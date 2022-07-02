Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı - Son Dakika
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Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı

02.07.2022 13:48

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde Kurban Bayramı için getirilen kurbanlıkların süslenip podyuma çıkarıldı. 5 kişilik jürinin oylamasıyla, Tokat'tan gelen 1 ton 30 kilo ağırlığında 2,5 yaşındaki 'Babayiğit' isimli kurbanlık birinci oldu. Ancak 3'üncü olan boğa ise sırtındaki kalp şekli sayesinde ilgi odağı oldu.

Sultangazi Belediyesi, kurban pazarında "En Güzel Kurbanlık Yarışması" düzenledi. Yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından gelen kurbanlıklar katıldı. Sahipleri tarafından süslenen kurbanlıklar podyuma çıktı. İzlemeye gelen vatandaşlar telefonlarıyla video ve fotoğraf çekerek bu anları ölümsüzleştirdi. 5 kişilik jüri tarafından belirlenen ilk üç kurbanlığa ödül verildi.

Kurbanlıklar podyuma çıktı, 1 tonluk 'Babayiğit' birinci olup altını kaptı

SIRTINDA KALP ŞEKLİ OLAN BOĞA 3. OLDU

Renkli görüntülere sahne olan yarışmada 485 tam puan alan, Tokat'tan gelen 'Babayiğit' isimli kurbanlık birinci, 475 puanla Çankırı'dan gelen 'Yarenağası' isimli boğa ikinci, yine Çankırı'dan gelen ve sırtındaki kalp şekliyle yoğun ilgi gören boğa ise üçüncü oldu.

Kurbanlıklar podyuma çıktı, 1 tonluk 'Babayiğit' birinci olup altını kaptı

BİRİNCİYE TAM, İKİNCİYE YARIM, ÜÇÜNCÜYE ÇEYREK ALTIN

Jüri üyeleri yarışmada hayvanların ağırlığına, kesim sonrası vereceği et miktarına, sağlıklı görünümüne, ırk özelliğini göstermesine, yaşa göre gelişimine, beden yapısına, temizliğine, bakımına ve huyuna baktı. Birinci olan kurbanlığa tam altın, ikinciye yarım altın, üçüncüye de çeyrek altın takıldı. Ayrıca hayvan sahiplerine hediye takdiminde de bulunuldu.

Kurbanlıklar podyuma çıktı, 1 tonluk 'Babayiğit' birinci olup altını kaptı

"HUYLARI DA GÜZEL OLANLARI SEÇİYORUZ"

Yarışmayla ilgili konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Bugün Sultangazi'de kurban pazarındayız. Her sene yaptığımız gibi bu sene de en güzel kurbanlığı seçmek için yarışma düzenledik. Bugün de yarışmamızın sonucunu belirledik. Beş jürimiz en güzel kurbanlığı seçti. Anadolu'nun dört bir yanından Sultangazi'ye kurbanlıklarını getiren kurbancı kardeşlerime teşekkür ediyorum. İşleri bereketli, hayırlı olsun. İnşallah sağlıkla sıhhatle memleketlerine dönerler. Bugün 1 ton 30 kilo ile Tokat'tan gelen 'Babayiğit' birinciliği aldı. Tam altınla da onu, ikinci ve üçüncü olan hayvanlarımızı da yarım ve çeyrek altınla ödüllendirdik. Ödüller küçük bir hediye asıl biz hayvanlarımıza güzel bakanları, onları güzel besleyenleri ve esasında huyları da güzel olanları seçiyoruz. Bu vesileyle de herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum' dedi.

Kurbanlıklar podyuma çıktı, 1 tonluk 'Babayiğit' birinci olup altını kaptı

BELEDİYEYE 1 AYLIK KUZU HEDİYE ETTİLER

Bir kurban satıcısı Sultangazi Belediyesi'ne hediye ettiği 1 aylık kuzuyu Av. Abdurrahman Dursun'a verdi. Dursun ise, "Kuzumuzu da mansiyon ödülüne layık gördük. Bize hediye edildi. Hep biz hediye ediyorduk. Sultangazi'de bulunan at çiftliğimizde hayvanlarımızın bulunduğu bir alan var. Kuzuyu orada besleyeceğiz zamanı gelince keseceğiz. Yine bir kurban zamanında Sultangazililere hediye edeceğiz" diye konuştu.

Kurbanlıklar podyuma çıktı, 1 tonluk 'Babayiğit' birinci olup altını kaptı
Kurbanlıklar podyuma çıktı, 1 tonluk 'Babayiğit' birinci olup altını kaptı
Kurbanlıklar podyuma çıktı, 1 tonluk 'Babayiğit' birinci olup altını kaptı
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İstanbul'da 'en güzel' büyükbaş kurbanlıklar yarıştı İstanbul'da 'en güzel' büyükbaş kurbanlıklar yarıştı CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Tokat'ta konuştu Açıklaması CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba, Tokat'ta konuştu Açıklaması
Kaynak: DHA

Sultangazi, Kurban, Tokat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kurbanlıklar süslenip podyuma çıktı! 3'üncü olan boğanın sırtındaki detay 1'inciyi gölgede bıraktı - Son Dakika
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