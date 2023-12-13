Global Yatırım Holding, liman ve GES yatırımlarına odaklandı

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutman, 2023 yılını yaklaşık 120 milyon dolarlık bir yatırım ile tamamlayacaklarını ve 2024 için yaklaşık 90-100 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini belirterek, "Ağırlıklı olarak liman yatırımları ve güneş enerjisi santrali (GES) yatırımlarına odaklanmış durumdayız." dedi.

Kutman, "İş Dünyası Söyleşileri" kapsamında AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlayıcı makro ekonomik koşulların gölgesinde bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını ifade ederek, küresel ekonomi için 2023'te jeopolitik risklerin ciddi şekilde arttığını, birçok ülkenin tarihsel trendlerin üzerinde, yüksek enflasyonla mücadele ettiğini, bu durumun da sıkı para politikalarının sürdürülmesine yol açtığını söyledi.

Buna karşın özellikle ABD Merkez Bankasının (Fed) son iki toplantısında faizi sabit tutması ve gelecek yıl faiz indirimi beklentilerinin olması nedeniyle tablonun küresel ekonomi için daha olumlu seyretmeye başlayacağını düşündüklerini aktaran Kutman, "Fed'in faiz indirmesiyle birlikte gelişmekte olan ülkelere daha fazla para akışı olacağını öngörüyorum. Türkiye'nin yeni ekonomi yönetimine küresel olarak duyulan güven de bu ortamdan ülkemizin daha pozitif ayrışmasını beraberinde getirecektir." dedi.

Küresel ekonomi için en büyük kırılganlığı jeopolitik risklerin yarattığını vurgulayan Kutman, süregelen çatışmaların tüm dünyanın en önemli gündem maddesi olduğunu, bu durumun küresel ticareti de etkilediğini ifade etti. Kutman, iklim krizinin de ekonomiler üzerindeki yıkıcı etkisinin daha fazla ortaya çıkmaya başladığını, Panama Kanalı'ndaki kuraklık nedeniyle gemi geçişlerinin azalmasının tüm emtia fiyatlarının yükselmesine yol açtığını söyledi.

"Son derece başarılı bir yönetim var"

Mehmet Kutman, Türkiye'de mayıs ayındaki seçimlerden sonra gelen yeni ekonomi yönetiminin Ortodoks politikaları benimsediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"ABD ve Fas'ta düzenlenen toplantıların ardından ekonomi yönetimi, küresel oyuncular tarafından da olumlu eleştiriler aldı. Türkiye'nin CDS'leri de düşüş ivmesinde. Tüm bunları göz önüne aldığımızda son derece başarılı bir yönetim var. Gelecek yıl mevcut politikaların devam etmesi ile birlikte enflasyonun önemli ölçüde gerileyeceğini ve uluslararası yatırımcıların daha fazla ülkemize geleceğini öngörüyorum.

Son dönemde yeni ekonomi ekibinin attığı adımlar ve dış politikada gözlenen gelişmeler yabancıların Türkiye algısında olumlu bir değişim yarattı. Eylül ayı sonunda New York'ta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katıldığı ve çok sayıda fon yöneticisinin ilgi gösterdiği konferans, olumlu algıyı daha da pekiştirdi. Borsa İstanbul'daki yabancı payının Mayıs 2023'e göre artmış olması da bu algının yatırıma dönüşmeye başladığını gösteriyor. Ben gelecek yıl çok daha fazla yabancı yatırımın ülkemize geleceğine inanıyorum."

"Yılın son çeyreğinde daha da başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum"

Global Yatırım Holding (GYH) olarak 4 kıta ve 17 ülkede faaliyet gösterdiklerini hatırlatan Kutman, grubun, bu yılın 9 ayında 2022'nin aynı dönemine göre konsolide net karını 262,2 milyon TL'den 530,2 milyon TL'ye çıkardığını bildirdi.

Kutman, Global Yatırım Holding'in IFRIC 12 etkisi hariç toplam konsolide gelirlerinin Ocak-Eylül 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 38 artarak 4,6 milyar TL'den 6,4 milyar TL'ye ulaştığını, holdingin konsolide FAVÖK'ünün de yüzde 58 yükselişle 2,6 milyar TL seviyesine çıktığını kaydetti.

Kutman, "2023'ün 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre etkileyici net kar, gelir ve EBITDA rakamlarına sahip olduğumuzu gururla ifade edebilirim. Mevcut düzeydeki kararlılık ve performansımızı sürdürerek yılın son çeyreğinde daha da başarılı sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." dedi.

"Limanlarımıza Nisan 2023-Mart 2024'te 11,8 milyonun üzerinde yolcunun gelmesini bekliyoruz"

Yılın üçüncü çeyreği boyunca kruvaziyer turizmine olan güçlü talebin sürerken, rezervasyonların 2019 seviyelerinin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğini aktaran Kutman, şöyle devam etti:

"Kruvaziyer turizmine olan güçlü talep 3. çeyrekte de güç kazamaya devam etti. Gemilerin doluluk oranları 2. çeyrekte yüzde 95-109 bandında iken, 3. çeyrekte yüzde 110-115 bandına yükseldi. Global Ports Holding özelinde baktığımızda, limanlarımıza gelen gemilerin ortalama doluluk oranı Ağustos 2023'te yüzde 115 olarak gerçekleşti. 2024 yılına ilişkin talep de hızla artmaya devam ediyor. Limanlarımıza Nisan 2023-Mart 2024 dönemi için 11,8 milyonun üzerinde yolcunun gelmesini bekliyoruz.

Bu yıl sevindirici bir gelişmemiz daha oldu. Global Ports Holding'in 330 milyon dolar tutarında, yüzde 7,87 sabit kupon faizli tahvil ihracını gerçekleştirdik. Söz konusu tahvil ihracı, iki uluslararası derecelendirme kuruluşundan yatırım yapılabilir kredi notu aldı. Dünyanın en önde gelen birkaç sigorta ve varlık yönetim kuruluşunun katıldığı tahvil ihracı, Türkiye'de doğan bir şirketin son dönemlerdeki en düşük faizli ve uzun vadeli borçlanma işlemlerinden biri oldu. Elde edilen kaynağın büyük bir kısmı Sixth Street ile olan teminatlı kredi borçlanmasının vadesinden yaklaşık 3 yıl önce erken kapatılmasında kullanıldı. Kalan kısmı ise özellikle Karayipler bölgesindeki liman portföyünün genişletilmesi ve geliştirilmesine ilişkin yatırımlarının finansmanında kullanılacak."

"Gelecek yıl da başarılı finansal yönetimimizi devam ettirmeyi hedefliyoruz"

Mehmet Kutman, zorlu piyasa koşullarına rağmen Naturelgaz'ın, pazardaki öncü konumunu korumaya devam ettiğini belirterek, Naturelgaz'da bu yılın 9 ayında hem kapasite artırıcı hem de maliyet azaltıcı yatırımlara odaklanarak bu yatırımlar için yaklaşık 230 milyon TL harcama gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Consus Enerji'de ise ağustos ayında 2,05 megavat kurulu güçteki ilk dağıtık güneş santralinin işletmeye alındığını, böylece toplam kurulu gücün 96,2 megavata çıktığını bildiren Kutman, ayrıca, 14,8 megavatlık güneş santraline (hibrit ve dağıtık) ilişkin yatırım süreçlerinin devam ettiğini söyledi.

Kutman, "Bir kamu kurumu ile gelir paylaşım modeli kapsamında 2,30 MWp kapasitedeki ve yurt içinde yerleşik bir sanayi firması ile 1 MWp kapasitedeki GES'lerin yatırım süreçlerine de devam ediliyor." dedi.

Kutman, gelecek yıl da başarılı finansal yönetimlerini devam ettirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

"Birçok yeni liman ile ilgili çalışmalar yapıyoruz"

Global Yatırım Holding ve Global Ports Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kutman, 2023 yılını yaklaşık 120 milyon dolarlık bir yatırım ile tamamlayacaklarını ve 2024 için yaklaşık 90-100 milyon dolarlık yatırım yapmayı hedeflediklerini, ağırlıklı olarak liman yatırımları ve GES yatırımlarına odaklanmış durumda olduklarını söyledi.

Kutman, "Bunların dışında özellikle Naturelgaz ve enerji iştiraklerimizde maliyet düşürücü kapasite arttırıcı yatırımlara da devam etmekteyiz." dedi.

Yeni liman alımları, mevcut limanların süre uzatımları ve ek gelir sağlayacak liman geliştirme faaliyetleri yatırımlarının toplam yatırım tutarının önemli kısmını oluşturduğunu vurgulayan Kutman, "Toplam yatırım tutarının 2023 yılı için yüzde 80, 2024 yılı için ise yüzde 70'lik kısmını liman yatırımları oluşturmaktadır. Yatırımların yurt içi ve yurt dışı ayrımına bakıldığında 2023 yılında yaklaşık olarak yüzde 48 yurt dışı payı mevcutken, 2024 yılında bu payın yüzde 68 oranında gerçekleşmesini öngörmekteyiz." diye konuştu.

4 kıta, 17 ülkedeki 30 kruvaziyer limanla dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olduklarını ifade eden Kutman, şunları kaydetti:

"Bu konumumuzu güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Dünyanın en büyük kruvaziyer liman işletmecisi olarak birçok yeni liman ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Karayipler'in yanı sıra Avustralya, Çin, Japonya ve İngiltere'de ilgilendiğimiz limanlar var. Bunların içinden bazılarını portföyümüze kısa sürede eklemeyi hedefliyoruz. Ayrıca, Consus Enerji ile de yurt dışına açılma hedefimiz bulunuyor. Karayipler ve Avrupa'da yer alan çeşitli ülkelerdeki projelere ilişkin değerlendirmelerimiz devam ediyor."