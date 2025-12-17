Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor - Son Dakika
Ekonomi

Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor

Haberin Videosunu İzleyin
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor
17.12.2025 20:32  Güncelleme: 20:50
Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor
Cennet hurmasının en çok üretiminin yapıldığı yerlerin başında gelen Adana'nın Kozan ilçesinde, köyde kurulan kurutma tesisiyle bu sezon ilk olarak Almanya'ya ihraç gerçekleştirildi. Bahçede 40 ile 60 TL arasında alıcı bulan hurmanın kurusu ise 500 ile 650 TL arasında hem iç pazara hem de ihracata gönderildi.

Türkiye'nin önemli tarım ürünü üretim merkezlerinden Adana'nın Kozan ilçesinde birçok aile cennet hurması olarak da bilinen Trabzon hurmasının üretimini gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz bahar aylarında yaşanan zirai don nedeniyle rekolte düşse de Kozan'da bu sezon yaklaşık 16 bin 500 dekar alanda toplam üretim 33 bin ton üretim gerçekleştirildi.

KİLOSU BAHÇEDE 40-60 TL ARASINDA

Türkiye'deki toplam hurmanın yaklaşık yüzde 20'si üretilen ilçede üreticiler, kilosu 40 ile 60 TL arasında meyvelerini bahçede sattı. Lezzeti ve aromasıyla yurt içi ve yurt dışından talep gören hurmanın büyük bir bölümü kurutma ve cipse ayrıldı.

Köyde kurulan tesisle kurutulan cennet hurmaları Almanya'ya ihraç edildi

KÖYDE KURULAN TESİSLE İLK İHRACAT

Kozan ilçesine bağlı kırsal mahallelerden Karabucak'taki köylerine hurma kurutma tesisi kuran Zeki İnce de, bu yıl yaklaşık 1 ton cennet hurması cipsi ile ilk ihracatını Almanya'ya gerçekleştirdi. İnce, bu sene 16,5 dönüm alanda kendi ve çevredeki bahçelerden alım yaparak üretim gerçekleştiğini söyleyerek aşamaları anlattı.

Köyde kurulan tesisle kurutulan cennet hurmaları Almanya'ya ihraç edildi

"KURU ÜRÜNÜN KİLOSU 500-650 TL ARASINDA SATILIYOR"

İnce "Bahçelerden toplanan ürünler yıkama işleminin ardından kasalara dizilerek kurutuluyor. Ürünlerimiz 21 saat içinde kuruyor. Kozan Karabucak Mahallesi'nde üretime geçtik, köylerde bunu ilk başaran olduk. Bu yıl zirai don nedeniyle üretimde düşüş oldu ancak sezonda 15 ton kapasiteyle üretim yapıyoruz. Yaklaşık 6 ton ürün kuruttuk. İlk ihracatımızı Almanya'ya yaptık. Kuru ürün kilosu 500-650 TL arasında satılıyor. Yaklaşık 1 aylık bir mesai oldu ve 20 kişiye istihdam sağladık. Bunun ardından portakal kurusunu da düşünüyoruz." dedi.

Köyde kurulan tesisle kurutulan cennet hurmaları Almanya'ya ihraç edildi

ÜRETİCİDEN "KOZAN HURMASI" İSMİ TALEBİ

Kuyluk Mahallesi'nde 110 dönüm arazide hurma üretimi yapan Furkan Kütük ise, "Kozan bölgesi olarak hurmanın tanınmasını istiyoruz. Lezzeti farklı. Kurutmalık, yaş ve cipslik gibi her çeşidi var. Pekmezi de yapılıyor. Sarı ve siyah çeşitleri olan bu ürün Kozan hurması olarak bilinsin istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Köyde kurulan tesisle kurutulan cennet hurmaları Almanya'ya ihraç edildi

Kozan İlçe Tarım Müdürü Mutlu Karataş ile ekipler de sahada üretim alanlarının denetimlerini gerçekleştirirken, bölgede hurma ağaçlarının gelişim ve bakımları teknik konularda çiftçileri desteklemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

Köyde kurulan tesisle kurutulan cennet hurmaları Almanya'ya ihraç edildi
Kaynak: İHA

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor - Son Dakika

SON DAKİKA: Köyüne kurduğu tesis ile ürünü 10 kat değerlendi! Çuval çuval ihraç ediyor - Son Dakika
