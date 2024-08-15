Gümüşhane\'nin Şiran ilçesine Organize Sanayi Bölgesi kurulması için toplantı düzenlendi

Ekonomi

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi kurulması için yapılan toplantının ardından konuşan Vali Alper Tanrısever, "Şiran'a en yakın zamanda bir OSB kazandırmak istiyoruz" dedi.

Şiran Kaymakamlığı toplantı salonunda Vali Alper Tanrısever başkanlığında geniş katılımlı Organize Sanayi Bölgesi İstişare Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Mehmet Alperen Başkapan, Belediye Başkanı Abdulbaki Kara, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan, Kelkit Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Servet Daltaban, İl Genel Meclisi üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda ilk olarak yapımı planlanan Çamoluk Kavşağındaki alanla ilgili sunum gerçekleştirildi.

Bu alanla ilgili avantaj ve dezavantajların masaya yatırıldığı toplantıda Şiran OSB'nin bağımsız bir OSB olması kararı verilirken, Vali Tanrısever bu konuda kaybedecek zaman olmadığını belirterek 15 Eylül'e kadar ön taleplerin toplanıp gerekli çalışmaların tamamlanmasını istedi.

Şiran OSB için tüm kesimlerin desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Vali Tanrısever, kuruluş aşamasında sekreteryanın Kaymakamlık tarafından yürütüleceğini belirtti.

Şiran'da yapılacak OSB için nerenin daha uygun olacağına hep beraber karar vermek için bu toplantıyı düzenlediklerini belirten Vali Tanrısever, "OSB'nin sağlam temellerle en doğru yerde yaparak ilimizin, ilçemizin ekonomisine en fazla katkıyı nasıl sağlarız düşüncesindeyiz. Kelkit ve Şiran coğrafi şartları itibariyle avantajlı konumda. Hem Kelkit'e hem Şiran'a yapılacak OSB'ler ilimize, ülkemize çok faydalı olacaktır" dedi.

Tüm detayların konuşularak görev dağılımının yapıldığı toplantının ardından Vali Tanrısever ve beraberindeki heyet OSB yapılması planlanan Çamoluk kavşağındaki 1,4 milyon metrekarelik alanda incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından yaptığı açıklamada en büyük avantajlarının Şiran'ın tüm kesimlerinin bu konudaki azmi ve kararlılığı olduğunu ifade eden Vali Tanrısever, "Şiran bu konuda çok azimli gördüm. İstiyorsunuz. İnşallah bizlerin de desteğiyle el ele vererek Şiran'a en yakın zamanda organize sanayi bölgesini kazandırmak istiyoruz. Yapacaklarımız belli. Detaylı olarak hepimizde bir görev dağılımımız var. En büyük gücümüz birliğimiz, beraberliğimiz ve bu konudaki azmimiz. Mevzu bahis Şiran. Burada siyaset istemiyoruz. Burada bireysel çıkar olmayacak. Sadece ve sadece Şiran Organize Sanayi Bölgesi kurulmasına konsantre olacağız" diye konuştu.

Kelkit TSO Başkanı Mustafa Servet Daltaban OSB kurulumları konusunda çok sayıda araştırma yaptığını belirterek Şiran'a bu tesisin kazandırılması gerektiğini vurgularken Şiran Belediye Başkanı Abdulbaki Kara da alınan kararın Şiran'a hayırlı olması temennisinde bulundu.

Şiran'ın artık tampon bir ilçe olduğunu ve çok ciddi bir trafik yükü olduğunu kaydeden Başkan Kara, "Özellikle güney koridordan Sivas'a gelip Sivas'tan Karadeniz'e giden araçların şu anda yüzde 80'i ilçemizi tercih ediyor. Bugün ilçemizden yüzlerce, binlerce Gürcistan plakalı tırlar gidiyor. Bunlar Antalya, Hatay, Adana, Mersin'den gidiyor. Trabzon limana gelip Rusya'ya gidecek her şey buraya geçiyor. Rusya- Ukrayna savaşından sonra buradaki yol daha fazla kullanmaya başladı. Sahil yolunu kullanmıyorlar, burayı kullanmıyorlar. ve her geçen gün bu trafik yükümüz artıyor. Yeni Zigana Tüneli açıldıktan sonra Tersun Dağı yapıldığı zaman sadece Geminbeli Tüneli kalıyor. Dağı kalmayan bir yol oluyor. Cazibemizi bir kat daha artırıyor ve total kilometrede tüneller açılınca 150 kilometreye ulaşıyor. Bir SWOT analizi yaptığımızda çok güçlü bir yönümüz olarak ortaya çıkıyor. Bununla beraber ilçemizdeki girişimcilik kapasitesi gerçekten çok yüksek. Ben belediye başkanı olduğum günden beri ilçemizde, ilçemiz nüfusuna kayıtlı sadece 5-6 iş adamı lütfen bize bir yer bul, biz küçük ölçekli de olsa bir şey yapalım diyor. Biz de biraz sabredin, biraz sabredin diyoruz. Küçük yapmayın, büyük yapalım diyoruz. Allah kısmet ederse hem onları getireceğiz hem de şuan İstanbul ilimizde özellikle bu enflasyonist ortamdan kaynaklı ev kirası, yaşam koşullarından dolayı insanımız Anadolu'ya göçü başlattı. Bütün yönleri bir araya getirdiğimizde biz OSB'mizin çok mantıklı, çok makul ve çalışacak harika bir OSB olacağına inancımız tam. Vakfıkebir OSB'den çıkan bir tır Trabzon limana varışıyla Şiran OSB'den çıkanın varışı aynı ya da Şiran daha kısa. Tersun tüneli bittiği zaman bizim tırımız bir saat 15 dakikada Trabzon Limanına ulaşacak. Yani tercih edilme sebeplerimiz çok fazla. Güçlü yönlerimiz çok fazla. Bu konuda biz belediye olarak üzerimize düşen ne varsa sonuna kadar yapmaya hazırız ve bunu çok istiyoruz" ifadelerini kullandı. - GÜMÜŞHANE