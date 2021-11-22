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"Kar payı vereceğim" diyerek altınlarını alıp ortadan kayboldu - Son Dakika

"Kar payı vereceğim" diyerek altınlarını alıp ortadan kayboldu

22.11.2021 17:45

Antalya'da kuyum atölyesi sahibi İsmail A, iddiaya göre 100'e yakın kişinin altınlarını "işletip kar payı vereceğim" vaadiyle aldıktan sonra kayboldu. İfadesinde İsmail A, kimseyi dolandırmak istemediğini ve pandemi döneminde işler kötü gidinde altınları kullandığını ifade etti. Mağdurlar ise İsmail A'nın ifadesinin ardından serbest bırakılmasına tepki göstererek cezalandırılmasını talep etti.

Muratpaşa ilçesindeki bir iş merkezinde kuyum atölyesi işleten İsmail A., gelen müşterilerin altınlarını işleterek para kazanmaya ve kazandığı paranın bir bölümünü de altın sahiplerine vermeye başladı.

"ALTINLARI İŞLETİP KAR VERECEĞİM" VAADİYLE ALDI

Yurt dışında çalışan eşinin gönderdiği parayla bilezik yaptırmaya başlayan Songül Ekici, 2018 yılında eşinin işsiz kalması üzerine altınlarını bozdurmak üzere İsmail A.'nın yanına gitti. İsmail A., Ekici'ye hurda altın alıp sattığını, isterse satmak istediği altınları işletip her ay kazandığı paradan pay verebileceğini söyledi. Bunu kabul eden Ekici, bir süre düzenli parasını almaya başladı. Durumdan haberdar olan yakınları da İsmail A.'ya altınlarını imzalı, kaşeli makbuz karşılığında teslim etmeye başladı. Deniz Ölmez de ayrıldığı iş yerinden aldığı tazminatını ve çektiği krediyi İsmail A.'ya verdi.

'İşletip kar payı vereceğim' diyerek 100'lerce kişinin altınını aldı! İfadesinin ardından serbest bırakıldı

ALTINLARINI ALMAK İSTEYENLERİ OYALAMAYA BAŞLADI

Ancak bir süre sonra İsmail A., altınlarını almak isteyen kişileri oyalamaya başladı. İsmail A.'nın '6 Nisan'da gelin' demesi üzerine giden mağdurlar, iş yerinin kapalı olduğunu gördü. Kilolarca altınlarını kaybeden mağdurların savcılığa suç duyurusunda bulunması üzerine onlarca kişinin aynı kişi tarafından mağdur edildiği ortaya çıktı.

İFADESİNDE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Suçlamalar üzerine savcılık tarafından ifadeye çağırılan İsmail A., 15 kişinin ziynet ve nakitlerini alıp işleterek kar verdiğini, zarar ettiğinde dahi paralarını ödediğini, pandemi döneminde işlerinin kötü gittiğini, bu nedenle bu kişilere ait ziynet eşyalarını ve paraları kullandığını, parayı tamamen kaybedince atölyeyi devredip kişilerin parasını ödemeye çalıştığını, devredemeyince İzmir'e kaçtığını söyledi. Kimseyi dolandırmak niyetinde olmadığını ve mağdurlarla uzlaşmaya çalışacağını söyleyen İsmail A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.'

'İşletip kar payı vereceğim' diyerek 100'lerce kişinin altınını aldı! İfadesinin ardından serbest bırakıldı

"SANA KAR PAYI VEREYİM" DEMİŞ

İsmail A.'nın kendisine güven sağladığını söyleyen mağdurlardan Songül Ekici, "Bir arkadaşım güvenilir olduğunu söyleyerek beni İsmail A. ile tanıştırdı. Kuyum atölyesi vardı ben de orada bilezik gibi ürünler yaptırmaya başladım. Telefonu, dükkanı değişmiyordu bize karşı güven sağladı. 2018 yılında eşim işsiz kalınca altınları bozdurmak için yanına gittim. Bana 'Ben hurda altın alıp satıyorum. İstersen senin altınlarını çalıştırayım, sana kar payı vereyim' dedi. Ben de kabul ettim" dedi.

"İFADESİ ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞ"

Mağdur olduklarını ve adalet istediklerini belirten Ekici, "Geçen nisan ayına kadar sıkıntımız yoktu. Eylülde altınların bir kısmını aldım, nisanın 6'sında kalan yarım kilo altınımı alacaktım. Almaya gittiğimde dükkan kapalıydı, sonra telefonunu kapattı, sonrasında bir daha ulaşamadık. Mesajlarımızı görüyor, cevap vermiyor. Bu kişi suçunu kabul ettiği halde ifadesi alınıp serbest bırakılmış" diye konuştu.

'İşletip kar payı vereceğim' diyerek 100'lerce kişinin altınını aldı! İfadesinin ardından serbest bırakıldı

"KREDİ ÇEKİP KENDİSİNDEN ALTIN ALDIK"

Verdikleri altınlar karşılığında İsmail A.'dan her ay belli miktarda para aldıklarını söyleyen Deniz Ölmez de, "2019 yılında 90 gram bileziğim vardı. Eşim o sırada kısa süreli çalıştığı için teyzemizin tanıştırdığı İsmail A.'ya verip aylık para almaya karar verdik. 2019'un ortalarına doğru işten çıktığım için aldığım tazminatımı da götürüp ona verdim. Bir ara yanına gittiğimizde 'Altın düşecek, altın alın' dedi. Eşimle ne yapacağımızı düşünürken 'kredi çekin' dedi. Biz de kredi çekip kendisinden altın aldık" dedi.

"BİZİM CANIMIZ YANDI"

Deniz Ölmez, "Aradan 5-6 ay geçtiğinde altınları almaya karar verdik. Bizi sürekli oyalamaya başladı. Sonra bize bir gün verdi ve 'Hepinizin altınlarını vereceğim' dedi. O gün gittiğimizde telefonu kapalıydı ve hiç haber alamadık. Biz temmuz ayında yakalandığını ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığını öğrendik. Bizim canımız yandı. Sadece bizim akrabalarımızın 1,5 kilo altını gitti. Hepimizin elinde kaşeli, imzalı kağıtlar var. Ceza almasını ve haklarımı geri istiyorum. Adalete sığınmaktan başka yapacak bir şeyimiz yok" diye konuştu.

"CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Yadigar Tuğcu ise, "Kuyumcu tarafından dolandırıldık. Bize 'Altınlarınız getirin. Ben değerlendiririm' dedi. Biz de evde güvende olmuyor, diye götürdük verdik. 150 gram benim, 100 gram kızımın altınlarını verdik. 2 ay içerisinde oldu zaten bu olay. Sonra bir daha görmedik. Bu kişinin yargılanıp ceza almasını istiyoruz. Bu adam elini kolunu sallayarak gezmesin. Bunca kişiyi dolandırdı. Bir kişi bu kadar insanı dolandırıp dışarıda geziyor. Belki başka bir memlekette düzen kurup bu işi tekrar yapacak. Çünkü bu kişi ceza almadı" dedi.

Düğünü öncesinde büyük şok yaşadığını söyleyen Ramazan Topal ise, "Düğünüme 1 ay kalmıştı. Eşimin istediği altınları yaptırmak istiyordum. İsmail A.'nın yanına gittim. Ona 34 bin 500 liram olduğunu ve altın almak istediğimi söyledim. 91,3 gram altını bir hafta içerisinde yapıp verebileceğini söyledi. 1 hafta sonra gittiğimde malzeme alamadığını 2-3 gün içerisinde vereceğini söyledi. En son gittiğimde de vermeyince savcılığa vereceğimi söyledim. Bir sonraki gidişimde dükkan kapalıydı" ifadelerini kullandı.

"HALA BORCUNU ÖDÜYORUZ"

İsmail A.'nın tüm mağdurların hayalini ellerinden aldığını söyleyen Merve Topal, "Bir anda ev kur, eşyalarını diz. Herkes bir hayal peşinde ama bir anda her şey yok oldu. Niye insanların hayalleriyle oynadı. Hepimiz mağduruz. Ben tam evliliğimin arefesinde bunu yaşadım. Hala bunun borcunu ödüyoruz ve ben bu borcu ödemek istemiyorum. Ben altınlarımı ve geleceğimi istiyorum" dedi.

Kar payı vereceğim diyerek altınlarını alıp ortadan kayboldu
Kar payı vereceğim diyerek altınlarını alıp ortadan kayboldu

Deniz Ölmez, Nisan, Altın, kar, 3. Sayfa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Kar payı vereceğim' diyerek altınlarını alıp ortadan kayboldu - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: "Kar payı vereceğim" diyerek altınlarını alıp ortadan kayboldu - Son Dakika
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