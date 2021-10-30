Üye Girişi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te "Teşkilat Akademisi" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te "Teşkilat Akademisi" programında konuştu Açıklaması

30.10.2021 16:19

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 19 yılda 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yapıldığını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 19 yılda 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yapıldığını bildirdi.

Bakan Karaismailoğlu, AK Parti Genel Merkez Ar-Ge ve Eğitim Başkanlığı tarafından Kilis Öğretmenevi'nde düzenlenen "Teşkilat Akademisi" programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, milletin öz değerleriyle kurulan AK Parti hükümetlerinin çok önemli çalışmalara imza attığını, son 20 yıldır sağlanan istikrar ve güven ortamıyla, hayata geçirdikleri reformlarla ülkeyi baştan başa imar ettiklerini söyledi.

İstikrar ve güven ortamının ne demek olduğunu orta yaşlarda olan, ekonomik ve siyasi krizleri yaşayan, kaos yıllarını iliklerine kadar hissedenlerin çok iyi bileceğini belirten Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki bağımsız ve tarafsız yargı organları üzerinden, hükümetimize ve ülkemize ayar vermek isteyen 10 büyükelçinin uluslararası sözleşmeleri, hukuk kurallarını ve hadlerini aşan açıklamaları gördük. Bu hadsizliklere karşı dik duran ve asla geri adım atmayan Cumhurbaşkanı'mızın olması ülkemiz için büyük bir değerdir. Biz, büyükelçilerin bu şekildeki cüretlerinin zamanlamasını çok iyi biliyoruz. Bu talihsiz açıklamanın Gazi Meclis'imizdeki Suriye ve Irak tezkere oylamalarının hemen öncesinde yapılmasının tesadüf olmadığını çok iyi biliyoruz. Tezkere oylaması öncesinde ülkemizi köşeye sıkıştırmak isteyenler, 'istenmeyen adam' ilan edilme riskini görünce, geri adım atmak zorunda kaldılar. Yüz yıllardır sürdürdükleri küresel oyunlardan vazgeçmekte zorlanıyorlar. Hala karşılarındakinin eski Türkiye olmadığını tam anlayamadılar. Milli bağımsızlığını her şeyin önünde koyan, dik duran, hak yemediği gibi hakkını da yedirmeyen yeni Türkiye'yi hala hazmedemediler ama alışacaklar da anlayacaklar da hazmedecekler de. Onları bir kenara bırakalım, peki ya bu ülkeyi yönetmeye talip olduklarını iddia eden muhalefet partilerine ne demeli? Büyükelçilerin densizlikleri karşısında sessiz kalan, neredeyse ellerini ovuşturacak seviyeye gelen, onlardan yana tavır sergileyen ana muhalefetin TBMM'deki tezkere oylamalarındaki tutumu, içler acısıdır. Onlar adına utanç vesikasıdır."

Sınırın tabi ki namus olduğunu, bunu en iyi bilenlerin başında Kilislilerin geldiğini aktaran Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer bütün sınır boylarındaki şehirlerimizle birlikte Kilis, Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak ve Hakkarili kardeşlerimiz Suriye ve Irak sınırlarından gelen saldırıları çok yoğun şekilde yaşadı. Parti binalarına 'sınır namustur' afişleri asanlar, laftan başka bir şey üretmemeye yemin etmiş gibiler. İş, sınırlarımızı, buralardaki hemşehrilerimizi, şehirlerimizi, korumaya ve saldırıları kaynağında yok etmeye gelince TBMM'deki tezkere oylamasına 'ret' oyu veriyorlar. Tezkereye 'ret' oyu veren ana muhalefet partisi, bu ülkenin ve milletin karşısında duran siyasi hareketleri 'dost' ve 'arkadaş' ilan ettiler. Güzel Anadolu'mda bir söz vardır, 'Arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim'. Dün Gezi Parkı'nda, bugün büyükelçi krizinde ve devamındaki tezkere oylamasında yapılanları biz çok yakından biliyor ve tarihe not düşüyoruz."

AK Parti hükümetleri olarak hiç yerlerinde saymadıklarını, açılışını yaptıkları her projeyle gurur duyduklarını ama asla bununla da yetinmediklerini ifade eden Karaismailoğlu, dünyanın küresel ısınma ve ilkim değişikliğinin neden olduğu felaketlerle, krizlerle başa çıkmaya çalıştığı bu dönemde doğaya, çevreye, insana ve sürdürülebilir bir yaşama hizmet edecek adımları atmaya devam ettiklerini aktardı.

Ülkenin imarı, kalkınması, vatandaşların rahatı ve mutluluğu için canla başla çalışmaya devam ettiklerini dile getiren Karaismailoğlu, "Yaklaşık iki yıldır tüm dünyayla birlikte yaşadığımız pandemi sürecinin ardından 2021 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7 ile birlikte ikinci çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyümeyi gerçekleştiren Türkiye, dünyanın sayılı ülkeleri arasında yerini aldı. Yıl sonunu da yüzde 10 ile kapatmayı hedefliyoruz." dedi.

"Otoyol uzunluğunu 3 bin 532 kilometreye çıkarttık"

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalardan bahseden Karaismailoğlu, şöyle devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, Türkiye'nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 19 yıldır 1 trilyon 115 milyar liraya yakın yatırım yaptığımızı gururla ifade etmek isterim. Ülkemizdeki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin 340 kilometreye AK Parti'li hükumetler çıkardı. Ülkemizdeki otoyol uzunluğunu 3 bin 532 kilometreye çıkarttık. Geçit vermeyen dağları aşmak için 50 kilometre olan tünel uzunluğunu 617 kilometreye çıkarmak, 'halka hizmeti hakka hizmet' olarak görenlerin işidir ancak bunu yapabilecek güç. Son 150 yıldır el değmeyen demir yollarımızı ülke geneline yaygınlaştırmak yine AK Parti hükümetlerine nasip oldu. MARMARAY ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. Bakü-Tiflis-Kars hattını açarak Asya'dan Avrupa'ya kesintisiz demir yolu bağlantısı sağladık. Hava yolunu halkın yolu yaptık. Ülkemizi aynı zamanda bir 'denizci ülkesi' yapmak için ant içtik."

Bir siyasi hareketin başarısı ve bu başarısının devamının il ve ilçelerdeki teşkilatların gayretleriyle taçlandığını belirten Karaismailoğlu, "Teşkilatlarımızın kılcal damarları olan siz değerli kardeşlerim, ürettiğimiz değerleri ülkemizin en ücra köşesine iletiyorsunuz. Aynı zamanda ülkemizin en ücra köşelerindeki dilek, temenni ve beklentileri de bize ulaştırıyorsunuz. AK kadrolar olarak, önümüzdeki seçimler için çok daha iyi örgütleneceğiz. Hane hane, ev ev, sokak sokak, çarşı pazar herkese ulaşıp yüz yüze kendimizi en doğru şekilde anlatacağız." diye konuştu.

Bakanlık olarak yaşamın olduğu her noktada var olduklarına işaret eden Karaismailoğlu, kara, hava, deniz, demir yolları ve haberleşmede son 19 yıldır devlet aklıyla üretilmiş bir planlama dahilinde ülkeyi dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına sokmak için çok hızlı ve sessiz bir devrim gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Demir yolu araçlarının Türkiye'de üretilme noktasında iyi bir noktaya ulaştıklarını bildiren Karaismailoğlu, daha önce tamamen ithal ürünlere dayalı olan lokomotif, vagon ve hızlı tren araçlarını artık Türkiye'de üretmeye başladıkları, yerlilik oranını yüzde 61'e çıkarttıkları bilgisini verdi.

Kanal İstanbul Projesi

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul Projesi hakkında bilgi vererek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bize soruyorlar 'Kanal İstanbul'u neden yapıyorsunuz?' Durup dururken 15 milyar dolarlık bir projeyi niye yapalım? Eğer sizin büyük bir ülke olma hedefiniz varsa, dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasına girmek istiyorsanız bu kadar büyük mega projeleri yapmak zorundasınız. Türkiye de büyük dünyanın en güçlü ülkelerinden bir tanesi olma hedefiyle Kanal İstanbul'u projelendirdi ve uygulamaya geçirdi. Burada en önemli iş Çin'den Avrupa'ya yıllık 710 milyar dolarlık bir ticaret hacmi var. Türkiye Avrasya'nın tam ortasında bu 710 milyar dolarlık ticaret hacminden ne kadar pay alır ve buradaki payını artırmak için planlar yapmak zorunda. Ayrıca dünya ticaretinin 112 milyar tondan 2020 yılında 2030 yılında 25 milyar ton olacak. Bunların yüzde 90'u deniz yoluyla taşınıyor. Bir şekilde yükler denizdeki limanlara ulaşıp limanlarla hareket ediyor. Bu ticari hareketler nedeniyle Karadeniz artık ticari göle dönmeye başladı. Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler büyük liman yatırımlarına girdi. Biz de ülkemizde buna hazırlanıyoruz. Kanal İstanbul da hem Türkiye'ye hem dünyaya vizyon katacak, dünyadaki küresel ticari hareketleri yönetecek ve İstanbul'daki kaza risklerini azaltacak önemli alternatif su yollarından bir tanesidir. Aslında Kanal İstanbul olduğu gibi çevreci bir projedir. Zaten mevcut güzergahın yüzde 70'i doğal bir kanal vasfındadır, yüzde 30'luk kesiminde bir toprak hareketi yapılarak inşallah Kanal İstanbul'u ülkemize kazandıracağız. Son 19 yıldır yaptığımız büyük işleri taçlandıran bir proje olacak Kanal İstanbul."

Karaismailoğlu, Çanakkale Köprüsü'nün çok hızlı şekilde devam ettiğini anlatarak, hedeflerinin Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü olan 18 Mart 2022'de köprüyü Türkiye'ye ve dünyaya kazandırmak olduğunu sözlerine ekledi.

Ziyaretler

Bakan Karaismailoğlu, Kilis'te Küçük Sanayi Sitesi önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla sohbet ederek, taleplerini dinledi.

Ardından Kilis Valiliğine geçen Karaismailoğlu, burada Vali Recep Soytürk ile görüşerek Valilik Şeref Defterini imzaladı.

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan ile AK Parti Kilis İl Başkanı Murat Karataş'ı da ziyaret ederek, bir süre basına kapalı görüştü.

Bakan Karaismailoğlu'na ziyaretlerinde AK Parti Kilis Milletvekili Mustafa Himli Dülger, Ahmet Salih Dal ve diğer ilgililer eşlik etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te Teşkilat Akademisi programında konuştu Açıklaması

Araştırma Geliştirme, Adil Karaismailoğlu, AK Parti, Kilis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te 'Teşkilat Akademisi' programında konuştu Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi 16:46 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor 16:44 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin 15:44 Kovid-19 hastalarının mecburi refakatçilerine uyarı: Özel hastanelere ücret ödemeyin
Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı 15:23 Konserde Galatasaray'a küfredilince, Gülşen sahneden ayrıldı Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu 15:19 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan 15:08 Türkiye'de bir döneme damga vuran insan başlı yılan
Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim 13:28 Kılıçdaroğlu'nun adaylık sorusuna verdiği cevap çok konuşulacak: Olmaz demedim Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı 12:38 Sevgisiyle cinsel ilişkiye girerken yakalanan genç, dehşet saçtı

Son Dakika Haberleri
16:51 Meteoroloji uyardı! Onlarca ile sağanak ve kar yağışı bekleniyor
16:45 Beşiktaş'ta bir kayıp daha! Batshuayi, Hatay maçına devam edemedi
16:44 Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı
16:43 Bu gıdalar kan basıncını pik yaptırıyor tansiyonu uçuruyor
16:22 Ebru Gündeş'in yıllar önceki fotoğrafları ortaya çıktı
15:57 Otel odasında ölü bulunan uzman çavuşun cenazesi Yozgat'ta ailesine teslim edildi
15:56 İstanbul Boğazı'nda sürüklenen gemi kıyıya metreler kala durabildi
15:39 Kasımpaşa, Birbirinin kopyası iki golle Malatya'yı devirdiler
15:32 Biden ve Macron'dan G20'de tokalaşma düellosu gündemde yer aldı
15:18 Hatayspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler belli oldu
Meteoroloji uyardı! Onlarca ile sağanak ve kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Onlarca ile sağanak ve kar yağışı bekleniyor         
16:51
Kim Milyoner Olmak İster'de Kim Milyoner Olmak İster'de "menemen" sorusu tartışma yarattı         
16:45
Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu, Demet Akalın'ın eski sevgilisiyle aşk yaşamaya başladı         
16:09
Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu Öztürk Yılmaz, Atatürk'ün kabri başında dua etmeyi unuttu         
15:32
AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz AK Parti'den asgari ücret ve emekli aylıklarıyla ilgili sevindiren haber geldi: İnsani yaşam seviyesine getireceğiz         
15:20
Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı Dünyanın en ilginç sekiz stadyumu arasında Türkiye'deki bir stat ilk sırada yer aldı         
15:12
Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım Şarkıcı Serpil Benay'dan gündemi sarsacak itiraf: Yıllar önce İbrahim Tatlıses'in istismarına uğradım         
14:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan G20 zirvesi törenine katıldı         
12:53
Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin Küçük kız çocuğunun talebini duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: İyi yetiştirmişsin         
12:02
Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu Yeraltı dünyasının ünlü isimlerinden Kürşat Yılmaz gece yarısı tahliye oldu         
12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatıyla emekli ve asgari ücretliler ciddi zam alacak         
11:53
Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi Tuttuğu balığın ağzını açan işçi, gördükleri karşısında ne yapacağını bilemedi         
10:07
Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu Ölmeden önce yakınlarını düşünüp, tabutun yanına sesini koydu         
09:29
AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu AKM açıldı, Meral Akşener'in yıllar önce attığı tweet tekrar gündem oldu         
09:11
Siirt'te Siirt'te "Burası Kürdistan" diyen kişi serbest bırakıldı         
09:05
Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı Muharrem İnce halay çekerken davul bir anda sustu, olayın aslı anlaşılınca arbede yaşandı         
23:32
Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: 8 ile kar, 11 ile kuvvetli yağış bekleniyor         
19:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2021 17:15:33. #1.13#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Kilis'te "Teşkilat Akademisi" programında konuştu Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement