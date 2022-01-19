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İBB su zammı için harekete geçti! Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak - Son Dakika

İBB su zammı için harekete geçti! Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak

19.01.2022 17:23

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, su fiyatlarını artırmak için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacaklarını belirterek, genel kuruldan zam kararı çıkmaması halinde hukuk yoluna gideceklerini ifade etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ile birlikte Unkapanı Yağmursuyu Tüneli inşaat çalışmalarını inceledi. İmamoğlu, çapı 3,4 metre olan 1,5 kilometre uzunluğundaki yağmur suyu tünelinin tamamlanması ile Likos Deresi havzasındaki Bayrampaşa, Eyüpsultan ve Fatih ilçeleri ile Vatan Caddesi, Aksaray Meydanı, Unkapanı Alt Geçidi ve Namık Kemal Caddesi'nde yağışlı havalarda yaşanabilecek su baskınlarına kalıcı çözüm bulunacağını söyledi. İSKİ'nin elektrik tüketim bedelinin son bir yılda 1 milyar 300 milyon liradan 2 milyar 700 milyon liraya çıktığını dile getiren İmamoğlu, buna karşın İBB Meclisi tarafından su fiyatlarına zam değil, indirim yapıldığını belirtti.

"ÇARE BULUNMAZSA HUKUK ÖNÜNDE HAKKIMIZI ARAYACAĞIZ"

Su fiyatlarının artırılması için olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacaklarını belirten İmamoğlu, "Bu konuda ilgili grup başkanvekilleriyle acil bir siyasi görüşme talep ettim. Eğer bu konuya olağanüstü genel kurulda çare bulunmazsa hukuk önünde hakkımızı arayacağız" dedi.

BAKANLIĞIN SEFAKÖY METRO HATTI AÇIKLAMASINA YANIT

İmamoğlu, açıklamalarının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nün Sefaköy-Beylikdüzü-Tüyap Metrosu hattının kesin projesinin kendilerine teslim edilmediği yönündeki açıklaması sorulan İmamoğlu, "7 Eylül 2021'de yapılan bizden talep edilen ek belgeler, tasarımlar vardı. Bütün revizyonlarıyla bunları 3 Kasım 2021 tarihli yazımızla gönderdik. Bu istenilenler arasında son talep edilen yok bu arada. Bizim şu anda kesin projelerimiz var. Bunları da hemen 10-15 gün içerisinde teslim edebiliriz. Biz bir an önce ihaleye çıkmak istiyoruz" diye konuştu.

İBB DURAKLARA PANKART ASACAK

Konya'da yürütülen bir projenin de avan proje halinde iken onay aldığını savunan İmamoğlu, "Ben arkadaşlarıma söyleyeceğim. Bütün metrobüs duraklarına, üst geçitlere yazsınlar bunları: 'Ey halkımız sizin metroyla buluşmanızı engelliyorlar." ifadelerini kullandı.

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istanbul büyükşehir belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İSKİ, su, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İBB su zammı için harekete geçti! Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İBB su zammı için harekete geçti! Olağanüstü İSKİ Genel Kurulu'nu toplayacak - Son Dakika
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