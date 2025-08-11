Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması - Son Dakika
Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması

Kabine sonrası Erdoğan'dan Balıkesir depremi açıklaması
11.08.2025 18:30
Kabine sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Çalışmaları anbean takip ettiklerini belirten Erdoğan, depremle birlikte kentsel dönüşümün öneminin bir kez daha görüldüğünü belirterek, "Kentsel dönüşüm için seferberlik ruhu şart. Herkes bu konuda elini taşın altına koymalı." dedi.

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Balıkesir'deki depreme ilişkin "Kentsel dönüşüm için seferberlik ruhu şart. Herkes bu konuda elini taşın altına koymalı." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı, saat 15.57'de başladı ve yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletim, değerli basın mensupları, sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerle birlikte televizyon ekranları, radyo kanalları ve sosyal medya platformları vasıtasıyla bizleri takip eden tüm vatandaşlarıma saygılarımı gönderiyorum.

BALIKESİR DEPREMİ

Dün akşam saatlerinde Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet, hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. İçişleri Bakanımızı, Sağlık Bakanımızı ilçemize yönlendirdik. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik, bize de anbean takip ettik, arama kurtarma çalışmaları tamamlandı, hasar tespit çalışmaları sürüyor, bakan arkadaşlarımız kendi alanları ile ilgili bilgileri şeffaf bire şekilde paylaştılar. Her deprem ve sarsıntı ile depreme hazırlık konusunun önemini hatırlıyoruz.

ERDOĞAN: KENTSEL DÖNÜŞÜMÜ SEFERBERLİK RUHU İLE YÜRÜTMEMİZ ŞART

Hükümetimizin kentsel dönüşüm başta olmak üzere yapı stokunun yenilenmesi konusunda gayretleri bilinmektedir. Ancak merkezi idarenin tek başına altından kalkacağı bir yük değildir. İktidarı, muhalefeti, yerel yönetimleri ve şehir sakinleri ile beraber el ele verip bu mücadeleyi seferberlik ruhu ile yürütmemiz şart, bir mutabakat oluşmalı, herkes elini taşlın altına koymaktan kaçmamalıdır.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Şehitlerimizin uğruna hayatlarını feda ettikleri mukaddes emanetlere sahip çıkmaya inşallah devam edeceğiz. Terörsüz Türkiye hedefimize mutlaka ulaşarak kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceğiz. Geçen hafta bu hedefe giden yolda anlamlı bir adım daha atıldı. Muhalefet partilerinin de katılımıyla kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, milli iradenin tecelli merkezi olan meclisimizin süreci sahiplenmesi ve desteklemesi bakımından son derece kıymetliydi. Bu sahiplenmenin gerçekleşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Komisyonun ilk iki toplantısında kararların oy birliğiyle alınması ise ümit verici bir başka gelişmeydi. Bu yapıcı yaklaşımın sürdürülmesini temenni ediyoruz. Bir günden beri bu konuda tavrımız gayet nettir.

"ZİYAN ETMENİN VEBALİ AĞIR OLACAKTIR"

Milli meselelerde milli duruş sergilemesi siyaset kurumunun millete karşı görevidir. Türkiye hepimizin ortak yurdudur. Bu devlet Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Alevisi ve Sünnisiyle 86 milyonun her bir ferdinin devletidir. Her karışında bir şehidin yattığı bu topraklar bizim ebedi vatanımızdır. Siyasi görüşlerimiz, hayat tarzlarımız, kökenlerimiz, fikirlerimiz farklı olsa bile hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin asli sahipleriyiz, aynı evin fertleriyiz. Ne farklılıklarımız ne siyasi rekabetimiz ne de günlük tartışmalar bunun önüne geçemez, geçmemelidir.

Hiçbirimiz buna izin vermemeliyiz. 86 milyonun bekasını, güvenliğini, huzurunu ve istikbalini ilgilendiren böyle bir meselenin çözümünde sorumluluk sahibi herkesin katkısını, desteğini, yol gösterici eleştirisini bu bakımdan ayrıca önemsiyoruz. Komisyon çalışmalarında mühim tercihinin çok iyi yapılması, süreci enfekte edecek söylemlerden uzak durulması şüphesiz çok mühimdir. Milletin yeşeren umutları ümit ederiz gündelik siyasetin mevzi kazanma hesaplarına kurban edilmez. Terörden kurtulmamız için Türkiye'nin önünde bir fırsat penceresi aralanmıştır. Bunu ziyan etmenin vebali ağır olacaktır. Komisyonun milletimizin beklentilerine uygun şekilde terörsüz Türkiye çabalarının başarısı için üzerine düşeni layıkıyla yapacağına inanıyorum.

"KOMİSYONA HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİYORUZ"

Gerek Cumhur İttifakı gerekse hükümet olarak bizler de komisyonun çalışmalarına her türlü desteği veriyoruz. Cuma günü Milli Savunma ve İçişleri Bakanımız ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız komisyona kapsamlı sunum yaptılar. Üyeleri bilgilendirdiler, soruları açık yüreklilikle cevapladılar. Hep beraber akan kanı durduralım, acıyı, gözyaşını dindirelim, milletimize karşı mesuliyetimizi hakkıyla yerine getirelim istiyoruz. Milli Değenişme, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun bir kez daha hayırlara vesile olmasını diliyorum.

"ENFLASYIN 14 AYDIR DÜŞÜYOR"

Enflasyon 14 aydır aralıksız düşüyor. Temmuz ayında hem yıllık enflasyon hem de gıda enflasyonu son 44 ayın en düşük seviyesini gördü. Temel mallarda enflasyon %20,7'ye indi. Enflasyonun direncini artıran kiralarda da düşüş başladı. Ancak halen arzu ettiğimiz seviyede değil. Deprem bölgesindeki çalışmalar tamamlandıkça konut arzını artırmaya dönük projelerimiz daha da hızlanacak. Sanayi üretimimiz de hamdolsun iyi gidiyor. Reel sektöre kulak verdik. KOBİ tanımını değiştirdik. Artık daha fazla işletme KOBİ desteklerinden yararlanabilecek. Merkez Bankası rezervlerimizde Mayıs'tan bu yana hızla artıyor. Ana muhalefetin Türkiye ekonomisini baltalamaya yönelik tüm çabalarına rağmen güçlü rezervlerimiz 169 milyar dolara çıktı. Yine muhalefetin kışkırtmalarına rağmen kamu işçilerimizde yürütülen görüşmeler de uzlaşıyla sonuçlandı.

E-İMZA ÇETESİ SORUŞTURMASI

Suçu, bir sene önce tespit eden, şikayet eden, yargıya intikal ettirip şüphelilerin yakalanmasını sağlayan devletimizin ilgili kurumlarıdır. Ne yaparsanız yapın Türkiye'nin rüşvetçilerde, suç örgütleriyle, milletin malına çöken siyasi tefecilerle mücadelesini sulandıramazsınız."

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  Uğur BOZKURT:
    Asıl sana geçmiş olsun, ilk seçimde (EMEKLİ)
  osurgan55:
    o kadar imkanın var atla helikoptere gir parti kongresi için 5 helikopter ile geziyorsun Git de bari bir işe yara millete moral ver.
  Zaa:
    rabbim sizin yüzünüzden bize ceza veriyor belki de
  Mustafa Akan:
    Yerinde Uygulama diyelim eğem
  Mustafa Gecegiden:
    YAV ALLAH AŞKINA RECEP TAYİP ERDOGAN ABİM.Ev DÜKKAN SAHİPLERINE AYAR VER HERKEZ EV DÜKKAN KİRALRINA ÇALIŞIYOR DEPREM OLUR TABİ İNSANLAR ÇIGRINDAN ÇIKTI YATAK ODASINDA GİYDİĞİNİ SOKAKTA GİYİYOR HERKEZİN MAL VARLIGINA EL KOYUN
19:00
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
17:32
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı
16:40
Rezan Epözdemir’i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
Rezan Epözdemir'i yakacak ifade: 150 bin dolar karşılığında tahliye
14:27
Çanakkale’de orman yangını Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler hızla ilerliyor, tahliyeler başladı
07:11
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
Deprem 10 ilde hissedildi, vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi
07:11
Türkiye beşik gibi Ankara güne depremle uyandı
Türkiye beşik gibi! Ankara güne depremle uyandı
02:11
Deprem sonrası Balıkesir’de yaz okulları tatil edildi
Deprem sonrası Balıkesir'de yaz okulları tatil edildi
01:30
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
Sosyal medya fenomeni Deniz Servan Narin trafik kazasında hayatını kaybetti
01:24
Morata Galatasaray’dan ayrıldı İşte yeni takımı
Morata Galatasaray'dan ayrıldı! İşte yeni takımı
00:55
İsrail ordusu Gazze’de gazetecileri hedef aldı 5 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusu Gazze'de gazetecileri hedef aldı! 5 kişi hayatını kaybetti
