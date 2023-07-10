İstanbul'un taşı toprağı 'altın'dan kıymetli oldu

Son dönemde yatırım araçları içinde öne çıkan arsalar, bir yılda yatırımcısına yüzde 200'lerin üzerinde kazandırdı. 'Taşı toprağı altın' denilen İstanbul'da ortalama bir arsa, yıllık bazda yatırımcısına gram altından 3 kat fazla kazandırarak, kısa dönemli yatırımlar portföyüne eklendi. Uzun dönemli yatırım olarak kabul edilen arsalar, son dönemde yıllık bazda yüzde 200'lerin üzerinde değerlenince kısa dönemli yatırım portföylerine dahil oldu.

GRAM ALTINDAN KAT BE KAT DAHA FAZLA KAZANDIRDI

İstanbul'u tanımlamada kullanılan 'taşı toprağı altın' söylemi değişiyor. Arsa yatırımcısı bir yılda altın yatırımcısından 3 kat fazla kazandı. 9 Temmuz 2022 yılında 966 liradan satılan gram altın tam bir yıl sonra bugün 10 Temmuz 2023'te 1630 liradan alıcı buluyor. Altındaki bir yıllık fiyat değişimi yüzde 68 oldu. Bir yılda yüzde 68 kazandıran altına kıyasla özellikle İstanbul bölgesindeki arsalarda fiyat artışları yüzde 200'leri aştı.

PANDEMİ DE ETKİLİ OLDU DEPREMLER DE

Konuyla ilgili görüş veren Gayrimenkul Uzmanı Bülent Öztürk, 2022 yılındaki pandemi ve sonrasındaki İzmir ile 6 Şubat'ta yaşadığımız deprem felaketleriyle birlikte arsalara olan talebin günden güne oldukça arttığını belirterek, "Talebin artmasında başka etkenlerde söz konusu; son yıllarda konuta erişimde maliyet, finansman ve fiyatların artmasıyla ciddi problemler yaşanıyor. Bu tabi arsalara olan ilgiyi oldukça artırdı. 6 Şubat'taki depremden sonra İç Anadolu Bölgesi'nin batı tarafındaki Eskişehir, Beypazarı gibi bölgelerde talep artışı ve doğal olarak fiyat yükselişi yaşandı. Pandemide izole yaşam isteyen ve konuta erişim sıkıntısı yaşayanlar ise daha fazla İstanbul'un yakın bölgelerinde, aynı zamanda Ege'nin kuzey bölgeleri ve Antalya'da yoğun bir şekilde arsa talebinde bulundu" dedi.

"YÜKSEK ORANDA KAR YAPTIRIYOR"

Saha çalışmalarından elde ettiklerini sonuçları paylaşan Öztürk, bir yılda arsa fiyatlarının yüzde 200'lere ulaştığını belirterek, "Yaptığımız analizlerde ortalama bir imarlı arsanın fiyat artışı yıllık yüzde 200'lerin üzerinde olduğunu gördük. Türkiye'de gerek döviz ve altın fiyatlarındaki artışa baktığımız zaman arsa fiyatlarındaki artışın bunlardan çok daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Şuanda gerek konut gerekse arsa enflasyon oranının çok üzerinde değer kazanıyor, dolayısıyla yatırımcısına yüksek oranda kar yaptırmış oluyor" diye konuştu.

"KONUT DIŞI SATIŞLAR YÜZDE 58'İ BULDU"

Son 3 yıldır arsaların ciddi bir yatırımcı olarak görüldüğünü kaydeden Öztürk, "Artık 2020'den beri insanlar arsayı bir yatırım aracı olarak görüyor. Yaptığımız araştırmalarda arsa yatırımı yapmış bir kişinin 5 yıl içerisinde bir kez daha arsa yatırımı yaptığını görüyoruz. O nedenle arsalar çoğunlukla bir kullanım ve ihtiyaca yönelik olarak değil, bir yatırım aracı olarak hayatımıza girdi. 2023 yılında gayrimenkulde konut dışı satışların yüzde 58'e vardığını görüyoruz" şeklinde konuştu.

ARSA SATIN ALIRKEN BU NOKTALARA DİKKAT EDİN

Satışların artmasının beraberinde suistimalleri de getirdiğini anlatan Öztürk, "Arsa çok teknik bir iştir. Arsa vardır, tarla vardır, kimi tarım arazisidir, kimisi turizm arazi, kimisi sanayi arazisi olarak kullanılır. Toplumumuz bu konulara hakim olmadığı için bir takım problemler ortaya çıktı. Arsa yatırımında dikkat edilmesi gereken çok önemli noktalar var. Arazilerin mutlaka imarlı olmasına bakılması gerekiyor. Kendilerine gösterilen arsanın Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nden parsel sorgulaması yapılması, altyapının yakının olup olmadığı veya arsanın içerisinde altyapı olup olmadığına bakılması gerekiyor. Bu teknik durumla ortada yoksa o arsasının satın alınmaması gerekiyor.