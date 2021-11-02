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Hepsiburada, Antalya YÖREX'te yerel üreticileri HepsiTürkiye'den Programı'yla buluşturdu - Son Dakika

Hepsiburada, Antalya YÖREX'te yerel üreticileri HepsiTürkiye'den Programı'yla buluşturdu

02.11.2021 16:03
Hepsiburada, Antalya YÖREX'te yerel üreticileri HepsiTürkiye'den Programı'yla buluşturdu

Hepsiburada'nın HepsiTürkiye'den Programı, "sınırlarını e-ticaretle aşmaya" davet etmek için bu kez de Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), tüm Türkiye'den yerel üreticilerle bir araya getirdi.

Hepsiburada'nın HepsiTürkiye'den Programı, "sınırlarını e-ticaretle aşmaya" davet etmek için bu kez de Antalya'da düzenlenen Yöresel Ürünler Fuarı'nda (YÖREX), tüm Türkiye'den yerel üreticilerle bir araya getirdi.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Ticaret Borsası'nın (ATB) bu yıl 11'incisini düzenlenen YÖREX'te, başta Antalya olmak üzere Aydın'dan Bayburt'a, Bolu'dan Gümüşhane'ye, Rize'den Kütahya'ya 76 ilden ve KKTC'den toplamda 650 yerel üretici, kooperatif, dernek, kurum ve firma, 10 bine yakın çeşitteki ürünlerini, satın alma profesyonelleriyle buluşturma ve tanıtma imkanı buldu.

Hepsiburada yetkilileri, e-ticaretin ve dijitalleşmenin işlerine sağlayacağı faydaları, HepsiTürkiye'den Programı'yla "sınırlarını nasıl aşacaklarını" aktarmak amacıyla Türkiye'nin dört bir köşesinden yerel üreticilerle YÖREX'te buluştu. Bu yıl 350 bine yakın ziyaretçi ağırlayan YÖREX'te yerel üreticilerle e-ticaretle birlikte büyüme hedefleri ve iş birliği modellerini paylaşan Hepsiburada, HepsiTürkiye'den ve içerdiği Yöresel Ürünler Programı'yla sunulan, "yöresel ve coğrafi işaretli ürünlere sağlanan coğrafi sınırları olmayan imkanları" yerel üreticilere aktardı.

HepsiTürkiye'den ve Yöresel Ürünler programı, üye olan yerel üreticilere tanıtıma özel 10 bin liraya kadar yüzde 1 komisyon oranı uygulama, Hepsiburada platformu üzerinde açılacak ayrı bir sayfada yerel üretici ve satıcıların ihtiyaç sahipleriyle daha kolay buluşturulması gibi önemli avantajlar sağlıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, "Hepsiburada olarak Türk Patent Kurumu ve TOBB iş birlikleriyle hayata geçirdiğimiz HepsiTürkiye'den programımız kapsamında, tüm Türkiye'den üreticilere, ülkemizin hazinesi olan yöresel ve coğrafi işaretli ürünlere e-ticaretin kapılarını açmak ve dijitalleşmelerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Türkiye'nin Hepsiburada'sı olarak, Türkiye'nin 81 ili 971 ilçesinde üretilen tüm yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri, platformumuz üzerinden tüketicilerle buluşturarak yerel kalkınmaya ve hazine değerindeki bu ürünlerimizin hak ettiği değere kavuşmasına destek olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedef yerel üreticileri bir "tık"la tüm Türkiye'ye ulaştırmak

Üye ağı yurdun her noktasına ulaşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin iş birliği ile hayata geçirilen Hepsiburada'nın HepsiTürkiye'den programı, yerel üreticileri destekleyerek, bulundukları bölge sınırlarında kalmış yüzlerce nitelikli yöresel ve coğrafi işaretli ürünü, Hepsiburada'nın milyonlarca kullanıcıya sahip platformu aracılığıyla Türkiye'nin dört bir köşesindeki tüketicilere ulaştırmayı hedefliyor.

Geçen yıl 10 Ağustos'ta ilk olarak Van'da yerel üreticilerle bir araya gelinerek ilk adımı atılan, kısa sürede Aydın'dan Bingöl'e, Uşak'tan Mersin'e kadar Türkiye'de 23 ilde yerel üreticilerle buluşan HepsiTürkiye'den programı ile, bölgesel sosyoekonomik kalkınmaya da ivme kazandırılması amaçlanıyor.

Ölçeği ve içeriği açısından bugüne kadar Türkiye'de uygulanan en kapsamlı yerel üretici dijitalleşme programı HepsiTürkiye'den ile yurdun dört yanındaki yerel üreticiler dijitalleşme ile tanıştırılıyor, e-ticarete teşvik ediliyor ve bu yolla eşsiz ürünlerini Hepsiburada platformu üzerinden önce tüm Türkiye ardından da dünyayla buluşturulması için gerekli altyapı ve pazar erişimi koşulları sağlanıyor.

Türk Patent Kurumu ve TOBB ile "e-ticarette Coğrafi İşaret Seferberliği"

Öte yandan Hepsiburada Türkiye'den Programı, Türk Patent Kurumu ve kapsamı en fazla coğrafi işaretli ürünü tescil ettirmiş TOBB iş birliğiyle ile hayata geçen "E-Ticarette Coğrafi İşaret Seferberliği" ile kapsamını daha da genişletiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın himayesinde yürütülecek proje ile coğrafi işaretli ürün üreten işletmelerin, KOBİ'lerin, kooperatiflerin, kadın girişimcilerin HepsiTürkiye'den programının sunduğu özel avantajlarla e-ticarete adım atması, bölgesel ekonomik kalkınmanın desteklenmesi, yaratılan bu iş birliğiyle coğrafi işaret başvuru katılımlarının e-ticaret kanalıyla da teşvik edilmesi hedefleniyor. Seferberlik kapsamında Türkiye'nin değeri coğrafi işaretli ürünlerin tanıtılması ve büyümesi için gerekli faaliyetler de iş birliği çerçevesinde hayata geçirilecek.

Program sayesinde Hepsiburada üzerinden yöresel ürün almak isteyenler, HepsiTürkiye'den sayfasında tüm ürünlerin geldiği il ve ilçeyi görebiliyor, buna göre tercih yapabiliyor. Böylece yöresel ürünlere kolayca, tek tıkla ulaşabilen tüketiciler, yerel üreticilerden alışveriş yaparak yerel ekonominin canlanmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı sağlanmasına da destek oluyor.

Hepsiburada'nın Anadolu Yöresel Ürünler Hareketi sayılabilecek bu programına dahil olmak da çok kolay. Yöresinde üretim yapan vergi mükellefi KOBİ'ler, kadın girişimciler, kooperatifler, geleneksel Türk el sanatları üretimi yapan esnaflar, tamamen menşeine özgü sanayi, gıda, el emeği ürün üretenler HepsiTürkiye'den Yöresel Ürünler Programı'ndan faydalanabiliyor.

Hepsiburada, Türkiye, Antalya, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hepsiburada, Antalya YÖREX'te yerel üreticileri HepsiTürkiye'den Programı'yla buluşturdu - Son Dakika Ekonomi


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