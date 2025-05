KKTC'nin Tanıtım Projesi 'Ada Kıbrıs' Lansmanı Yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "KKTC'nin uluslararası statüsüne yönelik çağrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

"Kuzey Kıbrıs yalnızca bir seyahat rotası değil; köklerimize, kültürümüze ve ortak geleceğimize uzanan güçlü bir bağdır"

'Ada Kıbrıs' projesinin lansmanı İstanbul'da yapıldı

İSTANBUL - Türkiye'deki hedef kitleye Kuzey Kıbrıs'ın kültürel değerlerini, ada yaşamını, lezzetlerini, doğasını ve deneyimlerini tanıtmayı hedefleyen 'Ada Kıbrıs' projesinin tanıtımı İstanbul'da gerçekleşti.

Türkiye'deki hedef kitleye Kuzey Kıbrıs'ın kültürel değerlerini, ada yaşamını, lezzetlerini ve doğasını tanıtmayı hedefleyen 'Ada Kıbrıs' projesinin lansmanı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı'nın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki kardeşlik ve iş birliği bu kez iletişim kampanyasında hayat buldu. Türkiye hedef pazarına özel olarak hazırlanan "Ada Kıbrıs" kampanyasının tanıtımı İstanbul'da yapıldı.

"KKTC'nin uluslararası statüsüne yönelik çağrımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin müreffeh yarınları için atılan her yapıcı adımdan, hayata geçirilen her yeni projeden duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Bu topraklarla aramızda tarihsel bir bağdan öte, samimi bir gönül ve kader birliği var" diyen Yılmaz, Akdeniz'in kalbinde yer alan, doğasıyla, kültürüyle ve insanıyla eşsiz bir yapıya sahip olan KKTC'nin turizm alanında daha güçlü bir konuma ulaşmasını istediklerini ifade etti. Yılmaz tanıtımı yapılan KKTC Turizm Master Planı ve Ada Kıbrıs Kampanyası'nın bu yöndeki ortak vizyonun değerli birer adımı olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemen eşitliğinin ve eşit uluslararası statüsünün tanınması yönündeki çağrılarını tüm platformlarda kararlılıkla sürdüreceklerini sözlerine ekleyen Cevdet Yılmaz, "Her yıl güncellenen bu anlaşma, yalnızca ekonomik ve yapısal iş birliklerini düzenleyen bir çalışma yürütmüyoruz. Aynı zamanda insanlar arasında dayanışmayı, ortak gelecek inancını ve kardeşlik hukukunu pekiştiren stratejik bir çerçevedir. Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ın ortaya koymuş olduğu iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye Cumhuriyeti olarak desteğimiz tamdır" ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: "Kuzey Kıbrıs yalnızca bir seyahat rotası değil; köklerimize, kültürümüze ve ortak geleceğimize uzanan güçlü bir bağdır"

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy da kampanyayı yalnızca bir tanıtım faaliyeti değil; bir vizyonun, bir inancın ve ortak bir hedefin simgesi olarak tanımladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasında, Türkiye ile KKTC arasında her yıl güncellenen İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında bu yılki tanıtım faaliyetlerinin merkezine "Ada Kıbrıs" markasının yerleştirildiğini açıkladı.

KKTC'nin kampanyalarının geçmiş yıllarda daha çok Türkiye hariç yurt dışı pazarlarına odaklandığını hatırlatan Ersoy, 2025 yılı itibarıyla Kuzey Kıbrıs'ın özel talebiyle tanıtım bütçesinin önemli bir kısmının Türkiye pazarı için kullanılacağını belirtti.

Bakan Ersoy, bu doğrultuda Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile Tanıtma Genel Müdürlüğü iş birliğinde reklam filmleri, dijital kampanyalar ve influencer projelerinin hayata geçirileceğini söyledi.

Kıbrıs'ın sesi, 959 sinema salonu ve 40 televizyon kanalında

Kampanya kapsamında, 40 ulusal televizyon kanalında ve 960 sinema salonunda reklam filmleri yayınlanacağı bilgisini paylaşan Bakan Ersoy, Facebook, Instagram ve YouTube gibi dijital mecralarda da yoğun bir iletişim süreci yürütüleceğini kaydetti.

Ersoy, konuşmasında, en çok ziyaret edilen haber ve dizi platformlarında Kuzey Kıbrıs'ın ruhunun milyonlarla buluşacağını ifade etti. Bu kampanyanın klasik turizm anlayışının ötesine geçtiğine vurgu yapan Ersoy, adanın tarihi sokaklarını, geleneksel sofralarını, müziğini ve yaşam kültürünü ön plana çıkardığını sözlerine ekledi.

Bakan Ersoy, kampanyanın Kuzey Kıbrıs'ın kültürel kimliğini zihinlere kazımayı hedeflediğini vurguladı.

"Kuzey Kıbrıs küresel görünürlüğünü artıracak"

Kampanyanın yalnızca Türkiye ile sınırlı kalmayacağına dikkati çeken Ersoy, İngiltere başta olmak üzere uluslararası pazarlarda da "Visit North Cyprus" markası altında yürüttükleri tanıtımların Kuzey Kıbrıs'ı hak ettiği küresel görünürlüğe ulaştıracağını söyledi.

Bu büyük tanıtım yolculuğunun arkasında güçlü bir ekip olduğunu da hatırlatan Ersoy, Tanıtma Genel Müdürlüğü, TGA ve Kuzey Kıbrıs'taki paydaşlar ile ortak idealde buluşmanın önemine değindi.

"Ada Kıbrıs" kampanyasının, Kuzey Kıbrıs'ın marka gücünü artıracağına dair inancını dile getiren Ersoy, katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuşmasını şöyle tamamladı: "Kuzey Kıbrıs yalnızca bir seyahat rotası değil; köklerimize, kültürümüze ve ortak geleceğimize uzanan güçlü bir bağdır. Bizler, bu eşsiz adanın ruhunu daha geniş kitlelerle buluşturmak, Kuzey Kıbrıs'ın benzersiz kimliğini tüm dünyaya anlatmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmde büyük bir başarı örneği sergilemiştir"

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında Kuzey Kıbrıs'ın doğal güzellikleri, tarihi birikimi ve misafirperver insanı ile Akdeniz'in kalbinde eşsiz bir destinasyon olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini söyledi.

Tatar, "Bu topraklarla aramızda yalnızca tarihsel bir bağ değil, samimi bir gönül hukuku da mevcut. 1974'ten bu yana Kıbrıs turizmini geliştirmek adına çok zorlu koşullarda çalışmalar yürütülüyor" dedi.

O dönemde yalnızca TRT yayını ile tanıtım yapıldığını hatırlatan Tatar, sosyal medya ve dijital platformların olmadığını ancak günümüzde gelinen noktada çok daha güçlü tanıtım araçlarına sahip olduklarını ve bu avantajları genç kuşaklara ulaşmak için etkili biçimde kullanmaları gerektiğinin bilincinde olduklarını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları kaydetti: "Tüm ambargolara, izolasyonlara ve kısıtlamalara rağmen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, turizmde büyük bir başarı örneği sergilemiştir. Gelinen aşamada, bölgenin sunduğu imkanlar, konaklama kapasitesinin artması, ulaşım altyapısındaki gelişmeler ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi sayesinde Kıbrıs turizmi önemli bir ivme kazanmıştır. Bugün artık turistler memnuniyetle adadan ayrılıyor. Turizm sadece bir sektör değil, aynı zamanda Kıbrıs'ın dünya ile kurduğu bağın ve kendi hikayesini anlatmasının da güçlü bir aracıdır."

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un destekleriyle "Ada Kıbrıs" gibi yeni iletişim kampanyalarıyla gençlere hitap eden çok kanallı bir tanıtım sürecinin başladığına işaret eden Tatar, "Bu kampanyalarla yalnızca destinasyon tanıtımı değil, aynı zamanda bir aidiyet duygusu inşa ediliyor. Sosyal medyadan sinema salonlarına, dijital platformlardan açık hava etkinliklerine kadar uzanan geniş bir yelpazede Kıbrıs'ın kültürü, doğası ve vizyonu anlatılıyor." dedi.

Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs'ı sadece bir turizm bölgesi olarak değil, güçlü bir marka değeri taşıyan, bölgesel cazibe merkezi haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ada Kıbrıs ve Turizm Master Planı'nın İstanbul tanıtım toplantısı konuşmaların ardından KKTC Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç'un sunumu ve anı fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.