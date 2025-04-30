İZTO Başkanı Özgener'den İnciraltı planına destek - Son Dakika
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Ekonomi

İZTO Başkanı Özgener'den İnciraltı planına destek

İZTO Başkanı Özgener\'den İnciraltı planına destek

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, geçtiğimiz günlerde onaylanan İnciraltı planına destek vererek eleştirilerin yersiz olduğunu ve projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

30.04.2025 20:13
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İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, geçtiğimiz günlerde onaylanan İnciraltı planına destek vererek eleştirilerin yersiz olduğunu ve projelerin ivedilikle hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Nisan ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Selami Özpoyraz idaresinde, Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Güncel ekonomik değerlendirmelerde bulunan Başkan Özgener, "Sağlık turizminin, kentimizin nitelikli bir turizm modeli oluşturması ve sürdürülebilir yatırım çekebilmesine önemli katkı sunacağını düşünüyoruz. Daha önce de çeşitli platformlarda dile getirdiğimiz üzere; İnciraltı'nın bu vizyon doğrultusunda sağlık turizmine kazandırılmasının önemsediğimizi ve desteklediğimizi tekrarlamak istiyoruz. Bu projenin hayata geçmesiyle, kentimiz sağlık turizmi alanında, eğitim, spor, sosyal donatı ve yeşil alanı kapsayacak şekilde 2 milyon 200 bin metrekare yer kazanacak. Bu vesileyle; İzmir ve Bölgemiz ile ilgili her konuda desteğini hiçbir zaman bizden esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, bu projemizde de bizlerin yanında olduğu için sizlerin huzurunda şükranlarımı sunuyorum" dedi.

"Afrika ile ticaretimizi genişletmeliyiz"

Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulamaya aldığı yeni gümrük vergilerinin dünya ticaret düzeninde dalgalanmalara yol açtığını ancak bu durumun Türkiye için avantaj olacağını belirten Özgener, "Amerika Birleşik Devletleri'nin, diğer ülkelere yönelik açıkladığı yeni gümrük tarifelerinin küresel pazara etkilerinin doğru şekilde analiz edilmesinin; pazar özelinde ortaya konulacak özgün stratejiler ile hareket edilmesinin ülkemizi öne çıkaracağını düşünüyoruz. Her ne kadar ülkemizi de kapsayan ek gümrük tarifesi yüzde 10 ile sınırlı kalsa da; mevcut ekonomik şartlarda üretim ve istihdam maliyetlerinin yüksek olduğunu ve bunun rekabetçiliğimizi olumsuz etkilediğini gözardı etmemeliyiz. Bu anlamda, ülkemizin en çok ticaret yaptığı Avrupa Birliği ile yürürlükte olan Gümrük Birliği'nin revize edilerek dijital dönüşüm, bilişim ve sağlık gibi alanların mutlaka yeni süreçte ele alınmasının ülkemiz ekonomisi için elzem olduğuna inanıyoruz" diye ekledi.

İkinci çeyrekte ekonomik yavaşlama bekleniyor

2025 yılı ikinci çeyreğinde ekonominin yavaşlaması beklediklerini ifade eden Özgener, "2025 yılı 2. çeyrekte ise, ülkemiz ekonomisinin bir önceki çeyreğe göre yavaşlaması bekleniyor; fakat bu şartlar altında ekonominin yavaşlamasının enflasyonun gerilemesini destekleyici bir güçte olup olmayacağı sorusu önem taşıyor. Mayıs ayı sonunda açıklanacak ülkemiz 2025 yılı birinci çeyrek büyümesinin 2024 yılı dördüncü çeyrek ile eş değer olacağını öncü veriler bize gösteriyor. Ekonomik büyüme halen yurt içi tüketimden kaynaklanırken, üretim ve ihracattan yeterince destek alınamıyor. 2025 yılı birinci çeyrekte enflasyon düşüş ivmesinde ve beklentilerinde beklenen iyileşmenin olmadığını değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Zirai don nedeniyle yaz meyve sebzelerinde fiyat artışları yaşanabileceğini söyleyen Özgener, "Ülkemizin farklı kesimlerinde yaşanan zirai don felaketinin, tarımsal üretimde ciddi hasara yol açtığını görüyoruz. Bu durumun özellikle yaz meyve ve sebzelerinde hasat kaybına yol açtığını ve rekoltenin az olmasına yol açacağı nedeniyle fiyat artışı olarak yansıyacağını öngörüyoruz. Yaşanan don olayları karşısında üretimin devamlılığı için üreticilerimizin desteklenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ziraat Bankası başta olmak üzere bankalarımızdan tarımsal üreticilerimizin borçlarının faizsiz ertelenmesini, kredi imkanı sağlanmasını ve yaşanan kayıp nedeniyle sigorta konusunda kolaylık sağlanmasını bekliyoruz" dedi.

"KOBİ'lerin nakit akışlarını koruyabilmeleri için ticari kredi kartlarında taksitlendirme imkanlarının artırılması gerektiğine inanıyoruz"

Üretim amaçlı tedarik işlemlerinde kullanılan ticari kart harcamalarının kısıtlanmasının sektörlerin yaşadığı finansal sıkıntıları artırdığını belirten Özgener, "Finansal şartlar zaten zorken, bankalar tarafından işletmelere ait ticari kredi kartı harcamalarına getirilen işlem kısıtlamaları iş insanlarımızın elini kolunu bağlıyor. Üyelerimizden, kredi kartı limitlerinin fiilen tam olarak kullandırılmadığı, bankaların blokaj uygulamaları veya işlem bazlı kısıtlamalar getirdiğine ilişkin bildirimler alıyoruz. Bu çerçevede, işletmelere tahsis edilen ticari kredi kartı limitlerinin fiilen kullanılabilir hale getirilmesi, bu kartlara yönelik harcama kısıtlarının kaldırılması ve sektörel bazda farklılaşan ihtiyaçlara uygun esnek kullanım şartlarının sağlanması büyük önem taşıyor. Özellikle KOBİ'lerin nakit akışlarını koruyabilmeleri için ticari kredi kartlarında taksitlendirme imkanlarının artırılması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

Mahmut Özgener, Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Tarım, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İZTO Başkanı Özgener'den İnciraltı planına destek - Son Dakika

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