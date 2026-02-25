İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor

Haberin Videosunu İzleyin
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
25.02.2026 17:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor
Haber Videosu

Nevşehir'de girişimci Gürkan İzgi, devletten aldığı yüzde 55 hibe desteği ile kurduğu tesiste ayda yaklaşık 60 ton kültür mantarı üretiyor. İngilizce öğretmenliğini bırakarak ekonomiye ve istihdama katkıda bulunan 35 yaşındaki İzgi, üretilen kültür mantarlarını yurt genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere dağıtıyor.

Nevşehir'de arkadaşının tavsiyesi ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteği programına başvuran 35 yaşındaki Gürkan İzgi, 4 yıl sürdürdüğü İngilizce öğretmenliğini bırakıp, Ürgüp ilçesine bağlı Sofular köyünde 2021'de kurduğu tesiste ekonomiye ve istihdama katkıda bulunuyor.

35 KİŞİYİ İSTİHDAM EDİYOR, ÜRETTİĞİNİ ZİNCİR MARKETLERE SATIYOR

İzgi, 2 bin 540 metrekare alanda, Avrupa Birliği (AB) kriterlerine uygun modern tesiste, üretimden paketlemeye çeşitli birimlerde çoğunluğu kadın 35 kişiyi istihdam ediyor. Üretilen kültür mantarı, yurt genelinde faaliyet gösteren zincir marketlere satılıyor. Gürkan İzgi, TKDK'nin hibe desteği ile kurdukları tesiste, 19 üretim odası, soğuk hava deposu ve paketleme ünitesi bulunduğunu söyledi.

İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste günde 2 ton mantar üretiyor

AYDA 60 TONLUK ÜRETİM KAPASİTESİNE SAHİP

Ayda 60 ton üretim kapasitesine sahip olduklarını ifade eden İzgi, şöyle konuştu: "TKDK, o dönem yüzde 55 hibe desteği veriyordu. Şimdi oranlar biraz daha yüksek. TKDK desteklerinden iki defa yararlandık. İlk önce inşaat ve makina desteği aldık. İkincisinde de kendi enerjimizi üreteceğimiz güneş panellerini kurduk. Elektriğimizi kendimiz üretiyoruz. 12 ay boyunca ortalamaya vurduğumuz zaman herhangi bir enerji maliyetimiz olmuyor. 35 personelimiz var ve bu personelin çoğu çevremizdeki üç köyden gelen kadınlardan oluşuyor. Böylelikle çevre köylere de destek vermiş oluyoruz."

İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste günde 2 ton mantar üretiyor

"ÇOCUKLARIMIZA YEDİRMEDİĞİMİZ ÜRÜNÜ İNSANLARIN SOFRASINA SOKMUYORUZ"

İzgi, ulusal çapta faaliyet sürdüren zincir marketlere tedarik ettikleri mantarın, farklı kentlerdeki reyonlarda tüketiciye ulaştığını söyledi. Sağlıklı tarım ve organik üretim yaptıklarını vurgulayan İzgi, "En büyük avantajımız iyi tarım yapıyoruz. Yani ilaçsız üretim yapıyoruz. Çocuklarımıza yedirmediğimiz ürünü insanların sofrasına sokmuyoruz." dedi. Tam kapasite çalışmalarına rağmen taleplere yetişmekte güçlük çektiklerini belirten İzgi, ileriki süreçte tesisi büyütmeyi planlayabileceklerini dile getirdi.

İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste günde 2 ton mantar üretiyor

"YATIRIM YAPMAK İSTEYENLER MUTLAKA YARARLANMALI"

Girişimci adımlar için beklemede kalanları TKDK'nin sunduğu desteklerden faydalanmaya çağıran İzgi, şunları kaydetti: "Hibe ve KDV muafiyet destekleri, üretim, ekonomi ve istihdama katkı sunmak isteyenler için büyük avantajlar sağlıyor. TKDK'yi Türkiye'de insanlar için bulunmaz bir nimet olarak düşünüyorum. Bizim yaptığımız dönemlerde yüzde 55 hibe desteği vardı. Şu an yüzde 70 civarında devlet yatırımcıya destek veriyor ve bu çok ciddi bir rakam. Bununla da kalmıyor, KDV desteği de alabiliyorsunuz ve kesinlikle geri ödemesi yok. Bu çok kıymetli. Yatırım yapmak isteyenler mutlaka TKDK'den yararlanmalı."

İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste günde 2 ton mantar üretiyor
Kaynak: AA

Hibe Desteği, Nevşehir, Ekonomi, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı Boşanma aşamasındaki eşinden kaçmak için balkondan atladı
Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu Çocuğunun okulundaki teneffüs ziline tepkisi sert oldu
Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır Dünyanın en büyük takımlarından biriler ama işlerine saygıları sıfır
AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz AK Partili Acar: İnancımıza ve değerlerimize yönelik saldırılara asla müsaade etmeyiz
Kayserispor’da Djalovic ile yollar ayrıldı Kayserispor'da Djalovic ile yollar ayrıldı
Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti Dünyaca ünlü Louvre Müzesi Müdürü Laurence des Cars istifa etti
Randevu bile verdiler Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar Randevu bile verdiler! Alınan kötü sonuçlar sonrası tesislere hesap sormaya gidiyorlar
Kasım Garipoğlu’nun temizlikçisi ek ifade verdi İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler Kasım Garipoğlu'nun temizlikçisi ek ifade verdi! İşte yalıdaki partilere katılan ünlü isimler
Orta Doğu’da tansiyon zirvede ABD’den İran’a hayalet uçaklarla gözdağı Orta Doğu'da tansiyon zirvede! ABD'den İran'a hayalet uçaklarla gözdağı
Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı Hobi bahçesine giren 3 çocuk, 25 güvercini çalıp kaçtı
Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye’ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar Polis üniforması giydiler, Erasmus ile Türkiye'ye gelen öğrencilere dehşeti yaşattılar
Samsunspor’a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde Samsunspor'a Fenerbahçe maçı öncesi çifte müjde
Sörloth’un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge’u saf dışı bıraktı Sörloth'un hat-trick yaptığı gecede Atletico Madrid, Brugge'u saf dışı bıraktı
İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti İddia ABD medyasından: Olası ABD-İran savaşı öncesi Ankara teyakkuza geçti
Turnuva düzenlenecek mi Meksika Devlet Başkanı’ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama Turnuva düzenlenecek mi? Meksika Devlet Başkanı'ndan 2026 FIFA Dünya Kupası için açıklama

18:04
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
Abdullah Kavukcu yıldız ismi şimdiden açıkladı: Bir gün bize transfer olacak
17:43
Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF’ye başvuru yaptı
Beşiktaş, Göztepe maçının dördüncü hakemi için TFF'ye başvuru yaptı
17:21
En çok bekar, bu şehrimizde Bu yüzden evlenemiyormuş
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş
17:16
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
İrem Derici cephesinde ayrılık iddiası, mutluluk pozlarını tek tek sildi
17:09
İstanbullular dikkat Kar yağışı için saat verildi
İstanbullular dikkat! Kar yağışı için saat verildi
16:43
Acun görmesin: Survivor’da kurgucuyu işinden edecek hata
Acun görmesin: Survivor'da kurgucuyu işinden edecek hata
15:51
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
Dev bankadan altın için çılgın tahmin
15:44
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu’ya sarıldı
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, uçaktan iner inmez Netanyahu'ya sarıldı
15:24
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
Çok konuşulacak Kılıçdaroğlu iddiası: İmamoğlu dahil tüm başkanları ihraç edecek
15:12
Takımın yarısı yok İşte Fenerbahçe’nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
Takımın yarısı yok! İşte Fenerbahçe'nin Nottingham Forest maçı kamp kadrosu
14:43
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
Rekabet Kurumu, 19 özel okula inceleme başlattı
14:42
Şehit babaya son veda
Şehit babaya son veda
14:39
20 milyon TL’lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu Şeytanın aklına gelmez
20 milyon TL'lik soygunda şoke eden plan deşifre oldu! Şeytanın aklına gelmez
13:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Bahçeli’nin “İmralı’ya statü“ çağrısına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin "İmralı'ya statü" çağrısına yanıt
12:45
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB’e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan MEB'e destek verdi, 168 isme tepki üstüne tepki gösterdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2026 18:11:15. #7.13#
SON DAKİKA: İngilizce öğretmenliğini bırakıp kurduğu tesiste ayda 60 ton üretim yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.