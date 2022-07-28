Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TGA'nın ilk 6 aylık faaliyetlerini değerlendirdi ve yeni hedeflerini açıkladı Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Artık kriz dönemlerinde Türkiye hedeflerini aşağı yönlü revize etmeyecek, tam tersine yukarı gitmek için çalışacağız. Yeni yıl sonu hedefimizi, bütün bu yaptığımız çalışmalar sonunda ziyaretçi sayısında 42 milyonu 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefimizi de 37 milyar dolara yükselttik." dedi.

Ersoy, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) faaliyetlerini ve turizmde 2022 yılının ilk yarısını, TGA Genel Müdürlük Binası'nda düzenlenen basın toplantısında değerlendirdi.

Toplantıda basın mensuplarına hitaben bir sunum gerçekleştiren Ersoy, Türkiye'nin her zaman küresel krizlere hazırlıklı hale gelerek bağışıklık kazanması gerektiğine değinerek, bu bağışıklığı kazanmanın en büyük aşısının, pazar çeşitliliğini sağlayabilmek olduğunu ifade etti.

Ersoy, pazar çeşitliliğini sağlamanın da en önemli yollarından birinin tanıtım olduğuna işaret ederek, "Ne kadar çok ülkede yoğun tanıtım yapılırsa o kadar çok bilinirliğiniz ve ürün çeşitliliğiniz artar. 2018 yılında göreve geldiğimizde bir strateji açıklamıştık. Orada 'hep devletten' değil, 'devletle beraber' stratejisine geçiyoruz. Yani sektör olarak her şeyi devletten beklemeyeceğiz, devletle beraber işin içerisinde olarak daha kuvvetli ve etkili yapılar oluşturarak daha hızlı sonuçlar alacağız. İşte bu stratejinin sonucunda TGA oluştu." dedi.

"Dünyada turizm geliştirme ajansları krizlerden sonra kurulmuştur"

Turizm geliştirme ajanslarının dünyadaki emsallerine ve kuruluş tarihlerine bakıldığında çoğunlukla krizlerden sonra ortaya çıktıklarına dikkati çeken Bakan Ersoy, "TGA'ların dünyada hangi ülkelerde olduğunda bakıldığında ya en çok turizmde pasta payına sahip olanları ya da hak ettiğinden fazlasını alan ülkeler olduğunu görüyorsunuz. İlk olarak Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra İtalya'da bizden 100 yıl önce kuruluyor. Sonra Almanya'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulmuş. Yani krizlerden sonra turizmi ekonomisine kazandırarak gelir elde etmek isteyen ülkeler TGA benzeri yapılar kurmuşlar." diye konuştu.

Ersoy, TGA'nın 15 kişilik yönetim kurulundan oluştuğuna işaret ederek, kurumun yapısını şöyle açıkladı:

"Bu 15 kişilik koltuktan sadece 3 tanesi devlet tarafından oluşuyor, Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve•Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü. Geri kalan kontenjan ise Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı, Havalimanı ve Terminal İşletmesi Temsilcisi, Marmara Bölge Temsilcisi'nden 2 kişi, Akdeniz Bölge Temsilcisi'nden 2 kişi, Ege Bölge Temsilcisi, Karadeniz Bölge Temsilcisi,•İç Anadolu Bölge Temsilcisi,•Doğu Anadolu Bölge Temsilcisi,•Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve•Seyahat Acentaları Temsilcileri'nden oluşuyor. Doğal üyelerin dışındaki herkes seçimle geliyor. Hatta yeni yasal düzenlemeyle devlet yapısını daha da geriye çekerek özel sektör yapısını kuvvetlendireceğiz. 5 kişilik İcra Kurulu'nda ise Bakan Yardımcı ve Tanıtma Genel Müdürü ile Marmara, Akdeniz ve Ege Bölge Temsilcileri bulunuyor. Son olarak 8 kişilik danışma kurulunda ise TOBB, TÜRSAB,•TÜROFED,•TÜROB,•TTYD,•TÜRYİD,•Belediyeler Birliği Temsilcisi ile en fazla üyesi olan•Otel Yöneticileri Derneği Temsilcileri yer alıyor."

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın devletin bürokratik yapısının oluşturduğu hantallıktan kurtulduğuna değinen Ersoy, başarısının gelişmelerin anlık takibi, hızlı ve esnek karar alabilmesi, sektör ve devlet birlikteliği, profesyonel ekip ile bağımsız yapısından kaynaklandığını vurguladı.

Bakan Ersoy, TGA'nın stratejisini ise THY'nin uçtuğu tüm destinasyonları pazar olarak konumlandırarak pazar çeşitliliği yaratmak, destinasyon ve tema markalarıyla ürün çeşitliliği yaratmak, turizmi 81 ile yaymak, krizlere her zaman hazırlıklı olmak, turist sayısını artırmak ve ortalama gecelik harcama tutarını artırmak şeklinde açıkladı.

TGA'nın yurt dışı iletişim faaliyetlerinden de bahseden Ersoy, "2021 yılında 190 reklam filmiyle, 23 ülke ulusal televizyonlarda yüksek geri dönüş yakaladık. Dijitalde 97 ülkede 14,2 milyar gösterim gerçekleştirdik. Basılı yayınlarda ise 9 ülkede 32 mecrada yer aldık." dedi.

"TGA'nın 2022 yılında yaklaşık 140 milyon dolar bütçesi var"

Ersoy, 2022 yılı için 42 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedeflerini güncellediklerini aktararak, "Artık kriz dönemlerinde Türkiye hedeflerini aşağı yönlü revize etmeyecek tam tersine yukarı gitmek için çalışacağız. Yeni yıl sonu hedefimizi, bütün bu yaptığımız çalışmalar sonunda ziyaretçi sayısında 42 milyonu 47 milyona, 35 milyar dolar gelir hedefimizi de 37 milyar dolara yükselttik. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta tüm bu rakamlar avro/dolar paritesindeki olumsuz değişime rağmen bu rakamları yakalamış olmak mutluluk verici, çünkü gelirlerimiz avro verilerimiz dolar cinsinden bunu unutmamak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

TGA'nın 2021 yılındaki yaklaşık gelirinin 110 milyon dolarlık tanıtım bütçesi kullandığını belirten Ersoy, "TGA'nın bu yılki gelirinin yaklaşık 140 milyon dolar civarı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Ersoy, bu yıl turizm gelirleri bakımından Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki rekorun kırılacağının altını çizerek, "Ne Türkiye eski Türkiye, ne sektör eski sektör ne de bakanlık eski bakanlık. Artık biz hiç bir bahaneye gerekçeye sığınmıyoruz. Gerekli yapıları oluşturduk, krizlerle mücadele edecek alt yapımızı oluşturduk, sektörümüz de buna adapte oldu. Engellerle nasıl baş edeceğimiz biliyoruz." dedi.

Bakan Ersoy'a sunum sırasında, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürü Timuçin Güler ve TGA Genel Müdür Yalçın Lokmanhekim eşlik etti.