 32 projenin toplu açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizde 7 bin 400'den fazla ilave istihdam oluşturduk. 22 yıl önce Denizli'de sadece 75 KOBİ'miz desteklenirken biz, 25 bin 400'den fazla KOBİ'mize 3,1 milyar lira destek sağladık" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA); Alternatif Turizm, Güdümlü Proje Desteği, Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi, İmalat Sanayinde Dijitalleşme, Yenilikçi Genç Girişimcilik ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında 32 projeye destek sağladı. Projelerin açılış törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, GEKA Genel Müdürü Ahmet Şimşek, GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, AK Parti İl Başkanı Yücel Güngör, MHP İl Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, il protokolü ve sanayiciler katıldı.

Denizli'de son yıllarda desteklenen ve başarı ile tamamlanan toplam 32 projedeki 110 milyon 385 bin 427 TL'lik yatırıma 84 milyon 258 bin 787 TL destek sağlandığı belirten GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, "Denizli Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi kapsamında istihdam garantili nakış, dikiş, desen hazırlama eğitimlerine ilk etapta katılan 67 kişiden 50'si istihdam edildi. 2024 fiyatlarıyla 38 milyon 538 bin 562,99 TL ile tamamlanan projeye Ajansımız 27 milyon 937 bin 820,48 TL destek sağladı. Üreten Şehirler Programı kapsamında Denizli Sanayi Odası tarafından yürütülen 'Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde' projesiyle, Denizli'de tekstil ve hazır giyim sektörüne yönelik boya-terbiye alanında faaliyet gösteren 40 işletmeye kaynak verimliliği alanında danışmanlık ve fizibilite desteği verilerek yatırım yol haritaları belirlenmiştir. Yapılacak yatırımların kendisini 0,7 ila 2 yıl içinde amorti edebileceği ortaya çıktı. 2024 fiyatlarıyla 7 milyon 636 bin 472,32 TL ile tamamlanan projeye Ajansımız 6 milyon 866 bin 19,24 TL destek sağladı. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Pamukkale Belediyesi tarafından yürütülen Pamuk Eller Üretiyor projesi ile dezavantajlı durumdaki kadınlar tarım ürünlerini üretme konusunda eğitimler alarak Pamuk Eller Üretiyor Kooperatifini kurdu, 23 kadın istihdamı ile birlikte ayva pestili, cennet elması pestili, nar pestili, ayva cipsi, cennet elması cipsi, nane yağı, lavanta ve kekik suyu ile şifalı bitkilerden oluşan 'Pamukçay' adı altındaki çay markasının üretimine de başladılar" dedi.

Denizli'nin 4 ilçesi cazibe merkezi haline getirildi

Denizli ve ilçelerine kazandırılan önemli projeler hakkında bilgiler veren Akdoğan, "Alternatif turizm alanında yürütülen projeler ile Beyağaç, Çameli, Çivril, Honaz'da yürütülen projelerle çevre düzenlemesi ve tesis kurulumu yapılan alanlar turizmde cazibe merkezi haline geldi. Beyağaç'taki proje sayesinde Gökyüzü Gözlem Etkinlikleri düzenlenmeye başladı. Çameli'ndeki proje ile ilçede uluslararası paraşüt yarışması düzenlenebilir hale geldi. Kooperatif ve birliklerin rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik Denizli'de süt depolama, sebze-meyve kurutma, yem üretimi, kestane işleme, zeytinyağı üretim ve depolama, yöresel ürünler pazarlamaya yönelik projelerle 13 tane kooperatifin üretim değerleri yaklaşık yüzde 35 artırıldı. Kooperatiflerde ek 9 istihdam sağlanmıştır. İmalat sanayinde dijitalleşme faizsiz kredi desteği ile tekstil, makine imalatı, iklimlendirme alanlarında tamamlanan 8 projeye sağlanan faizsiz kredi desteğiyle işletmelerin verimlilikleri ortalama yüzde 20 artırılırken üretim kapasiteleri ortalama yüzde 15 artırılmıştır. Yenilikçi Genç Girişimcilik Desteği kapsamında mimarlık öğrencilerine yönelik paylaşımlı atölye, tıbbi ve kozmetik ürün üretimi ve vegan çikolata ve çikolata ürünlerine yönelik tamamlanan 3 projeyle girişimci gençlerin önü açılmıştır. Denizli'de son yıllarda desteklenen ve başarı ile tamamlanan toplam 32 projedeki 110 milyon 385 bin 427,23 TL'lik yatırıma 84 milyon 258 bin 787,67 TL destek sağlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Üreticilerimize, sanayicilerimize ve tüccarımıza destek olmak bizlerin başlıca görevidir"

Yatırımların Denizli'ye hayırlı olmasını dileyen Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, "3 ilimizin valisi, büyükşehir belediye başkanları ve oda başkanlarıyla birlikte burada merkezi Denizli olmak üzere GEKA yönetim olarak gerçekten bakanlığımızın da vermiş olduğu desteklerle burada nitelikli dokunuşlar yeni işlere, yeni başlangıçlar yapılması noktasında birçok yatırımlar ve teşvikler verildi. Programlar açıklandı, başvurular titizlikle incelendi ve bugün o gördüğümüz görüntülerde eserler ortaya çıktı. Bakanımızla küçük dokunuşlar, etkisi büyük olan işleri yapmaya hep beraber devam edelim. Bu yatırımlarımızda şehrimize geleceğimize hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Üreticilere ve sanayicilere destek olmalarının kendileri için bir görev olduğunu vurgulayan Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun ise, "Denizli, tekstil, sanayi, turizm, madencilik ve tarım alanlarında olmak üzere pek çok iş kolunda bir lokomotif görevi görmektedir. Ekonomimize sağladığı katma değerle öne çıkan iller arasında yer almaktadır. Sürdürülebilir bir büyümeyi sağlamanın en iyi yolu da kaliteli ürünü en iyi pazarlamaktan geçmektedir. Bu noktada üreticilerimize, sanayicilerimize ve tüccarımıza destek olmak bizlerin başlıca görevidir. Denizli'miz üreten ve üretme kültürünün olduğu bir şehirdir. Böyle kültüre sahip bir şehri güçlendirmek, büyütmek daha kolaydır. Öncelikle birliğimize ve beraberliğimize önem vereceğiz, devlet, özel sektör ve tüm kurumlarımızla bütünleşerek gelişme ve ilerlemenin tüm toplumların temel amacı olduğunu düşündüğümüzde bizimde hedefimiz Denizli'mizi çok daha ileriye taşımaktır. Projelerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

"Organize sanayi bölgelerimizde 7 bin 400'den fazla ilave istihdam oluşturduk"

Son 22 yılda Denizli'ye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan hizmetleri sıralayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Halka hizmet Hakk'a hizmettir şiarıyla, yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız imkanlarla ve bölgesel kalkınma projelerimizle Denizli için, Denizlili kardeşlerimiz için çalışıyoruz. Son 22 yılda şehrimize yapılacak yatırımlar için 2 bin 226 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 134,1 milyar lira sabit yatırımın ve 40 bin 600'den fazla nitelikli istihdamın önünü açtık. İhracatın ve üretimin kenti Denizli'de sanayi çarklarının hızla dönmesi için 594 milyon lira yatırımla 2 yeni organize sanayi bölgesi kurduk ve OSB sayısını 5'e çıkardık. Organize sanayi bölgelerimizde 7 bin 400'den fazla ilave istihdam oluşturduk. 22 yıl önce Denizli'de sadece 75 KOBİ'miz desteklenirken biz, 25 bin 400'den fazla KOBİ'mize 3,1 milyar lira destek sağladık. Kurduğumuz 15 Ar-Ge, 12 tasarım merkezi ve 1 teknoparkla Denizlili sanayicilerimizin, girişimcilerimizin katma değerli üretim yolculuğunda yanında yer aldık" ifadelerini kullandı.

"493 proje 866 milyon lira destek verdik"

Kalkınma Ajansı mali ve teknik destek programları ve merkezi programlar vasıtasıyla da şehrin kalkınmasına ivme kattıklarını ifade eden Bakan Kacır, "Bu manada kamu kurumlarımızın, mahalli idarelerimizin, üniversitelerimizin, özel sektörümüzün ve sivil toplum kuruluşlarımızın 493 proje 866 milyon lira destek verdik. Bugün de şehrimizde bütüncül kalkınmayı hedefleyen bir bakış açısıyla sanayiden tarıma, turizmden sosyal donatılara kadar farklı alanlarda Güney Ege Kalkınma Ajansımız destekleriyle hayata geçirdiğimiz 32 projenin açılışını gerçekleştiriyoruz. 'Denizli Mesleki Eğitim ve Test Merkezi' projesi ile tekstil ve makine sektörleri başta olmak üzere, sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda insan kaynağımızı aranan yetkinliklerle buluşturuyoruz. Denizli'mizin kalkınmasının öncüsü imalat sanayimizin nitelikli aranan eleman ihtiyacını karşılayarak sanayimizin rekabet gücünü artırıyoruz. İmalat Sanayiinde Dijitalleşme Projeleriyle; işletmelerimizin dijital dönüşüm çalışmalarına faizsiz finansman sunduk. İşletmelerimizin verimliliklerinde yüzde 20, üretim kapasitelerinde yüzde 15 artış sağladık. Beyağaç, Çameli, Çivril ve Honaz'da yürüttüğümüz Alternatif Turizm Projeleriyle turizmde yeni cazibe merkezleri oluşturduk. Kooperatif Projeleriyle de tarımsal üretimi desteklemenin yanında şehrimizin yöresel ürünlerinin marka değerini yükseltiyoruz. Şehrimizi inşallah önümüzdeki dönemde daha fazla eser ve hizmet ile donatacağız" şeklinde konuştu. - DENİZLİ