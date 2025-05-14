Mastercard Seyahat Trendleri 2025 Raporu Açıklandı - Son Dakika
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Ekonomi

Mastercard Seyahat Trendleri 2025 Raporu Açıklandı

İstanbul, yeme-içme kategorisinde zirveye yerleşti; Japon turist ilgisi arttı.

14.05.2025 16:40
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Tüketicilerin seyahat harcamalarını belirleyen içgörü ve motivasyonlara yer verilen Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün "Seyahat Trendleri 2025 Raporu"nun sonuçları paylaşıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, pazar analizleri ve veriye dayalı içgörüler aracılığıyla küresel turizm sektörünün büyümesine yardımcı olmaya devam ediyor.

Mastercard'ın birleştirilmiş ve anonimleştirilmiş verilerine dayanan Mastercard Ekonomi Enstitüsü'nün raporunda, tüketicilerin seyahat harcamalarını belirleyen içgörü ve motivasyonlar ele alındı.

Rapora göre, döviz kurları ve jeopolitik dinamikler tüketici davranışlarını etkilerken, bireysel tercihler ve amaç odaklı motivasyonlar ise seyahat sektörünü şekillendiren itici güçler olmaya devam etti.

İstanbul yeme-içmede zirveye yerleşti

Küreselde en çok tercih edilen gurme şehirleri belirlemek için yeme-içme mekanlarında yapılan sınır ötesi harcamaların analiz edildiği raporda, şehir genelinde medyan sayı hesaplanarak her restoranda turistler tarafından temsil edilen ülke sayısı ölçüldü. Listeyi oluşturan 43 ülkenin her biri için en iyi şehir listelendi.

Geçen yıl 67 ülkeden turist ağırlayan İstanbul, küresel gurme destinasyonları listesinin "yeme-içme" kategorisinde zirvenin sahibi oldu. Asya, Orta Doğu, Akdeniz ve Doğu Avrupa mutfaklarının harmanlanmasıyla her zevke hitap eden yemek seçeneklerine kentte yer verilmesi, bu başarıda etkili oldu.

İstanbul'un yanı sıra listenin ilk 10'unda, Cannes (Fransa), Interlaken (İsviçre), Barselona (İspanya), Dubrovnik (Hırvatistan), Mikonos (Yunanistan), İtalya, Malta, Tayland ve Endonezya'ya yer verildi. Pekin (Çin), Cannes ve Mikonos, yemek fiyatları açısından listenin zirvesine yerleşirken, Ayia Napa (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi), Varna (Bulgaristan) ve Braşov (Romanya) ise en altta yer aldı.

Japon turistlerin Türkiye'ye ilgisi arttı

Japonya'dan Kayseri'ye gelen turist sayısı, 2019-24 arasında neredeyse 6 kat arttı. Japonların tercih ettikleri diğer şehirler, 3 kat artışla Nevşehir ve 2 kattan fazla artışla İzmir olarak sıralandı. Birleşik Krallık'tan Antalya'ya, ABD'den ve Kanada'dan İstanbul'a gelen turist sayısı ise 2 katından fazla artış gösterdi.

Makroekonomik ortam, turistlerin seyahat kararlarını güçlü bir şekilde etkilerken, ekonomik olmayan faktörler de önemli rol oynadı. Sağlıklı yaşam deneyimi ve kişisel bakım destinasyonlarının vurgulandığı Sağlıklı Yaşam Seyahat Endeksi'nde Namibya, Güney Afrika ve Botsvana, spa, doğada inziva ve ekolojik tesis gibi arayışları olan seyahatseverler için en iyi destinasyonlar arasında gösterildi.

Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki büyük milli parklar da raporda analiz edildi. Güney Afrika ve Zambiya, 2024 yılında sırasıyla yüzde 23,3 ve yüzde 15,5 oranla milli park harcamalarında en yüksek paya sahip ülkeler oldu. Suudi Arabistan'daki son reformların ardından Cidde ve Riyad'a yönelik yolcu trafiğinde de artış yaşandı.

Spor tutkusu, seyahat tercihlerinde belirleyici oldu. İncelenen Londra'daki UEFA Şampiyonlar Ligi finali kapsamında, Real Madrid taraftarı yüzde 148, Borussia Dortmund taraftarı ise yüzde 61 oranında yıllık harcamalarını artırdı.

Para biriminde yaşanan değişiklikler ise bölgesel bazda seyahatleri etkiledi. Para birimindeki değer kaybı, 2024'te değer arayışındaki ziyaretçileri Japonya'ya yönlendirdi. Çin yeni karşısında Japon yeninin yüzde 1 değer kaybetmesi, Çin anakarasına giden turist sayısında yüzde 1,5'lik artışa yol açtı.

"Ekonomik ve jeopolitik faktörler, nereye gidileceği kararını etkiledi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Ekonomi Enstitüsü Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi (EEMEA) Baş Ekonomisti Khatija Haque, sorumluluğunu üstlendiği bölgelerde turizmin, büyüme ve çeşitlilik için önemli bir itici güç olmaya devam ettiğini belirtti.

Doğal güzelliklerin, mutfak çeşitliliğinin ve özel deneyimlerin gezginler tarafından saygı görmesinin mutluluk verici olduğunu aktaran Haque, "Ekonomik ve jeopolitik faktörler nereye gidileceği kararını etkilese de anlamlı deneyimlere duyulan arzu, seyahat kararlarımızın büyük bir bölümünü yönlendirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haque, EEMEA bölgesindeki turizm manzarasının, yatırımları çeken ve harcamaları artıran gelişmekte olan destinasyonlarla değiştiğini belirterek, "Yeni Mastercard Ekonomi Enstitüsü raporumuz, ülkelerin, bir seyahatten daha fazlasını arayan kaşiflerin dikkatini nasıl çektiğine dair ilginç bilgiler sunuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Mastercard Seyahat Trendleri 2025 Raporu Açıklandı - Son Dakika

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