Kuraklık ve Zararlılar Hububat Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuraklık ve Zararlılar Hububat Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Kuraklık ve Zararlılar Hububat Üretimini Olumsuz Etkiliyor

Don ve kuraklık, hububat üretiminde düşüşe yol açarken, bazı bölgelerde zararlı hayvan yoğunluğu artıyor.

02.04.2025 09:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ülkenin birçok yerinde şubatta etkili olan don ve aylardır süren kuraklık hububat üretiminde olumsuz etki oluştururken, bazı yerlerde fare ve köstebek zararlılarındaki yoğunluk dikkati çekiyor.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin merkez ve taşra teşkilatı teknik personelinin sahadan birebir gözlem, meteorolojik veri ve teknik bilgilerle hazırladığı "Fenolojik Değerlendirme - Hububat ve Bakliyatta Yağış, Ekiliş ve Gelişim Analizi (Şubat 2025 Değerlendirmesi)" yayınlandı.

Rapora göre, ülkede 1 Ekim- 28 Şubat arasındaki kümülatif (5 aylık) dönemde ise 221,4 mm yağış gerçekleşti. Normali 313,0 mm (1991-2020) ve geçen yıl 336,4 mm olduğu gözönünde alındığında yağışlarda normaline göre yüzde 29, geçen yıl yağışlarına göre yüzde 34 azalma oldu.

Yağışlar, Konya, Isparta, Karaman, Hatay, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde normaline göre yüzde 60'ın üzerinde azaldı.

Kırşehir, Eskişehir ve Konya'da yazlık ekilişlerin devam ettiği belirtilen açıklamada, Konya'da genellikle yazlık olarak yulaf ve arpa olmakla birlikte az da olsa yazlık karakterli buğday çeşitlerinin ekimi yapıldığı aktarıldı.

Ay içinde gerçekleşen kar yağışının, hububatın soğuk hava şartlarından korunmasına yardımcı olduğu ve topraktaki nem seviyesini artırdığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Konya'da bu yıl hububat ekilişlerinin genellikle geç yapılması bitkilerde üst vejetatif gelişimin fazla olmasını engellemiş dolayısıyla sıcaklığın eksi 14 dereceye kadar düştüğü kar örtüsü bulunmayan arazilerde zararın minimal düzeyde kalmasını sağlamıştır. Hububat Konya'da geç ekilen bazı arazilerde çimlenme, genel olarak da kardeşlenme dönemindedir. Kırıkkale'de kardeşlenme henüz başlamamış olup, önümüzdeki aylarda alınacak yağışlarla birlikte başlaması öngörülmektedir. Kırıkkale'de ocak ayı yağış miktarının mevsim normalleri altında olması, kar yağışının hiç olmaması nedeniyle bitki gelişiminin durağan bir şekilde devam ettiği, bitki kök yapısının yeterince gelişmediği tespit edilmiştir."

Ankara ve Kayseri'de hububatın, erken ekilen alanlarda 2-3 kardeş çıkarmış durumda olduğu bildirilen raporda, "Aksaray ve Niğde genelinde yağışlar yetersiz olup şu an için bitki su ihtiyacının az olmasından dolayı tarımsal kuraklık söz konusu değildir. Mart ve nisan yağışları hububat için önem arz etmektedir. Eskil Sultanhanı bölgesinde bitki kardeşlenme dönemi başındadır. Diğer bölgelerde ise bitki çıkışları sorunsuz tamamlanmıştır" ifadesi kullanıldı.

Sivas'ta köstebek zararı

Konya ve Eskişehir'de don nedeniyle bitkilerin yeşil aksamında sararmalar görüldüğüne dikkat çekilen raporda, şu bilgiler aktarıldı:

"Sivas'ta bitki gelişimi normal şekilde ilerlemekte olup herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiştir. Konya'da meteorolojik kuraklık devam etmekte, bu durum, başta barajlar ve göller olmak üzere yer altı ve yer üstü su rezervlerinde azalmaya neden olmuş, hidrolojik kuraklık belirgin hale gelmiştir. Kış mevsiminde olunması ve bitkinin su ihtiyacının az olması nedeniyle hububat açısından henüz tarımsal kuraklık söz konusu değildir. Ancak yetersiz kalan yağışlar nedeniyle bitki kök bölgesindeki su rezervi düşük tarla kapasitesindedir. Bu durum bitki su ihtiyacının arttığı kardeşlenme dönemi sonrasında tarımsal kuraklık için ileri düzeyde risk oluşturmaktadır."

Raporda, Ankara, Eskişehir, Kırşehir ve Konya'da fare zararının devam ettiği vurgulanarak, "Sivas'ta köstebek zararı gözlemlenmiştir. Konya'da geçen aylarda olduğu gibi bu ayda da fare zararları ve çiftçiler tarafından bu zararlılarla mücadele işlemleri devam etmiştir" denildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Eskişehir, Ekonomi, Güncel, Tarım, Çevre, Konya, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuraklık ve Zararlılar Hububat Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza Tuğsem bebek hayatını kaybetti Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza! Tuğsem bebek hayatını kaybetti
Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
Hakemden antrenöre tekme Hakemden antrenöre tekme
Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor
Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
Putin’den 14 yıl sonra bir ilk 160 bin erkeği askere çağırdı Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı
Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor

11:03 Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak Bayram ikramiyelerinin fark ödemeleri yarından itibaren hesaplara yatacak
10:11 Putin’den 14 yıl sonra bir ilk 160 bin erkeği askere çağırdı Putin'den 14 yıl sonra bir ilk! 160 bin erkeği askere çağırdı
09:39 Erdoğan’ın ’Nevruz’ talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor Erdoğan'ın 'Nevruz' talimatı sonrası AK Parti harekete geçiyor
08:59 Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor Akaryakıt fiyatlarına rekor zam geliyor
07:05 Özel’den “Boykot çağrısı yanlıştır“ diyen Rifat Hisarcıklıoğlu’na sert yanıt Özel'den "Boykot çağrısı yanlıştır" diyen Rifat Hisarcıklıoğlu'na sert yanıt
16:54 Acun Ilıcalı’dan maç öncesi Galatasaray’a olay sözler Acun Ilıcalı'dan maç öncesi Galatasaray'a olay sözler
16:44 Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı Ünlü restoran zinciri iflas başvurusu yaptı
15:55 Bakan Tunç’tan Silivri’deki kötü muamele iddialarına yanıt Bakan Tunç'tan Silivri'deki kötü muamele iddialarına yanıt
15:54 Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
15:49 Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor Dünyaca ünlü markanın cipsi acil olarak toplatılıyor
15:45 Hakemden antrenöre tekme Hakemden antrenöre tekme
15:39 Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha Nevruzda çocuklara pamuk şeker dağıtan polisten bir mest eden hareket daha
15:30 Volkan Konak’ın vasiyeti yerine getirilecek Dikkat çeken ceviz ağacı detayı Volkan Konak'ın vasiyeti yerine getirilecek! Dikkat çeken ceviz ağacı detayı
15:29 Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza Tuğsem bebek hayatını kaybetti Asker uğurlaması yolunda yürek yakan kaza! Tuğsem bebek hayatını kaybetti
15:24 Kastamonu’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2025 11:19:15. #7.12#
SON DAKİKA: Kuraklık ve Zararlılar Hububat Üretimini Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement