Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatı Mayıs Ayında 1 Milyar Doların Üzerine Çıktı - Son Dakika
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Ekonomi

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatı Mayıs Ayında 1 Milyar Doların Üzerine Çıktı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatı Mayıs Ayında 1 Milyar Doların Üzerine Çıktı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan ihracat Mayıs ayında 1 milyar doların üzerine çıktı. Bölgenin ihracatı geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre yüzde 4,8 artarak 1 milyar 47 milyon 712 bin dolar oldu. Gaziantep, en çok ihracat yapan iller arasında 6. sırada yer aldı. Bölgenin en fazla ihracat yaptığı ülkeler ise Irak, ABD, Suriye, Birleşik Krallık ve Almanya oldu. Makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri bölgenin en fazla ihracat yapılan ürünleri oldu. Gaziantep'in Mayıs ayı ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 3,7 artarak 902 milyon 26 bin dolar olarak gerçekleşti.

03.06.2024 15:14
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden yapılan ihracat Mayıs ayında yeniden 1 milyar doların üzerine çıktı.

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerinin (GAİB) yaptığı yazılı açıklamaya göre bölgenin ihracatı Mayıs ayında 1 milyar doların üzerine çıktı. Bölgenin ihracat üssü Gaziantep'in Mayıs ayı ihracatı ise 902 milyon dolar oldu. Gaziantep, en çok ihracat yapan iller arasında ise 6. sırada yer aldı.

Bölgenin ihracatı geçtiğimiz yılın Mayıs ayına göre yüzde 4,8 artarak 1 milyar 47 milyon 712 bin dolar oldu. 186 ülkeye ihracat yapan bölge ihracatçılarının en fazla ihracat yaptığı ülkeler sırasıyla Irak, ABD, Suriye, Birleşik Krallık ve Almanya oldu. Bu dönemde bölgede en fazla ihracat yapılan ürünler ise makine halıları, pastacılık ürünleri, plastikler ve mamulleri, kumaşlar, iplikler, değirmencilik ürünleri, bitkisel yağlar, diğer gıda müstahzarları, ağaç ve orman ürünleri ile demir-çelik mamulleri oldu.

İhracatta bölgede önemli bir yer edinen Gaziantep, Mayıs ayında ihracatını bir önceki yıla göre yüzde 3,7 oranında artırarak 902 milyon 26 bin dolar şeklinde gerçekleştirdi. Bu rakamlarla bölgeden ve Gaziantep'ten en yüksek Mayıs ayı ihracatı kayda alınmış olundu. Bölgedeki diğer illerin Mayıs ayı ihracatı ise şu şekilde: Kahramanmaraş 99,4 milyon dolar, Mardin 87,4 milyon dolar, Malatya 30,1 milyon dolar, Şanlıurfa 28,1 milyon dolar, Diyarbakır 22,6 milyon dolar, Kilis 8,5 milyon dolar, Adıyaman 4,0 milyon dolar.

Mayıs ayı ihracat rakamlarını değerlendiren GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, "Küresel ve yerel ölçekteki ekonomik ve diğer anlamdaki tüm zorluklara rağmen bölge ihracatçımız yeniden 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı. Burada bizim temel hedefimiz önce 2022 seviyesine ulaşıp o rakamları stabil hale getirmek sonrasında da ekonomide sağlanacak istikrarla birlikte ihracatımızı daha da ileri seviyelere taşımaktır. İhracatçılarımız, devletimizden birçok alanda destek bekliyor. Biz ülkemize döviz kazandırıyoruz. Katma değerli üretim yapan, döviz kazandıran sektörlere yönelik çeşitli destek mekanizmalarının ortaya koyulması gerekiyor. İşçilik maliyetlerimiz, enerji maliyetlerimiz ve bazı kalemlerdeki üretim maliyetlerimiz rekabet ettiğimiz ülkelere göre bir hayli yüksek. Kamu otoritelerinin, alacakları kararlarda ihracatımızın sürdürülebilirliğini koruma konusunu önceliklendirmesini bekliyoruz" dedi.

"İhracatı bir bütün olarak ele alıyoruz"

Konuşmalarında birlik faaliyetlerine de değinen Kileci, "Tekstil Birliğimiz ve Halı Birliğimizde tasarım yarışmaları süreçlerimizi devam ettiriyoruz. Bu kapsamda Doku Kumaş Tasarım yarışmamızı gençlere anlatmak için bu ay boyunca bir dizi Üniversite Sanayi Sektör Buluşması düzenledik. İzmir, Denizli, Uşak, Isparta ve Çanakkale illerindeki üniversiteli gençlerle bir araya gelerek onlara Doku'yu, tekstil sektörünü anlattık. Halı Tasarım yarışmamızın 1. Jüri değerlendirmesini yaptık. X. Makine Halısı Tasarım yarışmasında yarı finale kalan öğrenciler ve Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde okuyan öğrencilerimizi Gaziantep'te gerçekleştirilen Halı fuarına davet ettik. Aynı zamanda öğrencileri üretim tesislerimizde ağırladık. Tekstil Birliğimizce yürüttüğümüz Yeşil Yetenekler eğitimimizi tamamladık. Hububat Birliğimiz ise Venezuela'dan gelen heyeti Birlik Binamızda ağırladı. Görüşmelerde yakın zamanda yapacağımız Venezuela- Panama ticaret heyetinin detaylarını görüştük. Aynı zamanda Hububat Birliğimiz Irak'ta çeşitli temaslarda bulundular. Kuru Meyve Sektör Kurulunun Hindistan pazarında yürütülecek olan tanıtım çalışmalarını konu alan Turquality toplantısına Kuru Meyve Birliğimizce katılım sağlandı. Yüz yüze eğitimlerimizi sürdürdük. Gördüğünüz gibi ihracatı bir bütün olarak ele alıyor, her alanda var olmaya çalışıyoruz. Çalışmalarımıza her gün bir yenisini daha ekleyerek ihracat serüvenimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Güneydoğu Anadolu Bölgesi İhracatı Mayıs Ayında 1 Milyar Doların Üzerine Çıktı - Son Dakika

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