İİB'nin İhracatı Yüzde 2.6 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İİB'nin İhracatı Yüzde 2.6 Arttı

İİB\'nin İhracatı Yüzde 2.6 Arttı

İstanbul İhracatçı Birlikleri, 2024'ün ilk sekiz ayında 7.7 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi.

27.09.2024 11:14
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İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), yılın ilk sekiz ayında, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 2.6 oranında artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda yaklaşık 7 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri (İİB), bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliğine üye, farklı şehirlerde faaliyet gösteren 20 bini aşkın firma ile 2024 yılının ilk sekiz ayında, yaklaşık 7 milyar 700 milyon dolar tutarında ihracat yaparak, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2.6 oranında ihracat artışı sağladı. İstanbul İhracatçıları, bir önceki yılın ayını dönemine kıyasla, yılın ilk sekiz ayında, 196 ülke pazarına ürün sattı ve birliğin ülke ihracatındaki payı yüzde 5.2 oldu.

Avrupa Birliği'ne yapılan ihracat yüzde 30.8 oranında arttı

İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk sekiz ayında, değer bazında en fazla ihracatı 571 milyon dolar ile Irak'a gerçekleştirdi. Irak'a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller ile mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak'ın ardından değer bazında en fazla Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve İtalya'ya ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Almanya'ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar; ABD'ye hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, mobilya, kağıt, orman ürünleri; Birleşik Krallık'a mobilya, kağıt ve orman ürünleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar, İtalya'ya ise fındık ve mamulleri ile gemi, yat ve hizmetleri ön plana çıktı. Ülke grupları baz alındığında ise İİB'nin en fazla ihracat yaptığı bölge, 1 milyar 970 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkeleri oldu. Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat, yılın ilk sekiz ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30.8 oranında arttı.

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ağustos ayında ise 941.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. Birlik, ağustos ayında en fazla ihracatı Irak, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler, Almanya ile Rusya'ya gerçekleştirdi.

İİB bünyesinde bulunan birliklerden İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, yılın ilk sekiz ayında, 2 milyar 455 milyon dolar; İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla artış ile 2 milyar 358 milyon dolar; Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), 1 milyar 131 milyon dolar; İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), yüzde 12.6 oranında artış 754 milyon dolar; İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), yüzde 37.4 oranında artış ile 543 milyon dolar; İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yüzde 12.3 oranında artış ile 364 milyon dolar; İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), yüzde 1.1 oranında artış ile 169.5 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

"Yılın ilk üç çeyreğini ihracat artışı ile kapatmayı öngörüyoruz"

İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Kazım Taycı, "İstanbul İhracatçı Birlikleri, yılın ilk sekiz ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 2.6 oranında daha fazla ihracat yaptı. Öncelikle, ihracat artışımızda katkısı olan bütün ihracatçılarımızı kutlarım. Yılın ilk üç çeyreğini ihracat artışı ile kapatmayı öngörüyoruz. Ağustos ayında, alt birliklerimizin ihracatı artırmaya yönelik çalışmalarımız, tüm hızı ile devam etti. İstanbul İhracatçı Birlikleri, üye firmalarımıza yönelik eğitimler düzenledi. İHBİR tarafından yürütülen 'İHBİR Şekerli Mamuller ve Pastacılık Sektörleri İhracat Atılımı' UR-GE Projesi, çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 'Dijital Pazarlama ve E-İhracat Destekleri' eğitimi yapıldı. İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (İSHİB), sektörün hedef pazarlardan Çin'de düzenlenen World Seafood Shanghai 2024 Fuarı'na info stant ile katılarak, sektörü temsil etti.

Ticaret Bakanlığı'nın 'Turquality Tanıtım Projesi' desteğiyle, İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri (İFMİB) ve Karadeniz İhracatçı Birlikleri (KİB) tarafından yürütülen Hindistan Fındık Tanıtım Projesi, çalışmalarına devam ediyor. Proje; Türkiye'nin Yeni Delhi Büyükelçisi Fırat Sunel, 50'den fazla basın mensubu, ünlü şef ve aşçılar, toptancı ve ithalatçı firma temsilcilerinin de katıldığı basın toplantısı ve ticaret resepsiyonu ile Hint kamuoyuna tanıtıldı. Ayrıca yine proje kapsamında; ünlü Hint Şef Rakhee Vaswani, Mumbai'nin en önemli gıda fuarı Anuga Select India'da, Türk fındığı ile hazırladığı yemekleri ziyaretçilerin beğenisine sundu. Düzenlediğimiz etkinlikler ile mevcut olan pazarlarda varlığımızı güçlendirerek, yeni pazarlarla beraber yıl sonuna doğru emin adımlarla yürüyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İİB'nin İhracatı Yüzde 2.6 Arttı - Son Dakika

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