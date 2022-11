'Habermetre 14 - 20 Kasım 2022 Şirketler Gündemi ile iş dünyasından haftanın en önemli haberleri'

Arçelik ve TÜBİTAK'tan stratejik iş birliği

Arçelik'in TÜBİTAK Öncül AR-GE Laboratuvarları Destekleme Programı'na dahil olarak hayata geçirdiği "Arçelik İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı" açıldı. Laboratuvarda, temel araştırma düzeyinde yeni bilgilerin üretilmesi, uygulanması ve bilimsel çıktıların oluşturulması amaçlanıyor. TÜBİTAK Öncül Ar-Ge Laboratuvarları Destekleme Programı kapsamında faaliyete giren laboratuvar Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Koç Holding Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Arçelik Üretim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız ve Arçelik Kıdemli Ar-Ge Direktörü Dr. Emre Oğuz'un katıldığı törenle açıldı.

Arçelik İleri Malzeme, Filtrasyon ve Hijyen Teknolojileri Öncül Araştırma Laboratuvarı Açılış Töreni

İş Bankası ve Arya Kadın Platformu, cinsiyet dengeli yatırım odaklı fon kurdu

Türkiye'nin ve MENA Bölgesi'nin (Orta Doğu ve Kuzey Afrika) ilk cinsiyet dengesi odaklı etki yatırımını yapan "Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" Arya Kadın Yatırım Platformu, Türkiye İş Bankası ve Maxis iş birliğinde kuruldu. Fonun minimum 10 milyon ABD Doları büyüklüğe ulaşması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran fonun tanıtıldığı basın toplantısında yaptığı konuşmada, kadın girişimcilerin girişimcilik ekosistemi içerisindeki yerlerini sağlamlaştıracak, ekonomik hayatta kadınların daha fazla değer yaratmasının önünü açacak, girişimlerini büyütmelerine, globale açılmalarına imkân verecek fonun, kadının toplumda hak ettiği yeri alması açısından kıymetli olduğunu vurguladı.

İş Bankası - Arya Girişim Sermayesi Yatırım Fonu Lansmanı

Türk Telekom'un 'Dijitalde Hayat Kolay' projesi girişimci kadınların yanında

Türk Telekom, 'Dünya Kadın Girişimcilik Günü' öncesinde, girişimci kadınlara dijital okuryazarlık ve dijital pazarlama konularında eğitim fırsatı sunduğu 'Dijitalde Hayat Kolay' projesinin ikinci aşaması olan mentorluk ve hibe desteği sürecinin başladığını duyurdu. 81 ilde 15 bin kadına eğitim verilmesini hedefleyen ve kadınların dijital ekosistemdeki konumlarını güçlendirmelerini destekleyen projenin mentorluk sürecini tamamlayanlar, iş geliştirme hibesi almaya hak kazanacak.

Türk Telekom - 'Dijitalde Hayat Kolay' Projesi

Yaklaşık 40 bin kişiden elde edilen veriler, Türkiye'nin akciğer kanseri risk haritasını oluşturacak

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği'nin toplum bilgilendirme platformu aracılığıyla AstraZeneca Türkiye'nin desteği ile akciğer kanseri risk faktörleri hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla hayata geçirdiği 'Akciğerimizi Okuyoruz' internet platformundan elde edilen sonuçlarla Türkiye'nin akciğer kanseri risk haritası oluşturuldu. Yaklaşık 40 bin kişiden elde edilen verilere göre, en fazla 18 - 49 yaş grubundaki kişiler ve her iki katılımcıdan biri sigara içiyor. Akciğer hastalığı erkeklerde daha fazla görülüyor.

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği&AstraZeneca Türkiye 'Akciğerimizi Okuyoruz' Basın Toplantısı

Getir ile Just Eat Takeaway.com Avrupa'da iş birliği yaptı

Dünyada bir ilki Türkiye'de başlatarak, dakikalar içerisinde market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, dünyanın önde gelen yemek teslimatı girişimlerinden Just Eat Takeaway.com ile Avrupa çapında bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, Getir'in ürün portföyünün tamamı Just Eat Takeaway.com kapsamındaki uygulamalara entegre edilecek ve Getir ürünlerini sipariş eden tüketicilerin teslimatı Getir kuryeleri tarafından yapılacak. Almanya'da başlayacak uygulama, önümüzdeki haftalarda İngiltere, İspanya, İtalya ve Fransa operasyonlarını da kapsayacak.

Getir&Just Eat Takeaway.com iş birliği

Yıldız Holding "Mutlu Et Mutlu Ol Günü"nü 'Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Sanat' temalarıyla kutladı

Yıldız Holding'in yurt içi ve yurt dışındaki çalışanlarının her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı geleneksel "Mutlu Et Mutlu Ol Günü" bu yıl "Çeşitlilik, Fırsat Eşitliği ve Sanat" temalarıyla gerçekleştirildi. Yıldız Holding Sanat Koleksiyonu'na ev sahipliği yapan yeni sergi salonunun açılışının da yapıldığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü'nde, Yıldız Holding çalışanlarının katılımıyla düzenlenen kermesin geliri LÖSEV'e bağışlandı.

Yıldız Holding "Mutlu Et Mutlu Ol Günü" Kutlandı

Anadolu Grubu çalışanları "Bi-Fikir"leri ile 8 yılda 860 milyon TL'nin üzerinde değer üretti

Anadolu Grubu, inovasyon programı Bi-Fikir kapsamında çalışanlarının yenilikçi fikirlerini ödüllendirmeye devam ediyor. 2015 yılından bu yana 6.526 hızlı uygulama ve 2.355 projenin hayata geçirildiği programda 8 yılda yaratılan toplam değer 860 milyon TL'yi aştı. Bi-Fikir Festivali'nde konuşan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, "Bi-Fikir, Grubumuz ve paydaşlarımız için değer üretme sistemimizin çok önemli bir mekanizması, yenilikçi ve girişimci yaklaşımımızın en önemli sembolü haline geldi" dedi.

Anadolu Grubu Bi-Fikir Festivali

Anadolu Isuzu, Almanya pazarına girdiği ilk yılda toplam 151 otobüsün ihracatını gerçekleştirdi

Yeni uluslararası pazarlara açılmayı ve mevcut pazarlardaki varlığını geliştirmeyi hedefleyen Anadolu Isuzu, Almanya pazarına girdiği ilk yılda toplam 151 otobüsün ihracatını gerçekleştirdi. Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın ise en büyük otobüs pazarı konumunda olan Almanya'ya teslimatı gerçekleştirilen 151 araç, boyu 8 ile 18 metre arasında değişen Isuzu Citiport ile NovoCiti Life otobüs ve midibüs modellerinden oluşuyor.

Anadolu Isuzu'dan Almanya pazarına 151 otobüs ihracatı

Nissan, Türkiye'de "Elektriğin Yeni Yolculuğu"nu 2 modelle başlattı

Nissan'ın elektrifikasyon yolculuğunu temsil eden 2 yeni modelinin Türkiye tanıtımı, Sapanca'da düzenlenen basın toplantısıyla gerçekleştirildi. Nissan Türkiye Genel Müdürü Charbel Abi Ghanem, basın toplantısında yaptığı konuşmada, 'Benzersiz e-POWER teknolojimizi ve bu teknolojiye sahip yeni modellerimiz Qashqai e-POWER ile tamamen yeni X-Trail'i tüketicilerin beğenisine sunarak Türkiye'de 'Elektriğin Yeni Yolculuğu'nu başlatıyoruz.' ifadelerini kullandı.